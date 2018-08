Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

USA setzen Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft (6 Uhr)

Rettungsschiff bringt 87 Migranten nach Spanien (4.35 Uhr)

AfD-Jugend beschließt Ausschlussverfahren gegen Lars Steinke (2.45 Uhr)

Rheinische Post: Deutlicher Anstieg türkischer Asylanträge auf 1141 im Juli (1.15 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.48 Uhr: UN-Sicherheitsrat will Hilfslieferungen für Nordkorea erleichtern +++

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat neue Richtlinien für schnellere Hilfslieferungen nach Nordkorea beschlossen. Der Sanktionsausschuss stimmte am Montag (Ortszeit) in New York nach wochenlangen Verhandlungen für einen Vorschlag der USA, der neue Vorgaben für Hilfsorganisationen und UN-Agenturen vorsieht, um rasch Ausnahmen von den UN-Sanktionen gegen Nordkorea beantragen zu können. Die Niederlande, die zurzeit den Sanktionsausschuss leiten, hoffen nun auf mehr "Klarheit", um die nordkoreanische Bevölkerung mit humanitärer Hilfe versorgen zu können, "ohne gegen die Sanktionen zu verstoßen", wie die stellvertretende UN-Botschafterin Lise Gregoire-van Haaren sagte. Das Ziel des Sicherheitsrats sei aber weiterhin die "Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel". Um dieses Ziel zu erreichen, seien die Sanktionen "sehr wichtig". Der UN-Sicherheitsrat hatte wegen des nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenprogramms eine Reihe von Sanktionen gegen Pjöngjang verhängt. Eine Verschärfung im vergangenen Jahr führte zum schlimmsten Konjunktureinbruch in dem isolierten Land seit 20 Jahren. Nach UN-Angaben sind in Nordkorea rund zehn Millionen Menschen unterernährt - fast die Hälfte der Bevölkerung.

+++ 6 Uhr: USA setzen Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft +++

Die USA haben harte, einseitige Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Die am Dienstag um 00.01 Uhr (Ortszeit Washington, 06.01 Uhr MESZ) wieder eingesetzten Sanktionen richten sich gegen Irans Zugang zu US-Banknoten und wichtige Bereiche der iranischen Industrie. US-Präsident Donald Trump hatte im Mai den Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran beschlossen und die Wiedereinsetzung der Strafmaßnahmen angekündigt.

+++ 5.36 Uhr: Zweite Leiche nach Explosion in Wohnhaus in Nordhessen gefunden +++

Nach der Explosion in einem Wohnhaus im nordhessischen Ort Knüllwald haben Rettungskräfte eine zweite Leiche aus den Trümmern geborgen. Ob es sich bei dem männlichen Toten um den vermissten 87-jährigen Bewohner des Hauses handelte, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen sagte. Nach dem Einsturz des Gebäudes am Montag war bereits die 75-jährige Ehefrau des Vermissten tot geborgen worden. Die zweite Leiche sei weit unten in dem Trümmerberg gefunden worden. Weitere Suchmaßnahmen hätten sich daher "weitestgehend erledigt", so der Sprecher weiter. Seit dem Abend lief die Suche nach dem Vermissten. Die Explosion hatte sich am Montagnachmittag in Knüllwald-Wallenstein im Schwalm-Eder-Kreis ereignet. Das Haus war komplett eingestürzt. Eine weitere Bewohnerin war zur Unglückszeit nicht vor Ort. Die

Ursache für die Explosion war weiter unklar.

+++ 4.35 Uhr: Rettungsschiff bringt 87 Migranten nach Spanien +++

Ein Rettungsschiff mit 87 Migranten an Bord nimmt nach tagelanger Fahrt auf dem Mittelmeer Kurs auf Spanien. Wie die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms in der Nacht zu Dienstag via Twitter mitteilte, soll das Schiff nach Algeciras in Südspanien fahren. Bis dahin seien es aber noch 590 Seemeilen, was bedeute, dass die Migranten drei weitere Tage auf See verbringen müssten. Sie wären dann mehr als eine Woche mit dem Schiff unterwegs. Das Schiff von Proactiva Open Arms hatte die 87 Migranten Mitte vergangener Woche aufgenommen. Sowohl Italien als auch Malta wehren sich gegen private Seenotretter und lassen sie nicht in ihren Häfen anlegen. Stattdessen bringt die libysche Küstenwache immer öfter Migranten wieder zurück in das eigene Bürgerkriegsland. Proactiva war zuletzt zwei Mal nach Spanien gefahren: Einmal mit 60 Geretteten und einmal mit einer Überlebenden und zwei Leichen an Bord.

+++ 3.05 Uhr: Ein Toter bei Erdrutsch in italienischen Alpen +++

Bei einem Erdrutsch in den italienischen Alpen ist am Montagabend ein Mann ums Leben bekommen, eine mit ihm reisende Frau wird noch vermisst. Das Unglück ereignete sich gegen 18 Uhr im Tal Val Ferret in der Gemeinde Courmayeur, als sich Schlamm und Geröll über das Auto das Mannes sowie weitere Fahrzeuge ergossen, wie die Zeitung "Corriere della Sera" online berichtete. Bei dem Opfer handelt es sich um einen Touristen aus Mailand. Rund 120 Menschen wurden evakuiert. Sie kamen in einer Sporthalle und im örtlichen Golfclub unter.

+++ 2.45 Uhr: AfD-Jugend beschließt Ausschlussverfahren gegen Lars Steinke +++

Nach abfälligen Äußerungen über den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg will der Bundesvorstand der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) nach eigenen Angaben den Ausschluss des niedersächsischen AfD-Politikers Lars Steinke beantragen. Es sei beschlossen worden, den Ausschluss Steinkes beim Bundesschiedsgericht der Jugendorganisation zu beantragen, teilte ein JA-Sprecher am Montagabend mit. Steinke ist Vorsitzender der niedersächsischen AfD-Jugend; er hatte Stauffenberg in einem Facebook-Eintrag als "Verräter" und "Feigling" bezeichnet. "Lars Steinke hat mit seinen Äußerungen zu Graf von Stauffenberg und zum deutschen Widerstand gegen die NS-Herrschaft nicht zum ersten Mal gegen die Ordnung der Jungen Alternative verstoßen", erklärte der JA-Bundesvorsitzende Damian Lohr. Bereits im vergangenen Jahr sei ein anderes Ausschlussverfahren lediglich aus formellen Gründen gescheitert.

+++ 2.35 Uhr: Hessens SPD-Chef gegen allgemeine Dienstpflicht +++

Der Landes- und Fraktionschef der Hessen-SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, hält nichts von der Idee einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Männer und Frauen. Ausgeblendet werde unter anderem, dass Frauen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach wie vor den größeren Beitrag leisteten und dass sie unter anderem wegen der längeren Erziehungszeiten schlechter bezahlt werden als Männer, sagte er dem "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung". Er sei aber ein großer Freund davon, gesellschaftliches Engagement über das freiwillige soziale oder ökologische Jahr zu stärken und auszubauen. "Die Teilnahme an solchen Projekten ist eine Bereicherung für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft." Die Hessen wählen im Oktober einen neuen Landtag. Die SPD schickt dabei zum dritten Mal Schäfer-Gümbel als Spitzenkandidaten ins Rennen.

+++ 2.25 Uhr: Pentagon verbietet Nutzung von Apps mit GPS-Positionserkennung +++

Das US-Verteidigungsministerium verbietet Soldaten in Einsatzgebieten die Nutzung von Fitnessdaten-Trackern und Smartphone-Apps, die Standortdaten verraten können. Das teilte das Pentagon am Montag in Washington mit. Apps mit GPS-Positionserkennung könnten persönliche Informationen, Standorte, die Anzahl von Soldaten sowie deren persönliche Routine offenlegen und so ein Risiko für einen Einsatz darstellen, hieß es in einer Erklärung. Anfang des Jahres war die Fitness-App Strava in die Kritik geraten, weil von ihr veröffentlichte Aktivitätskarten Standort und Nutzung von Militärstützpunkten offenbaren können. Strava zeigt auf seiner "Global Heatmap" anonymisiert, wo Nutzer wie viel trainieren.

+++ 1.15 Uhr: Deutlicher Anstieg türkischer Asylanträge auf 1141 im Juli +++

Im Juli ist die Zahl türkischer Asylanträge in Deutschland deutlich angestiegen. Das geht aus Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hervor, die der Düsseldorfer

"Rheinischen Post" vorliegen. Demnach wurden im vergangenen Monat insgesamt 1172 Asylanträge gestellt, davon waren 1141 Erstanträge. Das ist der höchste Wert seit Jahresbeginn. Im Junigab es noch 884 Erstanträge. Die Antragszahl stieg damit vier Monate in Folge. Insgesamt wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres 5107 Erstanträge gestellt. Als Grund für den auffallend deutlichen Anstieg türkischer Asylanträge macht Linken-Fraktionsvizechefin Sevim Dagdelen die Wahlen Ende Juni fest. "Mit den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen wurde der Ausnahmezustand zum Normalzustand, der immer mehr Menschen in die Flucht treibt." Es sei zu befürchten, dass die türkische Regierung angesichts der wirtschaftlichen Krise eine noch repressivere Innenpolitik verfolgen wird und die Flüchtlingszahlen aus der Türkei zunehmen, sagte Dagdelen.

+++ 1.10 Uhr: Oettinger sieht bei Sparkassen Potential für Iran-Geschäfte +++

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hat vorgeschlagen, angesichts der Folgen von US-Sanktionen bei der Abwicklung europäischer Iran-Geschäfte auf Sparkassen und Volksbanken zu setzen. "Ich sehe vor allem Potential bei den dezentral organisierten Sparkassen und Volksbanken, die Iran-Geschäfte deutscher Unternehmen abzuwickeln", sagte Oettinger der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Diese Banken hätten in der Regel keine engeren Verbindungen zur US-Seite, sodass sie weniger zu befürchten hätten als etwa eine Deutsche Bank, sagte Oettinger.

+++ 0.15 Uhr: EU-Appell an Mitgliedstaaten: Weniger Staatsbürgerschaften vergeben +++

Die Europäische Kommission fordert von den EU-Ländern deutlich mehr Zurückhaltung bei der Vergabe von Staatsbürgerschaften an Angehörige aus Drittstaaten. "Die EU-Kommission betrachtet die Entwicklung bei den sogenannten Goldenen Reisepässen mit großer Sorge", sagte die EU-Justizkommissarin Vera Jourova der "Welt" (Dienstag). Nach ihren Angaben sollen deshalb bereits im Herbst neue Richtlinien dazu veröffentlicht werden. "Eine steigende Zahl von EU-Ländern hat in den vergangenen Jahren immer mehr Staatsbürgerschaften an Personen aus Drittstaaten ausgegeben, wenn diese zuvor hohe Geldbeträge in das jeweilige Land investierten", sagte Jourova. Oft gehe es auch um den Erwerb teurer Immobilien. In dem Bericht werden etwa Zypern, Malta oder Griechenland genannt und als Empfänger langfristiger Aufenthaltsvisa (Golden Visa) oder Staatsbürgerschaften (Golden Passports) Personen etwa aus China, Russland oder den ehemaligen Sowjetrepubliken.