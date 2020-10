Bundestag debattiert über 30 Jahre Deutsche Einheit +++ Drei Menschen nach Tod von 22-Jährigem in bayerischem Kanal in Untersuchungshaft +++ US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet +++ Die Nachrichten des Tages im Ticker.

Dreieinhalb Jahre Haft für Cuspert-Witwe wegen IS-Mitgliedschaft

Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hat die Witwe des IS-Kämpfers Denis Cuspert zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Die 36-Jährige sei der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig, sagte der Vorsitzende des Strafsenats, Norbert Sakuth. Die Deutsch-Tunesierin habe ferner ihre Erziehungs- und Fürsorgepflicht für ihre Kinder verletzt, durch den Besitz eines Kalaschnikow-Sturmgewehrs gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen und Beihilfe zur Versklavung eines jesidischen Mädchens geleistet.

Die gebürtige Hamburgerin Omaima A. war Anfang 2015 ihrem damaligen Mann ins Gebiet des Islamischen Staats (IS) nach Syrien gefolgt. Mit ihren drei Kindern lebte sie in der Hochburg der Terrororganisation in Rakka. Nach dem Tod ihres Mannes im Frühjahr 2015 heiratete sie dessen Freund Cuspert. Der Berliner Gangsterrapper ("Deso Dogg") hatte sich 2014 dem IS angeschlossen und stand in den USA auf der Terrorliste. Medienberichten zufolge wurde er 2018 in Syrien bei einem Luftangriff getötet.

+++ 12.29 Uhr: Eriwan: Angriff von Aserbaidschan auf Hauptstadt von Berg-Karabach +++

Die Hauptstadt von Berg-Karabach ist nach armenischen Angaben von Aserbaidschans Streitkräften angegriffen worden. Bei den Angriffen auf Stepanakert seien mehrere Menschen verletzt worden, erklärte ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Eriwan auf seiner Facebook-Seite. "Es gibt viele Verletzte in der Zivilbevölkerung, und die zivile Infrastruktur wurde beschädigt", erklärte Arzrun Owanissjan weiter.

+++ 12.20 Uhr: Mutmaßlicher Fahrer nach illegalem Autorennen in Berlin verhaftet +++

Im Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen über den Berliner Kurfürstendamm mit zwei Schwerverletzten ist ein 29-Jähriger festgenommen worden. Es handle sich mutmaßlich um einen der an dem Rennen beteiligten Fahrer, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in der Hauptstadt mit. Ein Spezialeinsatzkommando habe den Tatverdächtigen im Stadtteil Grunewald verhaftet.

Bei dem illegalen Autorennen waren eine Mutter und ihre 17-jährige Tochter am 31. August schwer verletzt worden. Die 45-Jährige hatte mit ihrem Fahrzeug an einer Kreuzung links abbiegen wollen, als sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Die unbekannten Unfallverursacher flüchteten. An dem Rennen waren Zeugen zufolge drei Fahrzeuge beteiligt.

+++ 11.11 Uhr: Dreieinhalb Jahre Haft für Cuspert-Witwe wegen IS-Mitgliedschaft +++

+++ 11.09 Uhr: Traditionelle Schriftrolle an Berliner Synagoge mit Hakenkreuzen beschmiert +++

An einer Berliner Synagoge haben Unbekannte Hakenkreuze auf einer traditionellen Schriftrolle an der Tür hinterlassen. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Mitglied der jüdischen Gemeinde im Bezirk Tempelhof-Schöneberg die Tat am Donnerstagabend. Betroffen war eine sogenannte Mesusa. Das ist eine Schriftrolle in einer Kapsel, die nach jüdischer Tradition an Türpfosten befestigt wird.

Das Gemeindemitglied bemerkte laut Polizei, dass die Befestigung der Mesusa aufgebrochen und die Rolle falsch herum angebracht worden war. Auf der Vorder- und Rückseite entdeckte er dann die Hakenkreuze. Der Staatsschutz übernahm die weiteren Ermittlungen.

+++ 10.35 Uhr: EU-Sondergipfel geht mit Beratungen zu Wirtschaftsfragen weiter +++

Die EU-Staats- und Regierungschefs sind mit Beratungen über wirtschaftliche Fragen in den zweiten Tag ihres Brüsseler Sondergipfels gestartet. Themen waren die Stärkung des EU-Binnenmarkts, Industriepolitik und Digitalisierung, wie der Sprecher von Ratschef Charles Michel auf Twitter mitteilte. Der Binnenmarkt hatte in der Corona-Krise durch einseitig verhängte Grenzkontrollen einiger EU-Staaten gelitten.

Vorausgegangen waren am ersten Gipfeltag langer Streit und schließlich die Einigung auf eine gemeinsame Linie zur Türkei im Erdgaskonflikt im östlichen Mittelmeer. In der Nacht zum Freitag hatten die Staats- und Regierungschefs dann Sanktionen gegen die Verantwortlichen für Wahlbetrug und Gewalt in Belarus auf den Weg gebracht. Zypern zog sein Veto zurück und erhielt dafür Zugeständnisse mit Blick auf den Rivalen Türkei: Die EU droht weiter mit Sanktionen gegen Ankara.

+++ 10.30 Uhr: Armenien in Berg-Karabach-Konflikt zu Waffenstillstandsgesprächen bereit +++

Sechs Tage nach Beginn heftiger Kämpfe um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach hat sich Armenien zu Waffenstillstands-Verhandlungen mit Aserbaidschan bereit erklärt. Armenien stehe "bereit" für Gespräche innerhalb der sogenannten Minsk-Gruppe der Organisation für Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa (OSZE), teilte das Außenministerium in Eriwan mit. Bei den Gefechten wurden seit Sonntag mindestens 130 Menschen getötet; sowohl Aserbaidschan als auch Armenien hatten das Kriegsrecht verhängt.

+++ 9.44 Uhr: 44 Prozent der Beschäftigten arbeiten mindestens zehn Jahre bei ihrer Firma +++

Vier von zehn Beschäftigten in Deutschland sind zuletzt zehn Jahre oder länger bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt gewesen. Der genaue Anteil lag im vergangenen Jahr bei 44,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden erklärte. Zehn Jahre zuvor waren es noch etwas mehr: 2009 lag der Anteil mit mindestens zehnjähriger Unternehmenszugehörigkeit bei 47,5 Prozent.

+++ 9.41 Uhr: Bundestag debattiert über 30 Jahre Deutsche Einheit +++

Der Bundestag hat am Freitag anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit über die Entwicklung der Lebensverhältnisse in Ost und West debattiert. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bezeichnete die Wiedervereinigung vor 30 Jahren als "Erfolgsgeschichte". Viele sagten heute, "das ist ein Land, das ist geglückt", betonte der Vizekanzler. Es gebe aber noch viel zu tun, fügte er mit Blick auf die Unterschiede etwa bei Löhnen und Renten hinzu.

+++ 9.32 Uhr: Dutzende Tote nach neuen Kämpfen in Berg-Karabach +++

Bei den Kämpfen im Südkaukasus zwischen den verfeindeten Nachbarn Armenien und Aserbaidschan ist die Zahl der Toten in der Unruheregion Berg-Karabach nach offiziellen Angaben auf mehr als 150 gestiegen. Bei Gefechten gegen die aserbaidschanische Armee seien zuletzt 54 Soldaten aus den eigenen Reihen gestorben, teilten die Behörden in Berg-Karabach der armenischen Agentur Armenpress zufolge mit. Zudem sollen viele Menschen verletzt worden sein. Zuvor hatte das Militär in Berg-Karabach bereits rund 100 Toten gesprochen. Es ist die schwerste Gewalteskalation in der Region seit Jahrzehnten.

+++ 9.12 Uhr: 80.000 Menschen in der Bretagne nach Sturm "Alex" ohne Strom +++

Nach dem Durchzug des Herbststurms "Alex" sind rund 80.000 Menschen in der nordwestfranzösischen Küstenregion Bretagne ohne Strom. In vielen Gemeinden stürzten Bäume um, Menschen kamen nach einer ersten Bilanz nicht zu Schaden, wie die Präfektur des bretonischen Départements Morbihan am Morgen mitteilte. Auf der Insel Belle-Île-sur-Mer vor der bretonischen Küste wurden laut Radionachrichtensender Franceinfo Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 186 Stundenkilometern gemessen. Der französische Wetterdienst Météo France hatte bereits gestern vor "Alex" gewarnt. Im Südosten Frankreichs werden starke Regenfälle erwartet. In der Region um Nizza blieben deshalb Schulen geschlossen, wie Franceinfo berichtete.

+++ 9.03 Uhr: Schäuble räumt Fehler bei der deutschen Vereinigung ein +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat auf Versäumnisse bei der Gestaltung der deutschen Vereinigung vor 30 Jahren hingewiesen. "Einen der größten Mängel haben wir bei der Anerkennung der beruflichen Qualifikation von Menschen aus der DDR", sagte der damalige Bundesinnenminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Freitag. "Wir haben die Fähigkeiten vieler Menschen unterschätzt, das hat sich sicherlich auf das Selbstwertgefühl der Ostdeutschen ausgewirkt."

Schäuble rief die Bürger dazu auf, mehr Interesse zu zeigen an den Lebensleistungen der Menschen in Ostdeutschland und an der Geschichte der DDR - "dann wächst im Osten auch das Selbstbewusstsein". Die Skepsis vieler Ostdeutscher gegenüber der Politik erklärte Schäuble auch mit Verletzungen aus unterschiedlichen Erfahrungen mit der Wiedervereinigung und ihren Folgen. "In dieser Stimmung lassen sich auch Ressentiments gegenüber Menschen aus anderen Teilen der Welt leichter mobilisieren, denn Zuwanderung dieser Art war man praktisch gar nicht gewöhnt", sagte er. Die Frage, ob Rechtsextremismus im Osten eine größere Herausforderung sei als im Westen, verneinte er aber.

+++ 8.47 Uhr: Umweltschützer besetzen hessische Landesvertretung in Berlin +++

Aus Protest gegen die Rodung des Dannenröder Walds haben Umweltaktivisten nach eigenen Angaben am Morgen die hessische Landesvertretung in Berlin besetzt. Sie wenden sich gegen den geplanten Bau der Autobahn 49 durch das 300 Jahre alte Laub- und Mischwaldgebiet. Dagegen gibt es auch vor Ort seit Wochen Proteste. Wir fordern die schwarz-grüne Landesregierung auf, die Räumung und Rodung sofort zu stoppen", erklärten die Organisationen Ende Gelände, Fridays for Future und Anti-Kohle-Kidz, zu der Besetzungsaktion in Berlin. "Mitten in der Klimakrise einen Wald für eine neue Autobahn zu roden, ist klimapolitischer Wahnsinn", kritisierte Riva Morel von Fridays for Future Berlin. "Wir müssen jetzt mit der Verkehrswende anfangen, das bedeutet: Busse, Bahnen und Radwege bauen statt neuer Autobahnen", forderten die Umweltschützer weiter.

+++ 8.40 Uhr: Einsatzkräfte in Polen nehmen deutschen Rechtsextremisten fest +++

Einsatzkräfte in Polen haben nach Angaben der Regierung in Warschau einen deutschen Rechtsextremisten festgenommen. Der Mann sei in der vergangenen Woche in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Nordwesten des Landes gefasst worden, teilte das Ministerium für Geheimdienstkoordination mit. Er werde verdächtigt, Mitglied einer "organisierten kriminellen Gruppe mit terroristischem Charakter" zu sein, die in Polen und anderen Ländern aktiv sei. "Im Internet, vor allem in sozialen Netzwerken, zeigte er seine radikalen, gegen das System gerichteten Ansichten und unterstützte rechtsextreme Organisationen", hieß es.

+++ 8.35 Uhr: Zwölf Festnahmen bei Demonstrationen gegen Netanjahu in Tel Aviv +++

Bei Demonstrationen von Gegnern des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat die Polizei in Tel Aviv zwölf Menschen vorübergehend festgenommen. Ihnen wurden Störungen der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Medienberichten zufolge beteiligten sich am gestrigen Abend Tausende im ganzen Land an den Demonstrationen. Sie fanden sich demnach in kleinen Gruppen zusammen und protestierten etwa auf Straßen sowie Brücken.

+++ 8.28 Uhr: Drei Menschen nach Tod von 22-Jährigem in bayerischem Kanal in Untersuchungshaft +++

Nach dem Tod eines betrunkenen 22-Jährigen in einem Kanal im bayerischen Weiden in der Oberpfalz sind drei junge Menschen in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen zwei 23-jährige Männer und eine 21-jährige Frau wird wegen Totschlags durch Unterlassen ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am gestrigen Abend mitteilten. Sie sollen am 12. September gesehen haben, wie der hilflose Mann ins Wasser fiel, und ihm nicht geholfen haben. Das Opfer wurde wenige Stunden nach einer Vermisstenmeldung von einem Taucher tot aus einem Flutkanal in Weiden geborgen.

+++ 7.18 Uhr: BA-Chef stellt Arbeitsagentur auf mögliche Pleitewelle ein +++

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit BA), Detlef Scheele, stellt seine Behörde auf eine mögliche Pleitewelle ein. Die BA bereite sich "auf den Ernstfall vor", sagte Scheele der "Bild"-Zeitung. "Wir qualifizieren gerade 250 Mitarbeiter zusätzlich für den Fall, dass es zu einer größeren Pleitewelle käme." Darüber hinaus seien 1,6 Milliarden Euro für das Insolvenzgeld für 2021 eingeplant, in diesem Jahr seien es bislang nur 950 Millionen gewesen.

+++ 7.15 Uhr: US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet +++

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. "Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das GEMEINSAM durchstehen", schrieb Trump auf Twitter. Die USA befinden sich auf der Zielgeraden zur Wahl am 3. November, bei der sich Trump um eine zweite Amtszeit bewirbt. Kurz zuvor hatte Trump bestätigt, dass seine enge Beraterin Hope Hicks positiv auf das Virus getestet wurde. Im Umfeld von Trump hat es schon früher Corona-Infektionen gegeben. Hicks verbringt allerdings viel Zeit mit Trump und First Lady Melania.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

+++ 4.48 Uhr: "Red Flag"-Warnung in Kalifornien – hohe Feuergefahr hält an +++

Bei anhaltender Hitze, Trockenheit und starken Winden haben die Behörden in Nordkalifornien erneut eine "Red Flag"-Warnung für hohe Feuergefahr ausgerufen. Ein seit Sonntag tobender Flächenbrand in den Weintälern um Sonoma und Napa, nördlich von San Francisco, war am Donnerstagabend (Ortszeit) erst zu fünf Prozent eingedämmt. Die Einsatzkräfte befürchten, dass heftige Windböen Funken aufwirbeln und damit weitere Feuer entfachen können.

+++ 2.21 Uhr: EU droht Türkei bei weiteren "Provokationen" mit Sanktionen +++

Die EU droht der Türkei bei einer weiteren Konfrontation im Streit um Erdgas-Bohrungen im östlichen Mittelmeer mit erneuten Sanktionen. Ankara müsse "die Provokationen und den Druck" gegenüber Zypern beenden, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim EU-Gipfel in der vergangenen Nacht. "Im Falle solcher erneuter Aktionen durch Ankara wird die EU alle ihre verfügbaren Instrumente und Optionen nutzen", warnte sie.

+++ 1 Uhr: EU-Gipfel einigt sich auf Belarus-Sanktionen +++

Der EU-Gipfel hat einen Durchbruch zur Verhängung von Sanktionen wegen der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus erzielt. Wie die Nachrichtenagentur AFP in der vergangenen Nacht von Diplomaten erfuhr, stimmte auch Zypern einem Kompromiss zu. Das Land hatte seit Wochen die Strafmaßnahmen blockiert, weil es gleichzeitig Sanktionen gegen die Türkei wegen des Konflikts um Erdgas-Erkundungen im östlichen Mittelmeer durchsetzen wollte.

+++ 0.45 Uhr: Scheuer widerspricht Mautbetreibern im Untersuchungsausschuss +++

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat im Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut die Anschuldigungen der Betreiberfirmen zurückgewiesen. Es habe von Seiten der Betreiber bei einem Gespräch im November 2018 "nach meiner Erinnerung" kein Angebot gegeben, die Unterzeichnung der Mautverträge bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aufzuschieben, sagte Scheuer in der vergangenen Nacht vor dem Bundestagsgremium. Damit erneuerte Scheuer seine früheren Angaben gegenüber dem Bundestag.

+++ 0.14 Uhr: US-Präsident Trump senkt Aufnahme von Flüchtlingen auf Rekordtief +++

US-Präsident Donald Trump hat die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen auf ein Rekordtief gesenkt. Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, sollen im am Donnerstag begonnenen Haushaltsjahr 2021 nur noch 15.000 Flüchtlinge über ein spezielles Aufnahmeprogramm in die USA kommen dürfen. Unter Ex-Präsident Barack Obama waren noch mehr als 100.000 Menschen aufgenommen worden. Trump hat die Obergrenze seit seinem Amtsantritt 2016 kontinuierlich gesenkt, zuletzt lag sie bei 18.000. Das Aufnahmeprogramm berücksichtigt besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, die von der UNO für eine Umsiedlung ausgewählt werden.