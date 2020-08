Mit weiteren Streiks in den wichtigen Staatsbetrieben will die Opposition in Belarus den Diktator Alexander Lukaschenko zur Aufgabe zwingen

Wissenschaftler entdecken 30 neue Tierarten vor den Galápagos-Inseln +++ Belarus: Opposition will Streiks ausweiten +++ Ex-CIA-Mitarbeiter wegen Spionage für China festgenommen

Belarus: Opposition will mit weiteren Streiks Machtapparat schwächen

Die Opposition in Belarus (Weißrussland) will angesichts der tagelangen Massenproteste auch die Streiks in der Ex-Sowjetrepublik ausweiten. Der Ausstand in allen wichtigen Staatsbetrieben solle so den Machtapparat zum Aufgeben zwingen, sagte Maria Moros, Wahlkampfleiterin der Oppositionellen Swetlana Tichanowskaja. "Wir machen der scheidenden Macht begreiflich, dass es kein Zurück geben wird." Seit mehr als einer Woche gehen landesweit die Menschen auf die Straßen und fordern den Rücktritt von Langzeitpräsident Alexander Lukaschenko. Menschen in vielen wichtigen Betrieben legten bereits ihre Arbeit nieder.

Die weiteren Nachrichten des Tages:

+++ 7.14 Uhr: Wissenschaftler entdecken 30 neue Tierarten vor den Galápagos-Inseln +++

Ein internationales Team von Meeresforschern hat in der Tiefsee vor den Galápagos-Inseln 30 neue Tierarten entdeckt. Unter den Neuentdeckungen seien 14 Korallen, ein Seestern, elf Schwämme sowie vier bisher unbekannte Krustentiere, erklärte der Galápagos-Nationalpark. Die Forscher der Charles-Darwin-Stiftung erforschten in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Ozeanforschung die Tiefsee um die Inselgruppe vor der Küste Ecuadors bis in Tiefen von 3400 Metern.

+++ 6.08 Uhr: Starkes Erdbeben erschüttert Zentralphilippinen +++

Ein schweres Erdbeben hat am Dienstagmorgen die philippinische Insel Masbate erschüttert. Das Beben der Stärke 6,6 ereignete sich gegen 8.03 Uhr Ortszeit (2.03 Uhr MESZ) in der gleichnamigen Provinz rund 430 Kilometer südlich von Manila, wie aus der Webseite des staatlichen seismologischen Instituts Phivolcs hervorging. Das Zentrum des Bebens lag demnach rund fünf Kilometer südöstlich des Ortes Cataingan in rund 21 Kilometern Tiefe. Berichte über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht.

+++ 5.55 Uhr: Elf Tote bei Gefängnisausbruch in Papua-Neuguinea +++

Bei einem Massenausbruch aus einem Gefängnis in Papua-Neuguinea sind elf Häftlinge erschossen worden. 36 weitere Insassen seien auf der Flucht, teilten die Behörden des Pazifikstaates am Dienstag mit. Die Gefangenen seien aus dem Buimo-Gefängnis in der zweitgrößten Stadt des Landes ausgebrochen.

Die frühere First Lady Michelle Obama hat vernichtende Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt und zur Wahl von dessen Herausforderer Joe Biden aufgerufen. "Donald Trump ist der falsche Präsident für unser Land", sagte die Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama in ihrem ausgestrahlten Redebeitrag für den Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin). Trump habe mehr als genug Zeit gehabt zu beweisen, dass er der Aufgabe gewachsen sei, er sei aber "ganz klar überfordert". Bei dem bis Donnerstag andauernden Parteitag der Demokraten wird Biden zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl am 3. November gekürt.

+++ 5.04 Uhr: Belarus: Opposition will mit weiteren Streiks Machtapparat schwächen +++

+++ 3.25 Uhr: Kanadischer Finanzminister Morneau zurückgetreten +++

Mitten im Kampf zur Bewältigung der Corona-Krise ist der kanadische Finanzminister Bill Morneau zurückgetreten. Darüber habe er Premier Justin Trudeau informiert, sagte Morneau Medienberichten zufolge. Die nächste Phase der wirtschaftlichen Erholung werde Jahre dauern, dazu werde ein neuer Finanzminister benötigt. Er selbst wolle für das Amt des nächsten Generalsekretärs der Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa (OSZE) kandidieren. Trudeau dankte Morneau, der knapp fünf Jahre im Amt war, für dessen Arbeit.

+++ 3.22 Uhr: Trump: Können Wahl nur bei Manipulation verlieren +++

US-Präsident Donald Trump hält eine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl im November nur im Fall von Wahlmanipulationen für möglich. "Wir müssen diese Wahl gewinnen", sagte Trump bei einem Auftritt vor Anhängern in Oshkosh im Bundesstaat Wisconsin. "Stellen Sie sicher, dass Ihre Stimmen gezählt werden. Stellen Sie das sicher, weil der einzige Weg, wie wir diese Wahl verlieren werden, ist, wenn die Wahl manipuliert ist. Denken Sie daran. Das ist der einzige Weg, wie wir diese Wahl verlieren werden." Trump betonte, aus seiner Sicht sei die Wahl im November die wichtigste überhaupt. "Wir werden für das Überleben unserer Nation und der Zivilisation selbst kämpfen."

+++ 3.11 Uhr: Ex-CIA-Mitarbeiter wegen Spionage für China festgenommen +++

Die US-Behörden haben einen früheren Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA wegen mutmaßlicher Spionage für China festgenommen und angeklagt. Das Justizministerium in Washington teilte am Montag (Ortszeit) mit, der Angeklagte habe dabei mit einem Angehörigen zusammengearbeitet, der früher ebenfalls bei der CIA gearbeitet habe. Gemeinsam hätten sie Geheiminformationen an chinesische Geheimdienstvertreter übermittelt. Der Beschuldigte sei bereits am Freitag von der US-Bundespolizei FBI im Bundesstaat Hawaii festgenommen worden. Er sei eingebürgerter US-Staatsbürger und stamme ursprünglich aus Hongkong. Ihm drohe lebenslange Haft.

+++ 1.03 Uhr: Bericht: Rekord bei Geldwäsche-Verdachtsfällen in Deutschland +++

Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland ist stark gestiegen. Das geht aus dem Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) für 2019 hervor, der dem Berliner "Tagesspiegel" vorab vorliegt. Nach der Aufstellung der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes erhöhte sich die Zahl der Meldungen binnen Jahresfrist um fast 50 Prozent auf 114.914 Verdachtsfälle - ein Rekord. Darin enthalten sind dem Bericht zufolge insgesamt 355.000 verdächtige Transaktionen.

Die FIU hatte bereits in ihrem Jahresbericht 2018 eine "extreme Anfälligkeit" des Immobilienmarktes für dubiose Geschäfte beklagt - und große Probleme, Kriminellen hier auf die Schliche zu kommen. Seit Jahren gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass der Immobiliensektor ein Einfallstor auch für kriminelle Clans ist, um über den Kauf von Immobilien Gelder zu waschen.