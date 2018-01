Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Explosionen in Bagdad (6.39 Uhr)

Philippinen: 12.000 Menschen fliehen vor Vulkan (5.29 Uhr)

Auto fliegt in Obergeschoss eines Hauses (2.42 Uhr)

Deneuve entschuldigt sich bei Opfern sexueller Gewalt (1.27 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 9.57 Uhr: Airbus A380 droht das Aus +++

Dem Riesen-Airbus A380 droht das Aus: Wenn es weiter keine neuen Bestellungen gebe, werde das frühere Prestigeprojekt eingestellt, kündigte Airbus-Verkaufsdirektor John Leahy bei der Bilanz-Pressekonferenz in Paris an. Der A380 ist seit gut zehn Jahren auf dem Markt.

Leahy sagte, derzeit verhandele Airbus noch mit der Fluggesellschaft Emirates über Neubestellungen. Wenn die Gespräche erfolglos verliefen, gebe es aber "keine andere Möglichkeit, als das Programm einzustellen", betonte er.

Seit Januar 2016 bleiben Bestellungen für den A380 aus. Den ersten kommerziellen Flug absolvierte der Riesenflieger am 25. Oktober 2007 für Singapur Airlines nach Sydney. Danach bestellten Fluggesellschaften mehr als 300 Maschinen.

+++ 9.29 Uhr: Amnesty fordert sofortige Freilassung von 16-jähriger Palästinenserin +++

Amnesty International hat die sofortige Freilassung einer 16-jährigen Palästinenserin gefordert, die wegen tätlichen Angriffs auf einen israelischen Soldaten angeklagt ist. Vor Beginn des Prozesses gegen Ahed Tamimi und ihre Mutter Nariman vor einem israelischen Militärgericht veröffentlichte die Menschenrechtsorganisation die Forderung.

Tamimi hatte im vergangenen Monat einen Soldaten vor laufender Kamera ins Gesicht geschlagen und damit großes Aufsehen erregt. Ihr werden auch Angriffe auf israelische Sicherheitskräfte in weiteren Fällen vorgeworfen. Laut Amnesty hat sie eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren zu befürchten.

+++ 8.41 Uhr: Japan sichtet chinesisches Atom-U-Boot nahe umstrittener Inseln +++

Ein atombetriebenes chinesisches U-Boot hat sich einer von Japan kontrollierten Inselgruppe im Ostchinesischen Meer genähert und damit Tokio provoziert. "Wir sind ernsthaft besorgt über Handlungen, die einseitig die Spannungen erhöhen", sagte der japanische Verteidigungsminister Itsunori Onodera zu Reportern.

Das angriffsfähige U-Boot der Shang-Klasse war vergangene Woche am Rande japanischer Hoheitsgewässer nahe der Senkaku-Inseln gesichtet worden. Peking schickt immer wieder Schiffe in die Gegend. Die Regierung in Tokio protestierte bei China wegen des Vorfalls.

+++ 8.28 Uhr: Dennis Rodman nach Alkoholfahrt kurzzeitig festgenommen +++

Ex-Basketball-Star Dennis Rodman (56) ist wegen Alkohols am Steuer kurzzeitig festgenommen worden. Das berichteten am Sonntag mehrere US-Medien unter Berufung auf die Polizei im kalifornischen Newport Beach. Demnach wurde Rodman am Samstagabend (Ortszeit) von Beamten angehalten und fiel bei einem Alkoholtest durch. Er habe die Nacht in einer Zelle verbracht und sei am nächsten Morgen entlassen worden.

+++ 8.19 Uhr: Verletzte bei Angriff auf Schule in russischer Stadt Perm +++

Maskierte Angreifer haben in einer Schule der russischen Stadt Perm zahlreiche Menschen mit Messerstichen verletzt. In russischen Medien war unterschiedlich von neun oder elf Verletzten die Rede. Eine Lehrerin sei schwer verletzt worden, die anderen Betroffenen seien Schüler. Zwei Angreifer seien festgenommen worden, teilten die Sicherheitsbehörden der Stadt mit, die etwa 1100 Kilometer nordöstlich von Moskau liegt. Angaben zum Hintergrund der Attacke gab es zunächst nicht. In örtlichen Medienberichten war teils von einem Streit unter Schülern, teils von Angreifern von außen die Rede.

+++ 7.26 Uhr: Ryanair & Co. bescheren Fraport Passagierrekord +++

Der Antritt von Ryanair und das Wachstum von Großkunden wie Lufthansa haben dem Frankfurter Flughafen 2017 einen neuen Passagierrekord beschert. Dank starker Zuwächse auch im Dezember zählte Fraport im abgelaufenen Jahr 64,5 Millionen Fluggäste und damit 6,1 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das im MDax notierte Unternehmen mitteilte. Offiziell hatte Fraport-Chef Stefan Schulte zuletzt ein Plus von gut fünf Prozent angepeilt. 2016 hatte der Konzern sogar einen Rückgang der Passagierzahlen erlitten und darauf mit einer stärkeren Ausrichtung auf Billigflieger wie Ryanair reagiert.

+++ 7.24 Uhr: Mindestens zwölf Tote bei Zusammenstoß zwischen Lkw und Rikscha +++

In Indien sind beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer vollbesetzten Rikscha mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend auf einer Landstraße im östlichen Bundesstaat Jharkhand, wie die Polizei mitteilte. Die Rikscha war den Angaben zufolge auf der Rückfahrt von einem Hindu-Festival, als sie im Bezirk Gumla von dem Laster gerammt wurde. Der Fahrer des Lasters flüchtete, nach ihm wird gefahndet. Vier weitere Passagiere der Rikscha wurden den Polizeiangaben zufolge mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. In Indien sterben jedes Jahr mehr als 150.000 Menschen bei Verkehrsunfällen. Ursachen sind unter anderem die schlechten Straßen, der Zustand der Fahrzeuge und waghalsiges Verhalten am Steuer.

+++ 7.01 Uhr: Stockwerk in Börse von Jakarta eingestürzt - Bericht über Verletzte +++

In der Börse der indonesischen Hauptstadt Jakarta ist Medienberichten zufolge ein Stockwerk eingestürzt. Mehrere Menschen seien verletzt worden, berichteten lokale Medien. Auf Bildern waren eine von Trümmern übersäte Halle und Rettungsarbeiten zu sehen. Die genaueren Hintergründe und die Zahl der Opfer waren zunächst unklar.

+++ 6.39 Uhr: Explosionen in Bagdad +++

Bei einer Doppelexplosion im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Montagmorgen mindestens 27 Menschen getötet worden. Das teilte das irakische Innenministerium ohne weitere Angaben mit. Die Detonationen ereigneten sich demnach auf dem Platz der Luftfahrt in unmittelbarer Nähe einer Gruppe von Bauarbeitern, wie Augenzeugen berichteten. Nach Angaben der Augenzeugen wurde dabei eine nicht näher genannte Zahl von Menschen verletzt.

+++ 5.29 Uhr: 12.000 Menschen fliehen aus Gefahrengebiet um Vulkan auf Philippinen +++

Aus Sorge vor einem baldigen Ausbruch des Vulkans Mayon sind auf den Philippinen mehr als 12.000 Menschen aus der Gefahrenzone geflohen. Vulkanologen warnten, ein Ausbruch stehe möglicherweise unmittelbar bevor. Der Vulkan habe schon mehrfach Rauch ausgespuckt, in den vergangenen 24 Stunden sei der Berg zudem von Erdstößen und Steinschlägen erschüttert worden. Der Krater des Vulkans war am Morgen glühend rot.



Der Zivilschutz forderte mehr als 12.000 Menschen auf, das Gefahrengebiet in einem Radius von sieben Kilometern um den Vulkan zu verlassen. "Es ist für Familien gefährlich, in dem Gebiet zu bleiben und Asche einzuatmen", sagte der örtliche Chef des Zivilschutzes, Claudio Yuco. Weil es in den vergangenen Woche viel geregnet habe, könne ein Vulkanausbruch zudem gefährliche Schlamm- und Schuttlawinen auslösen.

+++ 2.42 Uhr: Auto fliegt in Obergeschoss eines Hauses +++

Ein unter Drogeneinfluss stehender Raser ist in Kalifornien mit seinem Auto bei einem Zahnarzt gelandet - im ersten Stock. Der Mann hatte nach Polizeiangaben sein Auto gestern mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Santa Ana in Kalifornien gesteuert und war dabei auf den erhöhten Mittelstreifen der Hauptstraße beraten, wie die "L.A. Times" berichtete. Dort hob das Auto plötzlich ab und flog in eine Zahnarztpraxis im Obergeschoss eines Hauses, der Wagen bleib in der Fassade stecken. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden schließlich mit leichten Verletzungen von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit.

+++ 1.54 Uhr: Neun zerstückelte Leichen in Geländewagen in Mexiko gefunden +++

Mexikanische Polizisten haben in einem Geländewagen im Bundesstaat Veracruz neun zerstückelte Leichen gefunden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten die Ermittler einen Hinweis auf den Wagen bekommen, der in der Stadt Xalapa verlassen am Straßenrand stand. Die Leichen lagen demnach gut sichtbar in dem Auto, in dem nach Angaben aus Armeekreisen auch zwei Drohbotschaften gefunden wurden.

Erst am Freitag hatten Polizisten in Veracruz einen grausigen Fund gemacht: Auf der Motorhaube eines Autos in der Ortschaft Sayula de Alemán wurden fünf abgetrennte Köpfe entdeckt. Beigefügt war eine Drohbotschaft des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación.

+++ 1.27 Uhr: Deneuve entschuldigt sich bei Opfern sexueller Gewalt +++

Filmstar Catherine Deneuve (74) hat sich nach ihrer umstrittenen Kritik an Folgen der #MeToo-Debatte bei den Opfern sexueller Gewalt persönlich entschuldigt. In einem am Sonntagabend erschienenen Beitrag der Zeitung "Liberation" wandte sie sich direkt an die Opfer und versuchte, einen kritischen Text aus der Vorwoche zu relativieren: "Ich grüße alle Opfer dieser verabscheuungswürdigen Taten, die sich durch den Artikel in "Le Monde" beleidigt fühlen, ihnen und ihnen allein biete ich meine Entschuldigung an." Sie hielt allerdings an dem ursprünglichen Beitrag fest, der ihrer Ansicht nach "nicht enthält, dass Belästigung gut ist, sonst hätte ich den Text nicht unterschrieben".

+++ 0.58 Uhr: Ford will elf Milliarden Dollar in E-Autos investieren +++

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford will sein Engagement bei Elektroautos massiv erhöhen. Der Konzern werde bis 2022 über elf Milliarden Dollar (9,0 Mrd Euro) in batteriebetriebene und Hybrid-Fahrzeuge investieren, kündigte Ford-Manager Jim Farley gestern bei der Detroiter Automesse an.

Bislang hatte das Unternehmen 4,5 Milliarden Dollar bis 2020 hierfür aufwenden wollen. Noch ist der Anteil von E-Autos in den USA und den meisten anderen großen Märkten verschwindend gering. Doch aufgeschreckt vom Hype um Tesla forcieren die großen Autokonzerne ihre Bemühungen inzwischen deutlich.

+++ 0.47 Uhr: Bewährungsstrafe für Femen-Aktivistin nach Attacke auf Tschechiens Präsident +++

Nach ihrer Attacke auf den tschechischen Präsidenten Milos Zeman ist eine ukrainische Aktivistin der Frauenrechtsgruppe Femen zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht in Prag ordnete gestern zudem die Ausweisung der 27-jährigen Angelina Diasch an, wie deren Anwältin mitteilte. Diasch habe das Urteil akzeptiert, um so schnell wie möglich in die Ukraine zurückkehren zu können.

Diasch hatte sich am Freitag in Zemans Wahllokal mit nacktem Oberkörper auf den tschechischen Präsidenten gestürzt, als dieser gerade seine Stimme für die Präsidentenwahl abgeben wollte. Sie beschimpfte Zeman mehrmals als "Putins Nutte", bevor sie von seinen Leibwächtern überwältigt wurde. Der Vorfall hatte in den sozialen Netzwerken in Tschechien für heftige Empörung und Mitgefühl für den 73-Jährigen gesorgt.