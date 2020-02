Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Esken nennt Unionsforderung "Idee aus den 80ern" (8.20 Uhr)

Erdogan: Bis zu 35 syrische Soldaten bei türkischen Vergeltungsangriffen getötet (8.17 Uhr)

Kansas City gewinnt Superbowl gegen San Francisco (4.15 Uhr)

"1917" triumphiert bei britischen Filmpreisen (1.51 Uhr)

Johnson will sich nicht auf EU-Standards einlassen (1.08 Uhr)

Alle Nachrichten zum Coronavirus finden Sie hier in unserem separaten Ticker.

Die News von heute im Ticker:

+++ 9.15 Uhr: Nach Auftakt zu synodalem Weg scharfe Kritik in Köln an Kardinal Woelki +++

Nach seinen kritischen Äußerungen zum sogenannten synodalen Weg ist der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki in seinem eigenen Erzbistum in die Kritik geraten. Der Vorsitzende des Diözesanrats des Erzbistums und oberste Vertreter der katholischen Kölner Laien, Tim Kurzbach, schrieb im "Kölner Stadt-Anzeiger" über Woelki, die angstfreien Diskussionen zum Auftakt des synodalen Wegs in Frankfurt hätten "die scheinbare Macht auch eines Kölner Kardinals entzaubert".

Woelki hatte das zur Aufarbeitung des Missbrauchskandals der katholischen Kirche in Deutschland gedachte Gesprächsforum schon im Vorfeld kritisiert und nach dem Auftakt gesagt, alle seine Befürchtungen über den synodalen Weg seien eingetreten. Es sei "quasi ein protestantisches Kirchenparlament" entstanden, sagte er im bistumseigenen Domradio.

+++ 8.20 Uhr: Esken nennt Forderung nach Digitalministerium Idee aus den 80er-Jahren +++

SPD-Chefin Saskia Esken hält die Forderung der Union nach einem eigenständigen Digitalministerium für eine Idee aus den 80er-Jahren. "Statt immer wieder diese aus den 80er-Jahren gefallene Idee eines Digitalministeriums aufzuwärmen, sollten die Verantwortlichen im Kanzleramt dafür sorgen, dass die digitalpolitischen Vorhaben der Ministerien und weiterer Gremien besser gesteuert und koordiniert werden", sagte Esken dem "Handelsblatt". Sie lehne ein eigenständiges Digitalministeirum ab, sagte Esken. "Digital ist das neue Normal." Digitalpolitik betreffe alle Ressorts und sei insofern "längst kein Thema mehr für die Nische".

+++ 8.17 Uhr: Erdogan: Bis zu 35 syrische Soldaten bei türkischen Vergeltungsangriffen getötet +++

Die Türkei hat mit einer Gegenoffensive auf die Tötung von vier Soldaten bei einem Angriff der syrischen Regierungstruppen in der Provinz Idlib reagiert. Bis zu 35 syrische Soldaten seien getötet worden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Istanbul. Der Militäreinsatz dauere an.

+++ 8.02 Uhr: Flugverbot für 737 Max wirft Ryanair bei Wachstumsplänen zurück +++

Das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max wirft Europas größten Billigflieger Ryanair bei seinen Wachstumsplänen über Jahre zurück. Die Gesellschaft werde die Schwelle von jährlich 200 Millionen Passagieren ein bis zwei Jahre später erreichen als bisher geplant, teilte Ryanair bei der Vorlage der Quartalszahlen in Dublin mit. Statt im Geschäftsjahr bis Ende März 2024 werde dieses Ziel erst 2025 oder 2026 erreicht.

+++ 7.34 Uhr: Touristen in Neuseeland sitzen wegen Überschwemmungen fest +++

Hunderte Touristen sitzen wegen heftiger Regenfälle in einem neuseeländischen Fjord fest. Die einzige Zufahrtsstraße zum Milford Sound - eine der beliebtesten Touristenattraktionen des Landes - ist teilweise überschwemmt und beschädigt, wie der Katastrophenschutz der Region mitteilte. Die insgesamt 382 Menschen, unter ihnen Urlauber, Reiseleiter und Personal, seien aber in Sicherheit. Sie befänden sich entweder in einem Hotel oder auf Booten. Es gebe ausreichend Lebensmittel für sie. Die Behörden riefen für die Region den Notstand aus, wie es weiter hieß. Möglicherweise bleibe die Zufahrtsstraße bis zum Ende der Woche gesperrt, meldete die neuseeländische Verkehrsbehörde NZTA.

+++ 7 Uhr: Ankara: Vier türkische Soldaten bei Angriff syrischer Regierungstruppen getötet +++

Vier türkische Soldaten sind nach Angaben der Regierung in Ankara im Nordwesten Syriens bei einem Angriff der Regierungstruppen getötet worden. Durch den Artilleriebeschuss in der Provinz Idlib seien außerdem neun Soldaten verletzt worden, einer von ihnen schwer, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Bei Vergeltungsangriffen auf Stellungen der syrischen Truppen seien "mehrere Ziele zerstört" worden.

+++ 6.45 Uhr: Unions-Fraktionsvize plädiert für Zusammenarbeit mit Frankreich bei Atomwaffen +++

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul, hat für eine deutsch-französische Zusammenarbeit im Bereich der Atomwaffen plädiert. Der CDU-Politiker sagte dem "Tagesspiegel" mit Blick auf die französischen Atomwaffen: "Deutschland sollte bereit sein, sich mit eigenen Fähigkeiten und Mitteln an dieser nuklearen Abschreckung zu beteiligen." Im Gegenzug solle Frankreich diese Waffen unter ein gemeinsames Kommando der EU oder der Nato stellen, schlug Wadephul vor.

+++ 5.48 Uhr: Bezahlbarer Wohnraum gesucht: Mehr Mieter wollen in Genossenschaften +++

In Zeiten des Wohnungsmangels und steigender Mieten wächst das Interesse vieler Großstädter an Baugenossenschaften. "Auch immer mehr jüngere Leute sind auf der Suche nach Genossenschaftswohnungen", sagt Matthias Zabel vom Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (Gdw). Einige Genossenschaften etwa in Berlin haben teilweise Aufnahmestopps verhängt, weil sie auch für ihre eigenen Mitglieder nicht genügend Wohnungen haben. Zu ihnen gehört die Berliner Baugenossenschaft (bbg), bei der aktuell 450 Mitglieder auf eine Wohnung warten.

+++ 5.04 Uhr: Minderheitenrat will Änderung des Grundgesetzes +++

Der Minderheitenrat in Deutschland hält eine Änderung des Grundgesetzes in eigener Sache für erforderlich. Artikel 3 des Grundgesetzes soll demnach mit einer Klausel erweitert werden, in der der Schutz der nationalen Minderheiten in Deutschland explizit formuliert wird. "Die Zeit ist reif dafür. Leider hat ein von Schleswig-Holstein eingebrachter Entschließungsantrag im Bundesrat bisher keine Mehrheit gefunden", sagte der Vorsitzende des Minderheitenrates, Dawid Statnik, der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 5.04 Uhr: Staatsminister Annen kritisiert Trumps Landminenentscheidung +++

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen, hat den Beschluss von US-Präsident Donald Trumpf zur Wiederzulassung von Landminen scharf kritisiert. "Präsident Trumps Entscheidung, das Verbot zum Einsatz von Landminen zu ignorieren, ist ein schwerer Rückschlag für die langjährigen internationalen Bemühungen, diese tödliche Waffe zu ächten", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die USA wären gut beraten, ihre Entscheidung zu überdenken." Die Ankündigung der US-Regierung, trotz internationaler Ächtung wieder Landminen einzusetzen, hat bei Hilfsorganisationen und in der Politik heftige Kritik ausgelöst.

+++ 4.31 Uhr: Grüne: Landwirte besser gegen Macht der Supermarktketten schützen +++

Im Vorfeld eines Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels haben die Grünen einen besseren Schutz der Landwirte gegen die Marktmacht der großen Supermarktketten gefordert. Die Bäuerinnen und Bauern hätten "faire und existenzsichernde Preise" verdient, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Merkel will am Vormittag (10.00 Uhr) mit den Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels über deren Preispolitik sprechen.

+++ 4.15 Uhr: Kansas City Chiefs gewinnen Superbowl gegen San Francisco 49ers +++

Die Kansas City Chiefs haben erstmals seit 50 Jahren wieder den Superbowl gewonnen. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes bezwang die San Francisco 49ers mit dem deutschen Profi Mark Nzeocha im Finale der National Football League am Sonntag (Ortszeit) in Miami mit 31:20.

+++ 3.34 Uhr: Umweltagentur: ÖPNV bleibt Rückgrat der Mobilität in Städten +++

Trotz des wachsenden Angebots von E-Scootern und anderen alternativen Verkehrsmitteln rät die Europäische Umweltagentur (EEA) weiter zum Gebrauch von Nahverkehr, Fahrrädern und den eigenen zwei Beinen. E-Tretroller und Fahrdienstvermittler veränderten zwar die Art und Weise, wie man sich in Städten fortbewege, teilte die EU-Behörde in einem veröffentlichten Transport- und Umweltbericht mit. "Aber Gehen, Radfahren und öffentliche Verkehrsmittel bleiben die besten Wege, um die nachhaltige Mobilität in Städten zu verbessern", erklärte die EEA.

+++ 3.31 Uhr: 500 Touristen durch Schlammlawine in kanadischem Skiort eingeschlossen +++

Durch eine Schlammlawine sind rund 500 Touristen in einem westkanadischen Skiresort eingeschlossen worden. Nach starken Regenfällen wurde ein rund ein Kilometer langer Abschnitt der Zugangsstraße zu dem Sasquatch Mountain Resort mit Schlamm zugeschüttet, wie das Verkehrsministerium der Provinz British Columbia am Sonntag mitteilte. Das Freiräumen der Straße könne fünf bis sechs Tage dauern.

Das Resort liegt etwa hundert Kilometer östlich der Großstadt Vancouver. Die Resortmanagerin Shelby Lim sagte dem Sender CBC, die Touristen könnten den Ort aber mit Hubschraubern verlassen. Dafür müssen sie 150 kanadische Dollar (rund hundert Euro) pro Person bezahlen. Die Mehrheit der Urlauber beschloss laut Lim jedoch, in dem Resort zu bleiben, bis die Straße frei ist.

+++ 1.51 Uhr: "1917" triumphiert bei britischen Filmpreisen +++

Das Kriegsdrama "1917" ist der große Gewinner bei den britischen Filmpreisen. Das Werk des britischen Regisseurs Sam Mendes räumte am Sonntagabend sieben Bafta-Auszeichnungen ab, darunter die Preise für den besten Film und die beste Regie. Als bester Schauspieler wurde Joaquin Phoenix für seine Rolle in dem dunklen Psycho-Thriller "Joker" ausgezeichnet. Als beste Schauspielerin wurde Renée Zellweger für ihre Verkörperung der Musical-Legende Judy Garland in "Judy" geehrt.

+++ 1.08 Uhr: Nach Brexit: Johnson will sich nicht auf EU-Standards einlassen +++

Der britische Premierminister Boris Johnson will sich auf keinen Fall vertraglich auf die Einhaltung von EU-Standards bei Umweltschutz, Arbeitnehmerrechten und staatlichen Wirtschaftshilfen festlegen lassen. Das geht aus vorab verbreiteten Auszügen einer Rede hervor, die Johnson vor Unternehmern und Geschäftsleuten halten will. Der Premier will darin seine Verhandlungsziele bei den anstehenden Gesprächen über die künftigen Beziehungen zur EU präsentieren. Es gebe für Großbritannien genauso wenig Grund wegen eines Freihandelsabkommens die Regeln der EU in Kauf zu nehmen wie andersherum, so Johnson.

+++ 0.45 Uhr: Gedenken an Bryant vor Super Bowl - "Wir lieben dich, Kobe" +++

Die Football-Teams der Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers haben vor Beginn des Super Bowls der tödlich verunglückten Basketball-Ikone Kobe Bryant gedacht. Die Profis stellten sich am Sonntag (Ortszeit) im Hard Rock Stadium in Miami nach dem Warmmachen jeweils an der 24-Yard-Linie auf - zu Ehren Bryants, der in seiner Karriere unter anderem die Trikotnummer 24 getragen hatte. Dabei gab es auch einen Moment des Schweigens, zahlreiche Fans starteten danach "Kobe"-Rufe.

Bei der kurzen Zeremonie wurde auch Bryants 13 Jahre alter Tochter Gianna und den weiteren sieben Insassen gedacht, die am vergangenen Sonntag bei einem Hubschrauber-Absturz ebenfalls ums Leben gekommen waren.