Nach der fristlosen Entlassung ihres ehemaligen Pressesprechers Christian Lüth hat die AfD-Bundestagsfraktion betont, sie spekuliere nicht aus taktischen Gründen auf eine Verschlechterung der Verhältnisse in Deutschland. "Die AfD legt es nicht auf einen schlechten Zustand Deutschlands an", betonte der AfD-Abgeordnete Peter Boehringer in Berlin. Er wünsche sich ein CDU-Programm wie vor 1995 - "dann können wir uns auflösen".

Dass der wegen anderer Vorwürfe bereits seit April freigestellte Lüth am Montag gehen musste, hängt mit einer Dokumentation des Senders ProSieben mit dem Titel "Rechts. Deutsch. Radikal." zusammen. Das AfD-Mitglied ist dort mit einer Aussage aus einem Gedächtnisprotokoll zu hören: "Die AfD ist wichtig; und das ist halt schizophren, das haben wir mit Gauland lange besprochen: je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD." Auf den Zuzug von Migranten angesprochen wurde ihm außerdem folgender Satz zugeschrieben: "Wir können die nachher immer noch alle erschießen, das ist überhaupt kein Thema, oder vergasen, oder wie du willst, mir egal." Fraktionschef Alexander Gauland kommentierte den Vorgang mit den Worten: "Die Herrn Lüth zugeschriebenen Äußerungen sind völlig inakzeptabel und in keiner Weise mit den Zielen und der Politik der AfD und der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag vereinbar." Dass die Äußerung von Lüth stammen, wird von der Fraktion nicht bestritten.

+++ 12.45 Uhr: Amnesty International stellt Arbeit in Indien vorerst ein +++

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International stellt ihre Arbeit in Indien vorerst ein. Grund sei das repressive Vorgehen der Regierung gegen Nichtregierungsorganisationen, erklärte Amnesty. Vor knapp drei Wochen seien die Bankkonten der Organisation eingefroren worden, in der Folge habe Amnesty Mitarbeiter entlassen und seine laufenden Kampagnen und Forschungsarbeiten abbrechen müssen. Es handele sich um das jüngste Beispiel einer "unaufhörlichen Hexenjagd auf Menschenrechtsorganisationen", die die indische Regierung auf Grundlage ungerechtfertigter und politisch motivierter Vorwürfe betreibe, erklärte die Organisation. Mutmaßlicher Auslöser des Vorgehens sei die Veröffentlichung mehrerer Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen durch die Polizei bei Unruhen in Neu Delhi im Februar sowie durch Sicherheitskräfte im indischen Teil Kaschmirs.

+++ 12.42 Uhr: Post erhöht Paketpreise für Geschäftskunden +++

Die Deutsche Post DHL erhöht zum Jahreswechsel die Paketpreise für Geschäftskunden. Grund seien die stark gestiegenen Transportkosten, höhere Personalkosten sowie die großen Investitionen für den Ausbau der Post- und Paketinfrastruktur, teilte Deutschlands größter Paketzusteller mit. Konkrete Angaben zum Ausmaß der Preisanhebung machte das Unternehmen nicht. Dies unterscheide sich teilweise von Kunde zu Kunde. Die Preiserhöhung betreffen laut DHL Geschäftskunden mit mindestens 200 Paketen pro Jahr, aber auch Großkunden mit individuell vereinbarten Konditionen.

+++ 12.38 Uhr: Putin beklagt "beispiellosen Druck von außen" auf Belarus +++

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat einen "beispiellosen Druck von außen" auf Belarus beklagt. Moskau stehe weiterhin an der Seite der Führung in Minsk, betonte Putin in einer Videobotschaft anlässlich eines russisch-belarussischen Forums. Die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarstaaten seien "zeitlos und wetterfest". Belarus befinde sich seit der Präsidentschaftswahl am 9. August in einer "schwierigen Situation", sagte Putin. Grund dafür sei eine ausländische Einflussnahme auf die politische Krise in dem Land. In Belarus gibt es seit der von massiven Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl am 9. August Massenproteste gegen den autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko. Trotz der Betrugsvorwürfe ließ sich Lukaschenko kürzlich für eine sechste Amtszeit als Präsident vereidigen. Die Demonstrationen stellt er als von westlichen Staaten und der Nato gesteuert dar.

+++ 12.38 Uhr: Berlusconi feiert 84. Geburtstag in Quarantäne +++

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat seinen 84. Geburtstag wegen seiner Corona-Infektion in Heim-Quarantäne gefeiert. Berlusconi verbrachte den Tag gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in seiner Villa Arcore bei Mailand, wie ein Sprecher von Berlusconis Partei Forza Italia bestätigte. Die 30 Jahre alte Marta Fascina hatte sich ebenso mit dem Virus infiziert wie Berlusconi. Der Politiker war nach seiner Covid-19-Erkrankung vor gut zwei Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden.

+++ 12.13 Uhr: Waldbrände zerstören Weinberge im berühmten Napa Valley +++

Die gigantischen Wald- und Buschbrände in Kalifornien haben inzwischen auch schwere Zerstörungen im weltberühmten Weinanbaugebiet Napa Valley angerichtet. Mehrere Weinberge gingen in Flammen auf, zehntausende Menschen in der Region sind vor dem Brand geflüchtet. Starke Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu etwa 90 Stundenkilometern fachten das Feuer weiter an. Das am Sonntag im nordkalifornischen Napa Valley ausgebrochene "Glass Fire" vernichtete unter anderem das renommierte Weingut Chateau Boswell und Teile des Weinguts Castello di Amorosa. Andere Weingüter werden durch die Flammen bedroht. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bisher fast 14.000 Hektar Land zerstört. Der Brand verbreite sich in "gefährlichem" Tempo weiter und sei an keiner Stelle unter Kontrolle. Mehr als tausend Feuerwehrleute sind im Napa Valley im Einsatz.

+++ 12.06 Uhr: Merkel fordert im Berg-Karabach-Konflikt sofortigen Waffenstillstand +++

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Berg-Karabach-Konflikt zu einem sofortigen Waffenstillstand und zu Verhandlungen aufgerufen. Bei Telefonaten mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan am Montag sowie dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew am Dienstag nannte Merkel die Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) als geeignetes Forum für Friedensgespräche. Beide Konfliktparteien müssten zu einer friedlichen Lösung beitragen, forderte Merkel.

Bei heftigen Gefechten in der umstrittenen Region Berg-Karabach im Südkaukasus wurden in dem neu entbrannten Konflikt seit Sonntag mindestens 98 Menschen getötet. Aserbaidschanische Soldaten kämpfen in dem Gebiet gegen armenische Truppen und Kämpfer des international nicht anerkannten De-facto-Staats Berg-Karabach.

+++ 11.35 Uhr: Mehr als 3,6 Millionen Menschen erhielten 2018 Diagnose Neurodermitis +++

Mehr als 3,6 Millionen Menschen in Deutschland haben im Jahr 2018 die Diagnose Neurodermitis erhalten. Betroffen davon waren vor allem Kleinkinder, wie aus einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Analyse der Krankenkasse Barmer hervorgeht. So stellten Ärzte bei mehr als 226.000 Jungen und knapp 186.000 Mädchen zwischen einem und fünf Jahren Neurodermitis fest. Das entsprach bei den Jungen dieser Altersgruppe einem Anteil von rund 14,2 Prozent und bei den Mädchen einem Anteil von 12,3 Prozent.

+++ 11.23 Uhr: Mediziner Mark S. legt in Doping-Prozess umfassendes Geständnis ab +++

Der Mediziner Mark S. hat als Hauptangeklagter im Blutdoping-Prozess ein umfassendes Geständnis abgelegt. In einer von seinen Anwälten verlesenen Erklärung räumte der Erfurter ein, von 2012 an Blutdoping an diversen Sportlern durchgeführt sowie Blutmanipulationen durch Komplizen organisiert zu haben. Mark S. und vier Komplizen wird vorgeworfen, seit Ende 2011 regelmäßig und in einer unbekannten Anzahl von Fällen weltweit Blutdoping betrieben zu haben. Die Angeklagten waren bei Razzien im Zuge der "Operation Aderlass" während der Nordischen Ski-WM 2019 verhaften worden.

+++ 11.19 Uhr: Umfrage: Kein Schlussstrich unter DDR-Aufarbeitung +++

30 Jahre nach der Wiedervereinigung findet es die große Mehrheit der Deutschen laut einer neuen Umfrage wichtig oder sehr wichtig, sich weiter mit der DDR auseinanderzusetzen. 83 Prozent sind dafür, sich etwa in öffentlichen Diskussionen oder im Schulunterricht mit der Vergangenheit zu beschäftigen, wie die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mitteilte. Sie hatte die Forsa-Studie in Auftrag gegeben. Demnach bejahen gerade Jüngere unter 30 Jahren, die erst nach dem Ende der DDR geboren wurden, die Geschichtsaufarbeitung. Bei den 22- bis 29-Jährigen seien es 93 Prozent. Insgesamt halten bei den westdeutschen Befragten 88 Prozent die weitere Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit für wichtig oder sehr wichtig. Bei den Ostdeutschen sind es laut Umfrage mit 80 Prozent etwas weniger.

+++ 10.51 Uhr: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt gering +++

Die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften ist nach dem coronabedingten Einbruch im Frühjahr weiterhin gering. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) lag auch im September deutlich unter dem Vorjahreswert, teilte die Behörde mit. "In der momentan wirtschaftlich angespannten Lage wechseln Beschäftigte seltener ihren Arbeitsplatz", erklärte die BA. Diese niedrigere Fluktuation trage neben dem zurückhaltenden Personalbedarf der Unternehmen dazu bei, dass weniger Stellen zu besetzen sind. Besonders niedrig ist die Nachfrage nach Arbeitskräften den Angaben zufolge weiterhin bei Zeitarbeitsfirmen und in der Industrie, im Gastgewerbe und bei Verkehrs- und Logistikunternehmen. Bedarf an Personal dagegen haben Betriebe im Gesundheits- und Sozialwesen und auch im Handel.

+++ 10.35 Uhr: Scholz: Keine Schulden aufzunehmen wäre langfristig teurer +++

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat verteidigt, dass er im kommenden Jahr im Kampf gegen die Corona-Krise erneut enorme Schulden aufnehmen will. "Nicht handeln wäre viel teurer als handeln", sagte er zur Einbringung seines Etatplans im Bundestag. Wenn der Staat im kommenden Jahr nicht noch einmal rund 100 Milliarden Euro an neuen Krediten aufnehme, riskiere er, später noch viel mehr Geld auszugeben und die Zukunft des Landes aufs Spiel zu setzen. Die begonnenen Hilfsprogramme müssten fortgesetzt werden, etwa Überbrückungshilfen für Unternehmen und Kurzarbeitergeld, sagte Scholz. Der Vizekanzler verteidigte zudem die hohen geplanten Investitionen. Diese lösten Ketten für die Zukunft aus, und trügen dazu bei, dass die Wirtschaft schnell wieder wachse.

+++ 10.13 Uhr: "Kranke Demokratie" - Orban fordert Rücktritt von EU-Kommissarin Jourova +++

Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat den Rücktritt der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, verlangt. "Indem die Kommissionsvizepräsidentin Ungarn eine "kranke Demokratie" nannte, hat sie Ungarn und die ungarischen Menschen beleidigt", schrieb der rechtsnationale Politiker in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sein Land habe deshalb "die bilateralen Beziehungen zur Vizepräsidentin der Kommission ausgesetzt", fügte Orban nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur MTI hinzu. Ihre Entfernung aus dem Amt sei "unerlässlich und notwendig". Jourova, die auch EU-Kommissarin für Werte und Transparenz ist, hatte in einem Interview mit dem "Spiegel" den Zustand der ungarischen Medienlandschaft als "alarmierend" bezeichnet und über Orabn gesagt: "Ich würde sagen: Er baut eine kranke Demokratie auf."

+++ 9.26 Uhr: Gangster-Rapper Gzuz muss ins Gefängnis +++

Gangster-Rapper Gzuz muss für ein Jahr und sechs Monate ins Gefängnis. Das hat das Amtsgericht Hamburg entschieden. Dem Frontmann der Hamburger Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande werden unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz, Drogenbesitz und Körperverletzung vorgeworfen. Unter anderem soll der 32-Jährige einer jungen Frau, die ein Selfie mit ihm machen wollte, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

+++ 8.34 Uhr: Ifo: Zahl der Kurzarbeiter sinkt im September um eine Million +++

Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist im September nach Berechnungen des Ifo-Instituts erneut gesunken - vor allem in der Industrie bleibt der Anteil demnach aber weiter hoch. Wie das Münchener Forschungsinstitut mitteilte, ging die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland insgesamt auf geschätzt 3,7 Millionen Menschen zurück. Im Vormonat August waren demnach 4,7 Millionen Menschen in Kurzarbeit.

Mit diesem Rückgang sank der Anteil der Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf elf Prozent nach 14 Prozent im August. "Der Rückgang der Kurzarbeit schreitet stetig voran", erklärte Ifo-Arbeitsmarkt-Experte Sebastian Link. "Besonders hoch bleibt aber der Anteil an den Beschäftigten in der Industrie", fügte er hinzu.

+++ 8.05 Uhr: Krieg um Berg-Karabach: Aserbaidschan setzt Offensive fort +++

Aserbaidschan hat seine militärische Offensive in der umkämpften Region Berg-Karabach fortgesetzt. Die Truppen bewegten sich in Richtung der Stadt Füsuli und hätten vier armenische Panzer zerstört, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Baku. In der Stadt Gadrut starb eine ältere Frau bei einem aserbaidschanischen Drohnenangriff auf den Hof eines Hauses, wie die dortigen Behörden mitteilten. Drei Bewohner wurden verletzt.

+++ 7.40 Uhr: "Mein Schiff 6" mit Corona-Fällen an Bord in Piräus angekommen +++

Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" mit mehreren Corona-Infizierten an Bord hat am frühen Morgen in der griechischen Hafenstadt Piräus angelegt. Sofort gingen Experten der Gesundheitsbehörde (Eody) an Bord, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Alle Reisenden und Crewmitglieder sollen einen Coronavirus-Test machen.

Die ersten Schnelltests seien negativ gewesen, berichtete das Staatsfernsehen. Die 922 Urlauber und die die 666 Besatzungsmitglieder müssten bis auf Weiteres an Bord bleiben.

Am Montag war bekannt geworden, dass zwölf Crewmitglieder an Bord positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren. Sie seien auf dem Schiff isoliert worden, teilte die Reederei Tui Cruises mit. Das Schiff war am Sonntagabend von der kretischen Hafenstadt Heraklion ausgelaufen.

+++ 6.51 Uhr: Behinderungen wegen bundesweiter Warnstreiks im Nahverkehr +++

Busse und Bahnen stehen seit den Morgenstunden in zahlreichen Städten und Regionen still. Betroffen sind zum Beispiel Berlin, Hamburg, die Region Hannover, Magdeburg, Kiel und Erfurt. Auch in München, Konstanz und Freiburg wollen Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) die Arbeit niederlegen. Die Betriebe riefen ihre Kunden dazu auf, auf nicht erforderliche Fahrten zu verzichten und auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

In Mecklenburg-Vorpommern sind Schüler mit langem Schulweg wegen des Warnstreiks am Dienstag sogar vom Unterricht befreit, wenn ihr Bus oder ihre Straßenbahn nicht fährt.

Verdi hat zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87.000 Beschäftigte im ÖPNV durchzusetzen.

+++ 4.40 Uhr: Cloud-Störung bei Microsoft +++

Der Software-Riese Microsoft hat in der Nacht zum Dienstag mit einer Störung bei seinen Cloud-Diensten zu kämpfen gehabt. Unter anderem waren die Online-Versionen seiner Office-Programme im Dienst nicht erreichbar, wie der Konzern auf einer Statusseite mitteilte. Von dem Problemen betroffen waren auch einige Kunden der Cloud-Plattform Azure.

Erst in der Nacht zum Freitag waren auch die Cloud-Dienste von Google zeitweise gestört gewesen. Nutzer beklagten sich im Netz unter anderem über Probleme beim Speicherdienst Google Cloud, der Fotoplattform Google Photos und dem Videochat-Angebot Google Meet. Ursache sei der Ausfall einer Gruppe von Servern gewesen, teilte der Konzern mit.

+++ 4.18 Uhr: AfD-Gründungsmitglied Konrad Adam kehrt Partei den Rücken +++

Mit dem Publizisten Konrad Adam (78) verlässt nun auch der letzte der drei AfD-Gründungsvorsitzenden die Partei. "Am 1. Januar 2021 werde ich nicht mehr Mitglied der AfD sein", sagte Adam der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er sehe keine Zukunft mehr für die AfD als "bürgerlich-konservative" Kraft, begründete er seine Entscheidung.

Dem Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, warf Adam vor, dieser habe sich immer schützend vor "Rechtsausleger wie Andreas Kalbitz und den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke gestellt". Damit habe er dazu beigetragen, dass der Einfluss des Rechtsaußen-Flügels in der Partei stetig gewachsen sei. Außerdem sei die AfD mit ihrer ablehnenden Haltung in Sachen Umwelt- und Klimaschutz auf einem falschen Weg, kritisierte Adam, der dem hessischen Landesverband angehört.

+++ 4.13 Uhr: Tausende Schafe nach Schneesturm in französischen Alpen gerettet +++

Tausende Schafe sind nach starkem Schneefall von einem Bergpass in den französischen Alpen gerettet worden. Am Sonntag und Montag seien jeweils rund tausend Schafe von den Weiden geholt worden, teilte ein Behördenvertreter der ostfranzösischen Gemeinde Saint-Colomban-des-Villards mit. Die restlichen 5000 Schafe sollen in den nächsten Tagen abgeholt werden.

Der unerwartete Schneesturm traf am Freitagabend den Alpenpass Col du Glandon östlich der Stadt Grenoble. Dabei fiel bis zu 50 Zentimeter Neuschnee auf die Weiden - wo Schafe normalerweise bis Ende Oktober grasen.

+++ 4.04 Uhr: 13 Tote bei Unfall in Südmexiko +++

Beim Unfall eines Busses im Süden von Mexiko sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 21 Menschen wurden bei dem Unglück nahe der Grenze zu Guatemala verletzt, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Der Bus war vor dem Morgengrauen von der Fernstraße im Bundesstaat Chiapas abgekommen und in eine Felswand gerast.

Die ersten Erkenntnisse der Ermittler deuteten darauf hin, dass die Bremsen des Busses versagt hatten. Bei den Passagieren handelte es sich den Behördenangaben zufolge überwiegend um Bewohner der umliegenden Ortschaften.

+++ 2.30 Uhr: Zwei Gewaltdelikte in Celle mit einem Toten - Zwei Verdächtige festgenommen +++

Nach zwei Gewalttaten in Celle mit einem Toten hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Zeitweise hatte die Polizei wegen eines der beiden Delikte für die Bewohner einiger Viertel der niedersächsischen Stadt die Warnung ausgegeben, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen. Diese Warnhinweise wurden dann kurz vor Mitternacht wieder aufgehoben.

Nach einem der beiden Gewaltvorfälle hatten Beamte einen schwer verletzten 54-jährigen Mann in seiner Wohnung gefunden, wie die Polizei mitteilte. Er verstarb kurze Zeit darauf. Noch am Tatort wurde ein 51-jähriger Verdächtiger vorläufig festgenommen. Am selben Abend wurde ein 59-Jähriger in Celle laut eigener Schilderung auf der Straße von einem entgegenkommenden Radfahrer mit einem Messer verletzt. Der Radfahrer flüchtete. Die Polizei gab daraufhin über die Onlinenetzwerke ihre Warnhinweise hinaus. Wenig später wurde dann nach ihren Angaben ein 21-jähriger Verdächtiger festgenommen.

+++ 2.19 Uhr: Polizei nimmt Trumps Ex-Wahlkampfchef nach Notruf von Ehefrau fest +++

Der im Juli degradierte frühere Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Brad Parscale, ist von der Polizei festgenommen und in eine Psychiatrie gebracht worden. Aus dem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht der Polizei in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida geht hervor, dass Parscales Ehefrau Candice Parscale die Beamten am Sonntag gerufen hatte, weil sie einen Suizidversuch ihres Ehemannes befürchtet habe. Nachdem der unter Alkoholeinfluss stehende 44-Jährige auf Aufforderung der Polizei aus seinem Haus gekommen sei, sei er von Einsatzkräften überwältigt worden.

Der Republikaner Trump hatte Parscale Mitte Juli durch dessen Stellvertreter Bill Stepien ersetzt. Zuvor war ein wegen der Corona-Pandemie umstrittener Wahlkampfauftritt von Trump in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma zu einem Debakel geworden, weil Tausende Plätze in der Halle leer blieben. Parscale geriet auch wegen seiner Wahlkampfausgaben in die Kritik.

+++ 1.41 Uhr: Ex-US-Polizist wehrt sich gegen Anklage wegen Razzia mit Tod von Schwarzer +++

Der im Zusammenhang mit dem tödlichen US-Polizeieinsatz gegen die Afroamerikanerin Breonna Taylor angeklagte Ex-Beamte hat auf nicht-schuldig plädiert. Brett Hankison, der nach dem Einsatz aus dem Polizeidienst entlassen worden war, wies bei einem Gerichtstermin in Louisville im Bundesstaat Kentucky die Anklage wegen "grob fahrlässiger" Gefährdung von Menschenleben zurück.

Dem weißen Ex-Polizisten Hankison drohen bis zu 15 Jahre Haft. Er befindet sich derzeit nach Hinterlegung einer Kaution von 15.000 Dollar auf freiem Fuß. Aus dem Polizeidienst war Hankison bereits im Juni entlassen worden.

Die in der vergangenen Woche von einem Geschworenengremium erhobene Anklage gegen Hankison bezieht sich allerdings nicht auf die tödlichen Polizeischüsse auf Taylor. Vielmehr geht es darin um die Schüsse, die er in eine Wohnung neben der von Taylor abgefeuert hatte. In dieser Wohnung hielten sich zum Zeitpunkt der nächtlichen Polizeirazzia drei Menschen auf. Sie blieben unverletzt.