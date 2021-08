© --/Department of Defense via AP / DPA

Die News von heute im stern-Ticker:

11.06 Uhr: Bundeswehr evakuiert weitere 150 Menschen aus Kabul

Die Bundeswehr hat 150 weitere Menschen aus dem afghanischen Kabul ausgeflogen. Das Einsatzführungskommando meldete auf Twitter, dass ein Militärtransporter vom Typ A400M mit den Schutzsuchenden an Bord um 9.42 Uhr deutscher Zeit in Richtung Taschkent gestartet ist. Dort befindet sich das Drehkreuz der Bundeswehr, von dem aus es weiter nach Deutschland geht. Der Flug ist einer der letzten Evakuierungsflüge der Bundeswehr. Sie wollte am Donnerstag mit vier Flugzeugen Menschen aus Kabul ausfliegen. Es wird erwartet, dass die Operation wegen des Abzugs der US-Truppen bis zum 31. August und der sich immer weiter verschärfenden Bedrohungslage um den Flughafen bald endet. In den vergangenen Tagen hatte es dort immer wieder Terrorwarnungen und Schießereien gegeben.

11 Uhr: Bericht: Ermittlungen gegen Deutsche-Bank-Tochter DWS wegen Nachhaltigkeitszielen

Gegen die zur Deutschen Bank gehörende Vermögensverwaltung DWS laufen einem Bericht zufolge in den USA Ermittlungen zu deren Investitionen im Bereich Nachhaltigkeit. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, soll die Deutsche-Bank-Tochter ihre grünen Investitionen beschönigt haben. Demnach gab die frühere Verantwortliche für den Bereich Nachhaltigkeit bei der DWS den US-Behörden einen entsprechenden Hinweis. Die Vermögensverwaltung hatte in ihrem im März veröffentlichten Jahresbericht angegeben, dass Ende 2020 rund 459 der 793 Milliarden Euro an Vermögenswerten in Produkte investiert wurden, die nach den sogenannten ESG-Kriterien bewertet werden. Das sind Kriterien aus den Bereichen Umwelt (environment), Soziales (social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (governance).

10.51 Uhr: Für Tiktok-Video aufs Hausdach: Junge Türkin stirbt bei Sturz

Eine junge Türkin ist beim Dreh eines Tiktok-Videos 50 Meter von einem Hausdach in die Tiefe gestürzt. Die 23-Jährige starb noch am Unfallort, wie die Tageszeitung "Hürriyet" berichtete. Die junge Frau sei mit ihrer Cousine auf das Dach geklettert, um vor dem Sonnenuntergang Aufnahmen zu machen. Die Plastikabdeckung auf dem Dach sei dann eingebrochen und die Frau in den Tod gestürzt. Der Vorfall habe sich schon am Samstag ereignet. Die Frau sei in ihrem Heimatort Mardin beerdigt worden.

10.41 Uhr: Zahl der Toten nach sintflutartigem Regen in Venezuela auf 20 gestiegen

Nach den starken Regenfällen in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf 20 gestiegen. 17 weitere Menschen würden noch vermisst, teilten die örtlichen Behörden mit. Nach Angaben von Innenminister Remigio Ceballos sind insgesamt mehr als 54.000 Menschen von den Folgen des Starkregens betroffen. Ceballos hatte am Dienstag gewarnt, dass die Regenzeit in Venezuela in vollem Gange sei und es auch die nächsten Tage noch weiter regnen würde. Drei Gemeinden im westlichen Bundesstaat Mérida waren am stärksten betroffen. Der Fluss Mocoties trat hier über die Ufer und überflutete ein Dorf. Dadurch wurden in dem Gebiet die Telefonverbindungen und die Stromversorgung lahmgelegt.

10.41 Uhr: Umfrage: Viele Kinder fühlen sich von der Politik nicht gehört

Zwei Drittel der Kinder in Deutschland haben den Eindruck, dass ihre Meinung in der Politik nicht gefragt ist. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Kindermagazins "Zeit Leo" unter Acht- bis 13-Jährigen, wie der Verlag in Hamburg mitteilte. Neben dem Umwelt- und Klimaschutz sind Kindern demnach besonders soziale Themen wichtig. Sie wünschen sich laut Umfrage, dass Kinder sich zu Hause und in ihrer Umgebung sicher fühlen könnten, dass armen Kindern geholfen werde und dass die Politik dafür sorge, dass Eltern mehr Zeit für ihre Kinder hätten. Bezüglich der Coronapandemie glaubt demnach mehr als die Hälfte der befragten Kinder, dass politisch kaum oder gar nicht bedacht werde, was für sie wichtig sei.

10.38 Uhr: Mindestens ein Toter bei Hauseinsturz in Spanien

Beim Einsturz eines dreistöckigen Wohnhauses im Osten Spaniens ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche eines 15 Jahre alten Jungen sei aus den Trümmern in der Küstenortschaft Peñíscola in der Region Valencia geborgen worden, teilten die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) und die Feuerwehr mit. Nach der vermissten Mutter des gestorbenen Jungen werde noch gesucht, hieß es. Rund 140 Helfer der Feuerwehr, des Zivilschutzes und der Polizei waren demnach mit Suchhunden im Einsatz. Es gab derweil auch gute Nachrichten: In der Nacht wurde ein etwa 20 Jahre alter Mann lebend geborgen.

Das Unglück hatte sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Wohnanlage "Font Nova" in Peñíscola rund 130 Kilometer nordöstlich von Valencia ereignet. Teile eines Gebäudes mit rund 20 Wohnungen stürzte plötzlich und aus noch unbekannter Ursache zum Teil ein. Mehrere Bewohner konnten sich nach eigenen Angaben rechtzeitig in Sicherheit bringen, nachdem sie "komische Geräusche" gehört hatten.

10.16 Uhr: Britische Regierung hält Anschlag in Kabul binnen Stunden für möglich

Ein Vertreter der britischen Regierung hält einen Terroranschlag am Flughafen in Kabul binnen Stunden für möglich. Auf die Frage des Senders Sky News, ob sich ein Anschlag innerhalb der nächsten Stunden ereignen könne, sagte Verteidigungsstaatssekretär James Heappey ausdrücklich "Ja". Im Laufe der Woche seien sich die Geheimdienste immer sicherer darüber geworden, dass ein "ernsthafter, unmittelbarer, tödlicher Angriff" auf den Flughafen oder die von westlichen Truppen genutzten Zentren drohe.

"Während die Uhr bis zum Ende des Monats weiter tickt, müssen wir diese sehr, sehr reelle Bedrohung mit den Menschen in Kabul teilen und ihnen raten, sich vom Flughafen zu entfernen anstatt dorthin zu kommen", sagte der Staatssekretär. Der Sender zitiert zudem eine nicht genannte, hochrangige britische Quelle, die von einem "sehr hohen Risiko eines Terroranschlags" auf die Evakuierungsmission in Kabul sprach. Auch deutsche und US-Behörden hatten davor bereits gewarnt. Wann die britischen Evakuierungsflüge enden sollen, wollte Staatssekretär Heappey nicht genauer bekanntgeben. In den nächsten 24 Stunden sollten aber – wenn möglich – elf Flüge stattfinden.

10.10 Uhr: Lebensmittel im Laden mit Spritzen verunreinigt – Festnahme in London

In London ist ein Mann festgenommen werden, der im Supermarkt Lebensmittel mit Spritzen verunreinigt haben soll. Der Verdächtige sei im Westen der britischen Hauptstadt festgenommen worden, teilte die Metropolitan Police mit. Der Mann soll der Polizei zufolge in drei Supermärkten verschiedene Lebensmittel verunreinigt haben, vor allem verarbeitetes Fleisch und Fertigprodukte sollen betroffen sein. Was der Verdächtigte in die Produkte spritzte, blieb zunächst unklar. Menschen, die am Abend in den betroffenen Märkten eingekauft hatten, wurden angewiesen, die Lebensmittel vorsichtshalber zu entsorgen. Die Märkte blieben zunächst für weitere Ermittlungen geschlossen.

9.53 Uhr: Schweden: Parkhaus mit 200 Autos in Brand

Im schwedischen Märsta nördlich von Stockholm hat in der Nacht ein Parkhaus mit 200 Autos in Flammen gestanden. "Das Dach ist eingestürzt und das Gebäude ist nicht mehr zu retten", sagte ein Sprecher Rettungskräfte der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Die Löscharbeiten seien sehr schwierig. "Es ist wie in einem Hochofen", sagte der Sprecher. Aufgrund der Hitze seien die Feuerwehrleute nicht nah genug herangekommen. Andere Gebäude seien aber nicht in Gefahr gewesen. Gegen 8.30 Uhr hieß es, das Feuer sei unter Kontrolle. Verletzte wurden nicht gemeldet. Die Brandursache muss nun ermittelt werden.

9.38 Uhr: Salzsäure läuft auf Weg zur Deponie in Friesland in Auto aus

In einem Auto ausgelaufene hochkonzentrierte Salzsäure hat in Friesland einen stundenlangen Feuerwehreinsatz verursacht. Eine 83-jährige Frau und ein 56-Jähriger räumten gemeinsam eine Garage in Jever aus und fanden dabei mehrere Behälter mit haushaltsüblichen Farben, Lacken, Reinigern und Ölen, wie die Polizei in Wilhelmshaven am Donnerstag mitteilte. Zunächst hätten die beiden versucht, die Flüssigkeiten auf einer Deponie in Wilhelmshaven zu entsorgen.

Aufgrund der Menge der Schadstoffe hätten sie jedoch eine andere Deponie anfahren müssen. Auf dem Weg dorthin litten laut Polizeibericht beide über Übelkeit, Husten und Unwohlsein und unterbrachen ihre Fahrt auf einem Parkplatz. Die freiwillige Feuerwehr und der Gefahrgutzug des Landkreises rückten an. Bei dem Einsatz sei festgestellt worden, dass sich in einem Behälter Salzsäure befunden habe, die im Auto ausgelaufen sei. Die Frau und der Mann wurden vom Rettungsdienst versorgt, ihr Auto war jedoch nicht mehr nutzbar und wurde abgeschleppt.

9.28 Uhr: Dänemark beendet Evakuierung aus Kabul – "Nicht mehr sicher"

Dänemark hat die Evakuierung der Botschaftsmitarbeiter und ihrer Familien aus der afghanischen Hauptstadt Kabul abgeschlossen. "Es ist nicht mehr sicher, vom Flughafen Kabul zu fliegen", sagte Verteidigungsministerin Trine Bramsen der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Die letzte Maschine sei in Islamabad gelandet. An Bord waren 90 Evakuierte, die letzten dänischen Angestellten, Soldaten und Diplomaten aus Kabul, so die Ministerin. Dänemark hat in den letzten Tagen rund 1000 Menschen aus Afghanistan evakuiert.

9.25 Uhr: Frankreich will Evakuierungsflüge am Freitag einstellen

Frankreich will seinen Evakuierungseinsatz in Afghanistan nach den Worten von Premierminister Jean Castex am Freitag beenden. "Von morgen Abend an können wir nicht länger Evakuierungen vom Flughafen Kabul aus durchführen", sagte Castex dem französischen Sender RTL. Frankreichs Regierung begründet den anvisierten Abbruch des Rettungseinsatzes mit dem bevorstehenden Truppenabzug der USA. Die USA wollen bis zum 31. August ihren Militäreinsatz in Afghanistan beendet haben. Auch die Bundeswehr will ihre Evakuierungsflüge in den kommenden Tagen einstellen.

9.24 Uhr: Israel meldet erstmals seit Januar 10.000 Corona-Neuinfektionen

Israel hat erstmals seit Mitte Januar mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen vermeldet. 10.001 Fälle wurden für Dienstag registriert, wie das Gesundheitsministerium am Mittwochabend mitteilte. Es gibt demnach 688 Schwerkranke. 25 Menschen mit einer Corona-Infektion starben. Die höchste Zahl an täglichen Corona-Neuinfektionen seit Pandemiebeginn wurde in Israel Mitte Januar mit rund 10.100 Fällen registriert. Mittlerweile sind in dem 9,4-Millionen-Einwohner-Land mehr als eine Million Infektionen gemeldet worden.

In Israel wird fast ausschließlich das Präparat von Biontech/Pfizer gespritzt. Knapp 59 Prozent der Bevölkerung sind laut Ministerium bisher zweifach geimpft, knapp 19 Prozent dreifach. Israel hatte Ende Juli als erstes Land weltweit damit begonnen, zur Auffrischung des Schutzes ein drittes Mal impfen zu lassen.

8.28 Uhr: Durchsuchungen bei Ermittlungen zu Kochsalz-Injektionen

Bei den Ermittlungen wegen möglicher Impfungen mit Kochsalzlösungen hat die Polizei mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Die Durchsuchungen fanden vor allem im Landkreis Friesland in Niedersachsen statt, teilte das Polizeipräsidium Oldenburg mit. Die Beamten der Ermittlungsgruppe "Vakzin" suchten demnach in mehreren Impfzentren nach Beweismitteln. Weitere Details sollten im Lauf des Tages bekanntgegeben werden.

Ermittelt wird gegen eine examinierte Krankenschwester. Sie hatte eingeräumt, am Impfzentrum in Schortens am 21. April sechs Spritzen für Corona-Schutzimpfungen überwiegend mit Kochsalzlösungen gefüllt zu haben. Ihr war beim Anmischen ein Fläschchen mit Impfstoff runtergefallen, was sie nach eigener Aussage vertuschen wollte. Vergangene Woche hatten Kreis und Polizei dann mitgeteilt, dass nach weiteren Zeugenaussagen nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Frau weitere Spritzen mit Kochsalzlösungen aufgezogen habe. Um die möglicherweise fehlenden Impfungen nachzuholen, sollen daher knapp zehntausend Betroffene als Vorsichtsmaßnahme nachgeimpft werden.

8.08 Uhr: Weitere Evakuierungsmaschine der Bundeswehr Richtung Kabul gestartet

Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsmission für Deutsche und einheimische Ortskräfte in Afghanistan fortgesetzt. Gegen 7.15 Uhr MESZ startete in der usbekischen Hauptstadt Taschkent ein Transportflugzeug A400M in Richtung Kabul, wie das Einsatzführungskommando auf Twitter mitteilte. Es soll dort weitere Schutzsuchende aufnehmen.

Am Vorabend hatte die Bundeswehr mit dem letzten von mehreren Flügen am Mittwoch 167 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen. "Insgesamt 5193 Personen konnten seit Beginn der Evakuierungsmission durch die Bundeswehr in Sicherheit gebracht werden – allein gestern waren es 539 zu Schützende", schrieb das Verteidigungsministerium am Donnerstag auf Twitter. "Wir evakuieren bis zur letzten Sekunde."

Nach einem Hackerangriff sind einem Medienbericht zufolge persönliche Daten aller Bewohner einer Schweizer Gemeinde im Internet aufgetaucht. Die Stadtverwaltung von Rolle am Genfersee bestätigte, die Auswirkungen des Angriffs unterschätzt zu haben. Die Bürgermeisterin Monique Choulat Pugnale hatte zuvor der Zeitung "24 heures" gesagt, der Angriff habe nur E-Mail-Server betroffen, nicht aber sensible Daten.

Das Nachrichtenportal "Watson" hatte bereits in der vergangenen Woche über den Fall berichtet. Die Zeitung "Le Temps" meldete nun unter Berufung auf einen IT-Experten, dass es sich bei der Ende Mai entdeckten Attacke um einen "massiven" Angriff gehandelt habe. Demnach seien alle rund 5400 Einwohner betroffen. Die Daten würden Geburtsdaten, Adressen, Sozialversicherungsnummern und mitunter sogar die Religionszugehörigkeit enthalten. Der Zeitung zufolge sind unter den Dokumenten auch Informationen aus Schulen, darunter Noten von Schülern und Informationen über Corona-Fälle unter Kindern.

6.26 Uhr: Bundesjustizministerin ruft Bürger zum Impfen auf

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat alle Bürger in Deutschland eindringlich zu Corona-Impfungen aufgerufen. "Wir sind bei Corona noch lange nicht über den Berg, das zeigen die stark ansteigenden Infektionen, die ganz überwiegend Ungeimpfte treffen", sagte Lambrecht dem "Handelsblatt". "Deswegen ist jede Bürgerin, jeder Bürger dringend aufgefordert, sich jetzt impfen zu lassen." Nur so könne man sich vor dem Risiko einer schweren Erkrankung schützen.

6.03 Uhr: RKI: Mehr als 12.600 Corona-Neuinfektionen

In Deutschland sind 12.626 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mitteilte, starben 21 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Vor einer Woche waren 8400 neue Fälle und 22 Tote gemeldet worden. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Ansteckungen in Deutschland seit Beginn der Pandemie erhöhte sich nach RKI-Angaben auf 3.901.799, die der Todesfälle auf insgesamt 92.082. Deutschland befindet sich nach Einschätzung des RKI am Beginn der vierten Corona-Welle. Auch jüngere Altersgruppen sind diesmal stark betroffen.

6.00 Uhr: Oberster Heeressoldat kritisiert Versagen der afghanischen Armee

Der Inspekteur des Deutschen Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, hat Korruption, Vetternwirtschaft und Führungsversagen in der afghanischen Armee für den Vormarsch der militant-islamistischen Taliban in dem Land mitverantwortlich gemacht. "Das ist ja eine Berufsarmee gewesen. Das waren keine Wehrpflichtigen, die sofort die Waffen fallen lassen, weil sie zum Dienst gezwungen worden wären", sagte Mais der "Rhein-Zeitung" (Donnerstag). Man habe wohl überschätzt, inwieweit die Soldaten bereit seien, für einen Staat zu kämpfen, der mit internationaler Unterstützung entstanden sei. "Ich denke, das Scheitern hat auch viel mit Korruption zu tun, mit Vetternwirtschaft und schlechter Behandlung der Soldaten", führte Mais aus. "Und das Führungskorps ist auch nicht immer nach Leistung ausgewählt worden, sondern über einen Schlüssel nach Ethnien." Die Taliban hatten Afghanistan Mitte August in wenigen Tagen und ohne größere Gegenwehr der Streitkräfte erobert.

5.59 Uhr: Erstmals mehr als 1000 Neuinfektionen im Großraum Sydney

Der australische Bundesstaat New South Wales mit der Metropole Sydney hat erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 1000 Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet. Die Behörden meldeten am Donnerstag 1029 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Trotz eines seit acht Wochen geltenden strikten Lockdowns bekommt die Region an der Ostküste die jüngste Viruswelle bislang nicht in den Griff.

2.43 Uhr: Deutsche Post bereitet sich auf mehr als 60 Prozent Briefwähler vor

Die Deutsche Post bereitet sich für die diesjährige Bundestagswahl auf deutlich mehr Briefwähler als noch bei der Bundestagswahl 2017 vor. "Ob das im hohen 40er-Prozentbereich oder sogar im 50er-Prozentbereich sein wird, werden wir sehen", sagte Tobias Meyer, Vorstand für den Bereich Post und Pakete Deutschland, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Vorbereitet sind wir auch auf den Fall, dass mehr als 60 Prozent der Wähler Briefwahl nutzen." Der Post-Konzernvorstand rechnet damit, dass das höchste Briefaufkommen kurz vor der Wahl stattfindet. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

1.44 Uhr: Tore meiden – US-Botschaft warnt vor Gefahr am Flughafen von Kabul

Die US-Botschaft in Kabul hat US-Bürgern aus Sicherheitsgründen davon abgeraten, zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt zu kommen. Es gebe eine Gefahrenlage an den Toren des Flughafens, warnte die Botschaft. "US-Bürger, die sich derzeit am Abbey Gate, East Gate oder North Gate aufhalten, sollten das Gebiet sofort verlassen", hieß es weiter. Ausnahmen sollten nur im Falle individueller Anweisungen von Vertretern der US-Regierung gemacht werden. Zuvor hatte die deutsche Botschaft vor Schießereien und Terroranschlägen am Flughafen von Kabul gewarnt.

0.58 Uhr: Youtube löscht mehr als eine Million Videos zu Corona seit Pandemiebeginn

Die Videoplattform Youtube hat seit dem Beginn der Pandemie mehr als eine Million Videos mit "gefährlichen Falschinformationen" zum Coronavirus gelöscht. Ausschlaggebend für die Entscheidungen sei der "Konsens der Experten von Gesundheitsorganisationen" wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), erklärte die zum Internetriesen Google gehörende Onlineplattform. In manchen Fällen seien Falschinformationen wegen der Faktenlage aber "weniger eindeutig".

"Unsere Richtlinien konzentrieren sich auf die Entfernung von Videos, die direkt zu erheblichem Schaden in der realen Welt führen können", schrieb der Youtube-Produktverantwortliche Neal Mohan. In den seit Februar 2020 gelöschten Videos seien etwa falsche Heilmittel gegen Covid-19 angepriesen oder die Pandemie als solche in Zweifel gezogen worden.