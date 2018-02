Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 14.49 Uhr: Anwältin getötet - Haftbefehl gegen 79-Jährigen wegen Mordes erlassen +++

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod einer Anwältin in Waren an der Müritz hat das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen. Es bestehe der Verdacht des Mordes, sagte eine Sprecherin des Warener Amtsgerichtes. Der 79-Jährige soll die Anwältin am Donnerstag in ihrer Kanzlei aufgesucht und sie dort gegen Mittag erschossen haben. Die Polizei hatte den Mann noch am selben Abend in seiner Wohnung etwa zwei Kilometer vom Tatort entfernt festgenommen. Es bestehe Fluchtgefahr hieß es. Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Der Rentner bestreitet die Tat, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

+++ 14.33 Uhr: Verschollener Quiksilver-Chef für tot erklärt +++

Der auf dem Atlantik verschollene Chef der Modemarke Quiksilver, Pierre Agnes, ist für tot erklärt worden. Man habe die Suche nach dem 54-Jährigen eingestellt, teilte Quiksilvers Mutterfirma Boardriders mit. Agnes' Tod sei ein "tragischer Verlust".

Der Franzose war am Dienstag im Südwesten Frankreichs nicht von einem Angelausflug zurückgekehrt. Sein angespültes Boot wurde ohne ihn am Strand von Hossegor gefunden. Trotz einer groß angelegten Suchaktion der Seenotrettung und der Gendarmerie mit Jetskis, Booten und Hubschraubern konnte Agnes nicht gefunden werden.

+++ 14.18 Uhr Phil hat einen Schatten - Murmeltier prophezeit langen Winter +++

Das wohl berühmteste Murmeltier der Welt hat einem baldigen Frühling in den USA eine Absage erteilt. Wie in jedem Jahr am 2. Februar wurde der Nager Phil aus seinem Bau in einem Wäldchen bei Punxsutawney (Pennsylvania) gezogen und ins Licht gehalten. Dabei sah man seinen Schatten - der Legende zufolge bedeutet das sechs weitere Wochen Winterwetter in den USA.

Die Prognosen des Murmeltiers entpuppten sich allerdings oft als falsch. Der US-Wetterdienst weist sogar eigens darauf hin, dass Phil "keine Vorhersagefähigkeiten" besitzt.

Weltberühmt wurde die Prozedur 1993 mit der Filmkomödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" mit Bill Murray und Andie MacDowell in den Hauptrollen.

+++ 14.16 Uhr: Mehr neue Autos in Deutschland verkauft +++

Die Deutschen haben im Januar deutlich mehr Autos gekauft als im Vorjahresmonat. Gut 269.000 Wagen wurden neu zugelassen, was einem Plus von etwa zwölf Prozent entspricht, wie der Verband der Automobilindustrie in Berlin mitteilte.

+++ 14.21 Uhr: Verkauf der "Schumi-Kartbahn" beschlossen - Weg frei für Tagebau +++

Das Ende der berühmten "Schumi-Kartbahn" in Kerpen wegen des Braunkohle-Tagebaus ist besiegelt. Der Kart-Club Kerpen will das vorliegende Entschädigungsangebot von RWE Power annehmen, sagte ein Club-Sprecher. Das hätten die Mitglieder am Donnerstagabend auf ihrer Jahreshauptversammlung beschlossen.

Die früheren Formel-1-Piloten Michael und Ralf Schumacher hatten auf dem "Erftlandring" einst ihre Karrieren gestartet. Seit Jahren ist bekannt, dass das Gelände für den rheinischen Braunkohletagebau Hambach gebraucht werden soll.

+++ 13.57 Uhr: Paritätische Finanzierung der Krankenkassen ab 2019 +++

Mehr Geld für Kliniken, mehr Landärzte und eine Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenkassen bereits ab 2019 - darauf haben sich SPD und Union bei Gesundheit und Pflege geeinigt. Das geht aus dem achtseitigen Papier der entsprechenden Koalitionsarbeitsgruppe hervor. Außerdem soll Außenwerbung für Zigaretten verboten werden.

Die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen soll bereits zum 1. Januar 2019 kommen. Schon bei ihren Sondierungen hatten sich beide Seiten darauf verständigt, dass die Beiträge wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden sollen.

+++ 13.54 Uhr: Tattoo als Dauerkarte: Kuriose Werbeaktion von Hertha BSC +++

Hertha BSC will seine Fans mit einer kuriosen Werbeaktion zu einem dauerhaften Treuebekenntnis bewegen. Wenn sich ein Anhänger die blau-weiße Fahne, die Stadtgrenzen von Berlin und die Silhouette des Olympiastadions auf den Arm tätowieren lässt, erhält dieser lebenslang freien Eintritt zu allen Bundesligaspielen der Hertha. Das teilte der Club am Donnerstagabend mit. Die Anhänger können sich bis zum 8. Februar bewerben, um vom Verein ausgewählt zu werden. Danach wird auch ein so genannter QR-Code tätowiert - dieser gilt anschließend als Dauerkarte. Bis Freitagmittag erhielt die Hertha 300 Bewerbungen via E-Mail.

+++ 13.08 Uhr: Uni-Klinik verteidigt Schadstoff-Studie als wissenschaftlich korrekt +++

Das Universitätsklinikum Aachen hat seine kritisierten Stickstoffdioxid-Tests an Menschen als wissenschaftlich korrekte Studie für die Arbeitsmedizin verteidigt. Die Lobbyorganisation von Autobauern EUGT habe die experimentellen Untersuchungen mit Arbeitsstoffbelastung zwar gefördert, aber keine Bedingungen daran geknüpft, teilte das Universitätsklinikum mit. Die Forscher hätten wissenschaftlich sauber, "höchstwertig" und korrekt gehandelt, sagte der zuständige Institutsleiter Professor Thomas Kraus.

+++ 13.00 Uhr: Vorbestrafter Sexualstraftäter soll 13-Jährige vergewaltigt haben +++

Ein 18 Jahre alter vorbestrafter Sexualstraftäter soll in Esslingen eine 13-Jährige vergewaltigt haben. Der junge Mann soll sich am Montag in seiner Wohnung an dem Mädchen vergangen haben, teilten Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei in Reutlingen mit. Dort habe die 13-Jährige den Verdächtigen nach kurzer Bekanntschaft besucht. Das Mädchen habe angegeben, dass der afghanische Asylbewerber gegen seinen Willen Geschlechtsverkehr mit ihm gehabt habe. Der Mann bestreitet die Tat. Er kam in Untersuchungshaft.

+++ 12.30 Uhr: Zwei Tote und vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß +++

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Neustadt am Rübenberge bei Hannover sind zwei Erwachsene getötet und vier Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. "Die beiden Wagen sind bei einem Überholmanöver frontal zusammengeprallt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwei Rettungshubschrauber und vier Rettungswagen brachten die Verletzten in eine Klinik. Für zwei Erwachsene kam aber jede Hilfe zu spät. Zum Alter der Unfallopfer konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

+++ 12.29 Uhr: Zahl der Apotheken auf tiefsten Stand seit 1987 gesunken +++

Die Zahl der Apotheken in Deutschland geht weiter zurück. Ende 2017 sank die Zahl auf bundesweit 19.748 Apotheken, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Rückgang um 275 Apotheken. Nach einem Minus von 226 Apotheken 2016 und einer Abnahme um 192 im Jahr 2015 habe sich der Rückgang damit "weiter beschleunigt", erklärte die Abda.

Die aktuelle Zahl markiert demnach den tiefsten Stand seit 30 Jahren - 1987 gab es in Ost- und Westdeutschland zusammen mit 19.637 letztmalig noch weniger Apotheken.

+++ 12.08 Uhr: BVB-Prozess: Angeklagter bietet Schmerzensgeldzahlung an +++

Der mutmaßliche BVB-Attentäter Sergej W. hat den beiden Verletzten des Sprengstoffanschlags vom 11. April 2017 Schmerzensgeldzahlungen angeboten. Am sechsten Verhandlungstag im Prozess vor dem Dortmunder Schwurgericht erklärte Verteidiger Carl Heydenreich: "Wir bieten dem Spieler Marc Bartra und dem verletzten Polizeibeamten einen Täter-Opfer-Ausgleich an." Das sei mit der Familie von Sergej W. besprochen worden.

Ein Täter-Opfer-Ausgleich wird bei der Urteilsfindung in der Regel strafmildernd gewertet. Sergej W. hat zugegeben, den Anschlag am 11. April 2017 verübt zu haben. Er habe aber niemanden töten oder schwer verletzen wollen.

+++ 11.31 Uhr: Flüchtlingsboot vor Libyen gekentert - 90 Tote befürchtet +++

Vor der Küste Libyens ist nach Informationen der Organisation für Migration (IOM) ein Boot mit mehr als 90 Flüchtlingen und Migranten an Bord gekentert. Zwei Menschen hätten an Land schwimmen können, einer sei von Fischern gerettet worden, berichtete IOM-Sprecherin Olivia Headon aus Tunis. Die Organisation fürchte, dass rund 90 Menschen ertrunken sein könnten.



+++ 11.20 Uhr: Mehr als 200 verwahrloste Hunde in Tschechien befreit +++

Die Behörden in Tschechien haben mehr als 200 völlig verwahrloste Hunde aus dem Haus einer Züchterin befreit. Die Tiere, darunter viele Chihuahuas, seien in dem älteren Einfamilienhaus in der Stadt Kamenice nad Lipou in Käfigen gehalten worden, berichtete der öffentlich-rechtliche tschechische Rundfunk. Die Hunde seien auf Tierheime im ganzen Land verteilt worden



+++ 11.00 Fünf Tote bei Absturz von zwei Militärhubschraubern in Südfrankreich +++

Beim Absturz von zwei Militärhubschraubern in Südfrankreich sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Helikopter waren am See von Carcès rund 50 Kilometer nordwestlich von Saint-Tropez aus zunächst ungeklärter Ursache zusammengestoßen, wie die französische Polizei mitteilte. An Bord seien insgesamt fünf Besatzungsmitglieder gewesen, sagte ein Vertreter der Gendarmerie in Brignoles. Alle seien tot.

+++ 10.34 Uhr: Bundespolizei klagt über immer mehr Wildpinkler an Münchner Bahnhöfen +++

Eine steigende Zahl von Wildpinklern an Münchner Bahnhöfen hat die zuständige Bundespolizei beklagt. "Dass bei und an Einsatzfahrzeugen vor der Wache der Bundespolizei an der Arnulfstraße uriniert wird, daran haben sich die Beamten mittlerweile fast zwangsläufig gewöhnen müssen", erklärten die Ordnungshüter. "Doch in letzter Zeit häuft sich das 'Bieseln' im Haupt- und auch Ostbahnhof - meist unter Alkoholeinfluss", fügten sie hinzu.

+++ 10.20 Uhr: Bundesrat will der NPD Staatsgeld entziehen +++

Die Bundesländer wollen einen Ausschluss der rechtsextremistischen NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung erreichen. Sie beschlossen im Bundesrat in Berlin einstimmig, einen entsprechenden Antrag beim Bundesverfassungsgericht zu stellen.

Das Gericht hatte die NPD als verfassungsfeindlich eingestuft, aber einen Verbotsantrag des Bundesrats abgewiesen, weil die NPD derzeit zu unbedeutend erscheint. Die Richter hatten aber auf die Möglichkeit hingewiesen, die staatliche Parteienfinanzierung zu ändern. Der Bundestag beschloss daraufhin 2017 eine Änderung des Grundgesetzes.

+++ 10.11 Uhr: Flüchtiger Autofahrer rammt in Baden-Württemberg Streifenwagen +++



Ein flüchtender Autofahrer hat in Baden-Württemberg einen Streifenwagen gerammt und zwei Polizisten verletzt. Die beiden 20 und 24 Jahre alten Beamten seien vorerst dienstunfähig, teilte die Polizei in Aalen mit. Der 30-jährige Mann und eine bislang unbekannte Begleiterin hatten zuvor in Aalen andere Autofahrer beleidigt und einen Wagen beschädigt. Bei der anschließenden Verfolgung bremste der Mann die Polizisten mehrfach aus und versuchten, den Streifenwagen von der Straße zu drängen. Als der Fluchtwagen wegen dreier platter Reifen stoppte, stellten die Beamten ihren Wagen quer und stiegen aus. Plötzlich beschleunigte der 30-Jährige sein Fahrzeug, rammte das Polizeiauto und flüchtete zu Fuß. Die Beamten konnten den Mann, der heftigen Widerstand leistete, überwältigen.

+++ 09.15 Uhr: Lebenslange Haft für Dreifachmörder +++



Für die Morde an zwei Polizisten und seiner Großmutter in Ostbrandenburg ist ein 25-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Diese Strafe verhängte das Landgericht Frankfurt (Oder). Der Deutsche hatte im Februar 2017 zuerst seine 79-jährige Großmutter im gemeinsamen Wohnhaus in Müllrose erstochen und danach auf der Flucht vor der Polizei die beiden Beamten an einer Bundesstraße mit überhöhter Geschwindigkeit totgefahren. Die beiden Männer sollten das Fluchtauto mit einem Nagelbrett stoppen. Sie starben sofort nach dem Aufprall.

+++ 06.55 Uhr: Französischer Schiedsrichter nach Tritt gegen Spieler gesperrt +++

Der französische Schiedsrichter Tony Chapron ist nach seinem Tritt gegen einen Spieler für drei Monate gesperrt worden. Das teilte der Französische Fußball-Verband FFF mit. Der 45 Jahre alte Chapron hatte in der Partie zwischen dem FC Nantes und Paris Saint-Germain am 14. Januar Nantes-Akteur Diego Carlos im Fallen einen Tritt versetzt und anschließend diesen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Der FFF suspendierte Chapron zunächst und sprach nun nach gut zweistündiger Anhörung drei Monate Sperre und drei weitere Monate auf Bewährung aus.

+++ 05.25 Uhr: Hunderte Arbeiter aus südafrikanischer Goldmine zurück an der Erdoberfläche +++



Nach dem Stromausfall in einer Goldmine in Südafrika sind hunderte der unter Tage eingeschlossenen Arbeiter wieder an die Erdoberfläche zurückgekehrt. Die Stromversorgung sei wieder hergestellt worden, daraufhin hätten die Aufzüge wieder funktioniert, teilte ein Sprecher des Bergbauunternehmens Sibanye Gold mit. Insgesamt waren 955 Bergleute seit Mittwochabend unter Tage eingeschlossen. In der Nacht zum Donnerstag war ein Sturm über das Gebiet gezogen, in dem sich die Mine befindet. Der Sturm hatte zwei Stromleitungen in Mitleidenschaft gezogen und zu einem kompletten Stromausfall in der Mine geführt.

+++ 05.22 Uhr: Lieferwagen fährt in Shanghai in Passanten - mindestens 18 Verletzte +++

Ein Lieferwagen mit Gasflaschen ist in Shanghai laut Augenzeugen brennend und mit hoher Geschwindigkeit in Passanten gefahren und hat mindestens 18 Menschen verletzt. Drei wurden schwer verletzt, berichtete die Stadtregierung. Nach Polizeiangaben handelte es sich um einen Unfall. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge habe der Fahrer geraucht, obwohl er "gefährliche Substanzen" transportiert habe. Diese hätten Feuer gefangen, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe.



+++ 04.04 Uhr: SPD rutscht auf Rekordtief ab +++

Kurz vor Ende der Verhandlungen über eine erneute große Koalition ist die SPD im neuen ARD-"Deutschlandtrend" auf 18 Prozent gefallen - den schlechtesten hier jemals gemessenen Wert. In der Partei fürchten gerade die Jusos einen beschleunigten Absturz und Profilverlust, wenn man zum dritten Mal seit 2005 CDU-Chefin Angela Merkel zur Kanzlerin wählen sollte.

+++ 03.58 Uhr: Flugzeug-Suche nach vermisster Fähre im Pazifik eingestellt +++



Zwei Wochen nach dem Verschwinden einer vollbesetzten Fähre im Pazifik ist die Suche aus der Luft nach Überlebenden eingestellt worden. Dies teilten die neuseeländischen Behörden mit. Vermutet wird, dass die "Butiraoi" mit mindestens 88 Menschen an Bord untergegangen ist. Bei der "Butiraoi" handelt es sich um einen Katamaran, der bereits am 18. Januar auf der 2000-Leute-Insel Nonouti ausgelaufen war.

+++ 03.04 Uhr: Hamburg will nach G20-Foto-Fahndung aufs Ausland ausweiten +++



Die umstrittene Öffentlichkeitsfahndung nach Randalierern und Plünderern beim G20-Gipfel im Juli 2017 in Hamburg soll deutlich ausgeweitet werden. "Wir arbeiten derzeit daran, mit entsprechendem Bildmaterial auch im europäischen Ausland öffentlich zu fahnden", sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) dem "Hamburger Abendblatt" (Freitag). Mit der Aktion betrete man "Neuland". Die Fahndungsbilder sollen etwa in Spanien und Italien verbreitet werden. Die am 18. Dezember gestartete Öffentlichkeitsfahndung in Deutschland verlaufe erfolgreich, sagte Grote.

+++ 00.59 Uhr: Schüsse an Schule in Los Angeles: Polizei nimmt 12-Jährige fest +++



Nach Schüssen an einer Schule in Los Angeles hat die Polizei ein 12-Jähriges Mädchen festgenommen. Zwei Schüler im Alter von 15 Jahren seien in einem Klassenzimmer der Mittelschule von den Schüssen getroffen worden, berichtete die Polizei. Ein Junge sei am Kopf verletzt und befinde sich in kritischem aber stabilen Zustand, ein Mädchen wurde weniger schwer am Handgelenk getroffen.

+++ 00.27 Uhr: Mögliche neue große Koalition will Manager-Boni offenbar nicht antasten +++



Auch nach der jüngsten Aufregung um die Milliarden-Boni-Zahlungen der Deutschen Bank will eine mögliche neue große Koalition offenbar nicht gegen unangemessene Vorstandsgehälter und Pensionen vorgehen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtete, weigerte sich die Union, einen entsprechenden Vorschlag der SPD in den Entwurf des Koalitionsvertrages aufzunehmen. Er sei daraufhin aus dem Entwurf des Koalitionsvertrages gestrichen worden. Die SPD habe vorgeschlagen, dass Aktiengesellschaften besonders hohe Vergütungen nicht mehr gewinnbringend von der Steuer absetzen dürften.

+++ 00.16 Uhr: Mehrere Schwerverletzte bei Massenschlägereien unter Migranten in Calais +++



Bei Massenschlägereien unter Migranten in der französischen Stadt Calais sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Fünf Flüchtlinge hätten lebensbedrohliche Schusswunden erlitten, 18 weitere seien durch Schläge mit Eisenstangen verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zu den ersten gewaltsamen Zusammenstößen kam es nach Polizeiangaben am Nachmittag: Rund hundert Migranten aus Eritrea und rund 30 Afghanen gingen bei der Essensausgabe aufeinander los, nachdem ein Afghane Schüsse abgefeuert hatte. In Calais halten sich nach Schätzung von Hilfsorganisationen derzeit rund 800 Migranten auf, die örtlichen Behörden sprechen von bis zu 600 Flüchtlingen.