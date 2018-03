Die Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 8.44 Uhr: Mann will in Krankenhausbett Zigarette rauchen und entfacht Feuer +++



Schwere Verletzungen hat sich ein 67-jähriger Krankenhauspatient im baden-württembergischen Mutlangen zugezogen, als er im Bett eine Zigarette rauchen wollte. Der Mann sei an die Sauerstoffversorgung angeschlossen gewesen, berichtete die Polizei in Aalen. Vermutlich habe sich bei dem Unglück in der Nacht der Schlauch seiner Nasensonde entzündet. Eine Pflegerin entdeckte den Angaben zufolge den Brand und konnte das Feuer mit einem nassen Handtuch rasch löschen. Zwei weitere Patienten im Zimmer, die nicht hätten eingreifen können, seien unverletzt geblieben. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 500 Euro.

+++ 7.50 Uhr: England hat ein "Schneebaby" +++



Im tief verschneiten Nordengland hat ein kleines Mädchen am Straßenrand das Licht der Welt erblickt: Die hochschwangere Daniella Waring und ihr Mann Andrew waren am Donnerstagmorgen bei starkem Schneefall auf dem Weg zum Krankenhaus, als klar wurde, dass sie es nicht mehr rechtzeitig dorthin schaffen würden, wie der Rettungsdienst mitteilte. Das bei eisiger Kälte geborene Baby erhielt den Namen Sienna - in den sozialen Medien heißt es aber nur "#A66snowbaby" (#A66Schneebaby). A66 ist die Straße, an der es zur Welt kam.

Here she is...



Sienna Louisa Dottie Waring, born by the side of the A66, welcome to the world! 👶#A66snowbabyhttps://t.co/VcOIFvxOAC pic.twitter.com/n8LBSpL2XG — Great North Air Ambulance (@GNairambulance) 1. März 2018

+++ 7.13 Uhr: Anschlag in Kabul - Mindestens ein Toter +++



Bei der Explosion in Kabul hat es sich um einen Anschlag auf ausländische Truppen mit einer Autobombe gehandelt. Dabei sei mindestens ein Mensch getötet worden, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums. Vier weitere Menschen wurden demnach verletzt.



+++ 5.19 Uhr: Berlusconi präsentiert Tajani als Kandidat für Amt des Regierungschefs +++

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat sich bereit erklärt, im Falle eines Wahlsiegs des rechten Parteienbündnisses bei der Parlamentswahl in Italien das Amt des Regierungschefs zu übernehmen. Er habe Silvio Berlusconi mitgeteilt, dass er bereit sei, "Italien zu dienen", teilte Tajani im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Jede weitere Entscheidung liegt von jetzt an bei unseren Bürgern und dem Präsidenten der Republik." Berlusconi zeigte sich im Fernsehen "glücklich" über die "gute Nachricht". Der langjährige Ministerpräsident darf wegen einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung nicht selbst kandidieren.

+++ 5.06 Uhr: Bayern profitiert am meisten von Rüstungsexporten +++



Von den deutschen Rüstungsexporten profitieren laut einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vor allem die Rüstungsschmieden im Westen der Bundesrepublik, und hier vor allem die in Bayern. Das gehe aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervor.



+++ 01.39 Uhr: Acht türkische Soldaten sterben in syrischer Region Afrin +++



Bei der türkischen Offensive in der syrischen Region Afrin sind acht türkische Soldaten getötet und 13 weitere verletzt worden. Die Streitkräfte veröffentlichten binnen eines Tages zwei Mitteilungen, in denen zunächst von fünf Toten und später von drei weiteren Toten die Rede war. Die "heldenhaften Kameraden seien als Märtyrer gefallen", erklärte die Armee. Damit zählt der Donnerstag zu den Tagen mit den höchsten Totenzahlen auf Seiten der türkischen Armee. Seit dem Beginn der "Operation Olivenzweig" am 20. Januar starben mindestens 40 Soldaten. Die türkische Armee geht seit Januar mit verbündeten syrischen Rebellen gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Afrin vor. Die Türkei betrachtet die Präsenz der YPG an ihrer Grenze als Bedrohung, da sie eng mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden ist.



+++ 1.16 Uhr: Nahles derzeit einzige offizielle Kandidatin für SPD-Parteivorsitz +++



Vor dem Sonderparteitag der SPD am 22. April ist die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles einem Bericht zufolge derzeit die einzige offizielle Kandidatin für die Nachfolge von Martin Schulz. Von den Regionalpolitikern, die Nahles herausfordern wollen, erfülle derzeit keiner die formalen Voraussetzungen, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für eine wirksame Kandidatur für den SPD-Vorsitz ist ein Personalvorschlag nötig, der nach der SPD-Wahlordnung mindestens durch drei Ortsvereine unterstützt werden müsse. Diese Hürde habe bislang keiner der anderen Bewerber erfüllt.





+++ 0.07 Uhr: USA beschließen Waffenlieferungen an Ukraine +++



Die USA haben trotz Protesten aus Russland beschlossen, die ukrainischen Streitkräfte mit moderner Verteidigungstechnik zu beliefern. Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, soll Kiew 210 Anti-Panzer-Raketen und 37 Raketenwerfer des Javelin-Systems im Wert von knapp 40 Millionen Euro erhalten. Sollte der US-Kongress dem Geschäft zustimmen, können die Waffen binnen zwei Monaten geliefert werden. Moskau hatte bereits im Dezember mit Blick auf die Kämpfe im Osten der Ukraine erklärt, das geplante Rüstungsgeschäft werde "zu neuem Blutvergießen" führen. Das US-Außenministerium hatte damals erklärt, es wolle die Ukraine mit den Rüstungsgütern dabei unterstützen, "ihre Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen und künftige Aggressionen abzuwehren".



+++ 0.03 Uhr: Flüchtling zu Unrecht abgeschoben - muss trotzdem zurück +++



Der zu Unrecht abgeschobene afghanische Flüchtling Haschmatullah F. soll einem Medienbericht zufolge nun doch zurück nach Afghanistan. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, wie sein ehrenamtlicher Helfer Andreas Linder vom Bündnis Bleiberecht dem "Schwäbischen Tagblatt" sagte. Die Ablehnung des Asylantrags sei mit Unglaubwürdigkeit begründet worden, sagte sein Anwalt Markus Niedworok. Niedworok hat gegen den Bescheid nach eigenen Angaben Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen eingereicht. F. war Mitte Dezember drei Monate nach seiner Abschiebung nach Tübingen zurückgekehrt.



Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hatte seine Abschiebung irrtümlich erlaubt, obwohl dagegen am Verwaltungsgericht Sigmaringen ein Eilantrag anhängig war. Solche Anträge gewähren Schutz vor einer Abschiebung.



+++ 0.02 Uhr: USA regieren gelassen auf Putins Waffen-Ankündigung +++



Die USA haben gelassen auf die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin reagiert, neue Waffensysteme zu entwickeln. "Das kommt für uns nicht überraschend", sagte eine Sprecherin des Pentagon in Washington. "Das amerikanische Volk kann sicher sein, dass wir darauf vollends vorbereitet sind", sagte sie. Die Erklärung, dies sei eine Antwort auf die Entwicklung von Systemen in den USA, die gegen Moskau gerichtet seien, ließ die Pentagon-Sprecherin nicht gelten. "Sie wissen, dass unsere Raketenabwehr nicht von ihnen abhängt", sagte sie.