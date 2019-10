Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Mecklenburg-Vorpommern: Entlaufenes Zebra erschossen (12.16 Uhr)

Schlagerstar Karel Gott ist gestorben (10.30 Uhr)

Nach Beschimpfungen im Netz: Künast geht gegen Gerichtsbeschluss vor (9.43 Uhr)

CSU stoppt angeblich vorerst Kabinettsbefassung mit Klimaprogramm (8.01 Uhr)

Missouri richtet schwer kranken Mörder hin (5.16 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 12.45 Uhr: Brexit: Johnson und Juncker telefonieren am Nachmittag +++

In den Gesprächen über neue Vorschläge Großbritanniens zum Brexit telefoniert EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Nachmittag mit Premierminister Boris Johnson. Das Telefonat sei für 17.15 Uhr geplant, sagte eine Sprecherin. Ihr zufolge hat die EU bisher noch keinen Vorschlag aus London erhalten. Die EU wolle eine Vereinbarung, sagte sie. Dafür müssten aber alle Voraussetzungen der EU für die Lösung des Nordirland-Problems erfüllt werden.

Johnson hat für Mittwoch ein "letztes Angebot" angekündigt, um eine Vereinbarung mit der EU zu treffen. Sollte Brüssel diesem nicht zustimmen, werde Großbritannien die EU am 31. Oktober ohne Abkommen verlassen.

+++ 12.42 Uhr: Australien: Premier weist Kritik an Trump-Telefonat zurück +++

Australiens Premierminister Scott Morrison hat Kritik an telefonischen Absprachen mit US-Präsident Donald Trump in Zusammenhang mit den Nachforschungen des Sonderermittlers Robert Mueller zurückgewiesen. Trump habe ihn in dem Telefonat um einen "Kontaktpunkt" zwischen australischer Regierung und US-Justizminister William Barr gebeten, sagte Morrison am Mittwoch im Fernsehsender Sky News. "Das habe ich gern gemacht - auf der Grundlage, dass das etwas war, wozu wir uns ohnehin schon verpflichtet hatten."

Nach Medienberichten soll der US-Präsident Australiens Premierminister gebeten haben, ihm bei Ermittlungen zu helfen, mit denen Muellers Nachforschungen gegen Trump diskreditiert werden sollten. Der Sonderermittler hatte untersucht, ob Trump im Wahlkampf 2016 Hilfe aus Russland bekam. Die australische Opposition verlangt nun, eine komplette Mitschrift des Telefonats zu veröffentlichen. Australiens Außenministerin Marise Payne sagte, dies sei eine Entscheidung der USA.

+++ 12.19 Uhr: Irak: Polizei schießt wieder auf regierungskritische Demonstranten +++

Einen Tag nach den schweren Ausschreitungen im Irak mit zwei Toten haben Polizisten bei regierungskritischen Protesten in Bagdad erneut Schüsse abgegeben. Polizisten eröffneten am Mittwoch im nördlichen Hauptstadtbezirk Al-Schaab und im südlichen Bezirk Saafaranija das Feuer, wie ein AFP-Journalist berichtete. Präsident Barham Saleh hatte die Polizei zuvor zu "Zurückhaltung" aufgefordert und die Gewalt vom Vortag verurteilt.

+++ 12.16 Uhr: Polizei: Entlaufenes Zebra erschossen +++

Ein aus einem Zirkus entlaufenes Zebra ist nach Angaben der Polizei erschossen worden. Das Tier wurde am Mittwoch in der Nähe des kleinen Ortes Liepen nördlich der Autobahn 20 in Mecklenburg-Vorpommern getötet. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Das Zebra hatte zuvor einen Unfall auf der Autobahn bei Tessin nahe Rostock verursacht. Verletzt wurde am Mittwochmorgen dabei wohl niemand, aber das Tier war danach zunächst verschwunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Es war mit einem Artgenossen in der Nacht aus einem Zirkus ausgebüxt. Das andere Zebra konnte problemlos wieder eingefangen und zurückgebracht werden.

+++ 11.47 Uhr: "Ocean Cleanup" sammelt ersten Plastikmüll aus dem Meer +++

Nach einer einjährigen Testphase hat der Plastikmüll-Fänger der Organisation "The Ocean Cleanup" nun im Pazifik erste Erfolge erzielt. Das System treibe Plastikmüll zusammen und sammele es ein, teilte der Initiator und Leiter der Organisation, der Niederlände Boyan Slat, in Rotterdam mit. "Unser Ziel ist erreichbar."

Das System habe Müll und industrielle Fischernetze, aber auch Mikro-Plastik eingefangen. Die technischen Probleme, die Ende vergangenen Jahres zunächst zu einem vorzeitigen Abbruch des Einsatzes geführt hatten, wurden nach Angaben der Initiatoren behoben. Das Projekt wird von Unternehmen, Universitäten und auch der niederländischen Regierung unterstützt. Ziel ist es, die Ozeane vom Plastikmüll zu säubern.

+++ 11.44 Uhr: Diesel-Skandal: Musterprozess gegen VW verzögert sich +++

Das milliardenschwere Musterverfahren von VW-Anlegern in der Dieselaffäre verzögert sich um mehrere Monate. Jeweils zwei geplante Termine für Oktober und November seien aufgehoben worden, teilte das Oberlandesgericht Braunschweig mit. Als Grund werden umfangreiche Privatgutachten genannt, mit denen sich das Gericht und die jeweils andere Partei vor dem nächsten Termin beschäftigen müssten.

VW-Investoren fordern in dem Prozess nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMug) Schadenersatz in Milliardenhöhe für erlittene Kursverluste nach Bekanntwerden des Dieselbetrugs. Die Richter müssen beurteilen, ob VW die eigenen Investoren rechtzeitig über die Affäre rund um millionenfachen Betrug mit manipulierten Dieselmotoren informiert hat.

+++ 11.18 Uhr: USA und Taliban verhandeln in Pakistan +++

Knapp einen Monat nach dem Abbruch der Verhandlungen der USA mit den islamistisch-militanten Taliban über Wege zum Frieden in Afghanistan wurden am Mittwoch Vertreter beider Seiten zu Gesprächen in Islamabad erwartet. US-Chefunterhändler Zalmay Khalilzad sei bereits in der pakistanische Hauptstadt, wo er sich mit Vertretern der Regierung treffen wolle, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit.

Der Taliban-Vizechef Mullah Abdul Ghani Baradar sollte im Tagesverlauf mit einer Delegation ankommen, um die pakistanische Führung zu treffen. Das teilte sein Sprecher Suhail Schahin bei Twitter mit.

+++ 11.03 Uhr: US-Militär übt 2021 Verlegung von 20.000 Soldaten in Deutschland+++

Deutschland wird im kommenden Jahr logistische Drehscheibe bei einer von den US-Streitkräften geführten Übung zur Verlegung von Soldaten nach Polen und ins Baltikum. Daran seien auch 16 weitere Nato-Staaten beteiligt, darunter Deutschland, teilte das Verteidigungsministerium den Obleuten der Fraktionen im Verteidigungsausschuss mit. Mit der Übung "Defender 2020" trainiere das US-Militär die Verlegung einer Division, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nach US-Berichten werden bei der größten Übung dieser Art in Europa seit 25 Jahren bis zu 20.000 Soldaten verlegt.

Zwischen April und Mai würden die Truppen mit Unterstützung der Bundeswehr durch Deutschland geführt, heißt es in dem Schreiben. Dazu seien drei sogenannte Convoy-Support-Zentren für die Marschkolonnen und der Aufbau einer Tankanlage auf dem Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide geplant. Das Heer beteilige sich zudem "in den Bereichen Kampf, Kampfunterstützung und Führung".

+++ 10.54 Uhr: Fünf Tote nach Brückeneinsturz auf Taiwan geborgen +++

Nach dem Einsturz einer Brücke im Osten Taiwans sind fünf Tote geborgen worden. Es handle sich um ausländische Arbeiter aus Indonesien und den Philippinen, teilte die Notfallzentrale mit. Sie seien in Booten entdeckt worden, die von herabfallenden Brückenteilen getroffen worden seien. Die Arbeiter hatten auf den Abzug des Taifuns "Mitag" gewartet. Eine Person galt noch als vermisst. "Die Suche am Unglücksort wird fortgesetzt", sagte Transportminister Lin Chia-lung.

+++ 10.30 Uhr: Schlagerstar Karel Gott ist gestorben +++

Der tschechische Schlagersänger Karel Gott ist tot. Er starb am Dienstagabend kurz vor Mitternacht im Alter von 80 Jahren, wie die tschechische Nachrichtenagentur CTK unter Berufung auf seine Sprecherin berichtete.

Gott wurde 1939 in Pilsen geboren. Sein Titellied zur Zeichentrickserie "Biene Maja" aus dem Jahr 1975 war sein bekanntester Hit, er veröffentlichte aber noch hunderte weitere Songs, darunter "Einmal um die ganze Welt" und "Bábička" und galt als einer der erfolgreichsten Schlagersänger, war Stammgast in Sendungen wie der "ZDF-Hitparade".

2015 wurde bekannt, dass Gott an Krebs erkrankt ist, er galt seit 2016 jedoch als geheilt. Erst vor einem Monat teilte er einem tschechischen Magazin mit, dass er an Leukämie erkrankt sei.

Die "goldene Stimme aus Prag" ist nun in der tschechischen Hauptstadt für immer verstummt.

In seinem letzten großen Interview im stern sprach Karel Gott im Juli offen über seine Krankheit und den Tod:

+++ 10.07 Uhr: Wirtschaftsforscher rechnen für 2019 nur noch mit BIP-Wachstum von 0,5 Prozent +++

Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognose für dieses und das nächste Jahr deutlich nach unten korrigiert. Die Experten erwarten 2019 nur noch einen Anstieg des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent und im kommenden Jahr ein Plus von 1,1 Prozent, wie sie mitteilten. Die Industrie befinde sich angesichts von Handelskonflikten und politischer Unsicherheit in einer Rezession - das erfasse auch andere Wirtschaftsbereiche.

+++ 9.43 Uhr: Nach Beschimpfungen im Netz: Künast geht gegen Gerichtsbeschluss vor +++

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast will gegen eine Entscheidung des Berliner Landgerichts zu Beschimpfungen auf Facebook gegen sie vorgehen. Gemeinsam mit der Initiative HateAid werde sie am Beschwerde einlegen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. "Im Unterschied zum Landgericht halte ich die getätigten Äußerungen über mich keineswegs für hinnehmbar!", wird Künast zitiert. "Als demokratische Gesellschaft dürfen wir einen solchen Umgangston nicht akzeptieren." HaiteAid will Opfern von Hasskommentaren im Internet helfen, sich juristisch zu Wehr zu setzen.

+++ 9.38 Uhr: Tausende protestieren in Hongkong nach Polizeischuss auf jungen Demonstranten +++

Einen Tag nach den gewaltsamen Protesten in Hongkong mit einem durch einen Polizeischuss verletzten Demonstranten sind erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen. Schüler, Studenten und Büroangestellte zogen trotz eines Demonstrationsverbots durch das Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone. Stunden zuvor hatten hunderte junge Menschen an einem Sitzstreik an der Schule des durch den Polizeischuss verletzten 18-Jährigen teilgenommen.

Die Protestaktion begann mit einer Kundgebung in einem Park, anschließend zogen die Demonstranten unter regierungs- und polizeikritischen Protestrufen durch das Geschäftsviertel der Finanzmetropole. Die Hongkonger seien es satt, sich "nur mit ächtenden Worten gegen tödliche Kugeln und Gewehre" zur Wehr setzen zu können, sagte ein maskierter Demonstrant vor Journalisten.

+++ 9.11 Uhr: Junger Australier wegen absichtlichen Überfahrens von 20 Kängurus festgenommen +++

Die australische Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der 20 Kängurus absichtlich überfahren haben soll. Der junge Mann habe die Beuteltiere bereits am Samstagnacht mit seinem Geländewagen in Tura Beach im Bundesstaat New South Wales, 450 Kilometer südlich von Sydney gezielt getötet, erklärte die Polizei am Mittwoch. Nach tagelanger Suche nach dem Verdächtigen sei er am Dienstag festgenommen worden.

+++ 8.52 Uhr: Fast jeder vierte Haushalt heizt Wohnung mit Öl +++

Beim Heizen der Wohnung hat sich in deutschen Privathaushalten in den vergangenen Jahren nur wenig geändert. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, wurde 2018 in knapp jeder vierten Wohnung (23,5 Prozent) Öl für die Beheizung der Räume genutzt. Das sind 2,3 Prozentpunkte weniger als im Jahr 2014. Auch für die Warmwasserversorgung kamen im vergangenen Jahr noch in 20 Prozent der Wohnungen Ölheizungen zum Einsatz.

+++ 8.01 Uhr: Kreise: CSU stoppt vorerst Kabinettsbefassung mit Klimaprogramm +++

Die CSU hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Koalitionskreisen die Befassung des Bundeskabinetts mit dem Klimaschutzpaket vorläufig gestoppt. Das von der CSU geführte Innenministerium sowie das ebenfalls CSU-geführte Verkehrsministerium hätten kurzfristig die für den heutigen Mittwoch im Kabinett vorgesehene Beratung darüber abgelehnt, nachdem am Dienstagabend Einigkeit über den Ergänzungshaushalt für das Paket erzielt worden sei. Die Ablehnung ist demnach offenbar nach Rücksprache mit CSU-Chef Markus Söder erfolgt.

+++ 7.54 Uhr: Teenager droht Haftstrafe wegen Tötung von 20 Kängurus +++

Wegen der absichtlichen Tötung von 20 Kängurus muss ein australischer Teenager mit einer hohen Geldstrafe oder sogar Gefängnis rechnen. Dem 19-Jährigen wird zur Last gelegt, die Tiere mit seinem Auto am Wochenende in einem kleinen Ort an der Südostküste überfahren zu haben, wie die Polizei am Dienstagabend (Ortszeit) mitteilte. Wegen Tierquälerei drohen ihm nun bis zu 15.000 Euro Geldstrafe oder sogar bis zu fünf Jahre Haft.

Es gibt zu viele Australien verarbeitet Kängurus künftig zu Tierfutter DPA

Er soll in der 3000-Einwohner-Gemeinde Tura Beach eine Stunde lang regelrecht Jagd auf die Kängurus gemacht haben. Den Ermittlungen zufolge blendete er sie in der Dunkelheit mit einem Scheinwerfer, so dass sie stehen blieben, und überfuhr sie dann. Die Vorgärten waren am nächsten Morgen mit toten Tieren übersät. In Australien sind nach Schätzungen insgesamt etwa 45 Millionen Kängurus zu Hause - fast doppelt so viele wie Menschen.

+++ 7.04 Uhr: Proteste in Hongkong: Angeschossener Schüler in "stabilem Zustand" +++

Der 18 Jahre alte Demonstrant, der bei den jüngsten Ausschreitungen in Hongkong angeschossen wurde, ist in einem "stabilen Zustand". Das teilte die Krankenhaus-Behörde in Hongkong am Mittwoch auf Nachfrage mit. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete, wurde bei einer Operation ein Projektil aus seiner Brust entfernt.

Der junge Demonstrant war am Dienstag bei schweren Zusammenstößen von einem Polizisten angeschossen worden. Zwar gaben Beamte in den seit Monaten anhaltenden Protesten für Demokratie und Menschenrechte bereits mehrfach Warnschüsse ab. Der Vorfall am Dienstag war aber der erste, bei dem ein Demonstrant von scharfer Munition verletzt wurde.

+++ 5.49 Uhr: Nordkorea testet erneut Rakete +++

Nur einen Tag nach der Ankündigung neuer Atomverhandlungen mit den USA hat Nordkorea einen weiteren Raketentest vorgenommen. Die ballistische Rakete flog nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs am Mittwochmorgen 450 Kilometer weit Richtung Osten und stürzte dann ins Meer. Es könnte sich demnach um eine von einem U-Boot aus abgefeuerte Rakete vom Typ Pukkuksong gehandelt haben.

+++ 5.19 Uhr: Deutschland überweist mehr Geld in syrische Rebellenregion Idlib +++

Wegen der humanitären Not in Syriens letztem großen Rebellengebiet Idlib hat Deutschland seine Hilfe für die Region ausgeweitet. In diesem Jahr seien bisher Mittel in Höhe von 42 Millionen Euro bereitgestellt worden, teilte das Auswärtige Amt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland demnach 37 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in dem Gebiet ausgegeben. Mit dem Geld sollten vor allem die Grundbedürfnisse von Binnenvertriebenen und der lokalen Bevölkerung sichergestellt werden.

+++ 5.16 Uhr: Missouri richtet schwer kranken Mörder hin +++

Der US-Bundesstaat Missouri hat einen schwer kranken Mörder hingerichtet. Russell Bucklew wurde am Dienstagabend im Gefängnis von Bonne Terre per Giftspritze getötet, wie die Behörden mitteilten. Der 51-Jährige hatte 1996 den neuen Freund seiner früheren Lebensgefährtin getötet. Dann entführte und vergewaltigte er seine Ex-Freundin.

Bucklew litt im Gefängnis an Gefäßtumoren, die ihm das Atmen erschwerten. In den vergangenen Monaten musste er durch einen Katheter atmen, der ihm nach einem Luftröhrenschnitt eingeführt worden war.

Seine Anwälte argumentierten, bei der Hinrichtung drohe ihm ein grausamer Tod: Bucklew könnte am eigenen Blut ersticken, sollte es zu Blutungen der Tumoren kommen. Sie forderten, die Todesstrafe in lebenslange Haft umzuwandeln. Der Gouverneur von Missouri, der Republikaner Mike Parson, lehnte dies aber ab.

Fullscreen

+++ 4.49 Uhr: Gantz sagt Gespräche über Einheitsregierung Israels ab +++

Das Mitte-Bündnis des früheren israelischen Militärchefs Benny Gantz hat die für Mittwoch angesetzten Gespräche mit der Likud von Regierungschef Benjamin Netanjahu über die Bildung einer Einheitsregierung überraschend abgesagt. Die Voraussetzungen für ein "effektives Treffen" der Unterhändler seien gegenwärtig nicht gegeben, teilte das Bündnis nach Medienberichten am frühen Mittwochmorgen mit.

"Notfalls könne das Treffen später in dieser Woche oder in der kommenden Woche abgehalten werden", zitierte "Haaretz" aus der Mitteilung von Blau-Weiß. Auch ein Treffen von Gantz und Netanjahu sei unter den gegenwärtigen Bedingungen "unwahrscheinlich".

+++ 4.04 Uhr: Reichste 10 Prozent in Deutschland besitzen 56 Prozent des Vermögens +++

Die Menschen in Deutschland sind in den vergangenen Jahren reicher geworden. Die Ungleichheit bleibt aber weiter hoch. Das geht aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die reichsten zehn Prozent besitzen demnach mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens (56 Prozent). Die ärmere Hälfte hat dagegen nur einen Anteil von 1,3 Prozent.

Menschen, die in den eigenen vier Wänden wohnen, profitierten vom Immobilienboom - ihr Vermögen wuchs besonders kräftig. Der Studie liegen die Ergebnisse einer Befragung von etwa 30.000 Menschen zugrunde.

+++ 3.18 Uhr: Mindestens 25 malische Soldaten bei Gefechten getötet +++

Bei heftigen Gefechten mit Dschihadisten sind in Mali mindestens 25 Soldaten getötet worden. Rund 60 malische Soldaten würden nach Attacken auf zwei Armee-Stützpunkte vermisst, erklärte die Regierung des afrikanischen Krisenstaates am Dienstag. Bei den Gefechten seien 15 Dschihadisten getötet worden.

Angreifer hatten am Montag zwei Armee-Stützpunkte in Boulkessy und Mondoro unweit der Grenze zu Burkina Faso attackiert. Die Gefechte dauerten am Dienstag weiter an. Malischen Soldaten gelang es nach Angaben der Regierung inzwischen, die Kontrolle zurückzugewinnen. An den Kämpfen waren auch Truppen des Nachbarlandes Burkina Faso sowie Einheiten der französischen Barkhane-Mission beteiligt.

+++ 2.27 Uhr: Berichte: Spahn verzichtet auf geplante bundesweite AOK-Öffnung +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verzichtet Medienberichten zufolge auf sein Vorhaben einer bundesweiten Öffnung der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK). Das Vorhaben sei aus dem neuen Entwurf für eine Krankenkassenreform gestrichen worden, berichten "Handelsblatt" und "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf das Papier. Außerdem wurde demnach der Text von "Faire-Kassenwahl-Gesetz" in "Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz" umbenannt.

Spahn wollte die meisten regionalen Krankenkassen bundesweit öffnen, was insbesondere die Allgemeinen Ortskrankenkassen betroffen hätte. Der Gesundheitsminister wollte damit den gesetzlich Krankenversicherten größere Wahlmöglichkeiten geben und für mehr Wettbewerb sorgen. Gegen das Vorhaben gab es aber Widerstand aus den Bundesländern, beim Koalitionspartner SPD und von den AOKs.

+++ 1.44 Uhr: Sorge in Litauen wegen Bau von Atomkraftwerk in Weißrussland +++

In Litauen wächst die Sorge vor einem neuen Atomkraftwerk im benachbarten Weißrussland. Am Dienstag starteten die Behörden deshalb eine großangelegte viertägige Katastrophenschutzübung. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda warnte, die Atomanlage entspreche nicht den internationalen Sicherheitsstandards und stelle eine Bedrohung für sein Land dar. Das Kernkraftwerk, das 2008 vom weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko genehmigt wurde und vom russischen Energiekonzern Rosatom gebaut wird, befindet sich in der baulichen Endphase.

+++ 0.27 Uhr: Ex-Polizistin in Texas wegen Tötung ihres Nachbarn verurteilt +++

Eine weiße Polizistin dringt in die Wohnung eines schwarzen Nachbarn ein und erschießt den unbewaffneten 26-Jährigen: Dieser Fall aus dem US-Bundesstaat Texas hatte im September vergangenen Jahres für großes Aufsehen gesorgt und zu Protesten gegen die Polizei geführt. Geschworene sprachen die inzwischen entlassene Polizistin am Dienstag des Mordes schuldig, wie die örtliche Zeitung "Dallas Morning News" berichtete. Ihr drohe nun lebenslänglich oder eine lange Haftstrafe, die das Gericht in Kürze festsetzen wolle.

Die damalige Polizistin hatte angegeben, sie habe beim Heimkommen nach einer langen Schicht irrtümlicherweise gedacht, sie hätte ihre eigene Wohnung betreten. Sie habe den Mann daher für einen Eindringling gehalten, argumentierte sie weiter. Das Opfer saß den Berichten zufolge in seiner Wohnung auf der Couch vor dem Fernseher.

+++ 0.15 Uhr: Zwei Tote und mehr als 200 Verletzte bei Protesten im Irak +++

Bei regierungskritischen Protesten im Irak sind am Dienstag zwei Menschen getötet worden. Mehr als 200 weitere Menschen wurden nach Angaben des irakischen Gesundheitsministeriums verletzt, darunter auch 40 Polizisten. Die Sicherheitskräfte hatten Wasserwerfer, Tränengas, Gummigeschosse, aber auch scharfe Munition eingesetzt, um die mehr als tausend Demonstranten im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad auseinanderzutreiben.

Die Menschen protestierten vor allem gegen Korruption im irakischen Regierungsapparat, aber auch gegen die chronischen Engpässe bei der Strom- und Wasserversorgung. Es war die größte Kundgebung in Bagdad seit Oktober 2018, als der heutige Regierungschef Adel Abdel Mahdi ins Amt kam.