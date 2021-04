Die News von heute im stern-Ticker.

Die News des Tages im stern-Ticker:

11.18 Uhr: Bewaffnete Angreifer befreien Häftlinge in Südafrika

In Südafrika sind mehrere Untersuchungshäftlinge auf dem Weg zu ihren Gerichtsverhandlungen von schwer bewaffneten Angreifern befreit worden. Neun Menschen wurden laut Polizeiberichten wenig später wieder gefasst, 22 waren gegen Mittag weiter auf der Flucht. Der Überfall hatte sich demnach am Morgen in der Region um die Stadt Pietermaritzburg ereignet. Die fünf Angreifer waren nach Medienberichten mit automatischen Sturmgewehren vom Typ Ak-47 bewaffnet und hatten einen Transporter mit insgesamt 45 Gefangenen attackiert. Die Hintergründe des Überfalls sind noch unklar.

11.08 Uhr: Missbrauchskommission startet Zeugenaufruf zu Taten in Schulen

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs richtet sich mit einem Aufruf an Betroffene und Zeitzeugen von sexuellem Missbrauch in Schulen. "Es geht uns in der Kommission jetzt um Schule und die Bedeutung von Schule als Tatort, aber auch als Schutz- und Zufluchtsort", sagte die Kommissionsvorsitzende Sabine Andresen in Berlin. Der Ort Schule habe in vielen Berichten und Anhörungen von Betroffenen eine zentrale Rolle gespielt.

10.40 Uhr: Irland bestätigt Tod eines Iren bei Anschlag in Burkina Faso

Das irische Außenministerium hat die Tötung eines Staatsbürgers bei einem Anschlag im westafrikanischen Burkina Faso bestätigt. Bei dem Angriff kamen auch zwei spanische Journalisten ums Leben. Der Ire war nach Angaben der "Irish Times" Mitbegründer und Präsident einer Anti-Wilderei-Organisation namens Chengeta. Er sei Teil einer Gruppe ausländischer Journalisten, staatlicher Mitarbeiter der Umweltschutzbehörde Burkina Fasos und des Militärs bei einem Einsatz gegen Wilderer in einem Naturpark gewesen.

10.40 Uhr: Frau in Oslo auf offener Straße erschossen

In Norwegen ist eine Frau auf offener Straße erschossen worden. Wie die Osloer Polizei mitteilte, wurde sie am Morgen nach den Schüssen im Zentrum der norwegischen Hauptstadt noch am Tatort für tot erklärt. Der mutmaßliche Täter, ein Mann, sei nach kurzer Zeit in einem Auto auf einer Straße stadtauswärts gefasst worden. Eine Schusswaffe, die aller Voraussicht nach bei der Tat gebraucht worden sei, sei sichergestellt worden. Hintergründe der Tat im Stadtteil Frogner blieben zunächst unklar. Augenzeugen berichteten dem Sender NRK und den Zeitungen "Verdens Gang" und "Dagbladet", sie hätten mehrere schnell nacheinander abgefeuerte Schüsse gehört.

10.16 Uhr: Bundesverfassungsschutz beobachtet Teile von Querdenker-Bewegung

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet Personen und Gruppen innerhalb der Querdenker-Bewegung. Das teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit. Damit darf der Verfassungsschutz nun beispielsweise Daten zu bestimmten Personen aus der Szene sammeln. Insgesamt befürchtet die Behörde, dass die im Zuge der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen verbreiteten Verschwörungstheorien auch nach dem Ende der Pandemie nicht verschwinden werden.

Da die Bewegung keinem der bisher bekannten Phänomenbereiche wie etwa Rechtsextremismus, Linksextremismus oder Islamismus zuzuordnen sei, sei eine neue Kategorie "Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates" geschaffen worden, teilte das Innenministerium mit. Die neue Kategorisierung ermögliche sowohl eine Bearbeitung als Verdachtsfall als auch als erwiesen extremistische Bestrebung, teilte das Ministerium mit.

9.54 Uhr: CSU fällt in Bayern laut Umfrage auf 36 Prozent

Würde am Sonntag in Bayern ein neuer Landtag gewählt, käme die CSU einer Umfrage zufolge auf 36 Prozent. Das geht aus einer heute veröffentlichten Befragung des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung hervor. Die Grünen kämen auf 24 Prozent. SPD, Freie Wähler und AfD erreichten je neun Prozent, die FDP sieben Prozent. In Bayern wird voraussichtlich im Herbst 2023 gewählt.

9.48 Uhr: Acht Tote bei Hostelbrand in Lettlands Hauptstadt Riga

Bei einem Brand in einem Hostel sind in der lettischen Hauptstadt Riga acht Menschen gestorben. Sechs weitere Menschen wurden laut Feuerwehr am frühen Morgen mit Verbrennungen und Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben von Rigas Bürgermeister Martins Stakis handelt es sich bei den meisten Opfern um Ausländer.

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in dem sechsstöckigen Gebäude ausgebrochen, das nur einige Hundert Meter von der Deutschen Botschaft entfernt in der Innenstadt steht. Eine Zeugin sagte im lettischen Fernsehen, sie habe eine Explosion gehört. Das betroffene Gebäude ist laut Bürgermeister staatliches Eigentum des baltischen EU-Landes.

9.38 Uhr: EU-Parlament droht Frontex mit Budgetkürzungen

Das EU-Parlament droht der EU-Grenzschutzbehörde Frontex wegen Vorwürfen zu Menschenrechtsverletzungen und weiterem Fehlverhalten mit Budgetkürzungen. Eine breite Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Dienstagabend dafür, die Entlastung für das Haushaltsjahr 2019 vorerst nicht zu erteilen, wie am Morgen mitgeteilt wurde. Bis zum Herbst soll die Agentur demnach Aufklärung und Verbesserungen liefern.

9.31 Uhr: Sieben Ex-Mitglieder der Roten Brigaden in Frankreich festgenommen

Sieben Ex-Mitglieder der Roten Brigaden, die in Italien wegen Terrortaten verurteilt worden waren, sind in Frankreich festgenommen worden. Nach drei weiteren Verdächtigen, die nicht an ihrem Wohnort angetroffen wurden, werde noch gefahndet, teilte der Élyséepalast in Paris mit.

9.14 Uhr: EU-Parlament stimmt Brexit-Handelsvertrag mit Großbritannien zu

Das Europaparlament hat den mit Großbritannien nach dem Brexit geschlossenen Handels- und Partnerschaftsvertrag mit großer Mehrheit gebilligt. Wie EU-Parlamentspräsident David Sassoli in Brüssel sagte, stimmten bei 697 abgegebenen Stimmen 660 Abgeordnete für das Abkommen, das einen Handel ohne Zölle und mengenmäßige Beschränkungen ermöglicht. Es soll nun Ende der Woche durch die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt endgültig in Kraft treten.

9.02 Uhr: Todesdrohungen gegen Politiker wegen Zustimmung zu Corona-Notbremse

Im Internet kursieren einem Bericht zufolge Todesdrohungen gegen Bundestagsabgeordnete, die vergangene Woche für das Gesetz zur bundesweiten Corona-Notbremse gestimmt haben. Das Bundeskriminalamt (BKA) habe entsprechende Informationen an den Bundestag weitergeleitet, berichtete der "Tagesspiegel" mit Bezug auf ein Schreiben der Sicherheitsbeauftragten der SPD-Fraktion, Gabriele Katzmarek. Das namentliche Abstimmungsergebnis kursiere "über den Messenger Dienst Telegram als Dokument mit der Bezeichnung 'Todesliste deutscher Politiker'", heißt es demnach in dem Schreiben.

8.44 Uhr: Günstige Prognosen: Arbeitsmarkt holt auf

Die Erholung der Industrie gibt Hoffnung für den deutschen Arbeitsmarkt. Das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Beschäftigungsbarometer hat im April mit 98,3 Punkten den höchsten Wert seit Anfang 2020 erreicht, wie die Wirtschaftsforscher mitteilten. Ihre Kollegen vom Nürnberger IAB messen in ihrem am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktbarometer sogar den höchsten Stand seit Mai 2019.

8.17 Uhr: Deutsche Bank vermeldet bestes Quartalsergebnis seit sieben Jahren

Die Deutsche Bank hat zu Beginn des Jahres 2021 ihr bestes Quartalsergebnis seit sieben Jahren eingefahren. Wie das Finanzinstitut in Frankfurt am Main mitteilte, verbuchte die Bank im Dreimonatszeitraum bis Ende März unter dem Strich einen Gewinn von 908 Millionen Euro. Die Konzernerträge stiegen auf 7,2 Milliarden Euro - das waren 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Bank erklärte, der höchste Quartalsgewinn seit dem ersten Quartal 2014 sei vor allem auf das Ertragswachstum, eine deutlich geringere Risikovorsorge im Kreditgeschäft und niedrigere Kosten zurückzuführen.

6.21 Uhr: Weltkriegsbombe in Bonn entschärft – 5000 Menschen betroffen

Eine bei Bauarbeiten entdeckte Weltkriegsbombe ist in Bonn entschärft worden. In einem Umkreis von 500 Metern mussten etwa 5000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen, wie die Stadt mitteilte. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes hatten in der Nacht mit der Entschärfung der Bombe begonnen, um 1.37 Uhr war sie abgeschlossen. Daraufhin konnten die Bewohner zurückkehren.

5.58 Uhr: Indischer Bundesstaat Assam von Erdbeben der Stärke 6,0 erschüttert

Der nordostindische Bundesstaat Assam ist von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 6,0 an. Das Beben ereignete sich demnach in 29 Kilometern Tiefe nördlich Stadt Dhekiajuli an der Grenze zu Bhutan. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Laut Bewohnern der betroffenen Region wurden jedoch mehrere Gebäude beschädigt.

Die Polizei in Florida hat nach tödlichen Schüssen auf einen Dreijährigen während dessen Geburtstagsfeier Mordermittlungen aufgenommen. Der Junge namens Elijah sei am Samstagabend in einem Vorort von Miami mutmaßlich von einer irregeleiteten Kugel getroffen worden, als Unbekannte vor seinem Haus das Feuer mit halbautomatischen Waffen eröffnet hätten, teilte die Polizei von Miami-Dade mit. Das Kleinkind sei ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber seinen schweren Verletzungen erlegen.

Elijahs Familie sagte örtlichen Medien, ihr Sohn habe am Samstag gemeinsam mit einem anderen Kind seinen Geburtstag gefeiert. Demnach hätte der Junge in wenigen Tagen vier Jahre alt werden sollen. Auf einem Video von der Feier waren spielende Kinder in einem Pool zu sehen. Nach Polizeiangaben wurde bei dem Vorfall auch eine 21-Jährige durch Schüsse verletzt. Insgesamt fand die Polizei am Tatort mehr als 60 Kugeln vor.

5.11 Uhr: Afghanische Mitarbeiter der Bundeswehr fürchten um ihre Sicherheit

Wegen des bevorstehenden Nato-Truppenabzugs aus Afghanistan fürchten viele der verbliebenen Ortskräfte der Bundeswehr um ihre Sicherheit. 41 der gegenwärtig noch 301 afghanischen Ortskräfte hätten eine individuelle Gefährdung angezeigt, berichten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" unter Berufung auf eine Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion.

4.28 Uhr: Britney Spears will in Vormundschaftsstreit persönlich vor Gericht aussagen

Im Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater will US-Popstar Britney Spears persönlich vor Gericht aussagen. Ein Gericht in Los Angeles habe einen Termin für die Aussage am 23. Juni festgesetzt, teilte der Anwalt der 39-jährigen Popsängerin, Samuel Ingham, mit. Zu den Hintergründen von Spears' Aussagewunsch äußerte sich Ingham zunächst nicht.

Spears war im vergangenen Jahr vor Gericht gezogen, um ein Ende der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears zu erwirken. Nach Angaben ihres Anwalts fürchtet sich die Sängerin vor ihrem Vater.

4.03 Uhr: Bahn und Lokführergewerkschaft GDL setzen Tarifverhandlungen fort

Die Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn (DB) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gehen heute in die zweite Runde. In dem Gespräch geht es laut Bahn in erster Linie darum, die aktuelle wirtschaftliche Lage des Konzerns, die finanziellen Auswirkungen der Forderungen und mögliche Schritte hin zu Lösungen zu erörtern. Die GDL forderte ein Angebot der Bahn.

4.02 Uhr: US-Präsident Biden hält erste Rede vor Kongress

Am Vorabend seines 100. Tages im Amt hält US-Präsident Joe Biden am Mittwoch (21.00 Uhr Ortszeit; Donnerstag 3.00 Uhr MESZ) seine erste Rede vor dem Kongress. Bei der gemeinsamen Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat dürfte der Demokrat eine Bilanz seiner ersten Monate im Weißen Haus ziehen und einen Ausblick auf seine weiteren Reformvorhaben geben. Wegen der Corona-Pandemie wird die Zahl der Zuhörer strikt begrenzt. Nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar gelten zudem strenge Sicherheitsvorkehrungen.

3.11 Uhr: Esken: Schwarz-Grün würde soziale Schieflage in Deutschland verschärfen

Eine schwarz-grüne Koalition nach der Bundestagswahl im Herbst würde aus der Sicht der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken die soziale Schieflage in Deutschland noch verschärfen. Die SPD strebe eine "progressive Regierung" an, sagte Esken dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) "Und das geht nur ohne CDU und CSU."

Den Grünen riet Esken, vor einer möglichen Koalition mit der Union darüber nachzudenken, "wie sie ihre umweltpolitischen Ziele mit den Konservativen umsetzen wollen". "Ich sehe da keine Schnittmenge", fügte sie hinzu.

0.41 Uhr: US-Marineschiff feuert im Persischen Golf Warnschüsse in Richtung iranischer Boote ab

Bei einem Vorfall im Persischen Golf hat ein US-Marineschiff Warnschüsse in Richtung dreier iranischer Militärboote abgegeben. Die Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden hätten sich den US-Schiffen "USS Firebolt" und "Baranoff" am Montag bis auf 62 Meter genähert, teilte die US-Marine am Dienstag mit. Die Besatzungen der US-Schiffe hätten die iranischen Boote zunächst per Funk und Lautsprecher gewarnt. Als diese noch näher gekommen seien, habe die Besatzung der "USS Firebolt" Warnschüsse abgegeben.

0.11 Uhr: Google-Mutter Alphabet meldet Umsatz- und Gewinnsprung im ersten Quartal

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat im ersten Quartal des Jahres sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Wie der US-Technologieriese am Dienstag mitteilte, wurde im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März ein Umsatz von 55,3 Milliarden Dollar (45,74 Milliarden Euro) verzeichnet - ein Plus von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gewinn lag bei 17,9 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so hoch als vor einem Jahr.