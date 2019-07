Die Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 7.45 Uhr: US-Weltmeisterinnen werden Einladung aus dem Weißen Haus ignorieren +++

US-Fußballstar Megan Rapinoe glaubt nach dem Gewinn ihrer Mannschaft bei der Weltmeisterschaft nicht, dass ihre Mitspielerinnen einer Einladung ins Weiße Haus folgen würden. "Ich würde nicht gehen und jede Mannschaftskollegin, mit der ich explizit darüber gesprochen habe, würde auch nicht gehen", sagte Rapinoe im US-Sender CNN. Sie glaube nicht, dass "irgendjemand in der Mannschaft" ein Interesse daran habe, sich "von dieser Regierung vereinnahmen und korrumpieren zu lassen". Seitdem Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, haben sich die traditionellen Empfänge erfolgreicher Sportler in den USA zu einem Politikum entwickelt. Einer Rechnung zufolge hat seitdem rund die Hälfte der 20 Sieger von College- und Profiwettbewerben ihren Besuch abgesagt oder wurden gar nicht erst eingeladen.

+++ 7.04 Uhr: Bundesratspräsident: Abstimmungen künftig elektronisch +++

Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU) will sich aus diesem Amt im Herbst mit einer kleinen technischen Revolution verabschieden. Die Abstimmungen in der Länderkammer würden künftig elektronisch vorgenommen, sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident der Nachrichtenagentur DPA: "Das bisherige etwas antiquierte Auszählverfahren wollen wir beenden." Die Abstimmung werde weiterhin per Handzeichen gemacht, aber künftig elektronisch nachzählbar sein, sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident. Das Ganze werde also weniger fehleranfällig sein.

+++ 6.44 Uhr: Gewerkschaft der Polizei regt Helmpflicht für Elektroroller an +++

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat eine Helmpflicht bei Elektrorollern angeregt. "Zum eigenen Schutz sollte für das Tragen eines Helms geworben werden", sagte GdP-Vizechef Michael Mertens den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn dies nicht funktioniert, sollte über eine Helmpflicht nachgedacht werden." Er befürchte, dass es eine "nicht unerhebliche Zahl an Unfällen mit E-Rollern geben" werde, sagte Mertens. Er befürchte "Verletze, vielleicht sogar Tote".

+++ 6.37 Uhr: 40-Jähriger stiehlt Rettungswagen in Remscheid +++

Um nach einem Krankenhausbesuch nach Hause zu kommen, hat ein 40-Jähriger einen Rettungswagen gestohlen, der vor dem Remscheider Krankenhaus wartete. Der Mann sei von eben diesem Rettungswagen in die Klinik gebracht worden, wie ein Sprecher der Kölner Polizei sagte. Die Kölner Autobahnpolizei nahm den Mann auf der Autobahn 3 nahe der Ausfahrt Königsforst fest. Nach Angaben der Polizei war er alkoholisiert und hatte keinen Führerschein.

+++ 5.37 Uhr: Justizministerin Lambrecht lehnt Strafmündigkeit für Kinder ab zwölf Jahre ab +++

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Mülheim an der Ruhr Forderungen nach einer Absenkung des Alters für die Strafmündigkeit bei Kindern zurückgewiesen. Lambrecht sagte der "Augsburger Allgemeinen", sie habe "mit großem Entsetzen die Berichte über eine Gruppenvergewaltigung in Mülheim gelesen, an der auch Kinder beteiligt gewesen sein sollen". Empörung allein sei aber "kein guter Ratgeber". "Strafrechtliche Verantwortung setzt einen bestimmten Entwicklungsstand voraus, der bei Kindern unter 14 Jahren regelmäßig nicht gegeben ist", sagte die Justizministerin. Außerdem hätten Jugendämter und Familiengerichte bereits die Möglichkeit, der Gewalt von Kindern in entsprechenden Fällen zu begegnen.

+++ 5.09 Uhr: Pofalla für Abschaffung von Visa-Zwang für russische Jugendliche +++

Gut eine Woche vor Beginn des Diskussionsforums Petersburger Dialog hat dessen Vorsitzender Ronald Pofalla die Abschaffung des Visa-Zwangs für aus Russland einreisende Jugendliche angeregt. Um ein Visum zu bekommen, müssten russische Jugendliche unter anderem einen elektronischen Fingerabdruck abgeben und zu diesem Zweck "aus der Provinz viele hundert, manchmal tausend Kilometer fahren, um zu einem Konsulat zu kommen", sagte Pofalla den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Anschließend müssen sie für das Visum gemessen an russischen Verhältnissen auch noch viel Geld bezahlen. Das sind Beschränkungen, die man überwinden sollte." Die Visa-Freiheit könne für Jugendliche bis 25 Jahren gelten, so Pofalla.

+++ 5.06 Uhr: Original Garfield-Comiczeichnungen werden versteigert +++

Mehr als 300 Original-Comics über den faulen Kater Garfield sollen in den USA versteigert werden. Seit Dienstag würden Online-Gebote für die Zeichnungen angenommen, sagte ein Sprecher des Auktionshauses Heritage Auctions im texanischen Dallas der Nachrichtenagentur DPA. Die eigentliche Auktion soll dann Anfang August stattfinden. Zeichner Jim Davis hatte Garfield 1978 erfunden, inzwischen gehört die Serie zu den beliebtesten und erfolgreichsten Comics der Welt.

+++ 5.06 Uhr: Sean Lennon blitzt bei Rammstein backstage ab +++

Weil er sich beim Vornamen des Musikers Sean Lennon verhört hat, hat Rammstein-Sänger Till Lindemann den Sohn von John Lennon und Yoko Ono aus dem Backstage-Bereich der deutschen Martial-Rocker geworfen, wie Rammstein-Keyborder Christian "Flake" Lorenz während Sendung auf Radioeins sagte: "Till hat erzählt: "Da kam so ein komischer Studententyp ins Backstage rein, und da frage ich ihn, wer er ist und was er will, und da sagt er, er ist John Lennon. Da sag ich: Verarschen kann ich mich allein" – und hat ihn rausgeschmissen", so Lorenz. "Der Arme, das ist ja sein Pech: erstens der Sohn von John Lennon sein und dann noch Sean heißen - das ist natürlich fies."

+++ 4.59 Uhr: Schüler rettet Kleinkind in Freibad vor dem Ertrinken +++

Der 13-jährige Schüler Justin Fischer aus der Oberpfalz ist in einem Freibad zum Lebensretter geworden. Er bemerkte auf dem Grund des Nichtschwimmerbeckens einen kleinen Jungen. Als sich dieser nicht bewegte, tauchte Justin zu ihm herunter und zog ihn aus dem Wasser. "Seine Lippen waren blau, er hat nicht mehr geatmet", sagte Justin. Ein Bademeister übernahm am Beckenrand die Herzdruckmassage. Kurz darauf begann der Vierjährige wieder zu atmen. Für ihn sei es selbstverständlich gewesen zu helfen, sagte der Schüler. Polizei und Schwimmmeister lobten den Schüler für seinen Einsatz.

+++ 4.55 Uhr: Wohnhausbrand in Landshuter Innenstadt verursacht Millionenschaden +++

Bei einem Wohnhausbrand mit mehreren Verletzten in der Landshuter Innenstadt ist ein Schaden von über einer Million Euro entstanden. Etwa 75 Bewohner wurden aus dem dreistöckigen Gebäude in Sicherheit gebracht, einige von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen. Inzwischen sei der aus noch ungeklärten Gründen im Dachstuhl ausgebrochene Brand aber gelöscht, teilte die Polizei mit. Da die Wohnungen größtenteils unbewohnbar sind, wurde eine Notunterkunft in der Messehalle eingerichtet. Die Feuerwehr war in der Nacht noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, um immer wieder aufflammende Glutnester zu löschen.

+++ 4.39 Uhr: Homöopathische Mittel werden in Frankreich künftig nicht mehr erstattet

Homöopathische Mittel werden in Frankreich künftig nicht mehr von der Krankenkasse erstattet. Die derzeitige Erstattung von 30 Prozent der Kosten wird zunächst zum Jahreswechsel auf 15 Prozent abgesenkt, wie das französische Gesundheitsministerium mitteilte. 2021 soll es dann gar keine Kostenübernahme mehr geben. Die französische Gesundheitsbehörde HAS war Ende Juni zu dem Schluss gekommen, dass es keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege für eine Wirksamkeit der Homöopathie gebe, um ihre Erstattung durch die öffentliche Krankenkasse zu rechtfertigen.

+++ 2.34 Uhr: Paris und London wollen Soldaten nach Syrien schicken +++

Frankreich und Großbritannien haben nach einem Medienbericht einer Bitte der US-Regierung zugestimmt und wollen zusätzliche Soldaten nach Syrien schicken. Die beiden Regierungen würden sich zu einer "geringfügigen" Erhöhung ihrer Truppenzahl von 10 bis 15 Prozent verpflichten, zitierte das Magazin "Foreign Policy" einen US-Regierungsvertreter. Aus dem Pentagon gab es keine Bestätigung für den Bericht. Die Bundesregierung in Berlin hatte der US-Bitte um deutsche Bodentruppen für den Einsatz gegen den IS eine Absage erteilt.

+++ 2.31 Uhr: Rapper Jay-Z steigt bei Cannabis-Firma ein +++

Mit Rap-Musik, einem eigenen Modelabel, Champagner- und Cognacmarken sowie anderen Investitionen verdient der US-Rapper Jay-Z bereits Millionen. Jetzt steigt der Ehemann von Pop-Superstar Beyoncé auch noch in das boomende Geschäft mit legalem Marihuana ein. Jay-Z werde den Posten als "Chief Brand Strategist" übernehmen, teilte die Cannabis-Firma Caliva mit Sitz im kalifornischen San Jose mit. In dieser leitenden Rolle soll der Musiker die Entwicklung der Marke prägen und Öffentlichkeitsarbeit leisten. Der Rapper werde sich unter anderem für soziale Gerechtigkeit engagieren und Ex-Häftlinge in das Geschäft einbinden. Viele Prominente mischen bei diversen Unternehmen auf dem florierenden Marihuana-Markt mit, darunter Rapper Snoop Dogg, Schauspielerin Whoopi Goldberg und Ex-Boxchampion Mike Tyson.

+++0.59 Uhr: Dutzende Menschen im Krankenhaus nach Gasleck in Hotel +++

Wegen eines Gaslecks in einem Hotel sind Dutzende Menschen im kanadischen Winnipeg ins Krankenhaus gebracht worden. 15 der 46 Menschen seien schwer vergiftet worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Es werde aber erwartet, dass alle Patienten überleben, sagte Einsatzleiter Steve Brglez regionalen Medien. 52 Menschen hatten sich in dem Hotel befunden, als der Alarm wegen eines stark erhöhten Kohlenmonoxidspiegels ausgelöst wurde. Die Gaszufuhr des Gebäudes sei abgestellt worden, die Ursache des Vorfalls noch ungeklärt.