+++ 8.59 Uhr: Chinesisches Parlament hebt Begrenzung der Amtszeiten des Präsidenten auf +++



Chinas Nationaler Volkskongress hat die Begrenzung der Zahl der Amtszeiten des Präsidenten aufgehoben. Das Parlament billigte eine entsprechende Verfassungsänderung, welche die Macht von Staatschef Xi Jinping weiter ausbaut. Bislang war die Amtszeit von Chinas Staatschefs auf zwei Mandate von je fünf Jahren begrenzt.

+++ 8.44 Uhr: Kardinal Karl Lehmann im Alter von 81 Jahren gestorben +++



Im Alter von 81 Jahren ist der frühere Mainzer Bischof, Kardinal Karl Lehmann, gestorben. Lehmann starb am frühen Morgen in seinem Haus in Mainz, wie das Bistum mitteilte. Der langjährige Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz hatte im September einen Schlaganfall und eine Hirnblutung erlitten. Mit "großer Betroffenheit und Trauer" reagierte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, auf die Nachricht von Lehmanns Tod. "Ein großer Theologe, Bischof und Menschenfreund geht von uns", erklärte Marx. "Mit seinem Tod verlieren wir einen warmherzigen und menschlichen Bischof, den eine große Sprachkraft auszeichnete." Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf erklärte, das Bistum trauere um einen "weit über die Kirche hinaus hoch anerkannten Theologen und Seelsorger, einen leidenschaftlichen Brückenbauer zwischen den Konfessionen und einen Zeugen des Glaubens inmitten der Gesellschaft."

Der 1936 im baden-württembergischen Sigmaringen geborene Lehmann war von 1983 bis 2016 Bischof von Mainz. Bundesweit bekannt wurde er vor allem in seiner Zeit als Vorsitzender der Bischofskonferenz von 1987 bis 2008. Im Jahr 2001 erhob ihn der damalige Papst Johannes Paul II. zum Kardinal.

+++ 6.46 Uhr: Mann in Indonesien von Sumatra-Tiger getötet +++



Ein Sumatra-Tiger hat in Indonesien einen Mann getötet. Die Leiche des 34-Jährigen sei am Ufer eines Flusses gefunden worden, teilten die Behörden mit. Der Bauarbeiter habe am Samstag noch von seiner Arbeit aus gemeinsam mit Kollegen das Tier gesichtet, das um die Baustelle strich. Nach einigen Stunden hätten sich die vier Männer in der abgelegenen Region in der Provinz Riau in Sicherheit bringen wollen. Das Tier sei aber offenbar noch in der Nähe gewesen. Es war bereits der zweite tödliche Tiger-Angriff in diesem Jahr.



+++ 4.48 Uhr: Tausende Menschen demonstrieren in Florenz gegen Rassismus +++



Tausende Menschen haben an einer Demonstration in Florenz gegen Rassismus teilgenommen. Sie gedachten eines Senegalesen, der am Montag von einem Rentner auf offener Straße erschossen worden war. Der 65-jährige Italiener hatte nach eigenen Angaben sich selbst töten wollen, dann aber den 54-jährigen Straßenhändler Idy Diene erschossen.

+++ 4.00 Uhr: Spuren von Nervengift in Restaurant nach Anschlag auf Ex-Spion +++

Nach dem Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter haben Ermittler nach Informationen der BBC Spuren von Nervengift in einem Restaurant gefunden. Das Lokal werde derzeit untersucht, berichtete der britische Sender. Der 66-jährige Skripal und seine 33-jährige Tochter Yulia sollen dort am vergangenen Wochenende nur wenige Stunden vor ihrem Zusammenbruch auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury gegessen haben.



+++ 3.05 Uhr: Türkische Truppen stehen offenbar kurz vor Afrin +++



Türkische Truppen sind nach Angaben von Aktivisten am Samstag bis kurz vor Afrin vorgerückt. Nur noch wenige hundert Meter trennten die nordwestsyrische Stadt von Ankaras Streitkräften, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die türkischen Streitkräfte hatten am 20. Januar eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in der syrischen Region Manbidsch gestartet.

+++ 2.49 Uhr: Schaffelhuber gewinnt auch im Super-G +++



Anna Schaffelhuber setzt ihre Gold-Serie bei den Paralympischen Winterspielen fort. Die Monoski-Fahrerin aus Regensburg gewann im Super-G das zweite Gold beim zweiten Start bei den Spielen in Pyeongchang. Schon am Samstag hatte sie in der Abfahrt gesiegt. Bei den vorherigen Winterspielen 2014 in Sotschi hatte sie alle ihre fünf Rennen gewonnen.

+++ 2.27 Uhr: Rothfuss holt nächste Medaille im Super-G +++



Wieder eine Medaille, wieder Silber: Nach Platz zwei in der Abfahrt musste sich Andrea Rothfuss bei den Paralympics in Pyeongchang auch im Super-G-Rennen der stehenden Klasse nur ihrer französischen Dauer-Rivalin Marie Bochet geschlagen geben. Nach 1:33,10 Minuten war die 28-Jährige aus Mitteltal diesmal nur 0,27 Sekunden langsamer als die nun sechsmalige Paralympics-Siegerin Bochet. Alana Ramsay wurde mit mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Rothfuss Dritte. Für die Schwäbin, deren linker Arm von Geburt verkürzt ist, ist es die siebte Medaille bei Paralympischen Spielen.

+++ 2.00 Uhr: Betrunkener Autofahrer schläft an der Ampel ein +++

Ein betrunkener Autofahrer ist in einem ungünstigen Moment von der Müdigkeit übermannt worden. Bei laufendem Motor schlief der Mann auf einer Straße in Dülmen (Kreis Coesfeld) beim Warten an der Ampel in seinem Wagen ein. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge den Fahrer und seinen ebenfalls schlafenden Beifahrer entdeckt und die Beamten alarmiert. Nachdem die Schlafenden von den Polizisten geweckt worden waren, trat der 18-jährige Fahrer aus Werne sofort aufs Gaspedal. Allerdings befand sich das Fahrzeug im Leerlauf, so dass lediglich der Motor aufheulte und die Beamten den Autoschlüssel beschlagnahmen konnten. Der Fahrer wurde positiv auf Alkohol und Drogen getestet.

+++ 00.13 Uhr Tauber soll Staatssekretär im Verteidigungsministerium werden +++



Der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber soll einem Zeitungsbericht zufolge Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium werden. Dies berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Regierungskreise. Tauber ist Reserveoffizier und nahm als Generalsekretär mehrfach an Wehrübungen teil. Derzeit erholt er sich von einer schweren Darmoperation.