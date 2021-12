Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

13.16 Uhr: Boris Johnson: Mindestens ein Omikron-Toter in Großbritannien

In Großbritannien hat die Omikron-Variante des Coronavirus ein erstes Todesopfer gefordert. "Omikron sorgt für Krankenhauseinlieferungen, und traurigerweise gibt es mindestens einen bestätigten Todesfall mit Omikron", sagte der britische Premierminister Boris Johnson in London beim Besuch eines Impfzentrums. Man könne sich also nicht auf die Hoffnung verlassen, dass Omikron nur für milde Verläufe sorge, sondern müsse anerkennen, wie schnell sich die Mutante verbreite. Johnson warb dafür, schnellstens Angebote für Booster-Impfungen in Anspruch zu nehmen.

Premier Johnson warb vor einer Abstimmung im Parlament über die Verschärfung der englischen Corona-Maßnahmen um Vertrauen. Etliche Hinterbänkler seiner eigenen Partei haben Widerstand angekündigt, der Rückhalt für Johnson schwindet - auch wegen der Vorwürfe wegen mutmaßlich illegaler Weihnachtspartys in der Downing Street.

13.16 Uhr: 14-Jähriger auf Bundesstraße in Niedersachsen von Auto erfasst und getötet

Auf einer Bundesstraße im niedersächsischen Bad Iburg ist ein 14-Jähriger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Osnabrück überquerte der Jugendliche am Morgen zu Fuß die Straße, als er von dem Auto eines 25-Jährigen erfasst wurde. Er starb noch vor Ort.

Nach Angaben der Beamten erlitt der Autofahrer einen schweren Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Stadtrand von Bad Iburg auf bebautem Gebiet. Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße stundenlang gesperrt. Mehrere Notfallseelsorger waren im Einsatz.

13.13 Uhr: Außenminister beschließen EU-Sanktionen gegen russische Söldnerfirma

Die Außenminister der EU-Staaten haben Sanktionen gegen die russische Söldnerfirma Wagner und mit ihr verbundene Unternehmen und Personen beschlossen. Grund für den Schritt sind insbesondere die Aktivitäten von Wagner in Syrien, Libyen und der Ukraine, wie der Rat der Mitgliedstaaten und Diplomaten bestätigte. Bei den Einsätzen des Unternehmens kommt es nach Erkenntnissen der EU auch immer wieder zu schweren Menschenrechtsverletzungen.

13.10 Uhr: 3,5 Millionen Gläubige pilgern zur Jungfrau von Guadalupe in Mexiko

Nach einer einjährigen Pause wegen der Corona-Pandemie sind wieder Millionen Gläubige zur Basilika der Jungfrau von Guadalupe in Mexiko-Stadt gepilgert. Vom 1. bis zum 12. Dezember besuchten rund 3,5 Millionen Pilgerinnen und Pilger die Kirche in der mexikanischen Hauptstadt, wie die Verwaltung mitteilte. Im vergangenen Jahr war die Wallfahrt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. 2019 waren noch über zehn Millionen Gläubige zur Jungfrau von Guadalupe gepilgert.

Die Wallfahrt zur Basilika der Jungfrau von Guadalupe gilt als eine der größten weltweit. Die Legende um die Jungfrau geht auf das Jahr 1531 zurück. Maria soll einen indigenen Bauern nahe Mexiko-Stadt mit dem Bau einer Kapelle beauftragt haben. Heute gilt die Jungfrau von Guadalupe als Schutzpatronin Mexikos.

12.41 Uhr: Auf Suche nach seinem Hund – Jäger verunglückt tödlich

Vermutlich auf der Suche nach seinem Hund ist ein Jäger im Schwarzwald tödlich verunglückt. Nach einer Suchaktion mit Hilfe eines Polizeihubschraubers sei der 64-Jährige Sonntagnacht tot in Oberried gefunden worden. Die Bergung der Leiche dauerte demnach mehrere Stunden, weil das bergige und verschneite Gelände nur schwer zugänglich gewesen sei. Neben dem toten Jäger fanden die Einsatzkräfte den noch lebenden Hund, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Sie geht derzeit davon aus, dass der Mann nach seinem Tier suchte und dabei ums Leben kam.

12.11 Uhr: Niedergelassene Ärzte verabreichen 4,5 Millionen Corona-Impfungen

In der vergangenen Woche (6. bis 12. Dezember) haben die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland mehr als 4,5 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Wie das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) mitteilte, stellte das ein Rekord in den Arztpraxen dar: Es waren gut 454.000 Impfungen mehr als in der Vorwoche. Laut Zi wurden in den Praxen knapp vier Millionen Auffrischimpfungen (Booster) verabreicht sowie gut 278.000 Erst- und mehr als 288.000 Zweit-Impfungen. Laufe die Impfkampagne weiter auf diesem Niveau, könnte laut Zi die Booster-Impfkampagne in rund acht Wochen abgeschlossen sein.

Vor Ort Corona-Lage im Ausland Portugals ziemlich bester Bürgermeister

11.50 Uhr: Nach 20 Uhr kein Schnelltest mehr - Männer attackieren Mitarbeiter

Drei Männer sollen in Krefeld einen Mitarbeiter eines Corona-Testzentrums angegriffen und verletzt haben, weil sie nach dem Ende der Öffnungszeit keine Schnelltests mehr bekamen. Die Männer seien um kurz nach 20.00 Uhr am Samstagabend gekommen. Zu dem Zeitpunkt habe das Testzentrum aber keinen Zugriff mehr auf die Computersysteme gehabt. Als der 27-jährige Mitarbeiter dies den Männern sagte, hätten sie ihn mit Schlägen und Tritten attackiert, berichtete die Polizei.

Der 27-Jährige ging leicht verletzt zu Boden, zwei Kollegen vertrieben daraufhin die Angreifer. Sie seien mit einem Geländewagen mit Düsseldorfer Kennzeichen geflohen, die Polizei sucht Zeugen.

11.25 Uhr: Zwei Vermisste nach Zusammenstoß von Frachtschiffen in der Ostsee

Nach dem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe in der Ostsee werden zwei Menschen vermisst. Der Unfall habe sich mitten in der Nacht südlich von Schweden ereignet, teilte die schwedische Schifffahrtsbehörde mit. Ein größerer Frachter aus Großbritannien sei mit einem kleineren Schiff aus Dänemark kollidiert, das dann gekentert sei. Die Besatzung des britischen Frachters habe noch Hilferufe aus dem eiskalten Wasser gehört - "aber sie haben niemanden gefunden".

Die schwedische Küstenwache startete umgehend eine großangelegte Suchaktion in dem Unfallgebiet zwischen der Südspitze Schwedens und der dänischen Insel Bornholm. Daran waren neun Schiffe und ein Hubschrauber beteiligt. Angesichts einer Wassertemperatur von vier Grad sank aber die Hoffnung, die beiden Vermissten noch lebend zu bergen. Bei ihnen handelt es sich um die Besatzung des gekenterten dänischen Frachters "Karin Høj". Die Ursache des Zusammenstoßes war zunächst unklar.

10.44 Uhr: Acht Hongkonger Bürgerrechtler zu Haftstrafen verurteilt

Acht weitere Hongkonger Aktivisten müssen bis zu 14 Monate wegen ihrer Teilnahme an einem verbotenen Gedenken an die Opfer der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 in China ins Gefängnis. Nach ihrer vorangegangenen Verurteilung legte ein Hongkonger Gericht das Strafmaß für die Angeklagten fest. Demnach erhielt der prominente Verleger Jimmy Lai, der bereits wegen anderer unterstellter Vergehen im Gefängnis sitzt, eine zusätzliche Haftstrafe von 13 Monaten. Sieben seiner Mitstreiter wurden zu Gefängnisstrafen zwischen viereinhalb und 14 Monaten verurteilt, wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete.

10.18 Uhr: Haftstrafen gegen Betreiber von sogenanntem Cyberbunker in Rheinland-Pfalz

Im Prozess gegen die Betreiber des sogenannten Cyberbunkers im rheinland-pfälzischen Traben-Trarbach sind die Angeklagten zu Haftstrafen verurteilt. Das Landgericht Trier sah es als erwiesen an, dass die acht Beschuldigten in einem ehemaligen Bundeswehrbunker ein geheimes Daten- und Rechenzentrum für kriminelle Kunden betrieben hatten. Der Hauptangeklagte, ein Niederländer, wurde zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Weitere sechs Angeklagte erhielten Haftstrafen zwischen zwei Jahren und vier Monaten sowie vier Jahren und drei Monaten. Den achten Beschuldigten verurteilten die Trierer Richter zu einer Haftstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Alle Angeklagten bildeten demnach eine kriminelle Vereinigung.

Zu den Kunden des illegalen Serverzentrums sollen laut Anklage unter anderem auch die Betreiber der inzwischen abgeschalteten großen Darknetmarktplätze "Wall Street Market" und "Fraudsters" gehört haben. Demnach ging es um insgesamt beinahe 250.000 Taten, wobei es sich in den meisten Fällen um Drogendelikte handelte.

9.42 Uhr: Ricarda Lang kündigt Kandidatur für Grünen-Parteivorsitz an

Die stellvertretende Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang bewirbt sich offiziell um den Parteivorsitz. Auf Twitter schrieb sie: "Wir haben uns nicht weniger vorgenommen als unsere Gesellschaft sozial und ökologisch umzubauen - in der Regierung und darüber hinaus. Es wäre mir eine große Ehre, mich in den Dienst dieser großen Aufgabe zu stellen. Deshalb kandidiere ich als Parteivorsitzende von @die_gruenen."

Die Grünen wählen ihre neue Führung auf einem virtuellen Parteitag am 28. und 29. Januar. Da die derzeitigen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck in den Bundestag gewählt worden sind und Regierungsämter übernehmen, müssen sie nach den Regeln der Parteisatzung ihre Parteiämter aufgeben.

Der Außenpolitiker Omid Nouripour hatte Anfang Dezember bereits seine Kandidatur für den Grünen-Vorsitz erklärt. Lang sagte dazu: "Ich kann mir das mit ihm sehr gut vorstellen." Ihr "gemeinsamer Führungsstil" könne "ehrlich und kooperativ" sein - "immer entlang der Frage: Was wollen wir gemeinsam erreichen?"

9.36 Uhr: 17 Verletzte bei Zusammenstößen zwischen Migranten und Polizei in Mexiko

Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Migranten in Mexiko sind 17 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten waren 13 Polizisten, wie die Regionalregierung von Mexiko-Stadt am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Die Krawalle brachen demnach vor den Toren der Hauptstadt Mexiko-Stadt aus, wo die Migranten gegen ihren illegalen Aufenthaltsstatus protestierten.

Die Gruppe war laut Behördenangaben Mitte Oktober aufgebrochen und wollte zur Basilika von Guadalupe in Mexiko-Stadt gelangen, um dort an der jährlichen Wallfahrt zum Schrein der Schutzheiligen Mexikos teilzunehmen. Hunderttausende Menschen waren am Wochenende zu der Basilika gepilgert. Die Beamten und die Migranten einigten sich schließlich darauf, dass die Gruppe mit Lastwagen zu der Basilika gefahren wurde.

9.18 Uhr: Vier weitere Tote nach Häusereinsturz auf Sizilien gefunden

Nach der Gasexplosion und dem Einsturz von Wohnhäusern auf Sizilien haben die Rettungskräfte vier weitere Leichen entdeckt. Die Feuerwehr fand bei den Bergungsarbeiten an den zerstörten Gebäuden vier der sechs noch vermissten Personen. Damit stieg die Zahl der bestätigten Todesopfer in dem Ort Ravanusa nahe Agrigent im Süden der Insel auf sieben. Für die zwei noch vermissten Menschen besteht kaum noch Hoffnung, sie unter den Trümmern lebend zu finden.

Am Samstag gegen 20.30 Uhr hatte es eine starke Gasexplosion gegeben. Daraufhin stürzte ein vierstöckiges Haus ein, mehrere andere Gebäude wurden zerstört. Zwei Frauen wurden von den Rettern lebend geborgen. Rund 100 Menschen konnten nicht mehr in ihre Häuser, die Umgebung glich einem Trümmerfeld, immer wieder flammten Feuer auf.

Notizblock

8.55 Uhr: Unfall in Südtirol mit toten Deutschen: Einigung auf Schadenersatz

Knapp zwei Jahre nach dem Verkehrsunfall in Südtirol mit sieben toten Deutschen haben sich Angehörige und Opfer, die damals verletzt wurden, auf eine Entschädigungssumme mit der Versicherung des Unfallfahrers geeinigt. Wie Anwalt Markus Wenter mitteilte, steigen die Betroffenen damit als Zivilkläger aus dem Verfahren aus. Der Jurist aus Bozen vertritt die meisten der 79 Geschädigten. Er verkündete, dass von den Betroffenen eigentlich Forderungen von 18 Millionen Euro gestellt worden waren - die Deckungssumme betrug jedoch 10 Millionen. Dieses Geld sei nun verteilt und bereits ausgezahlt worden.

Bei dem nächtlichen Unfall am 5. Januar 2020 kamen im Ahrntal sieben deutsche Skitouristen ums Leben, als ein Einheimischer den bisherigen Erkenntnissen zufolge betrunken in die Menschengruppe raste. Sechs junge Leute - vor allem aus Nordrhein-Westfalen - starben auf der Stelle, eine Frau erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

8.26 Uhr: Jugendlicher sprengt sich in Schule in Russland in die Luft

Ein junger Mann hat auf dem Gelände eines russischen Frauenklosters einen selbst gebauten Sprengsatz gezündet. Die Explosion ereignete sich am Morgen in der Stadt Serpuchow im Moskauer Gebiet rund 90 Kilometer südlich der russischen Hauptstadt. Das zentrale Ermittlungskomitee in Moskau teilte mit, dass ein Verfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet worden sei. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf eigene Quellen bei den Einsatzkräften von sieben verletzten Kindern. Unklar war demnach, ob der vermutlich 18 Jahre alte Tatverdächtige den Anschlag überlebte. Er ist den Ermittlern zufolge Absolvent eines Gymnasiums der russisch-orthodoxen Kirche, das neben dem Frauenkloster liegt.

Untersucht werde auch, ob der junge Mann aus Hass auf Lehrkräfte der Schule und auf die Nonnen den Sprengsatz gezündet haben könnte, hieß es. Demnach könnte er sich in der Ausbildung drangsaliert gefühlt haben. Auf Bildern von dem Frauenkloster war am Montagmorgen ein Großaufgebot der Polizei zu sehen. In Russland hatte es in diesem Jahr mehrere Amokläufe an Bildungseinrichtungen gegeben, teils mit Toten und Verletzten.

7.21 Uhr: Palästinenser – Mann bei israelischem Militäreinsatz getötet

Ein Mann ist nach palästinensischen Angaben bei einer israelischen Armeeoperation im besetzten Westjordanland getötet worden. Ihm sei in den Kopf geschossen worden, teilte das Krankenhaus in Nablus mit. Israelische Sicherheitskräfte hatten nach Angaben der Polizei einen gesuchten Verdächtigen in Nablus festgenommen. Bei ihrem Abzug seien die Sicherheitskräfte von mehreren Personen mit Sprengsätzen beworfen worden. Die Soldaten und Polizisten hätten zurückgeschossen und offenbar einen der Angreifer getroffen. Er sei vom Rettungsdienst evakuiert worden.

6.07 Uhr: Harnaaz Sandhu aus Indien ist "Miss Universe 2021"

Die 21-jährige Harnaaz Sandhu aus Indien ist zur "Miss Universe 2021" gekürt worden. Die Schauspielerin setzte sich in der Nacht zum Montag bei einer Live-Show in der israelischen Küstenstadt Eilat am Roten Meer gegen 79 Mitbewerberinnen aus verschiedenen Ländern durch. Für Deutschland nahm die 19-jährige Eloisa Jo-Hannah Seifer aus Düsseldorf teil.

Die 70. "Miss Universe"-Wahl hatte um 3 Uhr nachts israelischer Ortszeit begonnen, um live in der Primetime des US-Fernsehens ausgestrahlt werden zu können. Wegen der Corona-Pandemie durften bei der Show nur Zuschauer mit einem "Grünen Pass" anwesend sein. Obendrein galt Maskenpflicht. Erst im Mai hatte die damals 26-jährige Andrea Meza aus Chihuahua den Titel der "Miss Universe 2020" im US-Bundesstaat Florida gewonnen. Der Wettbewerb war wegen der Corona-Pandemie aus dem Vorjahr verschoben worden.

5.31 Uhr: Australien und Südkorea vereinbaren Rüstungsdeal

Australien und Südkorea haben ein Rüstungsabkommen mit einem Geschäftswert von einer Milliarde australischen Dollar (635 Millionen Euro) vereinbart. Bei dem vom australischen Premierminister Scott Morrison und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in unterzeichneten Deal handelt es sich Berichten zufolge um den bislang größten Rüstungsvertrag zwischen Australien und einer asiatischen Nation. Unter anderem sieht er die Lieferung von selbstfahrenden Artillerie-Haubitzen, Munitionsversorgungsfahrzeugen und Radargeräten durch das südkoreanische Unternehmen Hanwha vor.

5.27 Uhr: Schießerei auf Begräbnis in palästinensischem Flüchtlingslager im Libanon

Bei einer Schießerei auf dem Begräbnis eines Palästinensers in einem Flüchtlingslager im Libanon sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas drei ihrer Mitglieder getötet worden. Kämpfer der verfeindeten Fatah-Gruppe hätten bei der Zeremonie am Sonntag in der Nähe der südlibanesischen Küstenstadt Tyrus das Feuer eröffnet, sagte der Hamas-Vertreter Raafat al-Murra. Demnach wurden sechs weitere Menschen verletzt.

Ein Beamter der mit der Fatah verbundenen Sicherheitskräfte im Flüchtlingslager Burdsch al-Schemali sagte hingegen der libanesischen Nachrichtenagentur National News Agency, der Schütze sei "weder ein Mitglied der Fatah-Bewegung noch der Sicherheitskräfte" gewesen. Die libanesische Armee teilte später mit, palästinensische Sicherheitsbeamte hätten einen palästinensischen Mann, welcher der Schießerei beschuldigt werde, ausgeliefert. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Ein Bewohner des Lagers sagte der Nachrichtenagentur AFP, es habe einen Streit gegeben, als der Trauerzug auf dem Friedhof des Lagers ankam. Dann sei "plötzlich in die Menge geschossen" worden. In dem Chaos sei unklar gewesen, wer auf wen schoss.

3.49 Uhr: Südkorea lehnt Boykott Olympischer Winterspiele in Peking ab

Südkorea hat sich gegen einen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking ausgesprochen. "Wir haben von keinem anderen Land, auch nicht von den USA, eine Anfrage erhalten, sich an dem diplomatischen Boykott zu beteiligen", sagte Präsident Moon Jae-In bei einem Besuch in Australien. Ein derartiger Schritt werde nicht erwogen.

Die USA hatten vergangene Woche angekündigt, aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Behörden keine politischen Vertreter zu den Winterspielen im Februar nach China zu entsenden. Australien, Großbritannien und Kanada schlossen sich dem an. Sportler dieser Länder werden aber an den Spielen teilnehmen. Peking drohte den Staaten indes mit Konsequenzen.

2.25 Uhr: Treibhausgasemissionen von Fleisch- und Milchindustrie nehmen weiter zu

Die von Europas größten Unternehmen der Fleisch- und Milchindustrie verursachten Treibhausgasemissionen nehmen einer Untersuchung des Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) zufolge weiter zu. "Der Klima-Fußabdruck der großen europäischen Fleisch- und Molkereikonzerne ist vergleichbar mit dem der großen Akteure im Bereich der fossilen Brennstoffe", erklärte IATP-Chefin Shefali Sharma. Doch zugleich stünden sie bislang nicht im Fokus der Politik und kämen so "ungestraft" davon.

Die Experten des IATP haben die Klimabilanz der 35 der größten Rind-, Schweine-, Geflügel- und Molkereiunternehmen mit Hauptsitz in der EU, Großbritannien und der Schweiz untersucht. Inklusive der Emissionen in ihren Lieferketten insbesondere in der Viehzucht waren diese Unternehmen demnach im Jahr 2018 für sieben Prozent der EU-Emissionen verantwortlich; der Ausstoß der 20 größten Unternehmen übersteige den der Niederlande.

1.29 Uhr: EU erhöht finanzielle Hilfen für belarussische Zivilgesellschaft

Die EU erhöht ihre finanzielle Hilfe für die belarussische Zivilgesellschaft. "Heute verstärken wir unsere Unterstützung mit zusätzlichen 30 Millionen Euro für junge Menschen, unabhängige Medien, kleine und mittlere Unternehmen im Exil und Kulturschaffende", erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Treffen mit der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja. Die bisher zugesagten Mittel würden damit nahezu verdoppelt.