Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell festgenommen (15.41 Uhr)

Twitter sperrt Trump-Foto (15.04 Uhr)

Bundestag hat Grundrente verabschiedet (13.52 Uhr)

Fünf Wirecard-Tochtergesellschaften insolvent (12.46 Uhr)

Hoher Sieg für Kremlchef Putin bei Verfassungsänderung in Russland (7.40 Uhr)

Die Nachrichten von heute im stern-Ticker:

+++ 15.41 Uhr: Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell festgenommen +++

Medienberichten zufolge soll die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell festgenommen worden sein. Mehr dazu in Kürze hier.

+++ 15:12 Staatsschutz ermittelt nach Anschlag auf Linken-Politikerin in Oberbayern +++

In Bayern ermittelt der Staatsschutz nach einem mutmaßlichen Anschlag auf eine Bezirksrätin der Linkspartei. Ein unbekannter Täter habe Bezirksrätin Stefanie Kirchner am vergangenen Sonntagabend von hinten angegriffen und dabei die Linkspartei beschimpft, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt. Die Politikerin habe sich selbst befreien können. Der genaue Sachverhalt müsse noch ermittelt werden. Nach Angaben des bayerischen Landesverbands der Linken befand sich Kirchner am späten Sonntagabend in Kösching auf einem Spaziergang, als der mit einem Messer bewaffnete Mann sie von hinten angegriffen und stranguliert habe. Kirchner habe Würgemale am Hals, sagte ein Sprecher der Linken. Mit Tritten habe sich die Kommunalpolitikerin befreien und fliehen können, nach der Attacke habe sie sich im Krankenhaus behandeln lassen.

+++ 15.04 Uhr: Twitter sperrt Trump-Foto nach "New-York Times"-Beschwerde +++

US-Präsident Donald Trump hat erneut Ärger mit Twitter: Der Kurznachrichtendienst sperrte ein Foto des Präsidenten, nachdem die "New York Times" einem Datenbankeintrag zufolge eine Urheberrechtsbeschwerde eingelegt hatte. In einem Tweet vom 30. Juni war Trump auf einem Foto zu sehen, das mit den Worten beschriftet war: "In Wirklichkeit sind sie nicht hinter mir her, sondern hinter dir. Ich bin nur im Weg." Am Donnerstag erschien statt des Fotos nur ein Hinweis darauf, dass es wegen einer Beschwerde des Rechteinhabers entfernt worden sei.

Das Trump-Foto war bereits 2015 in einem Artikel der "New York Times" erschienen - allerdings ohne die Beschriftung. Am Mittwoch legte das Medienunternehmen Beschwerde nach dem US-Urheberrechtsgesetz ein, wie in der Lumendatenbank, die Urheberrechtsbeschwerden sammelt, vermerkt ist. Nach Angaben der Datenbankbetreiber richtete sich die Beschwerde gegen den Trump-Tweet.

+++ 14.56 Uhr: Kippa vom Kopf gerissen - Täter zu Bewährungsstrafe verurteilt +++

Ein junger Mann, der in Freiburg einem 19-Jährigen die traditionelle jüdische Kopfbedeckung Kippa vom Kopf gerissen hatte, ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Gegen den zur Tatzeit 23-Jährigen erging ein Strafbefehl des Amtsgerichts Freiburg über sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Geldauflage von 3000 Euro. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

+++ 14.53 Uhr: Meghan beklagt fehlende Unterstützung durch Königshaus gegen "falsche Berichte" +++

Die Ehefrau von Prinz Harry, Meghan, hat eine fehlende Rückendeckung durch das britische Königshaus angesichts "falscher und schädigender" Medienberichte während ihrer Schwangerschaft beklagt. Die königliche "Institution" habe sie nicht vor den Anschuldigungen geschützt und es sei ihr auch "verboten" worden, "sich zu verteidigen", heißt es in Gerichtsdokumenten, aus denen der Rundfunksender BBC und die Nachrichtenagentur Press Association zitierten.

+++ 14:52 Uhr: Traktor baut Unfall mit zehn Menschen in Schaufel - drei Kinder tot +++

Beim Unfall eines Traktors, der zehn Menschen in seiner Schaufel transportiert hat, sind in Kanada drei Kinder ums Leben gekommen. Der Traktorfahrer sei in der Nacht zum Donnerstag mit sechs Kindern und vier Erwachsenen in seiner vorderen Schaufel unterwegs gewesen, berichteten kanadische Medien. Im Ort Notre-Dame-de-Stanbridge, etwa 75 Kilometer südöstlich der ostkanadischen Metropole Montreal, seien die Menschen aus zunächst ungeklärter Ursache aus der Schaufel gefallen und von dem Traktor angefahren worden. Dabei kamen drei der Kinder ums Leben. Die drei anderen Kinder und zwei Erwachsene wurden schwer verletzt, zwei weitere Erwachsene wurden leicht verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

+++ 14.49 Uhr: Mindestens sieben Corona-Infektionen bei Familienfeier in Kiel +++

Bei einer Familienfeier in Kiel haben sich mindestens sieben Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Dies sei am vergangenen Wochenende geschehen, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet. Den Angaben zufolge arbeiten drei Infizierte in Einrichtungen der Altenhilfe. Ein infiziertes Kind besuche eine Kita, die laut "Kieler Nachrichten" am Mittwoch geschlossen wurde. Die Feier fand der Stadt Kiel zufolge im Freien statt. Sie sei im Rahmen der geltenden Corona-Regeln erlaubt gewesen.

+++ 14.24 Uhr: Mike Krüger dichtet seinen "Nippel"-Song auf Corona um +++

Der Hamburger Sänger Mike Krüger hat sich von der Corona-Zeit inspirieren lassen und seinen berühmten "Nippel"-Song ("Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche zieh'n") umgedichtet. Ziemlich genau 40 Jahre nach der ersten Veröffentlichung des Liedes hat Krüger nun für die "Bild"-Zeitung zwei Strophen neu gedichtet und zum Maskentragen und Installieren der Corona-Warnapp aufgerufen. "Wenn ich mich schon mal wieder nach Jahren zu irgendwas äußere, dann finde ich es ganz gut, wenn man sich in dieser Zeit dazu äußert, dass die Leute doch bitte ihre Masken tragen sollten, und es wäre sehr nett, wenn noch mehr Menschen sich diese App runterladen würden", sagte der Komiker der Nachrichtenagentur DDP.

+++ 14.24 Uhr: Corona-Neuinfektionen in Israel klettern auf Rekordwert +++

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel hat einen neuen Höchstwert erreicht. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 966 neue Fälle registriert. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert, der in Israel seit dem Ausbruch der Pandemie registriert wurde. Israel hat fast doppelt so viele Neuinfektionen - wobei Deutschland etwa neunmal mehr Einwohner hat als Israel. Aus diesem Grund wurden neue Beschränkungen verkündet. Verschiedene Viertel in Lod bei Tel Aviv sowie in der Hafenstadt Aschdod sollten für mindestens eine Woche abgeriegelt werden. Auch in den Palästinensergebieten soll von Freitag an ein fünftägiger Lockdown in Kraft treten.

+++ 14.10 Uhr: Nach Hitler-Aussage - Tschechien muss sich für Zeman entschuldigen +++

Der tschechische Staat muss sich laut einem Urteil für seinen Präsidenten Milos Zeman bei der Enkelin des Schriftstellers Ferdinand Peroutka förmlich entschuldigen. Das entschied ein Gericht in Prag der Agentur CTK zufolge. Das Staatsoberhaupt hatte dem 1978 gestorbenen Publizisten in einer Rede auf einer Holocaust-Konferenz die Worte "Hitler ist ein Gentleman" in den Mund gelegt. Das sei unfair und ungerecht, urteilten die Richter. Zeman bestand in der Vergangenheit immer wieder auf der Richtigkeit seiner Aussage. Historiker sind indes der Überzeugung, dass Peroutka dies nie geschrieben habe.

+++ 14.09 Uhr: EU-Kommission geht wegen Gutschein-Pflicht gegen Rom und Athen vor +++

Im Streit um die Erstattung abgesagter Reisen verschärft die EU-Kommission das Vorgehen gegen Italien und Griechenland. Wegen verpflichtender Gutschein-Lösungen in den Mittelmeerländern leitete die Brüsseler Behörde sogenannte Vertragsverletzungsverfahren ein. Passagiere in der EU hätten das Recht, "zwischen einer Rückzahlung und anderen Formen der Erstattung, wie einem Gutschein, zu wählen", hieß es. Die Tourismus- und Reisebranche ist von der Corona-Krise besonders hart getroffen worden. Die Pflicht zur Erstattung brachte Reiseveranstalter und Airlines in finanzielle Bedrängnis.

+++ 14.01 Uhr: Pariser Gericht gibt erstmals Staat Verantwortung für Schäden durch Epilepsie-Medikament +++

Nach tausenden Fällen von Missbildungen bei Neugeborenen durch ein Epilepsie-Medikament hat ein französisches Gericht erstmals den Staat zum Verantwortlichen erklärt. Das Verwaltungsgericht im Pariser Vorort Montreuil verurteilte den französischen Staat zu einer Entschädigung von drei Familien, deren Kinder mit schweren Missbildungen auf die Welt kamen, nachdem ihre Mütter während der Schwangerschaft das Medikament Depakine eingenommen hatten. Nach Auffassung des Gerichts tragen auch der Pharmakonzern Sanofi, der das Medikament über Jahrzehnte vertrieben hatte, sowie die Ärzte, die es verschrieben haben, eine Mitverantwortung.

+++ 13.52 Uhr: Bundestag hat Grundrente verabschiedet +++

Der Bundestag hat die sogenannte Grundrente verabschiedet, durch die kleine Renten von rund 1,3 Millionen Menschen aufgebessert werden sollen. Damit kann nun am Freitag auch der Bundesrat über das Gesetz entscheiden, das zum 1. Januar 2021 in Kraft treten soll.

+++ 13.44 Uhr: Aussagen über Homosexuelle: Pastor wegen Volksverhetzung angeklagt +++

Ein evangelischer Pastor ist wegen seiner Aussagen über Homosexualität von der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Volksverhetzung angeklagt worden. Der Mann habe bei einem Eheseminar im Oktober 2019 Homosexuelle pauschal als Verbrecher und Homosexualität als "Degenerationsform der Gesellschaft" bezeichnet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Seine Äußerungen habe er später auch bei Youtube hochgeladen. Der zuständige Kirchenausschuss hatte wegen der umstrittenen Äußerungen im Mai bereits ein Disziplinarverfahren gegen den Pastor eingeleitet.

+++ 13.32 Uhr: Strand-Ampel für Lübecker Bucht freigeschaltet +++

Eine virtuelle Ampel gegen überfüllte Strände: Für Teile der Lübecker Bucht ist die sogenannte Strand-Ampel freigeschaltet worden. Auf der Internetseite www.strandticker.de können sich Tagesgäste über den Andrang an den Ostsee-Stränden zwischen Scharbeutz und Rettin informieren. Grün bedeutet, dass es an dem betreffenden Strandabschnitt noch genügend freie Plätze gibt. Bei gelb wird es langsam eng, und rot bedeutet, dass der Strandabschnitt wegen zu vieler Besucher geschlossen ist. Die Infos kommen vorerst von Strandkorbvermietern und den Angestellten, die die Kurtaxe kassieren.

+++ 13.25 Uhr: Betreuer von Kleinkindern klagen über schlechte Bezahlung und Arbeitsbelastung +++

Die Betreuer von Kleinkindern in Deutschland sind einer Studie zufolge mit ihrem Beruf zufrieden, beklagen aber eine schlechte Bezahlung und eine hohe Arbeitsbelastung. So gaben in der Erhebung der OECD 94 Prozent der Betreuer von Kindern unter drei Jahren an, mit ihrem Beruf zufrieden zu sein. Aber nur 30 Prozent sehen ihr Gehalt als ausreichend an. Über zwei Drittel der Betreuer klagen zudem über eine zu hohe Arbeitsbelastung, weil Kollegen abwesend sind. Unter den Leitungskräften klagen knapp zwei Drittel, dass die Arbeit unter dem Personalmangel leide.

+++ 13.19 Uhr: Flugpersonal wehrt sich mit Protestaktionen gegen Stellenabbau +++

Mit Protestaktionen in Berlin haben Beschäftigte mehrerer Fluggesellschaften auf den drohenden Stellenabbau bei ihren angeschlagenen Arbeitgebern aufmerksam gemacht. Vor dem Reichstagsgebäude übergaben am Vormittag rund 100 Personalvertreter und Mitglieder der Gewerkschaft Verdi ihre Forderungen an Mitglieder des Bundestages. Besonders betroffen seien Mitarbeiter von Germanwings, der Luftfahrtgesellschaft Walter sowie Sunexpress Deutschland. Auch Beschäftigte der Fluggesellschaft Easyjet, dem größten Anbieter an den Berliner Flughäfen, beteiligten sich. Das britische Unternehmen will Flotte und Personal in Berlin aufgrund der Corona-Krise deutlich reduzieren.

+++ 13.15 Uhr: Tesla plant für neue Fabrik Bauarbeiten bis März 2021 +++

Der US-Elektroautobauer Tesla plant für seine erste Fabrik in Europa zunächst mit Bauarbeiten bis in den März 2021 hinein. Das geht aus einem aktualisierten Antrag für die umweltrechtliche Genehmigung hervor. Die Produktion in Grünheide nahe Berlin, die im Juli 2021 starten soll, ist demnach in einem Betrieb mit drei Schichten an 24 Stunden pro Tag vorgesehen. Aus der Prognose für den Umfang des Lärms beim Betrieb geht hervor, dass Tesla pro Schicht von 2100 Beschäftigten ausgeht. In der Fabrik ist eine maximale Produktion von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr geplant. Dabei soll die Zahl so schnell wie möglich auf das Maximum hochgefahren werden.

+++ 13.03 Uhr: 18-Jähriger soll Onkel erstochen und Großvater schwer verletzt haben +++

Ein 18-Jähriger soll in einem Wohnhaus in Soest seinen Onkel erstochen und den Großvater schwer verletzt haben. Der 65-jährige werde es "nach bisherigem Kenntnisstand überleben", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Am Mittwochnachmittag habe der 18-jährige Tatverdächtige nach aktuellem Ermittlungsstand mit einem Messer auf seinen Großvater und auf den Brustkorb des 41-jährigen Onkels eingestochen und sei danach zu Fuß geflohen. Er konnte später von der Polizei festgenommen werden. "Zum Tatmotiv haben wir bisher keine Anhaltspunkte", so die Staatsanwältin.

+++ 13.01 Uhr: Bremen hisst Werder-Fahne am Rathaus +++

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat sich wenige Stunden vor dem Relegationshinspiel von Werder gegen den 1. FC Heidenheim mit einer Videobotschaft an die Bremer Fans gewandt. "Nach dem letzten Spieltag bin ich fest davon überzeugt: Werder wird den Klassenerhalt schaffen", sagte der SPD-Politiker. Um zu zeigen, "dass die ganze Stadt, die ganze Region, hinter unserem ruhmreichen SVW steht", wurde am Bremer Rathaus eine große Werder-Fahne gehisst. Die Partie des Tabellensechzehnten der Fußball-Bundesliga gegen den Dritten der 2. Bundesliga beginnt um 20.30 Uhr im Bremer Weserstadion (DAZN/Amazon Prime).

+++ 12.46 Uhr: Fünf Wirecard-Tochtergesellschaften insolvent +++

Der Bilanzskandal beim Dax-Konzern Wirecard zieht nach der Muttergesellschaft nun auch fünf Tochterfirmen finanziell in Mitleidenschaft. Wie das Münchner Amtsgericht mitteilte, haben diese fünf Gesellschaften nun ebenfalls Insolvenz beantragt. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist wie bei der Mutter Wirecard AG der Rechtsanwalt Michael Jaffé. Alle fünf Töchter sind wie die Wirecard AG im Münchner Vorort Aschheim ansässig, dabei handelt es sich um Firmen, die Dienstleistungen und Software für die Muttergesellschaft anbieten, Dazu zählen etwa die Vertriebs- und Marketinggesellschaft Wirecard Global Sales und die Softwarefirma Wirecard Issuing Technologies.

+++ 12.29 Uhr: Vater in Ostsee ertrunken - Kinder nach Badeunglück wieder aus Klinik

Die beiden Kinder, die bei einem Badeunglück bei Ahrenshoop an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern gerettet worden waren, haben die Klinik inzwischen wieder verlassen. Sie werden, wie andere Angehörige und auch die Unfallhelfer, seelsorgerisch betreut, wie eine Polizeisprecherin in Stralsund sagte. Bei dem Unglück war der Vater eines der beiden Kinder ums Leben gekommen. Er hatte zuvor die beiden Zehnjährigen aus einer lebensgefährlichen Situation in der Strömung der Ostsee gerettet.

+++ 12.26 Uhr: Union will nach Tabakwerbeverbot keinen weiteren Werbeverboten zustimmen +++

Nach dem Votum des Bundestags für ein Tabakwerbeverbot sieht die Union keine Chance für weitere Werbeverbote - etwa für Alkohol oder zuckerhaltige Produkte. "Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch machen Produkte wie Alkohol und Zucker weder krank noch abhängig", sagte die stellvertretende Unionsfraktionschefin Gitta Connemann (CDU) der Nachrichtenagentur AFP. "Hier macht die Dosis das Gift." Tabak hingegen nehme eine Ausnahmestellung ein, die ein Werbeverbot rechtfertige: "Tabak tötet auch bei bestimmungsgemäßem Konsum: Nur eine Zigarette am Tag kann krank machen." Der Bundestag wird am Abend abschließend über ein weitgehendes Werbeverbot für Tabakprodukte abstimmen.

+++ 12.25 Uhr: Denkmal von äthiopischem Kaiser zerstört - Londons Rastafari besorgt +++

Der Angriff auf ein Denkmal für den letzten äthiopischen Kaiser Haile Selassie (1892-1975) in London hat bei der örtlichen Rastafari-Gemeinde Besorgnis ausgelöst. Die Büste im Cannizaro-Park im Stadtteil Wimbledon war von einer Gruppe von ungefähr 100 Menschen attackiert und zerstört worden, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Vermutet wird, dass der Vorfall im Zusammenhang steht mit Unruhen in dem ostafrikanischen Land nach dem gewaltsamen Tod des Sängers und politischen Aktivisten der Bevölkerungsgruppe der Oromo, Hachalu Hundessa. Die in Jamaika entstandene Rastafari-Religion verehrt Haile Selassie als Gottheit. Für viele Oromo hingegen - die größte Bevölkerungsgruppe in Äthiopien, die sich aber marginalisiert fühlt - gilt der Monarch als Symbol der Unterdrückung.

+++ 12.24 Uhr: Höhere Spieleinsätze und 65 Lottomillionäre im ersten Halbjahr +++

Glücksspiel in der Krise: Lotto hat trotz der coronabedingten vorübergehenden Schließung vieler Annahmestellen höhere Spieleinsätze verbucht. Sie stiegen im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bundesweit um rund 4,2 Prozent auf 3,75 Milliarden Euro, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) mit. Bundesweit 65 Tipper konnten sich im ersten Halbjahr 2020 über Millionengewinne freuen - fünf mehr als von Januar bis Juni 2019. Das Land mit den meisten dieser Glückspilze war Baden-Württemberg mit 13 Lottospielern. Zehn Gewinne über der Millionengrenze gab es in Nordrhein-Westfalen und acht in Bayern. Die Hitliste der bei "6 aus 49" am häufigsten gezogenen Zahlen führte von Januar bis Juni 2020 die 11 an. Sie wurde 16 Mal gezogen. Die 42 lag mit zwölf Treffern auf dem zweiten Platz, vor der 22 und der 49, die jeweils elfmal aus der Ziehungstrommel fielen. Schlusslichter waren die 15 und die 45, die beide nur zweimal gezogen wurden.

+++ 12.14 Uhr: Äthiopien: Mehr als 90 Tote bei Protesten +++

Bei Protesten in Äthiopien nach dem Tod eines prominenten Sängers sind mehr als 90 Menschen getötet worden. In Oromia seien mindestens 81 Menschen ums Leben gekommen, zitierte die regierungsparteinahe Nachrichtenseite Walta Info den Polizeichef der Region. Zudem seien in Addis Abeba zehn Leute getötet worden, darunter zwei Polizisten, sagte der Polizeichef der Hauptstadt am Donnerstag im staatlichen Fernsehen.

Der Sänger Hachalu Hundessa, der für seine politischen Lieder bekannt ist und von vielen Oromo als Verfechter der Bevölkerungsgruppe angesehen wird, wurde am Montag getötet. Daraufhin kam es am Dienstag in Addis Abeba sowie in Oromia zu teilweise blutigen Protesten. Hachalu wurde am Donnerstag in Ambo in der Oromia-Region beerdigt. Eine kleine Menschenmenge nahm an der Zeremonie teil, wie im staatlichen Fernsehen zu sehen war. Am Donnerstag blieb auch das Internet in Teilen Äthiopiens weiterhin abgeschaltet. Aus dem Grund konnte unter anderem das wöchentliche Online-Briefing der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (AU) zur Lage der Corona-Krise in Afrika nicht stattfinden.

+++ 12.06 Uhr: Waldbrände im brasilianischen Amazonas: Verheerendster Juni seit 13 Jahren +++

Die Zerstörung des brasilianischen Regenwalds durch Brände dürfte dieses Jahr noch schlimmer werden als im bereits verheerenden Vorjahr: Allein im Juni zählte Brasiliens Institut für Weltraumforschung (INPE) bei der Auswertung von Satellitenaufnahmen 2248 Brände im Amazonas, 19,5 Prozent mehr als im Juni 2019. Das ist der schlimmste Juni seit 13 Jahren, wie das Institut mitteilte. Der Höhepunkt dürfte nach Einschätzung von Experten aber erst im August erreicht werden. Im vergangenen Jahr hatte die Zahl der Brände bei 30.000 gelegen und sich damit im Vergleich zum August 2018 verdreifacht.

+++ 12.02 Uhr: EMGH verurteilt Frankreich wegen des Umgangs mit Migranten +++

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Frankreich wegen "erniedrigender Behandlung" von Migranten verurteilt. "Sie schliefen auf der Straße, hatten keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen, verfügten über keinerlei Mittel zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts und hatten ständig Angst, überfallen oder ausgeraubt zu werden", erklärte der Gerichtshof mit Sitz in Straßburg am Donnerstag. Die Behandlung der Kläger lasse einen "Mangel an Respekt vor ihrer Würde" erkennen.

Geklagt hatten fünf asylsuchende Männer. Sie warfen dem französischen Staat vor, dass sie für mehrere Monate ohne finanzielle oder materielle Unterstützung leben mussten. Die Männer kommen aus Afghanistan, Georgien, Russland und dem Iran. Das Gericht hat festgestellt, dass die Kläger während des Asylverfahrens auf der Straße leben mussten - etwa in Zelten. "Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die französischen Behörden ihren Pflichten gegenüber den Antragstellern nach innerstaatlichem Recht nicht nachgekommen sind", hieß es weiter.

+++ 11.58 Uhr: EuGH: Gefährder dürfen vor Abschiebung in normales Gefängnis +++

Islamistische Gefährder dürfen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs unter bestimmten Umständen vor ihrer Abschiebung in einem gewöhnlichen Gefängnis untergebracht werden. Der Betroffene müsse jedoch von den Strafgefangenen getrennt werden, befanden die Luxemburger Richter. Die Unterbringung in einer speziellen Hafteinrichtung ist demnach nicht zwingend erforderlich.

+++ 11.47 Uhr: Kleinere Gewerkschaften im Streit um Tarifeinheitsgesetz in Karlsruhe erfolglos +++

Drei kleinere Gewerkschaften sind zunächst mit Verfassungsbeschwerden gegen Neuregelungen im umstrittenen Tarifeinheitsgesetz gescheitert, die nach ihrer Ansicht Spartengewerkschaften weiterhin nicht ausreichend schützen. Das Bundesverfassungsgericht nahm die Beschwerden in einem Beschluss nicht zur Entscheidung an. Das höchste deutsche Gericht begründete dies vor allem damit, dass die aufgeworfenen Fragen zunächst von den Fachgerichten geklärt werden müssten.

+++ 11.41 Uhr: Unfallforscher: Verkehr im Corona-Lockdown lebensgefährlicher +++

Auf Deutschlands Straßen ist trotz weniger Verkehr im Corona-Lockdown das Risiko tödlicher Unfälle gestiegen. Im April lag nach Berechnungen der Allianz-Versicherung das "relative Getötetenrisiko" um fast die Hälfte höher als in den Vergleichsmonaten der Vorjahre. Demnach starben im April im statistischen Schnitt 11,1 von 1000 Verunglückten. Im April 2019 dagegen waren rechnerisch von 1000 Verunglückten nur 7,5 gestorben. In absoluten Zahlen: Im April verunglückten in Deutschland laut amtlichen Zahlen 21.236 Menschen, davon starben 236. "Die geringere Verkehrsdichte führt dazu, dass Verkehrsregeln weniger beachtet werden, das gilt für alle Verkehrsteilnehmer", sagte Jörg Kubitzki, vom Allianz Zentrum für Technik.

+++ 11.41 Uhr: Hunderte Elefanten in Botsuana verendet +++

Im südafrikanischen Botsuana sind hunderte Elefanten verendet, ohne dass die Wildhüter eine Erklärung dafür haben. Bisher könnten sie den Tod von 275 Elefanten im bei Touristen beliebten Okavango-Delta bestätigen, in einem Bericht sei aber von 356 Kadavern die Rede, sagte der Leiter der für Wildtiere und Nationalparks zuständigen Behörde, Cyril Taolo, der Nachrichtenagentur AFP. Die Ursache sei völlig unklar, nur eine Milzbrand-Vergiftung und Wilderei könnten ausgeschlossen werden. Laut dem Bericht könnte das Massensterben vor rund drei Monaten begonnen haben.

+++ 11.37 Uhr: China droht Großbritannien +++

China hat Großbritannien im Streit um Hongkong mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die Regierung in Peking wies das Einbürgerungsangebot des britischen Premierministers Boris Johnson an bis zu drei Millionen ehemalige britischen Untertanen in der früheren Kronkolonie scharf zurück. Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian bekräftigte vor der Presse in Peking die chinesische Position, dass diese kein Aufenthaltsrecht in Großbritannien haben dürften. Alle Hongkonger seien chinesische Staatsbürger. Aus Protest gegen das umstrittene neue Sicherheitsgesetz bestellte die britische Regierung den chinesischen Botschafter Liu Xiaoming ins Außenministerium in London ein. Außenminister Dominic Raab warf der Führung in Peking vor, mit dem Gesetz die bisher garantierten Freiheiten in Hongkong zu strangulieren.

+++ 11.37 Uhr: Arbeitslosigkeit in der EU steigt im Mai leicht auf 6,7 Prozent +++

Auch im Mai hat die Corona-Krise nicht zu einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenzahl in der EU-Statistik geführt. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, legte die Erwerbslosenquote von 6,6 Prozent im April auf 6,7 Prozent zu. Die Statistiker hoben allerdings hervor, dass sich die Wirklichkeit auf dem Arbeitsmarkt in der Corona-Krise weiterhin nur schwer erfassen lasse. Kurzarbeit und Effekte der Kinderbetreuung zuhause dürften die Auswirkungen auf die EU-Statistik begrenzt haben. Im Mai waren Eurostat zufolge in der EU insgesamt 14,37 Millionen Menschen arbeitslos. Dies waren 253.000 mehr als im April.

+++ 11.15 Uhr: Weiterer Verdächtiger im Missbrauchskomplex Münster in Untersuchungshaft +++

Im Zuge der bundesweiten Ermittlungen im Missbrauchskomplex Münster ist gegen einen weiteren Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der 52-Jährige aus Norderstedt in Schleswig-Holstein legte in seiner Vernehmung ein Geständnis ab, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Münster mitteilten. Damit sitzen wegen der Missbrauchsserie nun elf mutmaßliche Täter in U-Haft, die Ermittlungen richten sich aktuell gegen mehr als 20 Verdächtige. Der 52-Jährige war am Dienstag bei einer Razzia in insgesamt vier Bundesländern vorläufig festgenommen worden.

+++ 11.15 Uhr: Bundestag beschließt Nachtragshaushalt +++

Der Bund darf zur Bewältigung der Corona-Krise in diesem Jahr Rekordschulden von fast 218 Milliarden Euro aufnehmen. Der Bundestag beschloss den zweiten Nachtragshaushalt zur Finanzierung des Konjunkturpakets. Damit steigt die für das laufende Jahr geplante Neuverschuldung auf 217,8 Milliarden Euro. Mit dem zusätzlichen Geld sollen vor allem Maßnahmen finanziert werden, die Konsum und Wirtschaft in den kommenden Monaten wieder ankurbeln sollen. Nun gilt unter anderem für ein halbes Jahr ein geringerer Mehrwertsteuersatz beim Einkaufen. Familien bekommen einen Bonus von 300 Euro pro Kind. Außerdem sollen kleine und mittelständische Unternehmen, die wegen der Krise besonders hohe Umsatzeinbrüche haben, Überbrückungshilfen von fast 25 Milliarden Euro erhalten. Mit dem Ja der Union ist der Weg frei für die Zustimmung zur Grundrente am Nachmittag.

+++ 11.13 Uhr: Historischer Fund: KGB-Akten bei Hausrenovierung in Lettland entdeckt +++

In Lettland sind bei der Renovierung eines Privathauses mehrere sehr gut erhaltene Unterlagen des früheren sowjetischen Geheimdienstes KGB gefunden worden. Die drei Dokumentenordner waren nach einem Bericht des lettischen Rundfunks in einer Wand versteckt. Sie wurden dem Lettischen Nationalarchiv in Riga übergeben. Alle Schriftstücke seien in russischer Sprache verfasst - einige davon handgeschrieben, andere mit der Maschine getippt. Nach Angaben von Historikern bestehe kein Zweifel an der Echtheit der bislang unbekannten Unterlagen - ihre Fallnummern stimmen mit anderen KGB-Dokumenten im Archiv des baltischen EU-Landes überein.

+++ 11.06 Uhr: Deutsche Umwelthilfe misst überhöhte Diesel-Abgase +++

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in ihrem Emissions-Kontroll-Institut in den vergangenen Monaten Abgasmessungen bei Dieselfahrzeugen im realen Straßenbetrieb durchgeführt. Die Messungen des Dieselabgasschadstoffes Stickstoffoxid zeigen, dass selbst die relativ neuen Euro 5 und Euro 6 a-c Diesel-Pkw die Luft um ein Mehrfaches des gesetzlichen Grenzwertes ausstoßen. "Die von der Automobilindustrie der Bundesregierung diktierten Placebo-Software-Updates bringen im realen Straßenbetrieb keine wirksame Verbesserung der zu hohen Stickoxid-Emissionen", sagte Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer dazu.

+++ 11.05 Uhr: Diebe stehlen 2100 Meter Kupferkabel an Bahnstrecke in Aachen +++

Unbekannte haben an einer Bahnstrecke in Aachen 2,1 Kilometer Kupferkabel mit einem Gesamtgewicht von mehr als 2000 Kilogramm gestohlen. Bei dem Diebstahl müssen die Täter sehr raffiniert und mit Sachverstand ans Werk gegangen sein, wie die Bundespolizei am Donnerstag in Aachen mitteilte. Gleichwohl brachten sie sich selbst in Lebensgefahr: Die an einem Bahntunnel auf der Strecke zwischen Aachen und dem belgischen Lüttich gestohlenen Kabel befanden sich in der Nähe der Oberleitung, die mit 15.000 Volt betrieben wird. Den angerichteten Schaden bezifferten die Ordnungshüter mehr als 27.000 Euro. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und hofft auf Zeugenhinweise.

+++ 11.03 Uhr: Umfrage: Zoo-Besucher sehen Artenschutz als Hauptaufgabe +++

Eine große Mehrheit der Bundesbürger sieht Artenschutz nach einer repräsentativen Studie als Hauptaufgabe von Zoos in Deutschland an. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes der Zoologischen Gärten hervor, die in Berlin vorgestellt wurde. Der Erhalt der biologischen Vielfalt durch Pflege und Zucht von Tierarten, die in freier Wildbahn gefährdet sind, werteten 65 Prozent der Befragten als "sehr wichtig". Gut einem Viertel (28 Prozent) war diese Frage wichtig. Mehr als der Hälfte der Befragten (55 Prozent) war das Engagement von Zoos für Naturschutz auch außerhalb der eigenen Gehege sehr wichtig. Den Bildungsaspekt in Tiergärten schätzten fast 90 Prozent aller Interviewten. Zwei Drittel gaben an, bei ihrem letzten Zoobesuch etwas über Tiere gelernt zu haben.

+++ 11.01 Uhr: Infektions-Kennziffer im Kreis Gütersloh erneut leicht gesunken +++

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis Gütersloh etwas weiter gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 76,4. Am Vortag lag dieser Wert bei 78,0, am Dienstag bei 86,0 und am Dienstag vergangener Woche noch bei 270,2. Demnach sank diese Infektions-Kennziffer zuletzt langsamer.

+++ 10.41 Uhr: Mehrere Verletzte bei Fallschirmübung auf US-Truppenübungsplatz +++

Bei einer Fallschirmübung auf einem US-Truppenübungsplatz in der Oberpfalz sind mehrere Soldaten und ein Feuerwehrmann verletzt worden. Die Soldaten seien mit ihren Fallschirmen in Bäumen gelandet, teilte ein Sprecher des Truppenübungsplatzes mit. Lebensbedrohlich seien die Verletzungen nicht. Der Feuerwehrmann wurde bei der Bergung auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) verletzt. Insgesamt waren am Mittwochabend etwa 160 Einsatzkräfte vor Ort. Die Unfallursache war zunächst noch unklar und sollte untersucht werden.

+++ 10.32 Uhr: Interesse an Wohnmobilen in Corona-Krise sprunghaft gestiegen +++

Die Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie haben bei den Deutschen offenbar das Interesse an Wohnmobilen angeregt. Im Mai 2020 seien 10.460 Neuzulassungen für Wohnmobile erteilt worden, gut 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden unter Berufung auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes mit. Unter allen Pkw-Typen sei dieses das einzige Segment mit einer Steigerung gewesen.

Wohnmobile liegen bereits länger im Trend, wie die Statistiker ausführten. Demnach wuchs der Bestand in Deutschland von 2015 bis 2020 kontinuierlich von gut 390.000 auf knapp 590.000 zu. Das ist ein Plus von 50 Prozent.

+++ 10.03 Uhr: KfW: Zahl der Existenzgründungen erstmals seit fünf Jahren gestiegen +++

Die Zahl der Existenzgründungen in Deutschland ist erstmals seit fünf Jahren wieder gestiegen. 605.000 Menschen machten sich nach einer Auswertung der Förderbank KfW im vergangenen Jahr selbstständig und damit 58.000 mehr als ein Jahr zuvor. Allerdings könnte die Corona-Krise 2020 den positiven Trend schon wieder umkehren. "Ich erwarte, dass Gründungspläne unter dem Eindruck der aktuell existenzbedrohenden Lage vieler Selbstständiger teilweise verschoben werden", erklärte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib in Frankfurt. Zugleich jedoch dürften steigende Arbeitslosenzahlen dazu führen, dass mehr Menschen aus der Not heraus den Schritt in ein eigenes Unternehmen wagen.

+++ 9.49 Uhr: Tokio verzeichnet höchste Tageszahl an Coronafällen seit Anfang Mai +++

Japans Hauptstadt Tokio hat den höchsten Anstieg an Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden seit Anfang Mai erlebt. Die Stadtregierung bestätigte 107 neue Infektionsfälle, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete. Die Zahl der Infizierten war seit der Aufhebung des landesweiten Corona-Notstandes am 25. Mai wieder gestiegen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in Japan bisher gut 19.600 bestätigte Infektionsfälle, 989 Menschen starben, wie der staatliche Sender NHK berichtet. Japan hatte vergangenen Monat den Notstand im ganzen Land aufgehoben, da die Krise so gut wie unter Kontrolle gebracht worden sei, hieß es damals.

+++ 9.47 Uhr: Zahl der Corona-Fälle in Südafrika steigt rasant an +++

In Südafrika steigt die Zahl der Corona-Infektionen rasant an. Innerhalb eines Tages meldeten die Behörden nach den letzten verfügbaren Zahlen 8124 neue Fälle sowie 92 Todesfälle. Nach der Westkap-Provinz mit Kapstadt als Zentrum entwickelt sich nun das Wirtschaftszentrum rund um Johannesburg zur Schwerpunktregion. Die Provinz Gauteng stellt jetzt mit 45.944 Fällen knapp 29 Prozent aller landesweiten Fälle, die Westkap-Provinz kommt mit 64.377 Fällen auf 40,4 Prozent. Insgesamt hat Südafrika nach den letzten verfügbaren Zahlen 159.333 Covid-19-Fälle verzeichnet.

+++ 9.30 Uhr: Neuseeländischer Gesundheitsminister tritt nach Corona-Fauxpas ab +++

Nach einer Serie von Fehltritten im Zusammenhang mit den Corona-Regeln hat Neuseelands Gesundheitsminister David Clark seinen Rücktritt erklärt. Ihm sei zunehmend klar geworden, dass sein Verbleib in diesem schwierigen Amt von der Strategie der Regierung im Kampf gegen die Pandemie ablenke, sagte er in einer überraschend einberufenen Pressekonferenz. Premierministerin Jacinda Ardern bestätigte, dass sie Clarks Rücktritt annehme.

Noch im April hatte sie dies abgelehnt, nachdem Clark zweimal gegen Corona-Regeln verstoßen hatte und schon damals seinen Rücktritt anbot.

Clark war unter anderem mit seiner Familie trotz der damals geltenden Ausgehbeschränkungen zum Strandurlaub aufgebrochen. Zudem hatte er ebenfalls während des Lockdowns eine Mountainbike-Tour unternommen. In den zurückliegenden Wochen gab es ferner Kritik wegen seiner Quarantäne-Politik, mit der Neuseeland das Virus fernhalten wollte. Bildungsminister Chris Hipkins werde das Amt des Gesundheitsministers bis zu Wahl im September mit übernehmen, sagte Ardern.

+++ 09.12 Uhr: Mindestens 110 Tote nach Erdrutsch in Bergwerk in Myanmar +++

Bei einem Erdrutsch in einem Jade-Bergwerk in Myanmar sind mindestens 110 Arbeiter gestorben. Weitere seien nach dem Unfall am frühen Morgen (Ortszeit) eingeschlossen und mindestens 23 weitere verletzt worden, sagte der Parlamentsabgeordnete der Region Hpakant, Khin Maung Myint, der Deutschen Presse-Agentur. Der Erdrutsch sei durch starken Regen ausgelöst worden, schrieb die Feuerwehr auf Facebook.

In der Region Hpakant, in der es zum dem Unfall kam, gibt es viele Jade-Bergwerke, die oft unsicher und wenig reguliert sind. Tödliche Erdrutsche kommen dort immer wieder vor. Bei einem Vorfall vor fünf Jahren etwa starben 116 Menschen.

+++ 8.59 Uhr: Durchsuchungen nach versuchter Tötung bei Stuttgarter Corona-Demo +++

Nach einem brutalen Angriff auf Corona-Demonstranten im Mai in Stuttgart hat Baden-Württembergs Polizei versucht, mit Durchsuchungen in sieben Städten die Ermittlungen voranzutreiben. Die Aktion stehe mit dem versuchten Tötungsdelikt in Zusammenhang, sagte ein Polizeisprecher in Stuttgart. Damals war ein 54-jähriger Mann niedergeschlagen und lebensbedrohlich verletzt worden; auch seine 38 und 45 Jahre alten Begleiter wurden verletzt. Die Beamten gingen damals von einem gezielten Angriff wohl aus dem linksextremen Spektrum aus.

Über das Vorgehen der Polizei am Donnerstag berichteten zuerst die "Stuttgarter Nachrichten". Insgesamt durchsuchten die Einsatzkräfte neun Objekte in Stuttgart, Karlsruhe, Ludwigsburg, Remseck am Neckar, Tübingen, Waiblingen und Fellbach.

+++ 8.51 Uhr: Mindestens 24 Tote bei Überfall auf Entzugsklinik in Mexiko +++

Bei einem bewaffneten Überfall auf eine Entzugsklinik für Drogenabhängige im zentralmexikanischen Bundesstaat Guanajuato sind mindestens 24 Menschen getötet worden. Ersten Informationen zufolge seien die Angreifer in die Klinik eingedrungen, hätten die Opfer gezwungen, sich auf den Boden zu legen, und auf sie geschossen, sagte Pedro Cortés, Sekretär für öffentliche Sicherheit in Irapuato nordwestlich von Mexiko-Stadt. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

+++ 8.44 Uhr: Deutlicher Rückgang der Stromerzeugung in Corona-Krise +++

Die Corona-Krise hat im April deutliche Spuren am Strommarkt hinterlassen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden 36,2 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Netz eingespeist - ein Rückgang um 16,7 Prozent im Vergleich zum April 2019. Nach Angaben der Statistiker ist dies auf den geringeren Strombedarf zurückzuführen. Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren im April weite Teile der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens zum Erliegen gekommen.

+++ 8.06 Uhr: Bericht: Sigmar Gabriel als Berater von Fleischkonzern Tönnies bezahlt +++

Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel ist einem Medienbericht zufolge vom Fleischproduzenten Tönnies als Berater bezahlt worden. Der frühere Bundeswirtschaftsminister sei seit März 2020 bis mindestens Ende Mai 2020 für den Konzern tätig gewesen, berichtete das ARD-Magazin "Panorama" am Donnerstag. Demnach erhielt Gabriel bislang offenbar ein Pauschalhonorar von 10.000 Euro im Monat sowie ein zusätzliches vierstelliges Honorar für jeden Reisetag. Die Tätigkeit sollte laut "Panorama" auf zwei Jahre angelegt sein.

Auf "Panorama"-Anfrage teilte Gabriel dem Bericht zufolge mit, dass seine privatwirtschaftlichen Tätigkeiten keiner Veröffentlichungspflicht unterlägen. Er habe bei Auskünften an Medien immer auch Interessen Dritter zu wahren. Trotzdem bestätigte er, dass er ab 1. März 2020 für Tönnies tätig gewesen sei. Er habe das Unternehmen im Rahmen von drohenden Exportproblemen im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest beraten.

Gabriel erklärte, er habe seine Arbeit mittlerweile beendet: "Diese Tätigkeit musste ich aufgrund einer schwierigen Erkrankung und einer dadurch für mich notwendig gewordenen komplizierten Operation zum 31. Mai 2020 beenden". Für ihn sei zum damaligen Zeitpunkt nicht klar gewesen, ob und auch wann er seine beruflichen Tätigkeiten wieder aufnehmen könne.

+++ 7.44 Uhr: Corona-Neuinfektionen in Israel klettern auf Rekordwert +++

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Israel hat einen neuen Höchstwert erreicht. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 868 neue Fälle registriert. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert, der in Israel seit dem Ausbruch der Pandemie registriert wurde. Der bisherige Höchstwert stammt mit 819 vom 3. April. In der Nacht zum Donnerstag wurden daher neue Beschränkungen verkündet. Verschiedene Viertel in Lod bei Tel Aviv sowie in der Hafenstadt Aschdod sollten für mindestens eine Woche abgeriegelt werden. Auch in den Palästinensergebieten soll von Freitag an ein fünftägiger Lockdown in Kraft treten.

+++ 7.40 Uhr: Hoher Sieg für Kremlchef Putin bei Verfassungsänderung in Russland +++

Bei der Volksabstimmung über Russlands Verfassungsänderung hat Kremlchef Wladimir Putin nach Auszählung fast aller Wahlzettel große Zustimmung bekommen. Knapp 78 Prozent der Wahlberechtigten stimmten nach Angaben der Wahlleitung in Moskau für das neue Grundgesetz. Dieses ermöglicht Putin zwei weitere Amtszeiten. Er könnte damit bei einer Wiederwahl bis 2036 im Amt bleiben. Mit "Nein" stimmten 21,3 Prozent der Menschen während der einwöchigen Volksbefragung, die am Mittwoch endete. Am Donnerstagmorgen waren 99,9 Prozent der Stimmen ausgezählt. Die Wahlkommission will um 11 Uhr MESZ (12 Uhr Ortszeit) die Ergebnisse vorstellen.

+++ 6.56 Uhr: RKI meldet 503 Corona-Neuinfektionen +++

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge 503 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 195 228 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete (Datenstand 2.7., 0.00 Uhr). 8994 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland.

+++ 5.24 Uhr: Studie: Niedriglohnjobs in Deutschland für Beschäftigte häufig nur "Sackgasse" +++

Jeder zweite Niedriglohnbeschäftigte in Deutschland wartet laut einer Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung auch nach vier Jahren weiter auf einen Wechsel in besser bezahlte Beschäftigung. Nur etwa ein Viertel schafft in dieser Zeit den Aufstieg, wie aus der in Gütersloh veröffentlichten Untersuchung mit Daten von 1995 bis 2018 hervorgeht. Besonders für Frauen sowie Ältere erweist sich der Niedriglohn demnach als eine "Sackgasse".

+++ 3.59 Uhr: Corona-Infektionsrate in den USA auf Rekordhoch +++

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA ist auf eine Rekordhöhe gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 52.898 neue Ansteckungsfälle verzeichnet, wie die Johns-Hopkins-Universität im Bundesstaat Maryland am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte. Dies ist die höchste Zahl seit Ausbreitung des neuartigen Virus in die Vereinigten Staaten.

Die USA sind das mit Abstand am härtesten von der Pandemie heimgesuchte Land der Welt. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle liegt nach Angaben der Universität inzwischen bei 2,682 Millionen. Die Zahl der verzeichneten Todesopfer stieg zuletzt binnen 24 Stunden um weitere 706 und lag damit bei insgesamt 128.028.

+++ 3.33 Uhr: Mutmaßlicher Geburtsort von "Che" Guevara steht zum Verkauf +++

Die Wohnung, in welcher der legendäre lateinamerikanische Revolutionär Ernesto "Che" Guevara das Licht der Welt erblickt haben soll, steht zum Verkauf. Aus mehreren Ländern seien bereits Angebote zum Erwerb der Wohnung im Zentrum der argentinischen Großstadt Rosario eingegangen, sagte der Besitzer der Immobilie, Franciso Farrugia, der Nachrichtenagentur AFP. Angaben zu den Interessenten wollte er jedoch nicht machen. Das Apartment, in dem Guevara am 14. Juni 1928 geboren worden sein soll, ist 220 Quadratmeter groß und befindet sich in einem fünfstöckigen Gebäude.

+++ 1.52 Uhr: Krisenjet 737 Max: Boeing und FAA schließen Zertifizierungsflüge ab +++

Die heiße Testphase zur Wiederzulassung von Boeings nach zwei Abstürzen mit Startverboten belegten Krisenflieger 737 Max ist abgeschlossen. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA teilte mit, dass die dreitägigen Zertifizierungsflüge beendet worden seien. Damit sei ein wichtiger Meilenstein erreicht, allerdings blieben noch eine Reihe weiterer Hürden, wie etwa die Auswertung der Flugdaten. Das Startverbot werde nur aufgehoben, wenn die Sicherheitsexperten der FAA überzeugt seien, dass die Maschine alle Standards erfüllt, betonte die Behörde. Boeings meistverkaufter Flugzeugtyp 737 Max war im März 2019 im Zuge von zwei Abstürzen aus dem Verkehr gezogen worden.

+++ 0.11 Uhr: Fall Madeleine McCann: Anwalt des Verdächtigen kritisiert Staatsanwaltschaft +++

Der Anwalt des Verdächtigen im Fall Madeleine McCann hat die ermittelnde Staatsanwaltschaft Braunschweig scharf kritisiert. "Die Staatsanwaltschaft hat sich offensichtlich auf unseren Mandanten eingeschossen und probiert nun auf Biegen und Brechen, ihre Beweisnot zu beheben", sagte Rechtsanwalt Friedrich Fülscher am Mittwochabend RTL/n-tv, nachdem in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" der Fall erneut thematisiert worden war. Auf den beweisgestützten Verdacht der Staatsanwaltschaft sei er sehr gespannt. "Ich halte diese Aussage der Staatsanwaltschaft Braunschweig für unheimlich gewagt."

Ein 43 Jahre alter Deutscher, der wegen anderer Delikte inhaftiert ist, steht im Verdacht, die dreijährige Britin am 3. Mai 2007 aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz entführt zu haben.