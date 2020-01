Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Bund gab 2019 über halbe Milliarde für Berater aus (7.35 Uhr)

Klein-U-Boot rammt offenbar Wrack der "Titanic" (7.02 Uhr)

Feuer bei Canberra - Notstand ausgerufen (4.23 Uhr)

Schäuble für Ausweitung von Militäreinsätzen (2.28 Uhr)

IBM-Chefin Rometty tritt nach acht Jahren ab (1.23 Uhr)

Die Nachrichten von heute im stern-Ticker:

Alles Neue zum Coronavirus finden Sie in diesem Spezial-Ticker.

+++ 10.14 Uhr: Knapp drei Jahrtausende alte Sarkophage in Ägypten entdeckt +++

Ägyptische Archäologen haben knapp 3000 Jahre alte Gräber von Hohepriestern mit mehreren Stein- und Holzsarkophagen entdeckt. 16 Gräber mit insgesamt 20 Sarkophagen, darunter einige mit eingravierten Hieroglyphen, seien in der Ausgrabungsstätte Al-Ghoreifa, rund 300 Kilometer südlich von Kairo, gefunden worden, teilte das ägyptische Antikenministerium am Donnerstag mit. Sie enthalten demnach die sterblichen Überreste mehrerer Hohepriester des Mondgottes Thot sowie bedeutender Würdenträger Oberägyptens, die vor knapp drei Jahrtausenden dort bestattet wurden. Ein Sarkophag war dem Himmelsgott Horus gewidmet. Archäologen entdeckten außerdem 10.000 blaue und grüne Grabfiguren aus Ton sowie 700 Skarabäus-Amulette, einige davon gänzlich aus Gold.

+++ 10.13 Uhr: Griechenland will zehn wichtige Regionalhäfen verpachten +++

Griechenlands konservative Regierung treibt die Privatisierungen voran und will zehn wichtige Regionalhäfen verpachten. Darunter sind auch die Häfen der Jet-Set-Insel Mykonos und der Touristenstädte Heraklion auf Kreta und der Insel Korfu im Ionischen Meer. Wie das griechische Finanzministerium am Freitag mitteilte sei der Privatisierungsfonds (TAIPED) damit beauftragt worden, das Verpachtungsverfahren in die Wege zu leiten. Athen hat bereits erfolgreich den wichtigsten Hafen des Landes Piräus an den chinesischen Transportriesen COSCO verpachtet.

+++ 9.52 Uhr: Israel reagiert nach Raketenangriffen erneut mit Beschuss von Hamas-Zielen +++

Als Reaktion auf neuen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat Israel am Freitag Ziele der radikalislamischen Hamas in dem Palästinensergebiet angegriffen. Wie die israelische Armee mitteilte, wurden in der Nacht drei Raketen auf Israel abgefeuert, von denen zwei abgefangen worden seien. Opfer gab es demnach nicht. Die Luftwaffe habe daraufhin Ziele der Hamas im südlichen Gazastreifen bombardiert. Seit der Veröffentlichung des umstrittenen Nahostplans von US-Präsident Donald Trump am Dienstag postierte Israel zusätzliche Truppen an der Grenze zum Gazastreifen. Die Palästinenser lehnen den US-Plan strikt ab.

+++ 9.04 Uhr: Lufthansa und Ufo in Schlichtung eingestiegen - keine Streiks +++

Nach monatelangem Ringen und drei Streikwellen sind Lufthansa und die Kabinengewerkschaft Ufo in die Schlichtung eingestiegen. Dies löst nach Angaben der Parteien eine sofortige Friedenspflicht bis zum Abschluss des Verfahrens aus, so dass keine Streiks mehr möglich sind.

+++ 8.57 Uhr: Amazon steigert Zahl der Prime-Kunden auf 150 Millionen +++

Für den Onlineriesen Amazon zahlen sich die Investitionen in sein Kundenbindungsprogramm Prime aus: Die Zahl der Prime-Kunden weltweit stieg binnen eines Jahres von 100 Millionen auf 150 Millionen, wie Amazon-Chef Jeff Bezos mitteilte. Im Weihnachtsquartal von Oktober bis November stieg der Gewinn des Konzerns stärker als erwartet um acht Prozent im Vorjahresvergleich auf 3,3 Milliarden Dollar (knapp drei Milliarden Euro). Der Umsatz wuchs um 21 Prozent auf 87,4 Milliarden Dollar.

+++ 8.23 Uhr: TK: Mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen +++

Die Deutschen haben noch nie so häufig wegen psychischer Erkrankungen bei der Arbeit gefehlt wie im vergangenen Jahr. Das zeigt der aktuelle Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK), wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten. Demnach fehlten die Versicherten im Schnitt an 2,89 Tagen wegen eines psychischen Leidens wie zum Beispiel einer Depression. Im Jahr zuvor waren es noch 2,77 Arbeitsunfähigkeitstage, im Jahr 2017 2,71 Fehltage.

+++ 7.35 Uhr: Regierung gab 2019 mehr als eine halbe Milliarde für Berater aus +++

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Milliarde Euro für externe Berater ausgegeben. Nach Antworten des Finanzministeriums auf Anfragen des Linken-Abgeordneten Matthias Höhn haben das Kanzleramt und die 14 Bundesministerien zusammen mindestens 548,5 Millionen Euro in Sachverstand von außen investiert. Vier Ressorts meldeten bisher allerdings nur die Zahlen für das erste Halbjahr. Obwohl das Verteidigungsministerium dazu gehört, liegt es mit Ausgaben von 154,9 Millionen Euro für externe Experten auf Platz eins der Berater-Rangliste. Dahinter folgen das Innenministerium mit 152,4 Millionen Euro im gesamten Jahr 2019 und das Verkehrsministerium mit 110,6 Millionen.

+++ 7.02 Uhr: Klein-U-Boot rammte offenbar das Wrack der "Titanic" +++

Ein kleines U-Boot hat laut Medienberichten bei einem Tauchgang das Wrack der 1912 gesunkenen "Titanic" gerammt. Der Vorfall ereignete sich schon vor einem halben Jahr, wurde aber erst jetzt bekannt, wie die "Washington Post" schrieb. Demnach wurde das U-Boot bei einem von mehreren Tauchgängen zwischen dem 29. Juli und dem 4. August vorigen Jahres plötzlich von einer starken und unvorhersehbaren Strömung erfasst und gegen das Wrack gestoßen. An Bord des U-Boots waren zwei Personen.

Ans Licht kam der Tiefseeunfall nun über eine Gerichtsverhandlung im US-Bundesstaat Virginia. Das Unternehmen RMS Titanic Inc. (RMST) verlangt demnach die Herausgabe des Videomaterials zu dem Tauchgang. Es hält laut "Washington Post" die alleinigen Rechte, Gegenstände von dem Wrack zu entfernen. RMST warf dem Expeditionsunternehmen und der zuständigen US-Meeresbehörde NOAA nun vor, nicht informiert worden zu sein.

+++ 4.23 Uhr: Feuer bei Canberra - Notstand ausgerufen +++

Wegen eines riesigen Feuers haben die Behörden für die australische Hauptstadt Canberra und die umliegende Region den Notstand ausgerufen. In einem Nationalpark nahe der rund 400.000 Einwohner zählenden Stadt brennt es seit Montag. Die Flammen haben schon 18.500 Hektar zerstört, das entspricht der Fläche von etwa 26.000 Fußballfeldern. "Das Feuer könnte sehr unberechenbar werden", sagte der regionale Chef-Minister Andrew Bar vor Reportern. Für Canberra ist es laut Barr der gefährlichste Brand seit 2003. Damals brannten 160.000 Hektar nieder, vier Menschen starben.

+++ 2.35 Uhr: USA korrigieren Verletztenzahl nach Irans Raketenangriff nach oben +++

Nach dem iranischen Raketenangriff auf eine Militärbasis im Irak hat das US-Militär die Zahl der verletzten Soldaten erneut nach oben korrigiert. Inzwischen sei bei 64 Soldaten ein "schwaches Schädel-Hirn-Trauma" diagnostiziert worden, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Am Dienstag hatte das Pentagon noch von 50 verletzten Soldaten gesprochen. Nach dem Angriff auf die Al-Asad-Basis am 8. Januar hatte US-Präsident Donald Trump zunächst gesagt, es habe keine Verletzten gegeben. Später stieg die Zahl der Verletzten stetig an.

+++ 2.28 Uhr: Schäuble plädiert für Ausweitung der deutschen Militäreinsätze +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat für eine Ausweitung der deutschen Militäreinsätze plädiert. Deutschland könne sich nicht "wegducken" und "alles den Franzosen und den Amerikanern überlassen", sagte Schäuble den Blättern der Funke Mediengruppe sowie der französischen Zeitung "Ouest-France". "Die Lehre aus Auschwitz kann kein Argument dafür sein, dauerhaft kein Engagement zu übernehmen."

Schäuble sagte, er unterstütze Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in ihrem Werben dafür, dass Deutschland mehr militärische Verantwortung übernimmt. Natürlich müssten die Widerstände in der Bevölkerung und im Parlament ernst genommen werden. "Aber wir müssen auch auf die Kritik unserer Bündnispartner hören", betonte der CDU-Politiker.

+++ 1.23 Uhr: IBM-Chefin Rometty tritt nach acht Jahren ab +++

IBM-Chefin Ginni Rometty tritt nach acht Jahren an der Spitze des US-Computer- und Softwaregiganten zurück. Die 62-Jährige wird im April ihren Posten als Vorstandschefin abgeben, wie der Konzern mitteilte. Nachfolger wird Arvind Krishna, der bei IBM bislang für das sogenannte Cloud Computing und künstliche Intelligenz zuständig ist.

Rometty, die bei IBM eine Ära geprägt hatte, bleibt noch bis Jahresende in dem Unternehmen. Ab April wird sie den Titel einer geschäftsführenden Generaldirektorin tragen. Nach ihrem Abschied von IBM geht sie dann nach Angaben des Unternehmens in den Ruhestand.