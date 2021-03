Sieben Verletzte bei Stichwaffen-Angriff in Schweden +++ Zahlreiche Tote bei Protesten in Myanmar – "Ein Massaker" +++ SpaceX-Rakete explodiert nach scheinbar erfolgreicher Landung +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Lufthansa meldet Rekordverlust von 6,7 Milliarden Euro

Ein dramatischer Einbruch der Nachfrage hat der Lufthansa im Corona-Jahr einen Rekordverlust beschert. Unter dem Strich stand ein Minus von 6,7 Milliarden Euro, wie die größte deutsche Fluggesellschaft am Morgen mitteilte. Der Umsatz sank demnach von 36,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf nur noch 13,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

Das vergangene Jahr sei das "herausforderndste in der Geschichte unseres Unternehmens" gewesen, erklärte Firmenchef Carsten Spohr. Das betreffe die Kunden ebenso wie Mitarbeiter und Aktionäre. Die zur Eindämmung der Coronakrise beschlossenen Einschränkungen hätten zu einem "einzigartigen Nachfrageeinbruch im Luftverkehr" geführt.

Die Airlines der Lufthansa Group boten demnach 2020 nur rund ein Drittel der Flüge beziehungsweise eine Kapazität von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Die Zahl der Fluggäste lag mit 36,4 Millionen bei nur 25 Prozent des Vorjahreswertes.

+++ Die aktuellen Meldungen zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier . +++

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 9.56 Uhr: 16-jähriges Mädchen erstochen: Um straflos davonzukommen, soll Vater minderjährigen Sohn zur Tötung seiner Tochter aufgefordert haben +++

Ein wegen Mordes an seiner Tochter angeklagter Syrer soll seinen zwölfjährigen und damit strafunmündigen Sohn aufgefordert haben, das Mädchen zu töten. Das sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Bundschuh zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Aschaffenburg. Der 46 Jahre alte Angeklagte soll den Lebensstil der 16-Jährigen nicht akzeptiert haben. Ihre Beziehung zu einem älteren jungen Mann habe dem Vater missfallen, sagte der Anklagevertreter. Mit seiner Tat im Mai 2017 habe er das Mädchen bestrafen wollen, um seine vermeintliche Ehre wiederherzustellen.

Das Skelett der Jugendlichen fanden Spaziergänger erst mehr als ein Jahr später in einem Wald bei Aschaffenburg in einem früheren Betonschacht, der zur Lagerung von Wildfutter gebaut worden war. Ob der damals zwölfjährige Sohn des Angeklagten dem Mädchen die tödlichen Messerstiche versetzte oder der Vater, konnten die Ermittler bisher nicht klären. Da der Junge zum Tatzeitpunkt jünger als 14 Jahre alt war, gilt er in Deutschland als schuldunfähig und kann damit nicht strafrechtlich verurteilt werden.

Zudem soll der angeklagte Syrer den damals 23 Jahre alten Freund der Tochter mit einem Messer angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann daher auch Mordversuch und gefährliche Körperverletzung zur Last. Der 46-Jährige äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

+++ 9.48 Uhr: Nach Geschlechtsumwandlung aus Armee entlassen: Südkoreanische Ex-Soldatin tot aufgefunden +++

Der Tod einer wegen einer Geschlechtsumwandlung aus der Armee entlassenen Ex-Soldatin hat in Südkorea für Empörung gesorgt. Feuerwehrleute fanden die junge Frau tot in ihrer Wohnung in der Stadt Cheongju südlich der Hauptstadt Seoul, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Ihr Therapeut hatte den Notdienst gerufen, nachdem sie sich tagelang nicht mehr gemeldet hatte.

Byun Hee Soo hatte sich 2017 freiwillig zum Militärdienst verpflichtet und sich 2019 einer Geschlechtsumwandlung unterzogen. Das Verteidigungsministerium hatte den Verlust ihrer männlichen Genitalien als Behinderung gewertet. Ein Gremium der Armee entschied Anfang 2020, sie aus dem Militärdienst zu entlassen.

+++ 9.13 Uhr: Zwei Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Naumburg +++

In Naumburg sind in der Nacht zum Donnerstag bei einem Brand zwei Personen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, sind eine 43 Jahre alte Frau und ein 20 Jahre alter Mann in einer Wohnung eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses leblos aufgefunden worden. Weitere Bewohner des Hauses seien rechtzeitig gerettet worden. Nach jetzigem Ermittlungsstand sei das Feuer im Flur des Hauses ausgebrochen. Die Löscharbeiten konnten noch in der Nacht abgeschlossen werden. Die Polizei ermittle in alle Richtungen, hieß es.

+++ 7.56 Uhr: Sieben Verletzte bei Stichwaffen-Angriff in Schweden +++

Bei dem als mutmaßlicher Fall von Terrorismus eingestuften Stichwaffenangriff in Schweden sind nach jüngsten Angaben sieben Menschen verletzt worden. Die Polizei korrigierte die Opferzahl in der Nacht nach unten. Der mutmaßliche Täter wurde von Polizisten angeschossen und erlitt Beinverletzungen. Er wurde festgenommen. Drei der Opfer schweben in Lebensgefahr, zwei weitere sind schwer verletzt.

Der Angreifer hatte am Mittwoch in der Kleinstadt Vetlanda in Südschweden Passanten angegriffen. Zunächst hatte die Polizei den Fall als versuchten Mord eingestuft, später sprachen die Ermittler von einem möglichen "terroristischen Angriff".

+++ 7.46 Uhr: Lufthansa meldet Rekordverlust von 6,7 Milliarden Euro +++

+++ 7.19 Uhr: Zahlreiche Tote bei Protesten in Myanmar – "Ein Massaker" +++

+++ 3.51 Uhr: Nach George Floyd: US-Repräsentantenhaus stimmt Polizeireformen zu +++

Mehr als neun Monate nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA hat das US-Repräsentantenhaus umfassenden Polizeireformen zugestimmt. Eine Mehrheit in der von den Demokraten dominierten Parlamentskammer billigte den nach George Floyd benannten Gesetzesentwurf. 220 Kongressabgeordnete stimmten dafür, 212 dagegen.

Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Bundesregierung Anreize für das Verbot von Würgegriffen bei Polizeieinsätzen schafft. Die Immunität von Polizisten soll eingeschränkt werden, um Strafverfolgung bei Gewaltanwendung zu erleichtern. Außerdem soll unter der Ägide des Justizministeriums eine nationale Datenbank für polizeiliches Fehlverhalten aufgebaut werden. Damit soll erschwert werden, dass gewalttätige Polizisten nach einer Entlassung bei anderen Polizeibehörden anheuern. In einem nächsten Schritt muss der Senat dem Gesetzesentwurf zustimmen. Ob dort die notwendige Mehrheit zustande kommt, ist offen.

+++ 2.55 Uhr: US-Repräsentantenhaus verlegt Abstimmung wegen möglicher Angriffspläne +++

Das US-Repräsentantenhaus hat angesichts möglicher Pläne für einen Angriff auf das Kapitol eine für diesen Donnerstag geplante Abstimmung vorverlegt. Die Abgeordneten wurden informiert, dass über zwei betroffene Gesetzesvorschläge zu Wahlrechten und zu einer Polizeireform noch am Abend abgestimmt werden sollte. Zuvor waren die Sicherheitsvorkehrungen um das Kapitol verschärft worden.

"Wir haben Geheimdiensterkenntnisse erhalten, die mögliche Pläne einer identifizierten Miliz für ein Eindringen in das Kapitol am Donnerstag, den 4. März, zeigen", erklärte die Kapitol-Polizei. "Wir nehmen diese Geheimdiensterkenntnisse ernst."

+++ 1.32 Uhr: SpaceX-Rakete explodiert nach scheinbar erfolgreicher Landung +++

Minuten nach seiner Landung im US-Bundesstaat Texas ist ein unbemannter Prototyp einer neuen Rakete des Unternehmens SpaceX explodiert. In einer Videoübertragung des Unternehmens war zu sehen, wie Flammen aus der Rakete SN-10 schlugen, nachdem sie nach einem Testflug zunächst erfolgreich aufgesetzt war. Es ist bereits die dritte gescheiterte Landung der Starship-Rakete in Folge. Das Unternehmen gab zunächst keine Erklärung zu dem Fehlschlag ab.

+++ 0.25 Uhr: Google will bei Werbung auf Tracking von Nutzern im Web verzichten +++

Google will in Zukunft darauf verzichten, für die Personalisierung von Werbung Nutzern quer durchs Netz zu folgen. Der Internet-Konzern leitete bereits im vergangenem Jahr in seinem Web-Browser Chrome die Auslistung sogenannter Cookies von Drittanbietern wie Datenhändlern oder Werbefirmen ein, mit denen die Aktivitäten auf verschiedenen Websites nachverfolgt werden können. Jetzt kündigte Google an, man werde auch keine alternativen Methoden zum Tracking von Nutzern entwickeln oder einsetzen.

Unter anderem bei Apple und im Web-Browser Firefox werden Cookies von Drittanbietern schon seit einiger Zeit standardmäßig blockiert – so dass die Chrome-Ankündigung nicht überraschend kam. Zugleich löste der Schritt die Kritik einiger Konkurrenten bei digitaler Werbung aus. Sie argumentierten zum Beispiel, dass Google unter anderem als Entwickler von Chrome und des Smartphone-Systems Android auch andere Wege habe, an Informationen über das Verhalten von Nutzern zu kommen. Für sie werde dagegen das Werbegeschäft schwieriger.

+++ 0.03 Uhr: Biden macht Verteidigung der Demokratie weltweit zur Priorität +++

US-Präsident Joe Biden hat die Verteidigung der Demokratie weltweit zu einem zentralen Bestandteil seiner Nationalen Sicherheitsstrategie erklärt. "Der Autoritarismus ist weltweit auf dem Vormarsch", hieß es in der vom Weißen Haus veröffentlichten "Vorläufigen Strategischen Leitlinie für die Nationale Sicherheit" des Präsidenten. "Wir werden mit unseren Verbündeten und Partnern zusammenstehen, um neue Bedrohungen zu bekämpfen, die auf unsere Demokratien abzielen." In dem Konzept wurden als Beispiele unter anderem grenzüberschreitende Aggressionen, Cyberangriffe und Desinformation genannt.

"Wir müssen uns auch mit der Realität auseinandersetzen, dass sich die Machtverteilung in der Welt verändert und neue Bedrohungen entstehen", hieß es in dem 24-seitigen Papier weiter. "Vor allem China ist schnell selbstbewusster geworden. Es ist der einzige Konkurrent, der potenziell in der Lage ist, seine wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht zu kombinieren, um eine nachhaltige Herausforderung für ein stabiles und offenes internationales System darzustellen." Russland sei weiterhin entschlossen, "seinen globalen Einfluss zu vergrößern und eine störende Rolle auf der Weltbühne zu spielen".

Das Weiße Haus betonte in der Leitlinie, die USA würden nie davor zurückschrecken, militärische Gewalt einzusetzen, wenn es zur Verteidigung lebenswichtiger nationaler Interessen notwendig sei. Wichtigstes Instrument der US-Außenpolitik sei aber nicht das Militär, sondern die Diplomatie.