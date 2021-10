Drogenfund in Laos: "Größte Beschlagnahmung in der Geschichte Asiens"

+++ Ticker +++ News von heute Drogenfund in Laos: "Größte Beschlagnahmung in der Geschichte Asiens"

Die News von heute im stern-Ticker:

8.02 Uhr: Warnstreik am Frankfurter Flughafen gestartet

Wegen des Warnstreiks von Beschäftigten des Dienstleisters Wisag am Frankfurter Flughafen müssen Passagiere am Freitag mit Verzögerungen rechnen. Der Streik habe wie geplant begonnen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. Gegen 7.30 Uhr hätten bereits 50 bis 60 Angestellte ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft hatte insgesamt rund 600 Wisag-Mitarbeiter aufgerufen, die Arbeit zwischen 7.00 und 22.30 Uhr ruhen zu lassen. Die beiden streikbedrohten Gesellschaften des Frankfurter Unternehmens leisten Bodenverkehrsdienste und Passagier-Services im Auftrag verschiedener Airlines.

7.34 Uhr: Michelle Obama wird Gastdarstellerin in Sitcom "Black-ish"

Die US-Sitcom "Black-ish" hat eine berühmte Gastdarstellerin engagiert: In der kommenden und letzten Staffel werde die frühere First Lady Michelle Obama zu sehen sein, teilten die Macher der Serie auf Instagram mit. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Comedyserie wurde dazu ein Foto veröffentlicht, auf dem Obama zwischen den Hauptdarstellern zu sehen ist. "Black-ish geht für die letzte Staffel aufs Ganze! Es ist eine Ehre, die Wegbereiterin Michelle Obama als kommenden Gaststar bei uns zu haben", hieß es.

7.05 Uhr: Drogenfund in Laos – "Größte Beschlagnahmung in der Geschichte Asiens"

Rekord-Drogenfund in Südostasien: In Laos hat die Polizei in einem Lastwagen 55 Millionen Amphetamin-Pillen und 1,5 Tonnen Crystal Meth sichergestellt. Es handele sich um die "bei weitem größte Beschlagnahmung in der Geschichte Ost- und Südostasiens", sagte UN-Experte Jeremy Douglas dem britischen Sender. Die Beamten hätten die Drogen eher zufällig entdeckt, als sie in Bokeo an der Grenze zu Thailand und Myanmar einen Laster kontrolliert hätten, berichtete die örtliche Zeitung "Vientiane Times". Der Lkw habe eigentlich Bierkästen transportiert.

5.12 Uhr: New Yorks Ex-Gouverneur Cuomo wegen sexuellen Vergehens beschuldigt

Nach seinem Rücktritt wegen Belästigungsvorwürfen ist der frühere New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo nun wegen eines sexuellen Vergehens beschuldigt worden. Beim Stadtgericht von Albany sei eine Klage wegen eines "Sexualverbrechens" eingereicht worden, sagte ein Gerichtssprecher. Cuomo wird darin beschuldigt, im Dezember 2020 seine Hand in die Bluse des Opfers gesteckt und ihr an die linke Brust gefasst zu haben.

4.50 Uhr: 28-Jährige stirbt in Köln bei Sturz aus Dachgeschoss von Wohnhaus

Eine 28-Jährige ist in Köln aus dem Dachgeschoss eines Wohnhauses gestürzt und gestorben. Ihr stark betrunkener 31-jähriger Lebensgefährte sei anschließend unter Tatverdacht vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er stehe im Verdacht, "den Sturz verursacht zu haben". Eine Mordkommission leitete Ermittlungen ein.

4.04 Uhr: Bundesgerichtshof urteilt im Prozess um Infinus-Skandal

Der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) mit Sitz in Leipzig verkündet am Freitag (10.30 Uhr) sein Urteil im sogenannten Infinus-Skandal. Sechs frühere Mitarbeiter des insolventen Finanzdienstleisters wehren sich vor dem BGH gegen ihre Verurteilung zu Haftstrafen. Sie waren 2018 vom Landgericht Dresden des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs in Tateinheit mit Kapitalanlagebetrug oder der Beihilfe dazu schuldig gesprochen worden.

In Kolumbien haben Koka-Bauern die von ihnen über zwei Tage festgehaltenen 180 Soldaten wieder freigelassen. Die Bauern hätten sich zurückgezogen und beschlossen, "die Arbeit der Regierungstruppen nicht zu behindern", erklärte das Büro des kolumbianischen Ombudsmannes für Menschenrechte. Nach Angaben eines Generals hatten die Bauern die Soldaten am Dienstag "entführt", als diese illegale Koka-Plantagen im Nordosten des Landes nahe der Grenze zu Venezuela zerstören wollten.

1.50 Uhr: Erste Hinrichtung in Oklahoma seit mehr als sechs Jahren

Erstmals seit mehr als sechs Jahren haben die Behörden im US-Bundesstaat Oklahoma wieder einen Todeskandidaten hinrichten lassen. Der verurteilte Mörder John Marion Grant wurde in einem Gefängnis in McAlester mit einer Giftspritze getötet, wie die Zeitung "The Oklahoman" berichtete. Der heute 60-Jährige war 1999 wegen Mordes an einer Mitarbeiterin einer Gefängnis-Cafeteria zum Tode verurteilt worden – die Tat hatte er als Insasse begangen. Der Supreme Court ließ die von einem anderen Gericht verfügte Aussetzung der Vollstreckung kurz vor der Hinrichtung aufheben.

1.03 Uhr: Drei Menschen sterben bei Verkehrsunfall in Jever

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Jever im Kreis Friesland ums Leben gekommen. Beteiligt waren zwei Laster und ein Auto, wie ein Polizeisprecher in Wilhelmshaven sagte. Der Unfall ereignete sich auf der Ortsumgehung der Kleinstadt. Laut Polizei hatte ein 56-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 210 verbotenerweise zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lasters angesetzt. Während des Überholens sei der Wagen seitlich mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. In der Folge geriet der Laster in den Gegenverkehr und stieß mit dem zuvor vom Auto überholten Lastwagen frontal zusammen.