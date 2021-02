Facebook blockiert Medieninhalte in Australien +++ Antisemitismusbeauftragter: Anschlag von Hanau für immer eine Mahnung +++ Hacker attackieren Websites der Militärjunta in Myanmar +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Einsatz gegen Organisierte Kriminalität – Durchsuchungen bei Großfamilie in Berlin und Brandenburg

Die Polizei hat am Morgen rund zwei Dutzend Häuser und Wohnungen in Berlin und Brandenburg durchsucht. Nach Informationen von "Bild"-Zeitung und "Spiegel" richteten sich die Razzien gegen Angehörige einer Großfamilie, von der einzelne Mitglieder in Verbindung zur Organisierten Kriminalität stehen sollen. Bei der Aktion der Behörden geht es demnach um die Bekämpfung von Drogen- und Waffenkriminalität in erheblichem Umfang. Mehrere Personen seien festgenommen worden. An dem Einsatz soll auch die GSG9 beteiligt gewesen sein. Offizielle Informationen zu den Durchsuchungen gibt es bisher nicht.

+++ Die aktuellen Meldungen zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier . +++

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 8.16 Uhr: Einsatz gegen Organisierte Kriminalität – Durchsuchungen bei Großfamilie in Berlin und Brandenburg +++

Die Polizei hat am Morgen rund zwei Dutzend Häuser und Wohnungen in Berlin und Brandenburg durchsucht. Nach Informationen von "Bild"-Zeitung und "Spiegel" richteten sich die Razzien gegen Angehörige einer Großfamilie, von der einzelne Mitglieder in Verbindung zur Organisierten Kriminalität stehen sollen. Bei der Aktion der Behörden geht es demnach um die Bekämpfung von Drogen- und Waffenkriminalität in erheblichem Umfang. Mehrere Personen seien festgenommen worden. An dem Einsatz soll auch die GSG9 beteiligt gewesen sein. Offizielle Informationen zu den Durchsuchungen gibt es bisher nicht.

+++ 8.02 Uhr: Internet in Pakistan stark eingeschränkt +++

In weiten Teilen Pakistans ist das Internet stark eingeschränkt. Grund sei ein technischer Defekt an einem Unterseekabel, sagte ein Sprecher der Telekommunikationsbehörde (PTA). Demnach trat ein Schaden an einer wichtigen Verbindung nahe Ägypten auf, die Pakistan mit Nordafrika verbindet. Der Datenverkehr des wichtigen Unterseekabels wurde laut PTA auf andere Kabel umgeleitet. Dennoch sank für Millionen Menschen die Internetgeschwindigkeit drastisch. Zunächst war unklar, wann der Schaden behoben werden sollte. Knapp ein Fünftel der gut 220 Millionen Landesbewohner nutzen einer 2020 veröffentlichten Studie regelmäßig das Internet in dem südasiatischen Land.

+++ 7.54 Uhr: Hintergründe zu Explosion in Lidl-Zentrale noch unklar +++

Nach der Explosion in der Lidl-Zentrale im baden-württembergischen Neckarsulm mit drei Verletzten sind die Hintergründe weiter unklar. "Unsere Ermittlungen dauern an, aber aktuell gibt es da nichts Neues", sagte eine Sprecherin der Polizei. Woher der explodierte Brief oder das Paket gekommen war, blieb zunächst offen. Auch ein mögliches Motiv des Absenders und die Frage, ob es zuvor eine Bombendrohung gegeben haben könnte, seien noch Gegenstand der Ermittlungen.

+++ 6.52 Uhr: Hacker attackieren Websites der Militärjunta in Myanmar +++

Hacker haben in Myanmar mehrere Websites der Militärjunta angegriffen. Die Angriffe einer Gruppe mit dem Namen "Myanmar-Hacker" führten zu Störungen auf den Websites der Zentralbank, der PR-Abteilung der Armee, der Hafenverwaltung, der Regulierungsbehörde für Nahrungsmittel und Medikamente sowie des staatlichen Senders MRTV. "Wir kämpfen für Gerechtigkeit in Myanmar", erklärte die Hacker-Gruppe auf ihrer Facebookseite. Sie bezeichnete ihre Cyberangriffe als eine Art "Massenprotest vor den Websites der Regierung". Seit dem Militärputsch vom 1. Februar finden in dem südostasiatischen Land Massenproteste gegen die Junta statt.

+++ 6.13 Uhr: Saarländischer Rundfunk steht vor Wechsel an der Spitze +++

Der mächtigste Posten beim Saarländischen Rundfunk (SR) wird neu vergeben. Am Montag (22. Februar) treten drei Kandidaten bei der Intendantenwahl an. Mit SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams könnte erstmals eine Frau in der Geschichte der ARD-Anstalt in Saarbrücken die Position übernehmen. Ihr SR-Kollege Martin Grasmück ist stellvertretender Programmdirektor und kandidiert ebenfalls. Die beiden Saarländer haben prominente Konkurrenz von außen: ARD-Chefredakteur Rainald Becker. Der Posten wird frei, weil der seit 2011 amtierende Intendant Thomas Kleist, 65, Ende April aufhört.

+++ 4.53 Uhr: Migrantin stirbt in Grenzfluss zwischen Mexiko und USA +++

Beim Überqueren des Grenzflusses zwischen Mexiko und den USA ist eine Migrantin in den eiskalten Fluten gestorben. Die Venezolanerin gehörte einer Gruppe von vier Menschen an, die über den Rio Grande (in Mexiko Río Bravo genannt) in die USA zu gelangen versuchten, wie Mexikos Einwanderungsbehörde INM bekanntgab. Zwei von ihnen schafften es demnach ans andere Ufer und bekamen Hilfe von US-Grenzschutzbeamten. Ein anderer kehrte zurück ans mexikanische Ufer und musste wegen einer Unterkühlung behandelt werden. Von der Frau konnte den Angaben zufolge nur noch die Leiche geborgen werden. Das Flusswasser sei minus ein Grad kalt gewesen, hieß es. Jeden Monat werden Zehntausende Menschen an der Südgrenze der USA nach unerlaubter Einreise aus Mexiko aufgegriffen.

+++ 4 Uhr: Grüne stocken Wahlkampfetat kräftig auf +++

Die Grünen wollen in diesem Jahr deutlich mehr Geld für den Bundestagswahlkampf ausgeben als vor vier Jahren. Insgesamt liege das Wahlkampfbudget nun bei über zehn Millionen statt bei über sechs Millionen Euro wie bei der vergangenen Bundestagswahl, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner dem Nachrichtenportal T-online. "Das ist für uns erfreulich viel", allerdings noch viel weniger als bei Union und SPD. Für digitale Kampagnen soll das Budget mehr verdoppelt werden. "Statt 1,2 Millionen geben wir dafür jetzt 2,5 Millionen Euro aus", kündigte Kellner an. Große Massenkundgebungen hält er selbst für den Spätsommer nicht für realistisch.

+++ 3.16 Uhr: Acht Verletzte durch Schüsse in Philadelphia +++

In der US-Stadt Philadelphia sind nach neuen Polizeiangaben nahe einer U-Bahn-Haltestelle acht Menschen durch Schüsse verletzt worden. Ein 71-Jähriger, der am Bauch und an beiden Beinen verletzt wurde, sei in kritischem Zustand, teilte ein Polizeisprecher mit. Die anderen Verletzten wurden mit Verletzungen unter anderem am Rücken, an den Beinen und Armen in Krankenhäuser gebracht. Ein Mann habe sich selbstständig in eine Klinik begeben, er sei durch einen Streifschuss verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die jüngste Verletzte ist laut Polizei eine 17-Jährige. Die Beamten hätten zwei Waffen sichergestellt und eine Person festgenommen, hieß es weiter. Polizeichefin Danielle Outlaw machte vor Journalisten deutlich, dass noch nicht klar sei, ob diese Person an dem Vorfall beteiligt war. Die Hintergründe des Vorfalls am Mittwochnachmittags (Ortszeit) sind noch unklar.

+++ 2.41 Uhr: Verdächtiger nach Unfalltod des Vaters von Rapperin Nicki Minaj festgenommen +++

Nach dem Tod des Vaters der US-Rapperin Nicki Minaj bei einem Verkehrsunfall ist ein verdächtiger Autofahrer vorübergehend festgenommen worden. Dem 70-Jährigen werden Fahrerflucht sowie die Manipulation von Beweismitteln zu dem Unfall vorgeworfen, wie die Polizei im US-Bundesstaat New York mitteilte. Der Mann wurde gegen Zahlung einer Kaution von 250.000 Dollar (207.00 Euro) wieder auf freien Fuß gesetzt, wie dessen Anwalt im Nachrichtensender CNN sagte. Der 64-jährige Robert Maraj war am Freitag entlang einer Straße in Mineola auf Long Island gelaufen, als er von einem Auto erfasst wurde. Der Fahrer flüchtete nach Angaben der Polizei vom Unfallort. Der Vater der weltberühmten Rapperin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Samstag starb.

+++ 1.53 Uhr: Facebook blockiert Teilen von journalistischen Nachrichten in Australien +++

Im Streit um ein geplantes Online-Mediengesetz in Australien blockiert Facebook in dem Land das Teilen von journalistischen Nachrichten. Der Konzern habe sich "schweren Herzens" zu diesem Schritt entschieden, teilte der für Australien zuständige Facebook-Manager William Easton mit. Die Nutzer in Australien können fortan Inhalte von australischen oder internationalen Nachrichtenseiten nicht mehr teilen.

Australien plant eine strenge Regulierung des digitalen Nachrichtenmarkte. Demnach soll Facebook ebenso wie Google australischen Medienhäusern Nutzungsgebühren für die Verbreitung von deren journalistischen Inhalten zu zahlen. Ein entsprechender Gesetzentwurf sieht bei Verstößen Geldbußen in Millionenhöhe vor. Auf diese Weise soll ein Teil der Werbeeinnahmen der US-Onlineriesen an die traditionellen Medienhäuser weitergereicht werden.

+++ 1.22 Uhr: Antisemitismusbeauftragter Klein – Hanau zeigt die Gefahr von Hass und Hetze +++

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht in dem rassistischen Anschlag in Hanau vor einem Jahr eine dauerhafte Mahnung. Der Anschlag "wird uns immer Mahnung sein, welche Gefahr Hass und Hetze für unsere Gesellschaft und damit letztlich auch für jeden einzelnen von uns ist", sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Opfer seien "aus der Mitte unserer Gesellschaft gerissen" worden. "Antisemitismus und Rassismus liegen eng beieinander, sie richten sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, sie wollen ausgrenzen, einschränken, zerstören", sagte Klein. "Unsere Antwort darauf muss sein, als Gesellschaft zusammenzustehen und mutig für Weltoffenheit, Toleranz und demokratische Werte einzustehen."

+++ 0.35 Uhr: Gamestop-Hype – Youtube-Star "Roaring Kitty" vor Anhörung verklagt +++

Die Kurskapriolen bei Aktien des Videospielhändlers Gamestop und anderer US-Unternehmen ziehen weitere Rechtskonflikte nach sich. Mit dem Youtuber "Roaring Kitty" geriet nun eine treibende Kraft der Anleger-Community, die Gamestop-Aktien in die Höhe trieb, ins Visier einer potenziellen Sammelklage. Dem Internetstar wird vorgeworfen, gegen Wertpapiergesetze verstoßen und anderen Investoren enorme Verluste eingehandelt zu haben. Die Marktturbulenzen sollen heute auch bei einer Anhörung im US-Kongress erörtert werden.

Im Januar hatten sich in einem Online-Forum organisierte Hobby-Spekulanten bei Aktien von Gamestop und anderen Firmen wie der Kinokette AMC ein Kräftemessen mit einigen Hedgefonds geliefert, die auf einen Kursverfall der Titel wetteten und hohe Verluste erlitten.

+++ 0.14 Uhr: UNO – Ein Kind durch Angriff in Libyen getötet und 29 Menschen verletzt +++

Während der Gedenkfeiern in Libyen zum zehnten Jahrestag des Aufstands gegen den langjährigen Machthaber Muammar al-Gaddafi sind bei einem mutmaßlichen Mörser-Angriff nach UN-Angaben ein Kind getötet und 29 weitere Menschen verletzt worden. Auch unter den Verletzten seien zwei Minderjährige, teilte die UN-Libyenmission Manul im Onlinedienst Twitter mit. Der Angriff wurde diesen Angaben zufolge am Dienstagabend in der Stadt Sabha verübt, die etwa 650 Kilometer südlich der Hauptstadt Tripolis liegt. Die UN-Mission machte keine Angaben dazu, wer hinter der Attacke stecken könnte.

+++ 0.01 Uhr: Sieben Verletzte durch Schüsse in Philadelphia +++

In der US-Stadt Philadelphia sind nach Polizeiangaben nahe einer U-Bahn-Haltestelle sieben Menschen durch Schüsse verletzt worden. Ein 71-Jähriger, der am Bauch und an beiden Beinen verletzt wurde, sei in kritischem Zustand, teilte ein Polizeisprecher mit. Die anderen Verletzten kamen mit Verletzungen unter anderem am Rücken, an den Beinen und Armen ins Krankenhaus. Die jüngste Verletzte sei eine 17-Jährige. Die Beamten hätten zwei Waffen sichergestellt und eine Person festgenommen, hieß es weiter. Polizeichefin Danielle Outlaw machte vor Journalisten deutlich, dass noch nicht klar sei, ob diese Person an dem Vorfall beteiligt war. Die Hintergründe des Vorfalls sind ebenfalls unklar.