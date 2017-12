Die Meldungen im Kurz-Überblick:

EU-Kommission leitet Verfahren gegen Polen ein (13.04 Uhr)

S-Bahnhof-Explosion in Hamburg - Verdächtiger mit rechter Vergangenheit (11.54 Uhr)

Iran will keine Raketen an Jemen geliefert haben (12.33 Uhr) Schweizer

Schweizer gewinnt 135 Millionen Euro (12.45 Uhr)

Vandalen zerschlagen Dinosaurier-Fußabdruck in Australien (5.13 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 14.29 Uhr: Terroranschlag gegen Theresa May geplant - Prozess beginnt im Juni +++

Wegen eines geplanten Mordanschlags auf die britische Premierministerin Theresa May muss sich ein Mann ab kommenden Sommer vor Gericht verantworten. Der Prozess solle im Juni beginnen, entschied ein Richter in London. Der 20-Jährige Naa'imur Zakariyah Rahman aus dem Norden der Hauptstadt war am 28. November festgenommen worden.

Rahman wollte laut Anklage mit einer Bombenexplosion Chaos auslösen und sich so Zutritt zum schwer bewachten Regierungssitz Downing Street verschaffen. Dort habe er May dann töten wollen. Der aus Bangladesch stammende Mann soll bereits die Umgebung des Anschlagsortes ausgekundschaftet und einen Rucksack für seine Tat gekauft haben.

+++ 14.17 Uhr: Niederlande verbieten Rockerbande Bandidos +++

Die Niederlande haben die Rockerbande Bandidos auf ihrem Staatsgebiet verboten und die Schließung aller Clubs der Bande angeordnet. "Die Bandidos charakterisieren sich selbst als gesetzlos und verwenden Slogans mit gewaltsamen Botschaften", urteilte ein Gericht in Utrecht. Der Club praktiziere eine Kultur, in der zu schwerer Gewalt ermutigt werde. Ein Verbot sei deshalb "notwendig, um die Gesellschaft zu schützen".

Die Staatsanwaltschaft hatte den Rockern eine Verwicklung in den Drogen- und Waffenhandel sowie die Prostitution vorgeworfen und das Verbot angestrebt. Die 1966 in den USA gegründeten Bandidos hatten ihren ersten Club in den Niederlanden vor drei Jahren in der Kleinstadt Sittard eröffnet. Weitere Ableger in anderen Städten des Landes folgten. Die Präsenz der Bandidos erzürnte die rivalisierende Rockerbande Hells Angels, was zu einem Anstieg der Gewalt in der Provinz Limburg führte.

+++ 14.04 Uhr: Mutmaßlicher Taliban-Kämpfer in Thüringen festgenommen +++

In Thüringen ist auf Veranlassung der Bundesanwaltschaft ein 21-jähriger mutmaßlicher Taliban-Kämpfer festgenommen worden. Der Afghane soll sich nach eigenen Angaben 2011 in seiner Heimat der terroristischen Organisation angeschlossen haben, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte.

Der junge Mann ist demnach dringend verdächtig, von 2011 bis 2015 an mindestens 30 Gefechten gegen die afghanische Armee und Polizei beteiligt gewesen zu sein. Im Sommer 2015 sei der Beschuldigte seinen eigenen Angaben zufolge über den Iran und später weiter über die Türkei und Griechenland nach Deutschland geflüchtet. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

+++ 13.14 EU-Kommission leitet Verfahren gegen Polen ein +++

Die EU-Kommission will ein Sanktionsverfahren gegen Polen wegen Gefährdung von Grundwerten der Europäischen Union einleiten. Dies bestätigte ein Kommissionssprecher. Es ist das erste derartige Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge in der Geschichte der Gemeinschaft.

+++ 12.51 Uhr: Kramp-Karrenbauer: Ohne große Koalition gibt es Neuwahlen +++

Für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen zwischen Union und SPD über eine neue große Koalition rechnet die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mit Neuwahlen. Falls man sich nicht einige, könnten CDU und CSU "nicht die vier Jahre mit einer Minderheitsregierung durchregieren", sagte sie der Nachrichtenagentur DPA in Saarbrücken. "Sondern dann müsste man eventuell sogar schon im Sommer über Neuwahlen reden." Kramp-Karrenbauer, die zum Sondierungsteam der CDU gehört, sagte, sie hoffe, "dass wir doch ein gutes Stück vor Ostern eine Regierung haben."

+++ 12.51 Uhr: Kunstberater Achenbach nicht vorzeitig frei +++



Der wegen Betrugs im Gefängnis sitzende ehemalige Kunstberater Helge Achenbach kommt nicht vorzeitig frei. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden. Es hob damit die gegenteilige Entscheidung des Landgerichts Kleve auf, gegen die die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt hatte. Die Voraussetzungen für eine Haftentlassung auf Bewährung nach Verbüßung von weniger als zwei Dritteln der festgesetzten Strafe seien nicht erfüllt, teilte das Gericht mit. Achenbach war 2015 wegen Millionenbetrugs an reichen Kunden zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden, saß aber schon seit 2014 in Untersuchungshaft. Die "Bild"-Zeitung hatte über die OLG-Entscheidung berichtet.



+++ 12.47 Uhr: EU bietet Großbritannien Übergangsfrist bis Ende 2020 +++



Die Europäische Union bietet Großbritannien nach dem Brexit eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020. Dies teilte der EU-Unterhändler Michel Barnier mit. In dieser Übergangszeit müsse Großbritannien alle Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion einhalten. Das Vereinigte Königreich will die EU am 29. März 2019 verlassen. Barnier bekräftigte, dass die EU die künftigen Beziehungen mit einem Freihandelsabkommen ähnlich wie mit Kanada, Südkorea oder Japan regeln und bis Oktober 2018 dafür Eckpunkte vereinbaren wolle.



+++ 12.45 Uhr: Weihnachten als 135-facher Millionär: Jackpot geht in die Schweiz +++



Mit einem Einsatz von umgerechnet gut 20 Euro hat ein Lottospieler in der Schweiz den vorweihnachtlichen Rekordjackpot der Lotterie EuroMillions geknackt: Der Glückspilz darf 135 Millionen Euro abholen, wie die Lottogesellschaft Swisslos mitteilte. Das Los wurde erst am Dienstagmittag in der Region Zürich gekauft. Wer die fünf Zahlen und zwei Sternzahlen richtig ankreuzte, weiß aber bislang niemand. Der Gewinner oder die Gewinnerin hat bis zum 20. Juni 2018 Zeit. "Gewinne sind sechs Monate auszahlbar", sagte Mesmer. Danach falle das Geld an Swisslos und werde für gemeinnützige Zwecke ausgegeben.



+++ 12.33 Uhr: Iran: Keine Raketenlieferung an Jemen +++



Der Iran liefert nach Angaben des Außenministeriums in Teheran keine Raketen an den Jemen, wie der der Außenamtssprecher Bahram Ghassemi nach Angaben iranischer Medien sagte. Teheran habe daher auch nichts mit dem erneuten Raketenangriff auf Saudi-Arabien zu tun. Die von den Rebellen genutzten Waffen stammten aus dem eigenen jemenitischen Arsenal. Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Das ballistische Geschoss sei südlich von Riad in der Luft zerstört worden. Die Rakete sei demnach von den Huthi-Rebellen im Jemen abgefeuert worden. Die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley sagte, dass die USA den Iran hinter der Attacke vermuteten.



+++ 11.54 Uhr: Explosion auf S-Bahnhof - Verdächtiger mit rechter Vergangenheit +++



Der Mann, der auf dem Hamburger S-Bahnhof Veddel eine Explosion verursacht haben soll, hat eine rechtsextremistische Vergangenheit und ist wegen Totschlags vorbestraft. Der heute 51-Jährige war 1992 wegen der brutalen Tötung eines Mannes, der Hitler als Verbrecher bezeichnet hatte, zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Hamburg. Sein damaliger Mittäter, ein Skinhead, betrieb später jahrelang einen Laden im niedersächsischen Tostedt, der als Treff der rechten Szene galt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade der Nachrichtenagentur DPA sagte. Der nun festgenommene 51-Jährige sei aber in letzter Zeit nur noch wegen kleinerer Diebstähle aufgefallen, sagte die Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft. Bei der Detonation am Sonntagabend auf einem Bahnsteig war eine Scheibe zu Bruch gegangen, die Wartende vor Wind und Wetter schützen soll.

+++ 11.02 Uhr: Facebook setzt verstärkt auf Gesichtserkennung +++

Facebook will seine Nutzer künftig besser über hochgeladene Fotos von sich informieren - und setzt dabei auch auf Gesichtserkennung. Wie das US-Unternehmen gestern mitteilte, soll Nutzern des sozialen Netzwerks künftig ein neues Tool zur Verfügung stehen, das mittels automatischer Erkennung von Gesichtern Fotos von ihnen identifiziert. Damit solle unter anderem verhindert werden, dass sich Menschen auf Facebook für jemand anderen ausgeben.

Mithilfe des Tools würden Nutzer informiert, wenn sie auf einem Foto zu sehen seien, auch wenn das Foto nicht mit ihrem Namen verknüpft sei, schrieb Facebook-Manager Joaquin Quiñonero Candela in einem Blog-Eintrag. In der Europäischen Union und in Kanada wird die Anwendung wegen strengerer Datenschutzvorgaben nach Angaben von Facebook allerdings nicht eingeführt.

+++ 10.17 Uhr: Südkoreanische Bitcoin-Börse schließt nach Hackerangriff +++

Eine südkoreanische Handelsplattform für die Kryptowährung Bitcoin ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Börse "Youbit" werde geschlossen und die Zahlungsunfähigkeit erklären, teilte der Inhaber Yapian in der Nacht mit. Etwa 17 Prozent aller Bitcoin-Einlagen seien durch den Angriff verloren gegangen. Die verheerende Attacke ist nicht die erste ihrer Art. Schon im April war die Börse Opfer eines Hackerangriffs geworden.

+++ 10.03 Uhr: Südkorea: USA prüfen Verschiebung gemeinsamer Militärübungen +++

Wegen der Olympischen Winterspiele in Südkorea prüfen die USA nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In seinen Vorschlag für eine Verschiebung der gemeinsamen Frühjahrs-Militärmanöver. "Ich habe einen solchen Vorschlag gemacht und die USA überprüfen ihn derzeit", sagte Moon dem amerikanischen Sender NBC. Er schränkte jedoch ein, dass ein solcher Schritt vom Verhalten Nordkoreas abhänge.

Falls Nordkorea seine "Provokationen" in der Zeit vor Olympia einstelle, werde das dazu beitragen, sichere Spiele auszutragen, sagte Moon. Die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang finden vom 9. bis zum 25. Februar statt. Es gibt Befürchtungen, die Spannungen wegen des nordkoreanischen Atomprogramms könnten die Wettkämpfe in der an Nordkorea grenzenden Provinz Gangwon beeinträchtigen.

+++ 9.32 Uhr: Blödelei endet im Bachbett - Zwei Touristen aus Westfalen in Klinik +++

Ein deutsches Pärchen ist wegen einer Blödelei im Winterurlaub in Sölden in Österreich im Krankenhaus gelandet. Ein 30-Jähriger hatte seine 27 Jahre alte Freundin aus Spaß über das Geländer einer Brücke gehalten und dabei das Gleichgewicht verloren. Die beiden wohl leicht angetrunkenen Touristen aus Westfalen stürzten nach Angaben der Polizei vier Meter tief in ein Bachbett. Die Frau konnte mit Hilfe einer Leiter schnell von Zeugen und der Polizei geborgen werden, der doch nicht so starke Mann erlitt schwerere Verletzungen und wurde erst von der Feuerwehr aus dem Wasser geholt. "Es hätte noch schlimmer ausgehen können", meinte ein Polizeisprecher.

+++ 9.00 Uhr: Umstrittener US-Kardinal Bernard Law gestorben +++

Der umstrittene US-Kardinal Bernard Law ist tot. Law sei am Morgen nach langer Krankheit gestorben, teilte der Vatikan mit. Der 86-Jährige war kürzlich in Rom in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Law war im Zuge des 2002 ans Licht gekommenen enormen Missbrauchsskandals um pädophile Priester in den USA in die Kritik geraten. Law gab damals zu, einen pädophilen Priester gedeckt zu haben. Er trat daraufhin in seiner Diözese Boston zurück. Der Vatikan berief Law nach seinem Rücktritt zum Erzpriester der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom.

+++ 8.52 Uhr: Weihnachten als 135-facher Millionär - Rekordjackpot geknackt +++

Mit einem Einsatz von umgerechnet gut 20 Euro hat ein Lottospieler in der Schweiz kurz vor dem Fest einen Rekordjackpot geknackt: Der Gewinner darf 157 Millionen Franken (rund 135 Millionen Euro) abholen, wie die Lottogesellschaft Swisslos in der Nacht mitteilte. Das Los wurde erst am Dienstagmittag in der Region Zürich gekauft. Ob der Gewinner sich sofort meldete, sagte die Lottogesellschaft zunächst nicht.

Der letzte Haupttreffer in dieser Lotterie wurde vor dreieinhalb Jahren gewonnen. Damals waren es aber "nur" knapp 27 Millionen Euro. Der bisherige Rekord wurde 2013 aufgestellt - mit rund 100 Millionen Euro.

+++ 8.24 Uhr: "Thomas-Feuer" nun zweitgrößtes in der Geschichte Kaliforniens +++

Das seit zweieinhalb Wochen wütende Buschfeuer in Kalifornien hat sich zum zweitgrößten in der Geschichte des US-Bundesstaates entwickelt. Die Flammen des sogenannten Thomas-Feuers in den Bezirken Ventura und Santa Barbara nördlich von Los Angeles haben mittlerweile eine Fläche von 272.000 Acres (1100 Quadratkilometern) verbrannt und damit den bisher zweitgrößten Brand übertroffen, berichtete die Zeitung Ventura County Star gestern Agabend (Ortszeit).

Nun schicke sich der Buschbrand an, sogar das größte Feuer zu werden, das jemals in Kalifornien registriert wurde, berichtete VC Star weiter. Bisher gilt der Cedar-Buschbrand im südkalifornischen Bezirk San Diego von 2003 gemessen an der verbrannten Fläche in Acres als der größte, damals fielen 273 246 Acres den Flammen zum Opfer, wie die Zeitung schreibt.

+++ 7.26 Uhr: Mexikanischer Journalist bei Weihnachtsfeier in Schule erschossen +++

Ein mexikanischer Journalist ist auf der Weihnachtsfeier in der Schule seines Sohnes erschossen worden. Behörden zufolge stürmten Unbekannte die Schule im Bundesstaat Veracruz und schossen vor Kindern und Eltern auf den Mann. Er verurteile den "hinterhältigen und feigen Angriff" auf den 35-Jährigen, schrieb der Gouverneur von Veracruz, Miguel Ángel Yunes, am Dienstag (Ortszeit) bei Twitter. Veracruz gilt als einer der gefährlichsten Bundesstaaten für Journalisten. Reporter ohne Grenzen zufolge wurden vor dem aktuellen Fall in Mexiko im vergangenen Jahr elf Journalisten getötet.

+++ 7.19 Uhr: Notlandung von Air-France-Maschine in Paraguay wegen Treibstofflecks +++

Wegen eines Treibstofflecks ist eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Air France in Paraguay notgelandet. Die Boeing 777-200 war nach Angaben der Flugsicherheitsbehörden mit 274 Passagieren auf dem Weg von Buenos Aires nach Paris, als der Pilot ein Treibstoffleck meldete.

Die Maschine landete demnach gestern (Ortszeit) ohne Zwischenfälle auf dem Flughafen der Hauptstadt Asunción. An Bord wurde niemand verletzt. Die Passagiere sollten ihre Reise mit einer Ersatzmaschine fortsetzen.

+++ 7.07 Uhr: Mann will Kamin löschen - und fängt Feuer +++

Beim nächtlichen Versuch, einen Kamin zu löschen, hat sich ein Mann in Mecklenburg selbst angezündet und schwer verletzt. Der 31-Jährige wurde am Morgen mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik in Lübeck gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach riss der Mann den mit Ethanol betriebenen Kamin von der Wand in seiner Wohnung in Bad Kleinen, als sich wegen heraustropfenden Brennstoffs eine Stichflamme bildete. Bei dem Versuch, den Kamin ins Badezimmer zu tragen und dort zu löschen, floss das Ethanol über den Körper des 31-Jährigen und entzündete sich. Eine 30-Jährige, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, erlitt leichte Brandverletzungen.

+++ 5.13 Uhr: Vandalen zerschlagen Dinosaurier-Fußabdruck in Australien +++

Vandalen haben einen rund 115 Millionen Jahre alten Dinosaurier-Fußabdruck in Australien mit einem Hammer zerschlagen. Bei einer Führung mit einer Schülergruppe entdeckten Ranger an der Fundstätte Flat Rocks die Zerstörungen. "Es ist traurig, dass jemand absichtlich ein örtliches Wahrzeichen zerstört, das von internationaler wissenschaftlicher Bedeutung ist", sagte Ranger Brian Martin.

Der Fußabdruck eines fleischfressenden Dinosauriers war 2006 im Bunurong-Park im südöstlichen Bundesstaat Victoria entdeckt worden. Wissenschaftler nahmen einen Silikon-Abguss, der Original-Abdruck wurde jedoch vor Ort im Fels gelassen.

+++ 3.54 Uhr: 82-Jähriger Geisterfahrer stirbt nach Unfall auf der A31 +++

Ein Geisterfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 31 bei Lingen getötet worden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, fuhr der 82-Jährige gestern Abend entgegen der Fahrtrichtung auf dem Überholstreifen der A31 in Richtung Oberhausen, als er mit seinem Auto gegen einen entgegenkommenden Lastwagen prallte. Der 82-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt. Die A31 wurde während der Unfallaufnahme in Richtung Oberhausen gesperrt.

+++ 3.33 Uhr: Kalorienbomben für die Truppe: Pentagon verschickt Weihnachtsproviant +++

Mehr als 50 Tonnen Truthahn, 690 Dosen Kekse und rund 8100 Liter Eierpunsch: Vor den Weihnachtsfeiertagen verschickt das Pentagon reichlich Proviant an die Truppe im Auslandseinsatz. US-Soldaten in Afghanistan, dem Irak, Kuwait und Jordanien sollten ein traditionelles Weihnachtsessen genießen können, heißt es aus dem Ministerium. Auf der Liste stehen neben rund 17,5 Tonnen Schinken auch knapp drei Tonnen Marshmallows und rund 14 100 Liter Saft. Und auch Kuchen in rauen Mengen fehlt nicht.



+++ 1.26 Uhr: 19-Jähriger will Frau in Havel ertränken - und ertrinkt fast selbst +++

Ein 19-Jähriger soll gestern in Berlin versucht haben, eine 17-Jährige in der Havel zu ertränken. Medien berichteten. Dabei ertrank der Mann beinahe selbst und musste von Sanitätern wiederbelebt werden, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht bestätigte. "Er konnte nicht schwimmen und hätte sich fast selbst umgebracht." Die 17-Jährige konnte sich demnach selbst befreien und ans Ufer der Havel retten. Sie erlitt eine Unterkühlung. Es handele sich um eine Beziehungstat: Die beiden seien früher ein Paar gewesen, hieß es. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Laut Polizei schubste der Mann die 17-Jährige im Stadtteil Spandau erst in die Havel und sprang dann hinterher, um sie zu ertränken. Bei dem Versuch, sie unter Wasser zu drücken, habe der Nichtschwimmer selbst viel Wasser geschluckt.

+++ 0.14 Uhr: Disney-Park in Florida zeigt Roboter-Trump+++

Donald Trump gibt es im Disney-Vergnügungspark in Florida seit neuestem auch als Roboter: Der Unterhaltungs-Gigant enthüllte am Dienstag in seiner "Hall of Presidents" eine elektronisch gesteuerte Ausgabe des aktuellen US-Präsidenten, die nach der Art des realen Staatslenkers gestikuliert und redet. In sozialen Netzwerken im Internet sorgte der animierte Präsident sogleich für Wellen der Heiterkeit.

Über die Ähnlichkeit des Gesichts mit dem echten Trump lässt sich dagegen streiten: Ein Twitter-Nutzer mutmaßte, die Schöpfer der Figur hätten zunächst an einem Double von Trumps Rivalin Hillary Clinton gearbeitet, bevor sie auf Trump umschwenkten.

The more I see of Disney's 'Hall of Presidents' Trump, the more I'm convinced they made a Hillary one first and had to redo it pic.twitter.com/vJTMnZPak8 — maple cocaine (@historyinflicks) 19. Dezember 2017

Der Präsident selbst, der ansonsten auf Twitter höchst aktiv ist, äußerte sich zunächst nicht zu seinem Roboter-Ebenbild.