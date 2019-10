Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Demonstrant in Hongkong angeschossen und U-Bahnnetz in Hongkong stillgelegt (10.05 Uhr)

Im Iran inhaftiertes australisches Paar auf freiem Fuß (09.50 Uhr)

Sanders verlässt Klinik drei Tage nach Herzinfarkt (8.15 Uhr)

Die News vom Wochenende im stern-Ticker:

+++ 12.51 Uhr: USA und Nordkorea verhandeln über Atomprogramm +++

Unterhändler der USA und Nordkoreas haben nach monatelanger Pause ihre Gespräche über das nordkoreanische Atomprogramm wieder aufgenommen. Die beiden Delegationen trafen sich am Samstag auf einer Insel in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, in unmittelbarer Nähe der nordkoreanischen Botschaft, wie ein Journalist von AFPTV beobachtete. Die Gespräche, die auf Arbeitsebene stattfinden, werden von einem erneuten Raketentest Pjöngjangs in der vergangenen Woche überschattet. An dem Treffen nehmen der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Stephen Biegun, und der nordkoreanische Gesandte Kim Myong Gil teil. Vermitteln soll der schwedische Sonderbeauftragte Kent Härstedt.

+++ 11.44 Uhr: Verheerende Umfrageergebnisse für Kramp-Karrenbauer +++

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer bekommt in zwei neuen Umfragen wenig Unterstützung für eine mögliche Kanzlerkandidatur. Nur 29 Prozent der von Kantar Public für die sogenannte "Spiegel"-Politikertreppe Befragten wünschen sich für sie eine "wichtige Rolle". Im Vergleich zum vergangenen Dezember - also kurz nach ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden - ist das nur noch die Hälfte. Im Vergleich fünf möglicher Kanzlerkandidaten als Nachfolger von Angela Merkel schneidet sie am schlechtesten ab. Allerdings erreichen auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), CSU-Chef Markus Söder, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Grünen-Chef Robert Habeck keine mehrheitlich positive Zustimmung. In einer Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung antworteten nur 29 Prozent auf die These "Ich traue Annegret Kramp-Karrenbauer das Kanzleramt nicht zu" mit "Stimme nicht zu". 63 Prozent stimmten der These zu.

+++ 10.05 Uhr: Demonstrant in Hongkong angeschossen und U-Bahnnetz stillgelegt +++

Bei den Massenprotesten in Hongkong ist erneut ein Demonstrant angeschossen worden. Im nördlichen Stadtteil Yuen Long wurde ein 14-Jähriger durch einen Schuss verletzt. In Folge des von der Regierung verhängten Vermummungsverbots war es am Freitag zu teilweise gewaltsamen Protesten gekommen. Am Samstag wurde der U-Bahn-Verkehr vorläufig eingestellt. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wurden U-Bahn-Stationen verwüstet. Die Aktivisten warfen zudem Fenster pro-chinesischer Geschäfte ein und legten Feuer in den Straßen. Die Polizei ging mit Tränengas gegen sie vor. Im Stadtteil Yuen Long gab ein Polizist einen Schuss ab, als er von Demonstranten angegriffen wurde. Nach Angaben der Polizei zündeten die Demonstranten eine Benzinbombe und schlugen auf den am Boden liegenden Beamten ein. Daraufhin habe er geschossen, um sich zu verteidigen, teilte die Polizei mit.

+++ 9.50 Uhr: Im Iran inhaftiertes australisches Paar auf freiem Fuß +++

Ein im Iran inhaftiertes australisches Paar ist nach monatelanger Haft auf freien Fuß gesetzt worden. Das teilte Außenministerin Marise Payne am Samstag mit. Sie waren im Sommer festgenommen worden, weil sie mit einer Drohne Aufnahmen von einer militärische Anlage gemacht haben sollen. Alle Anklagepunkte gegen die beiden seien fallen gelassen worden, berichtete unter anderem der Sender ABC. Beide seien im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran inhaftiert gewesen. Das Paar war 2017 zu einer Weltreise aufgebrochen und hatte die diversen Stationen seiner Reise mit Aufnahmen einer Drohne dokumentiert.

+++ 8.15 Uhr: Sanders verlässt Klinik drei Tage nach Herzinfarkt +++

US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hat nach seiner Herz-Operation das Krankenhaus in Las Vegas wieder verlassen. Bei Sanders sei vor drei Tagen ein Herzinfarkt diagnostiziert worden, erklärten die Ärzte am Freitag. Dem 78-Jährigen seien daraufhin zwei Stents eingesetzt worden, um die verstopften Arterien offen zu halten. Am Freitag habe Sanders das Krankenhaus mit "gutem erwarteten Fortschritt" verlassen. Sanders erklärte, ihm gehe es nach zweieinhalb Tagen im Krankenhaus wieder "großartig". Nach einer "kurzen Auszeit" freue er sich darauf, wieder an die Arbeit zurückzukehren. Sanders plant, bereits an der nächsten Fernsehdebatte der Präsidentschaftsanwärter der oppositionellen Demokraten am 15. Oktober teilzunehmen.