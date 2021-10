Die News vom Wochenende im stern-Ticker.

19.05 Uhr: Unter Opfern des Bogenschützen von Kongsberg wohl auch eine Deutsche

Unter den fünf Todesopfern des Bogenschützen im norwegischen Kongsberg ist offenbar auch eine Deutsche. Laut einem Bericht des Newsportals "T-Online" hat dies ein Sprecher des Auswärtigen Amtes auf Nachfrage bestätigt. Zuvor hatten bereits norwegische Medien darüber berichtet. Demnach soll es sich um eine 52-jährige Frau handeln, die aus Hannover stammen und seit anderthalb Monaten in Kongsberg gelebt und freiberuflich gearbeitet haben soll. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes wollte laut "T-Online" nicht auf Details eingehen. Die norwegische Polizei hatte demnach früher am Tag die Personalien der fünf Todesopfer veröffentlicht und mitgeteilt, dass die Angehörigen benachrichtigt seien.

18.47 Uhr: Opferzahl durch Anschlag auf Moschee in Kandahar steigt auf 60

Die schiitische Minderheit in Afghanistan muss erneut um dutzende Opfer eines Selbstmordanschlags trauern. Die Behörden in der Stadt Kandahar im Süden des Landes teilten der Nachrichtenagentur AFP mit, dass die Zahl der Opfer des Anschlags auf eine Moschee am Vortag auf 60 gestiegen sei. Zu dem Anschlag hatte sich die sunnitische Dschihadistenmiliz Islamischer Staat Provinz Chorasan (IS-K) bekannt, die Schiiten als Ketzer betrachtet. Es handelte sich nach Angaben der britischen Expertengruppe für Konflikte, Extrac, bereits um die vierte große Attacke des mit den radikalislamischen Taliban verfeindeten IS-Ablegers seit deren Machtübernahme im August. Die Taliban sind durch den ersten blutigen Angriff der Gruppierung in ihrem Kerngebiet im Süden Afghanistans unter Druck geraten. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, forderte die Islamisten auf, "ihre Verpflichtung zur Terrorismusbekämpfung einzuhalten" und den gemeinsamen Feind IS-K zu bekämpfen.

17.53 Uhr: Merkel und Erdogan setzen auf enge Zusammenarbeit auch unter neuer Bundesregierung

Trotz aller Differenzen hoffen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auch unter einer neuen Bundesregierung auf eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Merkel sprach sich bei ihrem Abschiedsbesuch als Regierungschefin in Istanbul zudem für eine Fortsetzung des Flüchtlingsabkommens mit der EU aus, das sie vor rund fünf Jahren mit ausgehandelt hatte. Es sei wichtig, dass die EU die Türkei weiter "bei der Bekämpfung der illegalen Migration" unterstütze und diese auch in Zukunft gewährleistet werde, sagte Merkel. "Wir merken, dass wir geostrategisch voneinander abhängen, ob wir gleich agieren oder nicht", sagte sie. Sie rate und denke, dass auch eine zukünftige Bundesregierung die Beziehungen zur Türkei in ihrer gesamten Komplexität erkenne. Man müsse miteinander reden, betonte sie und dann auch Kritik etwa bei Menschenrechtsfragen anbringen.

17.45 Uhr: Russisches Filmteam kehrt von Raumstation ISS zur Erde zurück

Nach zwölf Tagen auf der Internationalen Raumstation ISS will ein russisches Filmteam am Sonntag (6.35 Uhr MESZ) zur Erde zurückkehren. Die Raumkapsel mit der Schauspielerin Julia Peressild und dem Regisseur Klim Schipenko an Bord soll in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien landen. Sie werden begleitet von dem Kosmonauten Oleg Nowizki, der bereits seit April auf der ISS ist. Mehr als drei Stunden soll der Flug zur Erde dauern.

17.17 Uhr: Italien – aufregender Skelett-Fund von antikem Vesuv-Ausbruch

Archäologen sind in Süditalien auf das Skelett eines Mannes aus der Antike gestoßen, der beim verheerenden Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus ums Leben kam. "Ein Fund, von dem wir uns sehr viel erwarten", sagte der Direktor des südlich von Neapel gelegenen Archäologieparks Ercolano, Francesco Sirano, der Nachrichtenagentur Ansa. Wie Ansa berichtete, soll die Entdeckung Aufschluss über die letzten Momente der versunkenen Stadt Herculaneum geben, die sich in der Antike dort befand, wo heute Ercolano liegt. Beim Ausbruch des Vesuvs damals ging auch die berühmte Stadt Pompeji unter.

16.10 Uhr: Langjähriger ARD-Korrespondent Gerd Ruge gestorben

Der langjährige ARD-Korrespondent und Reporter Gerd Ruge ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 93 Jahren in München, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) mitteilte. Ruge berichtete viele Jahre als Korrespondent aus Ländern wie Russland und den USA. Er galt als Reporter-Legende.

15.46 Uhr: Nach Ausschreitungen – Zehntausende bei Demo gegen Faschismus in Rom

Eine Woche nach dem Angriff auf den Sitz der Gewerkschaft CGIL in Rom haben Zehntausende Menschen in der italienischen Hauptstadt gegen Faschismus demonstriert. "Nie mehr Faschismus: für Arbeit, Mitbestimmung und Demokratie" lautete das Motto der Veranstaltung. Zur Kundgebung kamen Medienberichten zufolge mehr als 50.000 Menschen. Nach den Ausschreitungen eine Woche zuvor während der Demonstration gegen die erweiterten Corona-Regeln in Italien waren zahlreiche Polizeieinheiten und Hubschrauber im Einsatz. Am Rande hatten damals unter anderem Mitglieder der rechtsradikalen Partei Forza Nuova den CGIL-Sitz attackiert. Bei den Protesten gab es mehrere Verletzte.

15.15 Uhr: Islamistisches Motiv des Kongsberg-Täters laut Polizei fraglich

Nach der Gewalttat im norwegischen Kongsberg mit fünf Toten haben die Ermittler zunehmend Zweifel an einer terroristisch motivierten Tat. Es gebe Hinweise, dass der Verdächtige nicht wirklich zum Islam konvertiert sei, sagte der Polizeiinspektor Thomas Omholt bei einer Pressekonferenz. Stattdessen erhärte sich der Verdacht auf eine psychische Erkrankung. Ein 37-jähriger Däne hatte eingeräumt, in der Innenstadt von Kongsberg fünf Menschen getötet zu haben. Der Mann hatte unter anderem mit Pfeil und Bogen auf zahlreiche Menschen geschossen.

14.06 Uhr: Frankreichs Regierung gedenkt des ermordeten Lehrers Samuel Paty

Die französische Regierung hat des vor einem Jahr ermordeten Geschichtslehrers Samuel Paty gedacht. Premierminister Jean Castex bezeichnete den von einem mutmaßlichen Islamisten getöteten Pädagogen als "einen Diener der Republik (...) ein Opfer des islamistischen Terrorismus und der menschlichen Feigheit". Bei einer Gedenkzeremonie mit Castex im Bildungsministerium waren Patys Angehörige sowie der amtierende und zahlreiche ehemalige Bildungsminister zugegen. Paty war am 16. Oktober 2020 in der Nähe seiner Schule in einem westlichen Pariser Vorort von einem 18-jährigen Russen tschetschenischer Herkunft enthauptet worden. Der Angreifer wurde nach der Tat von der Polizei erschossen. Der Lehrer hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen des Satire-Magazins "Charlie Hebdo" gezeigt, um damit eine Diskussion über Meinungsfreiheit in Gang zu setzen.

13.15 Uhr: Britischer Soldat stirbt nach Unfall bei Übung mit Panzer

Ein britischer Soldat ist bei einem Unfall während einer Übung ums Leben gekommen. Wie die Polizei in der südwestenglischen Grafschaft Wiltshire mitteilte, gehörte der 23-Jährige zur Besatzung eines gepanzerten Fahrzeugs, die an einer Übung nahe der Ortschaft Enford teilnahm. Zu den genauen Umständen des tödlichen Unglücks äußerte sich die Polizei zunächst nicht. In einer Mitteilung des Rettungsdienstes war die Rede von einem Verkehrsunfall. Die BBC berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, der Soldat sei von dem Panzer überrollt worden. Der Vorfall soll sich bereits am Freitag ereignet haben.

12.51 Uhr: Hinrichtung eines jungen Iraners erneut kurzfristig gestoppt

Die geplante Hinrichtung des wegen Mordes verurteilten Iraners Arman Abdolali ist nach Medienberichten kurzfristig erneut gestoppt worden. Wie die Zeitung "Etemad" berichtete, wurde der 25-Jährige kurz vor Vollzug des Todesurteils zurück ins Gefängnis gebracht. Gründe wurden in dem Bericht nicht genannt. Es war bereits die zweite Verschiebung der Hinrichtung binnen weniger Tage. Das Todesurteil gegen den jungen Mann sorgt international für große Empörung. Menschenrechtler kritisieren das Todesurteil, da er zum Zeitpunkt seiner Festnahme erst 17 Jahre alt war. Nach Angaben von Amnesty International war Abdolali im Dezember 2015 wegen Mordes schuldig gesprochen worden, nachdem seine Freundin im Jahr zuvor verschwunden war. Die Leiche der Freundin wurde nie gefunden, Abdolali widerrief seine Geständnisse später.

12.23 Uhr: Eurojackpot in Höhe von 33 Millionen geht in die Region Hannover

Der Eurojackpot in Höhe von rund 33 Millionen Euro geht nach Niedersachsen. Wie die regionale Lottogesellschaft mitteilte, gewann ein Spieler oder eine Spielerin, die den Tippschein in der Region Hannover abgegeben hatte. Noch sei die Identität des Glückspilzes nicht bekannt, sagte eine Sprecherin von Toto-Lotto Niedersachsen. Der Spielschein für den Eurojackpot wurde demnach zusammen mit der Teilnahme an den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 abgegeben. Der Spieleinsatz betrug 28,35 Euro. Wann der Tippschein abgegeben wurde, war zunächst unbekannt.

12.05 Uhr: Albanien – vier russische Touristen tot in Sauna aufgefunden

Vier russische Touristen sind offenbar in einer Hotelsauna im albanischen Adria-Ort Querret aus unklaren Gründen ums Leben gekommen. Wie albanische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten, wurden die zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 31 bis 60 Jahren leblos im Inneren der Sauna vorgefunden. Aufgrund übereinstimmender Nachnamen dreier Opfer vermuten die Medien, dass es sich um ein Ehepaar mit Tochter und deren Freund gehandelt habe. Polizisten, Staatsanwälte und Gerichtsmediziner haben Ermittlungen eingeleitet. Als mögliche Todesursache gilt Ersticken. Geprüft wird, ob technisches Versagen der Anlage oder mangelhafte Betreuung der Touristen durch das Hotelpersonal mit im Spiel waren, oder auch möglicher vorheriger Alkoholgenuss der Opfer.

11.37 Uhr: Mit "Lucy" erstmals Nasa-Sonde zu Jupiter-Asteroiden gestartet

Mit der Nasa-Sonde "Lucy" ist erstmals ein Flugkörper zu den Asteroiden des Planeten Jupiter aufgebrochen. Mithilfe einer "Atlas V"-Rakete startete "Lucy" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Kurz danach twitterte die Nasa: "Lucy in the sky!" Die Mission ist auf 12 Jahre angelegt, insgesamt soll "Lucy" rund 6,5 Milliarden Kilometer zurücklegen.

11.06 Uhr: Corona-Todeszahl in Russland erreicht neuen Höchststand

In Russland hat die Zahl der Corona-Toten erstmals die Marke von 1000 pro Tag überschritten. Das ist ein Höchststand seit Beginn der Pandemie. Die Behörden meldeten 1002 Todesfälle innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Zugleich gab es mehr als 33.200 Neuinfektionen binnen eines Tages. Auch das ist ein Negativrekord. Seit Wochen spitzt sich die Corona-Lage im flächenmäßig größten Land der Erde dramatisch zu.

10.23 Uhr: Tote bei Erdbeben der Stärke 4,8 auf Bali

Bei einem Erdbeben auf der indonesischen Insel Bali sind drei Menschen ums Leben gekommen und sieben weitere verletzt worden. Wie die Katastrophenschutzbehörde mitteilte, wurde nicht mit weiteren Toten gerechnet. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 4,8 lag nordöstlich der Stadt Banjar Wanasari in einer relativ niedrigen Tiefe von zehn Kilometern.

8.25 Uhr: Russland wirft US-Marine versuchtes Eindringen in seine Hoheitsgewässer vor

Russland hat ein Eindringen eines Kriegsschiffes der US-Marine in seine Hoheitsgewässer im Japanischen Meer angeprangert. Der Zerstörer "USS Chafee" habe eine Warnung der russischen Marine ignoriert und die Seegrenze (Japanisches Meer) überquert, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Das US-Militär wies die russische Darstellung des Vorfalls zurück.

6.45 Uhr: Elf Schüler in Indonesien bei Ausflug ertrunken

Bei einem Schulausflug in die freie Natur in der indonesischen Provinz West-Java sind elf Schüler ertrunken. Die Schüler im Alter zwischen 12 und 15 Jahren hatten versucht, einen Fluss zu durchqueren, wie ein Behördensprecher mitteilte. Dabei seien sie von der Strömung mitgerissen worden. Mehrere Lehrer wurden verletzt, als sie versuchten, ihre Schüler zu retten. "Suchtrupps haben die Opfer später stromabwärts entdeckt", sagte der Sprecher. Insgesamt waren rund 150 Schüler zu dem Ausflug im Bezirk Ciamis aufgebrochen.

5.20 Uhr: Franzose knackt Rekord-Jackpot von 220 Millionen Euro

Noch nie war so viel Geld im Lotterietopf: Ein glücklicher Gewinner in Frankreich hat den bislang größten Jackpot der Lotterie Euromillionen geknackt. Er darf sich über 220 Millionen Euro freuen, wie die Nachrichtenagentur AFP von der französischen Lottogesellschaft Française des Jeux (FDJ) erfuhr. Der glückliche Gewinner habe nun 60 Tage Zeit, um sich bei der FDJ zu melden und seinen Gewinn abzuholen.

4.57 Uhr: RKI registriert 10.949 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 70,8

Nach wochenlanger Stagnation scheint das Infektionsgeschehen in Deutschland wieder etwas Fahrt aufzunehmen. Die 7-Tage-Inzidenz lag erstmals seit 20.9. wieder über der Marke von 70. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 70,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 68,7 gelegen, vor einer Woche bei 64,4 (Vormonat: 76,3).

3.43 Uhr: Taikonauten erreichen chinesische Raumstation "Tiangong"

Es soll die bislang längste bemannte Weltraummission Chinas werden: Drei chinesische Astronauten haben Medienberichten zufolge die Raumstation "Tiangong" ("Himmlischer Palast") erreicht. Das Raumschiff "Shenzhou-13" habe erfolgreich an die Raumstation angedockt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die chinesische Raumfahrtbehörde.

2.23 Uhr: Bill Clinton verbringt weitere Nacht im Krankenhaus

Der frühere US-Präsident Bill Clinton wird eine weitere Nacht im Krankenhaus verbringen. Er wird dort Medienberichten zufolge wegen einer Sepsis behandelt. "Alle Werte bewegen sich in die richtige Richtung, einschließlich der Anzahl der weißen Blutkörperchen, die deutlich gesunken ist", teilte Clintons Sprecher Angel Urena mit. Der Ex-Präsident erhalte weiterhin Antibiotika.

1.24 Uhr: Tödlicher Angriff auf Abgeordneten als Terrorakt eingestuft

Der tödliche Messerangriff auf den britischen Tory-Abgeordneten David Amess ist als terroristische Tat eingestuft worden. Das teilte die Polizei mit, wie die britische Agentur PA berichtete. Amess war am Freitag in der englischen Grafschaft Essex von einem Angreifer niedergestochen worden.

0.45 Uhr: Islamischer Staat Provinz Chorasan reklamiert Anschlag auf Moschee für sich

Die Gruppierung Islamischer Staat Provinz Chorasan (IS-K) hat den Selbstmordanschlag auf eine Moschee in der afghanischen Stadt Kandahar mit mindestens 41 Toten für sich reklamiert. Der regionale Ableger der Dschihadistenmiliz IS erklärte in einer Mitteilung auf seinen Telegram-Kanälen, dass zwei Selbstmordattentäter getrennte Anschläge auf verschiedene Teile der Moschee verübt hätten. Die Explosionen ereigneten sich während des traditionellen Freitagsgebets in der schiitischen Moschee.