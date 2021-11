Plus 40 in einer Woche: Corona-Inzidenz steigt auf 154,8

Die News von heute im stern-Ticker.

8.21 Uhr: "Kleine Zahl" Verletzter nach Zugunfall in England im Krankenhaus

Nach dem Zugunfall in Südengland sind mehrere Menschen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Es handle sich um eine "kleine Zahl", teilte die Transportpolizei mit. Darunter sei auch einer der Lokführer, der vorübergehend in seiner Kabine eingeklemmt gewesen sei. Es gebe keine Toten. Nach Informationen der BBC kamen 17 Menschen in Kliniken. Die Feuerwehr teilte mit, sie habe etwa 100 Menschen in Sicherheit gebracht. Am Sonntagabend war der letzte Waggon eines Passagierzugs kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof von Salisbury gegen einen "Gegenstand" gestoßen und von den Schienen abgekommen.

8.16 Uhr: John Bon Jovi mit Corona infiziert - Show abgesagt

US-Sänger Jon Bon Jovi hat wegen einer Coronavirus-Infektion ein Konzert in Miami Beach abgesagt. Der 59-Jährige habe sich laut US-Medien trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Der Sender NBC News zitierte seinen Sprecher, laut dem der Sänger komplett geimpft sei und es ihm gut gehe. Das geplante Konzert im US-Bundesstaat Florida wurde demnach abgesagt. Für Bon Jovis Band ist es nicht der erste Corona-Fall. Keyboarder David Bryan hatte bereits zu Beginn der Pandemie, im März 2020, seine Infektion bekannt gegeben

8.00 Uhr: Röttgen: Wird in verschiedenen Runden über CDU-Vorsitz gesprochen

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen geht davon aus, dass die potenziellen Anwärter auf den Parteivorsitz in wechselnden Runden die Chancen einer einvernehmlichen Lösung ausloten werden. Die "Bild"-Zeitung berichtete über ein geplantes Treffen dazu von Friedrich Merz, Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann an diesem Montag. Röttgen sagte, er wolle dies nicht kommentieren. Grundsätzlich gelte aber: "Die Drei werden sich treffen, es werden sich aber noch viel mehr treffen." Am Nachmittag kämen die nordrhein-westfälischen CDU-Abgeordneten, zu denen die drei Genannten ebenso wie Röttgen gehören, zu einer zweitägigen Klausurtagung zusammen. "Dass miteinander gesprochen wird, ist klar", sagte Röttgen, der selbst auch als Anwärter auf den Vorsitz gilt. "Bild" schrieb weiter, Merz wolle Spahn in sein Team holen. Eine Bestätigung war zu dem Bericht insgesamt zunächst nicht zu erhalten.

7.12 Uhr: RKI: Bundesweite Corona-Inzidenz steigt auf 154,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf über 150 angestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 154,8. Am Vortag hatte er bei 149,4 gelegen, vor einer Woche bei 110,1. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. Den jüngsten Angaben des RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden 9658 Coronavirus-Neuinfektionen sowie 23 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.607.208, die Gesamtzahl der verzeichneten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 95.752. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zwei Wochen kontinuierlich an.

6.58 Uhr: Maulwurf in Berliner Justiz mit Verbindung zu Verschwörungsideologen endeckt

Bei den Ermittlungen gegen den Verschwörungsideologen Attila Hildmann hat es Medienberichten zufolge in der Berliner Justiz offenbar einen Maulwurf gegeben. Eine ehemalige Mitarbeiterin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft steht nach ARD-Recherchen in dem Verdacht, Informationen an den Beschuldigten Hildmann weitergegeben zu haben. Nach Informationen des ARD-Politikmagazins Kontraste und des Rechercheformats STRG_F, das der NDR produziert, handelt es sich um die 32-jährige M. aus Berlin. Sie soll unter anderem auf Unterlagen zum Ermittlungsverfahren gegen Hildmann zugegriffen haben. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin bestätigte den Angaben zufolge auf Anfrage, dass gegen eine ehemalige Angestellte aus der IT-Abteilung der Behörde wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses und der versuchten Strafvereitelung ermittelt werde. Der Mitarbeiterin wurde demnach fristlos gekündigt.

6 Uhr: Ärzte fordern bessere Krankenhausfinanzierung

Klimawandel und künftige Hitzesommer in Deutschland dürften nach Einschätzung von Medizinern viele Krankheiten dramatisch verschärften. Daher müssten Bund und Länder die Krankenhausfinanzierung verbessern, forderte Martina Wenker, Beauftragte der Bundesärztekammer für Umweltmedizin und Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, in Hannover. "Handeln ist das Gebot der Stunde", so die 63-Jährige. "Die Länder müssen bei zukünftigen Krankenhausbauten mit berücksichtigen, dass es dort genug gekühlte Räume gibt." Künftig drohten nicht nur tropische Krankheiten wie Malaria, größere Gefahr gehe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus.

5.51 Uhr: Erneut Journalist in Mexiko erschossen

In Mexiko ist erneut ein Journalist erschossen worden. Der Chef eines Online-Magazins in Acapulco starb im Krankenhaus, nachdem er vor wenigen Tagen angegriffen und durch Schüsse schwer verletzt worden war, wie die Behörden mitteilten. Alfredo Cardoso Echeverría war der Gründer der Website "Las Dos Costas". Cardoso war Donnerstagnacht von Maskierten verschleppt worden, die bei ihm zuhause eindrangen. Seine Familie hatte nach Angaben der Journalistenorganisation RSF bereits zuvor Drohungen erhalten. In Mexiko sind in diesem Jahr bereits mindestens sieben Journalisten ermordet worden, seit dem Jahr 2000 waren es etwa hundert Journalisten. In dem lateinamerikanischen Land ist nicht zuletzt wegen der Brutalität der Drogenbanden die Gewalt und die Mordrate extrem hoch.

5.30 Uhr: Hype um Pop-Its-Spielzeuge erreicht die Grundschulen

Die seit Monaten große Beliebtheit sogenannter Pop-Its hat eine Diskussion über eine Nutzung der Spielzeuge auch im schulischen Alltag ausgelöst. Die bunten Silikonformen sind besonders unter Grundschülern sehr gefragt. Im schulischen Kontext seien es die Lehrkräfte, "die durch einen reflektierten Einsatz sinnvolle Varianten für den Umgang mit Pop-Its suchen und finden", sagte Bildungsforscherin Sabine Martschinke vom Grundschulverband. Pop-Its haben kleine Noppen, die sich mit den Fingern umstülpen lassen und dabei ein Plopp-Geräusch machen. Als Belohnung für gute Mitarbeit spreche nichts gegen eine kurze Plopper-Spielzeit, sagte die Marburger Professorin für Klinische Kinder- und Jugendpsychologie, Hanna Christiansen.

5 Uhr: Spahn: Länder sollen Impfzentren wieder startklar machen

Angesichts stark steigender Corona-Zahlen fordert der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder auf, ihre Impfzentren wieder hochzufahren. "Um möglichst vielen möglichst schnell eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, sollten die Länder die Impfzentren, die sie seit Ende September in Standby bereithalten, nun wieder startbereit machen", sagte er der "Rheinischen Post". Zudem riet Spahn dazu, in einem ersten Schritt alle Menschen über 60 schriftlich zur Impfung einzuladen. Hintergrund ist, dass mehr Menschen eine Auffrischungsimpfung - die Booster-Impfung - gegen die nachlassende Wirkung des Impfstoffs wahrnehmen sollen.

5 Uhr: Umfrage: Jeder Dritte würde für nachhaltige Produkte mehr zahlen

Knapp jeder dritte Verbraucher in Deutschland ist bereit, für nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen einen Preisaufschlag zu zahlen. Das geht aus einer Umfrage der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners hervor. Vor allem Jüngere würden sich das gute Gewissen demnach etwas Kosten lassen. Nachhaltigkeit ist demnach in den Augen von 58 Prozent der in Deutschland befragten Personen ein relativ wichtiges bis sehr wichtiges Kaufkriterium. Wichtiger sind in den Augen der Konsumentinnen und Konsumenten allerdings nach wie vor Preis und Qualität des Produkts. 88 Prozent der Befragten in Deutschland gaben an, ihr Konsumverhalten in den vergangenen Jahren mehr oder weniger stark in Richtung Nachhaltigkeit verändert zu haben.

4.37 Uhr: Australien öffnet Grenzen für Staatsbürger

Emotionale Szenen am Flughafen von Sydney: Australien hat am Montag erstmals seit 20 Monaten wieder seine internationalen Grenzen für Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz in Down Under geöffnet. Damit entfallen die komplizierten Sondergenehmigungen und die kostspielige 14-tägige Hotelquarantäne für vollständig Geimpfte. Die Lockerungen gelten für Ankommende in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria sowie im Australian Capital Territory mit der Hauptstadt Canberra, nachdem dort 70 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft wurden. Aus ganz Australien sind wieder Reisen ins Ausland möglich. In Sydney landeten unter anderem Maschinen aus Los Angeles, Singapur und Tokio. Touristen dürfen allerdings noch nicht nach Down Under reisen.

4.30 Uhr: Corona-Hoch vorbei: Telefonate dauern nicht mehr so lang

Nachdem die Bundesbürger im ersten Corona-Jahr deutlich länger telefoniert haben als zuvor, kehrt nun wieder etwas Normalität ein. Im August und September habe ein Mobilfunk-Telefonat im O2-Netz durchschnittlich etwa 2 Minuten und 40 Sekunden gedauert, teilte der Netzbetreiber Telefónica auf Anfrage mit. In den verschiedenen Lockdown-Monaten seit Beginn der Pandemie waren die Gesprächsteilnehmer hingegen 30 bis 60 Sekunden länger am Hörer, wie aus den Zahlen hervorgeht. Grund hierfür: Wegen der Corona-Einschränkungen waren die Bürger weniger unterwegs und trafen Freunde oder Familie nicht mehr vor Ort, sondern telefonierten mit ihnen - der Gesprächsbedarf war also größer als vorher. Bei Vodafone gab es eine ähnliche Entwicklung.

4.06 Uhr: Supreme Court prüft weitgehendes Abtreibungsverbot in Texas

Der Oberste Gerichtshof der USA befasst sich am Montag (15.00 Uhr deutscher Zeit) mit dem weitgehenden Abtreibungsverbot im Bundesstaat Texas. Die Verfassungsrichter des Supreme Court werden zwei Anträge der US-Regierung und von Abtreibungsanbietern gegen das sogenannte Herzschlag-Gesetz prüfen. Die Kläger sehen das texanische Gesetz, das Abtreibungen etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche verbietet, als verfassungswidrig an und verlangen, das es umgehend außer Kraft gesetzt wird. Der Supreme Court hatte 1973 in seinem Grundsatzurteil "Roe v. Wade" das Recht von Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch verankert.

3.42 Uhr: Lärm und Böllerwürfe – Polizei im Einsatz gegen Halloween-Randalierer

Fantasievolle Kostüme, nächtliche Feiern, aber auch einige Ausschreitungen hat es in der Halloween-Nacht in manchen Teilen Deutschlands gegeben. Die Polizeidienststellen meldeten in der Nacht zu Montag mancherorts Ruhestörungen, Pöbeleien und Böllerwürfe, größere Einsätze wurden aber zunächst nicht bekannt. In Berlin und Hamburg ging die Polizei gegen randalierende Feiernde vor. So gab es in der Hauptstadt in den Bereichen Gesundbrunnen, Neukölln und Märkisches Viertel mehrere Einsätze, wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte. In Hamburg musste die Polizei beispielsweise in den Stadtteilen Harburg und Wilhelmsburg einschreiten.

2.30 Uhr: Sprecherin von US-Präsident Biden trotz Impfung mit Corona infiziert

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, hat sich trotz einer Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Sie sei am Sonntag positiv auf das Virus getestet worden, teilte Psaki in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Psaki begleitet US-Präsident Joe Biden derzeit nicht auf dessen Europa-Reise und hat ihren Chef nach eigenen Angaben zuletzt am vergangenen Dienstag getroffen - unter besonderen Schutzvorkehrungen, wie sie schrieb. Psaki betonte, sie lege ihr Testergebnis offen, um größtmögliche Transparenz zu bieten. Angesichts ihrer Impfung gegen das Coronavirus verspüre sie nur milde Symptome und könne weiter von zu Hause aus arbeiten. Sie plane, erst nach Ablauf einer zehntägigen Quarantäne und nach einem negativen Testergebnis ins Weiße Haus zurückzukehren.

1.39 Uhr: Höhle in Brasilien eingestürzt - neun Feuerwehrleute gestorben

Bei einer Feuerwehrübung in Brasilien ist es zu einem Unglück mit neun Toten gekommen. Eine Höhle in der südbrasilianischen Ortschaft Altinópolis, in der die Übung stattfand, stürzte ein, wie die Feuerwehreinheit der Militärpolizei des Bundesstaates São Paulo am Sonntag auf Twitter mitteilte. Zehn Feuerwehrleute wurden demnach verschüttet - nur eine Person konnte gerettet werden. Insgesamt hatten den Angaben zufolge 28 Menschen an der Übung teilgenommen. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Der Gouverneur des Bundesstaates, João Doria, sprach den Angehörigen der Todesopfer auf Twitter sein Beileid aus.

0.26 Uhr: Grünen-Gesundheitsexperte: Impftempo in Praxen reicht nicht aus

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen ist unzufrieden mit dem Verlauf der Corona-Impfungen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte. "Nach der Schließung der meisten Impfzentren erfüllen die Praxen die in sie gesetzten Erwartungen erkennbar nicht, weder bei den Erst- noch bei den Booster-Impfungen", sagte Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das Tempo bei den Erst- und Zweiimpfungen und beim Boostern reicht nicht aus."