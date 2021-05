In einem Stall in Bayern sind rund 150 Rinder verendet, weil der Landwirt sie nicht ausreichend versorgt haben soll (Symbolbild)

Deutsche Wirtschaft zu Jahresbeginn um 1,8 Prozent geschrumpft +++ US-Außenminister zu Gesprächen über Waffenruhe in Israel eingetroffen +++ EU straft Belarus nach erzwungener Landung mit Flugverbot ab +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

12.44 Uhr: USA sagen Gaza Wiederaufbauhilfe zu

Nach der Waffenruhe im Gaza-Konflikt haben die USA Hilfe beim Wiederaufbau des Gazastreifens zugesichert. Die Vereinigten Staaten würden einen "erheblichen Beitrag" leisten und sich auch international um Unterstützung bemühen, sagte US-Außenminister Antony Blinken nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem. Er betonte, neben der Verbesserung der humanitären Lage müsse sichergestellt werden, dass die im Gazastreifen herrschende Hamas nicht von der Hilfe profitiere.

Blinken wollte sich am Nachmittag mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah treffen. Er ist noch bis Donnerstag in der Region. Auf seinem Programm stehen ferner Gespräche mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Jordaniens König Abdullah II. Ziel seiner Reise ist es, die seit Freitag geltende Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas zu festigen. Die zweitgrößte Palästinensergruppe wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

12.42 Uhr: Belarus lädt internationale Luftfahrtexperten zu Untersuchung ein

Die belarussische Regierung hat internationale Luftfahrtexperten zu einer Untersuchung der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk eingeladen. Unter anderem seien Vertreter der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) und Experten der EU eingeladen worden, teilte das Verkehrsministerium am Dienstag mit. Die belarussische Regierung hatte die erzwungene Landung, in deren Folge ein bekannter Regierungskritiker festgenommen worden war, mit einer angeblich vorliegenden Bombendrohung begründet.

12.07 Uhr: Vulkan Ätna bricht erneut aus

Auf Sizilien ist der Vulkan Ätna erneut ausgebrochen. Aus dem Krater auf der Südostseite stiegen am Dienstagvormittag Asche und dicker Qualm bis zu 4000 Meter in die Höhe auf, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Bereits in der Nacht zu Dienstag leuchtete der Gipfel des mehr als 3300 Meter hohen Berges auf, als bei einem Ausbruch Lava meterhoch in den Nachthimmel schoss. Das INGV hatte seit kurzem wieder mehr Aktivität am Ätna verzeichnet.

Auch der Stromboli auf der gleichnamigen Vulkaninsel im Nordosten Siziliens brach zuletzt am Wochenende wieder aus. Die Lavaströme dort erreichen mitunter auch die Küste. Über größere Schäden oder Verletzte auf den beiden Inseln gab es zunächst keine Berichte.

11.46 Uhr: Klöckner fordert Konsequenzen wegen 150 verendeten Rindern

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat entsetzt auf den Tod von etwa 150 Rindern in einem Mastbetrieb in Mittelfranken reagiert. "Ich bin fassungslos, dass so etwas passieren kann", teilte sie am Dienstag mit. "Der Vorgang muss umfassend aufgeklärt und hier ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen werden."

Die Polizei ermittelt gegen den Landwirt im Umland von Rothenburg ob der Tauber wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Beamte hatten die toten Rinder nach einem anonymen Hinweis am Sonntag auf dem Hof entdeckt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Landwirt die Tiere über einen längeren Zeitraum nicht versorgt hat. 50 Rinder von dem Hof leben noch und sollen nun aufgepäppelt werden.

11.38 Uhr: Dutzende Wohnungen in Hessen wegen Kindesmissbrauchs und Kinderpornos durchsucht

In Hessen sind in der vergangenen Woche 54 Wohnungen wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern beziehungsweise Besitz, Erwerb oder Verbreitung von Kinderpornografie durchsucht worden. Dabei seien 51 Computer, hundert Handys und 80 USB-Sticks sichergestellt worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mit. Diese würden nun ausgewertet.

20 Beschuldigte, darunter auch ein bereits polizeibekannter Mann, seien vernommen worden. Seit die im LKA angesiedelte sogenannten besondere Aufbauorganisation für fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern im Oktober ihre Arbeit aufgenommen habe, seien 711 Durchsuchungsbeschlüsse und zwölf Haftbefehle vollstreckt worden, hieß es weiter.

11.36 Uhr: Italienischer Mafia-Boss in Brasilien gefasst

Einer der meistgesuchten Verbrecher Italiens ist in Brasilien gefasst worden: Der als "Kokain-König" bekannte Mafia-Boss Rocco Morabito wurde nach Polizeiangaben am Montag (Ortszeit) im Nordosten Brasiliens festgenommen. Der wegen Drogenhandels gesuchte Morabito war 2019 aus einem Gefängnis in Uruguay ausgebrochen und seither auf der Flucht.

Morabito wurde gemeinsam mit einem weiteren mutmaßlichen Verbrecher aus Italien in der Stadt Joao Pessoa gefasst, wie die brasilianische Polizei mitteilte. Vorangegangen waren gemeinsame Ermittlungen mit den italienischen Behörden. In seiner Heimat wird der mutmaßliche Mafioso seit 1995 wegen seiner Beteiligung am Drogenschmuggel zwischen Brasilien und Europa gesucht.

11.13 Uhr: Berlin kann von neuer Vonovia über 20.000 Wohnungen übernehmen

In Folge der geplanten Fusion zwischen der Vonovia und der Deutschen Wohnen kann das Land Berlin mehr als 20.000 Wohnungen von dem Mega-Konzern übernehmen. Das kündigten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Vonovia-Chef Rolf Buch an. "Das ist die Größenordnung einer eigenen Wohnungsgesellschaft", sagte Müller. Nunmehr werde mit allen Beteiligten im Detail besprochen, um welche Bestände es sich handele. "Mir liegen soziale Brennpunkte am Herzen, mir liegen Großsiedlungen am Herzen", sagte Müller. Mehr Wohnungen in kommunaler Hand bedeuteten mehr Einfluss auf sozialverträgliche Mieten und mehr Sicherheit für viele Menschen im Bereich Mieten und Wohnen. Momentan verfügt Berlin über 340.000 kommunale Wohnungen.

Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia hatte am Montagabend angekündigt, den Branchenzweiten Deutsche Wohnen für 18 Milliarden Euro kaufen zu wollen. Durch den Zusammenschluss sollen die jährlichen Kosten um 105 Millionen Euro gesenkt werden.

11.08 Uhr: US-Journalist kurz vor Heimreise in Myanmar festgenommen

Im Krisenland Myanmar haben die Behörden einen US-Journalisten unmittelbar vor dem Abflug in seine Heimat am Flughafen von Yangon festgenommen. Der Amerikaner Danny Fenster, ein leitender Redakteur des englischsprachigen Magazins "Frontier Myanmar", sei ins Gefängnis gebracht worden, sagte sein Chef Thomas Kean der Deutschen Presse-Agentur. Demnach wollte der 37-Jährige am Montag zurück zu seiner Familie in den USA. Kurz vor dem Betreten der Maschine wurde er jedoch auf dem Flughafen der größten Stadt des südostasiatischen Landes angehalten und abgeführt.

In einer Mitteilung von "Frontier Myanmar" hieß es: "Wir wissen nicht, warum Danny festgenommen wurde." Bislang sei es nicht möglich gewesen, Kontakt aufzunehmen. "Wir sorgen uns um sein Wohlergehen und fordern seine sofortige Freilassung." Das amerikanische Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) sprach von einer "ernsthaften Bedrohung der Pressefreiheit" im früheren Birma und forderte, Fenster umgehend ausreisen zu lassen.

Seit dem Putsch von Anfang Februar geht die Militärjunta hart gegen ihre Gegner vor. Mehr als 5400 Menschen wurden bereits festgenommen, darunter auch viele Journalisten. Andere flohen aus dem Land. Jedoch galten ausländische Medienvertreter bislang als relativ sicher.

10.57 Uhr: Lufthansa meidet belarussischen Luftraum bis auf Weiteres

Die Lufthansa meidet nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in der belarussischen Hauptstadt Minsk bis auf Weiteres den Luftraum über der ehemaligen Sowjetrepublik. Vor allem Flüge nach Moskau müssten nun umgeleitet werden, sagte ein Sprecher am Dienstag in Frankfurt. Sie seien aber auch in der Vergangenheit nicht immer über Belarus geflogen. Über einen für Mittwoch geplanten Lufthansa-Flug von Frankfurt nach Minsk sei noch nicht entschieden. Zu den wirtschaftlichen Folgen machte das Unternehmen zunächst keine Angaben.

Nach Angaben der europäischen Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol gab es seit Anfang April im Schnitt täglich 339 Flüge von und nach Europa durch den belarussischen Luftraum. Besonders häufig sind Verbindungen zwischen Russland (29) und China (14) von und nach Deutschland. Die weitaus meisten Flüge absolvierte die belarussische Staatsfluglinie Belavia mit 46 pro Tag, für die nun eine Landeverbot in der EU gilt.

10.40 Uhr: Polizisten finden rund 150 verendete Rinder auf bayerischem Bauernhof

Im Stall eines Landwirts im bayerischen Landkreis Ansbach haben Polizisten etwa 150 verendete Rinder entdeckt. Wie ein Polizeisprecher in Nürnberg mitteilte, fand eine Streife die Tiere nach einem entsprechenden Hinweis auf den Hof bei Rotenburg ob der Tauber am Pfingstsonntag. Sie wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand über längere Zeit nicht richtig versorgt. Die Hintergründe sind unklar.

Nach Angaben der Beamten fanden sich im Stall des aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht näher identifizierten Bauern darüber hinaus etwa 50 noch lebende Tiere, die nun versorgt und wieder aufgepäppelt werden. Nach der Entdeckung der Zustände auf dem Hof alarmierte die Polizei die Veterinärbehörden. Die Beamten selbst ermitteln wegen tierschutzrechtlicher Verstöße gegen den Mann.

10.19 Uhr: BBC-Generaldirektor will Diana-Interview nicht mehr ausstrahlen

Der Generaldirektor der BBC will das in Verruf geratene legendäre Interview mit Prinzessin Diana aus dem Jahr 1995 nicht mehr ausstrahlen. Das sagte Tim Davie am Dienstag in einem Interview mit dem Radioprogramm BBC 4 Today.

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt war in der vergangenen Woche heftig unter Druck geraten: Eine Untersuchung hatte ergeben, dass ein BBC-Journalist gefälschte Dokumente eingesetzt hatte, um Zugang zu Prinzessin Diana zu erhalten. Fingierte Kontoauszüge sollten beweisen, dass Diana von Menschen in ihrem Umfeld bespitzelt wurde. Später hatte die BBC das Fehlverhalten vertuscht.

Unter anderem Dianas Söhne, Prinz William, 38, und Prinz Harry, 36, kritisierten die BBC scharf. Die Regierung kündigte an, grundlegende Reformen der Rundfunkanstalt zu prüfen.

Das zur besten Sendezeit ausgestrahlte Exklusivgespräch hatte rund 23 Millionen Menschen in Großbritannien vor die Fernseher gelockt. Die bereits von Prinz Charles getrennte, aber noch nicht geschiedene Prinzessin beschrieb damals, wie sie sich vom Königshaus alleine gelassen und sabotiert fühlte. Und sie legte die Affäre ihres Mannes mit Camilla Parker-Bowles offen. "Wir waren zu dritt in dieser Ehe", sagte Diana in die Kamera - ein unerhörter Tabubruch. Kurz darauf reichte Charles die Scheidung ein. Prinzessin Diana starb zwei Jahre später bei einem Autounfall in Paris auf der Flucht vor Paparazzi.

10.18 Uhr: Rottweiler fällt spielendes Kind an und verletzt es ernsthaft

Ein zwölfjähriger Junge ist beim Spielen in einer Kiesgrube mehrmals von einem Hund gebissen worden. Das Kind sei bei dem Vorfall in Tarmstedt nordöstlich von Bremen ernsthaft verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach Angaben des Halters riss sich der Rottweiler beim Spaziergang am Montagnachmittag von seiner Leine los und stürzte sich auf den Jungen.

Der Besitzer zog das Tier weg und sperrte es in sein Auto. Der Junge wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Hundehalter wurde in ein Strafverfahren eingeleitet. Er hatte angegeben, den elf Monate alten Hund erst am Tag zuvor gekauft zu haben.

9.43 Uhr: Sexuelle Gewalt unter Schülern: Britische Lehrer fühlen sich hilflos

Lehrer in Großbritannien fühlen sich nicht ausreichend vorbereitet, um mit sexuellen Übergriffen zwischen Schülern umzugehen. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag der BBC und der britischen Lehrergewerkschaft NASUWT hervor. Demnach sagt mehr als die Hälfte der befragten Lehrer, die bislang vorgesehenen Prozesse für den Umgang mit Missbrauch seien nicht ausreichend. Knapp ein Drittel der Lehrkräfte ist nach eigenen Angaben bereits selbst Zeuge von Übergriffen unter Schülern geworden. Jeder zehnte Lehrer nimmt demnach sogar wöchentlich Belästigungen wahr. Befragt wurden mehr als 1500 Lehrer.

In Großbritannien wurde in den vergangenen Monaten über eine "Rape Culture" (deutsch: "Vergewaltigungskultur") an Schulen und Universitäten diskutiert. Die Initiative Everyone's Invited (deutsch: "Alle sind eingeladen") hat auf ihrer Webseite Tausende Berichte von Schülerinnen und Studentinnen gesammelt, die an ihren Schulen oder Universitäten Belästigung, sexuelle Gewalt oder sogar Vergewaltigungen erlebt haben. Inzwischen gibt es auch eine Hotline der Kinderschutzorganisation NSPCC, bei der sich Opfer melden können. Innerhalb weniger Wochen gingen dort mehrere Hundert Anrufe ein.

9.14 Uhr: AfD zieht mit Spitzenduo Weidel-Chrupalla in den Wahlkampf

Die AfD zieht mit Fraktionschefin Alice Weidel und Parteichef Tino Chrupalla als Spitzenduo in den Bundestagswahlkampf. Beide erreichten bei einer Mitgliederbefragung eine Zustimmung von 71,03 Prozent, wie ein Parteisprecher mitteilte. Sie setzen sich damit gegen ihre Mitbewerber Joana Cotar und Joachim Wundrak durch, die 27,04 Prozent erreichten. Die rund 32.000 AfD-Mitglieder konnten seit dem 17. März online für ihr bevorzugtes Duo abstimmen. Den Parteiangaben zufolge nahmen 14.815 Mitglieder an der Befragung teil. Dies entsprach einer Beteiligung von 48,14 Prozent. 1,93 Prozent der Abstimmenden votierten mit Nein, 0,58 Prozent enthielten sich der Stimme.

Die beiden Zweierteams stehen für die verschiedenen Strömungen der Partei. Cotar und Wundrak zählen zum Lager um Parteichef Jörg Meuthen, der einen wirtschaftsliberalen und gemäßigteren Kurs vertritt. Das Team aus Chrupalla und Weidel kann auf die Unterstützung des rechtsnationalen Lagers der AfD um den Thüringer Björn Höcke zählen.

8.10 Uhr: Mitarbeiter finden Kokain im Millionenwert im Biomüll

Kokain im Wert von rund einer Million Euro haben Mitarbeiter eines Logistik-Unternehmens im oberbayerischen Erding im Biomüll gefunden. Kurz zuvor war der Karton mit Bananen wohl von anderen Angestellten in den Abfallcontainer geworfen worden, wie das Zollamt mitteilte. "Dem Umstand, dass der Karton Fremdkörper enthielt – das mit Klebeband umwickelte und jetzt sichergestellte Kokain – hätten sie keine weitere Bedeutung zugemessen", hieß es. Der Fund ereignete sich bereits Mitte Mai.

Laut Zollamt soll die Lieferung mit Bio-Bananen über die Niederlande aus Ecuador verschifft worden sein. Insgesamt seien 1150 Kartons an den Händler in Erding geliefert worden. Davon seien die meisten bereits an Supermärkte in ganz Bayern verteilt worden. Bei einer Durchsuchung der restlichen gelagerten Kisten fanden die Zollbeamten keine weiteren Drogen. Das Kokain wurde sichergestellt.

8.03 Uhr: Deutsche Wirtschaft zu Jahresbeginn um 1,8 Prozent geschrumpft

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist zu Jahresbeginn in der Coronakrise etwas stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerte sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In einer ersten Berechnung war die Wiesbadener Behörde von einem Rückgang von 1,7 Prozent ausgegangen.

7.58 Uhr: Bekennerschreiben nach Stromausfall in München aufgetaucht

Die Polizei prüft nach dem großflächigen Stromausfall in München ein mögliches Bekennerschreiben. Dieses sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Dem auf der Online-Plattform "Indymedia" veröffentlichten Schreiben zufolge soll der Anschlag auf das Strom- und Glasfasernetz, nach dem am Freitag in rund 20.000 Haushalten der Strom ausgefallen war, einem Rüstungskonzern am Münchner Ostbahnhof gegolten haben. Der Staatsschutz ermittelt bereits wegen des Verdachts einer politischen Straftat. Die Ermittler vermuten Brandstiftung. Mehr Details wollte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Bei dem Feuer am frühen Freitagmorgen in einer Baugrube wurden rund 50 Stromkabel der Mittelspannung vollkommen zerstört. In der Folge fielen etwa 150 Trafostationen aus. Am frühen Samstagvormittag waren alle Haushalte wieder ans Stromnetz angeschlossen. Dem mutmaßlichen Bekennerschreiben zufolge soll der Anschlag auch eine Reaktion auf die geplante Rodung des Forst Kasten gewesen sein. Dies sei die Antwort auf den Stadtratsbeschluss, diesen abzuholen und dort Kies zu fördern, hieß es.

7.52 Uhr: US-Außenminister zu Gesprächen über Waffenruhe in Israel eingetroffen

US-Außenminister Antony Blinken ist zu Gesprächen über die Festigung der Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas in Tel Aviv eingetroffen. Vorgesehen sind Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in Jerusalem und mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah im Westjordanland. Ein Treffen mit der Hamas steht nicht auf der Agenda. Im Anschluss reist Blinken weiter nach Ägypten und Jordanien.

Der US-Außenminister hatte vor seiner Abreise aus den USA erklärt, Ziel sei es, die aktuell geltende Feuerpause "zu stärken". Nach elftägigen heftigen Raketenangriffen zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas war in der Nacht zum Freitag eine Feuerpause in Kraft getreten. Diese wurde vor allem von Ägypten vermittelt, aber auch die USA und andere Staaten wirkten im Hintergrund mit. Seit Beginn der Feuerpause herrscht gespannte Ruhe.

7.12 Uhr: Italienischer Mafia-Boss in Brasilien gefasst

Einer der meistgesuchten Mafia-Bosse Italiens ist nach seiner Flucht aus dem Gefängnis im Jahr 2019 nun in Brasilien festgenommen worden. Rocco Morabito sei bei einer gemeinsamen Operation der brasilianischen Polizei und Interpol in der ostbrasilianischen Küstenstadt Joao Pessoa festgenommen worden, teilte Justizminister Anderson Torres am Montag (Ortszeit) auf Twitter mit. Der 54-jährige Morabito, der sogenannte Kokain-König von Mailand, gehört nach Angaben der italienischen Justiz zur kalabrischen Mafia 'Ndrangheta. 2017 war er in Uruguay gefasst worden, 2019 floh er dann aber aus dem Gefängnis, in dem er auf seine Auslieferung nach Italien gewartet hatte.

Italien listete Morabito bisher als einen der gefährlichsten Flüchtigen des Landes. Er wurde mehr als zwei Jahrzehnte lang international gesucht und in Abwesenheit unter anderem wegen Drogenhandels und Mafia-Zugehörigkeit zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Morabito soll vor allem für den Drogenhandel zwischen Südamerika und Mailand verantwortlich gewesen sein.

6.42 Uhr: Zusammenstoß von Stadtbahnen in Malaysia: 65 Verletzte im Krankenhaus

Nach dem Zusammenstoß von zwei Stadtbahnen in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur sind noch 65 Menschen im Krankenhaus behandelt worden. Darunter seien auch sechs Ausländer, zitierte die malaysische Zeitung "The Star" die Behörden, ohne die Nationalitäten zu nennen. Insgesamt wurden bei dem Unglück am Montagabend mehr als 210 Menschen verletzt, 47 von ihnen schwer.

Warum die elektrischen "LRT trains" (kurz für Light Rail Trains) in einem Tunnel nahe der berühmten Petronas Towers zusammenprallten, war noch unklar. Einer der Züge war nach Angaben von Verkehrsminister Wee Ka Siong auf einer Testfahrt ohne Passagiere unterwegs, der andere transportierte fast 240 Menschen. Ministerpräsident Muhyiddin Yassin kündigte eine umfassende Untersuchung an.

6.13 Uhr: Polizeichef von Mexikos Bundesstaat Sinaloa offenbar ermordet

Der Polizeichef des mexikanischen Bundesstaats Sinaloa ist offenbar während einer Autofahrt ermordet worden. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden starb Joel Ernesto Soto am Montag (Ortszeit) durch einen "feigen Angriff". Der nordwestliche Bundesstaat gilt als Heimat des Sinaloa-Kartells, eines der mächtigsten Drogenkartelle Mexikos. Soto sei getötet worden, als er nach einem Wochenende bei seiner Familie in die Hauptstadt Culiacán zurückkehrte, teilten die Behörden mit. Anfang des Monats hatte die Polizei von Sinaloa eine Operation gegen Bandenmitglieder gestartet und dabei Waffen und Ausrüstung der Kriminellen beschlagnahmt.

6.02 Uhr: Immobilienkonzern Vonovia einigt sich mit Deutsche Wohnen auf Zusammenschluss

Nach zwei vergeblichen Übernahmeversuchen haben sich die Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen auf einen Zusammenschluss geeinigt. Beide Unternehmen teilten am Montagabend mit, sie hätten eine entsprechende Grundsatzvereinbarung unterzeichnet. Demnach soll es ein freiwilliges Übernahmeangebot der Vonovia an die Aktionäre der Deutsche Wohnen geben. Sollten die Kartellbehörden zustimmen, entstünde durch den Zusammenschluss Europas größter Konzern für Wohnimmobilien. Die Unternehmen stellten eine enge Zusammenarbeit mit der Politik und Lösungen insbesondere für den Berliner Wohnungsmarkt in Aussicht.

Vonovia will den Aktionären der Deutschen Wohnen im Wege eines freiwilligen Übernahmeangebots 53,03 Euro je Aktie bieten. Der angebotene Kaufpreis beträgt damit knapp 19 Milliarden Euro.

4.45 Uhr: Kälte sorgt für teuren Spargel

Das kühle Wetter im Frühjahr macht den Spargel teurer. In der ersten Hälfte der Saison, die noch bis zum 24. Juni geht, blieben die Erträge hinter den Vorjahren zurück, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei deutschen Spargelbauer-Verbänden ergab. Gefühlt sei man inzwischen in der fünften Kältewelle, beklagt beispielsweise Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer aus Niedersachsen. Dadurch sei die Saison später gestartet. "Das holt man nicht mehr auf."

Rund 12 bis 14 Euro müssten Kunden im Moment für ein Kilo Spargel zweiter Klasse bezahlen, sagt der Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE), Simon Schumacher. Das sei der Spargel, den man für gewöhnlich im Supermarkt bekommt. Der gute "Sonntagsspargel" oder auch "Schwiegermutterspargel" koste ein bis drei Euro mehr je Kilo. Wer mit Bruch oder verfärbten Köpfen leben könne, komme vor allem bei Direktvermarktern aber auch günstiger an das Gemüse.

4.05 Uhr: EU-Gipfel berät am zweiten Tag über Corona und Klimapolitik

Die EU-Staats- und Regierungschefs setzen ihren Gipfel in Brüssel fort. Nach den Beratungen zu Belarus und weiteren außenpolitischen Themen am Montagabend geht es nun um die Klimapolitik und die Corona-Pandemie. Im Kampf gegen Covid-19 wollen die Staats- und Regierungschefs angesichts der Ausbreitung ansteckenderer Virus-Varianten zur Vorsicht aufrufen und sich gleichzeitig bei der Aufhebung von Reisebeschränkungen innerhalb der EU abstimmen.

Geplant ist auch eine Zusage, bis Jahresende mindestens 100 Millionen Dosen Impfstoff an ärmere Länder zu spenden. In der Klimafrage geht es um die Umsetzung des verschärften EU-Ziels bei der CO2-Reduzierung bis zum Jahr 2030. Die EU-Kommission will hier im Juli konkrete Gesetzesvorschläge vorlegen. Vor allem osteuropäische Länder warnen Brüssel vor zu einschränkenden Maßnahmen.

4.04 Uhr: Erster Jahrestag der Tötung von Afroamerikaner George Floyd

In den USA jährt sich zum ersten Mal die Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten in der Stadt Minneapolis. US-Präsident Joe Biden wird Floyds Angehörige am Jahrestag im Weißen Haus in Washington empfangen. Zudem sind Gedenkveranstaltungen in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota geplant. Floyds Tod am 25. Mai 2020 hatte international für Entsetzen gesorgt und in den USA landesweite Anti-Rassismus-Proteste ausgelöst.

Der Polizist Derek Chauvin hatte dem festgenommenen Floyd rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der 46-Jährige wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr. Chauvin wurde im April des Mordes zweiten Grades und zwei weiterer Anklagepunkte schuldig gesprochen. Das Strafmaß gegen den 45-Jährigen soll am 25. Juni verkündet werden.

Kraft der Bilder Von "Black Power" bis "Justice for George": Wenn der Sport politisch wird 1 von 5 Zurück Weiter Zurück Weiter Colin Kaepernick Kniefall

Mit dem demonstrativen Kniefall bei der US-Hymne spaltete der NFL-Footballer Colin Kaepernick am 14. August 2016 Präsident Donald Trump die US-Gesellschaft. Kaepernick wollte gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA protestieren. "Ich werde nicht aufstehen und Stolz für eine Fahne demonstrieren, die für ein Land steht, das Schwarze und andere Farbige unterdrückt", begründete er seine Geste. Zahlreiche Spieler schlossen sich in der Folgezeit der Aktion an, was in den USA für hitzige Diskussionen sorgte, denn das Knien oder Sitzen bei der Hymne gilt als Respektlosigkeit. Für Kaepernick hatte die Aktion Folgen, 2017 wurde er bei den San Francisco 49ers entlassen, ein neues Team hat er bislang nicht gefunden. (Aufnahme vom 18. September 2016; Kapernick, l., mit Teamkollege Eric Reid) Mehr

3.23 Uhr: Tunesische Marine rettet hundert Menschen aus Flüchtlingsboot

Vor der Küste Tunesiens hat die Marine eigenen Angaben zufolge hundert Menschen aus einem Flüchtlingsboot gerettet. Das Boot war im Morgengrauen in Libyen mit 82 Männern, zehn Frauen und acht Kleinkindern an Bord Richtung Europa gestartet, wie das tunesische Verteidigungsministerium am Montagabend mitteilte. Vor dem südtunesischen Hafen Zarzis wurde es von der Marine abgefangen. Die Menschen an Bord stammten der Behörde zufolge aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Sie sollen demnach zu einem tunesischen Marinestützpunkt in Sfax gebracht werden.

2.58 Uhr: EU straft Belarus nach erzwungener Landung mit Flugverbot ab

Als Antwort auf die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk verhängt die Europäische Union ein Flug- und Landeverbot gegen belarussische Airlines. Dies ist Teil eines neuen Sanktionspakets gegen Belarus, auf das sich die 27 Staaten in der Nacht zum Dienstag beim EU-Sondergipfel in Brüssel einigten. "Das Urteil war einstimmig, dies ist ein Angriff auf die Demokratie, dies ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und dies ist ein Angriff auf die europäische Souveränität", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. "Dieses ungeheuerliche Verhalten bedarf einer starken Antwort."

Die belarussischen Behörden hatten am Sonntag ein Ryanair-Flugzeug auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit Hilfe eines Kampfjets zur Landung in Minsk gebracht - angeblich wegen einer Bombendrohung. An Bord war der belarussische Blogger Roman Protassewitsch, der in Minsk festgenommen wurde. Die Maschine flog später weiter nach Vilnius.

1.52 Uhr: EU-Gipfel fordert vollständige Umsetzung von Brexit-Abkommen

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben die vollständige Umsetzung der im Zuge des Brexit vereinbarten Abkommen mit Großbritannien gefordert. In ihrer in der Nacht zum Dienstag in Brüssel verabschiedeten Gipfelerklärung unterstrichen die 27 Mitgliedstaaten insbesondere die Bereiche Bürgerrechte, Fischerei und Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hob die Bedeutung der vereinbarten Regelungen für den Erhalt des Friedens in Nordirland hervor.

Es gebe keine Alternative zum im Brexit-Abkommen enthaltenen Nordirland-Protokoll, "um Frieden und Stabilität in Nordirland sicherzustellen und zugleich die Integrität des europäischen Binnenmarktes zu wahren", sagte von der Leyen. Sollten hier Probleme auftreten, "dürfen wir nicht vergessen, dass der Grund dafür nicht das Protokoll ist, sondern der Brexit".