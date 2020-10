USA liefern Luft-Boden-Raketen an Taiwan +++ Drei Raumfahrer von ISS zur Erde zurückgekehrt +++ Zwölf Kinder bei Luftangriff in Afghanistan getötet +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Die weiteren Meldungen von heute im stern-Ticker:

+++ 13.14 Uhr: Verbraucherschützer warnen vor zwielichtigen Sperrmüllentsorgern +++

Wer ein Unternehmen für die Entsorgung seines Hausrats engagieren will, sollte genau hinschauen: Die Verbraucherzentrale Hamburg hat vor privaten und oft unseriösen Sperrmüllunternehmen gewarnt. Einige Anbieter "erwecken den Eindruck, ein städtischer Versorger zu sein", verlangten bei der Abholung aber "viel höhere Preise" als zunächst vereinbart, erklärten die Verbraucherschützer am Donnerstag. Solche "Trittbrettfahrer versprechen am Telefon einen annehmbaren Preis von 25 bis 35 Euro pro Kubikmeter Sperrmüll". Vor Ort berechnen die Mitarbeiter des Unternehmens laut Verbraucherzentrale dann allerdings die Müllmenge anders oder verbuchen Gegenstände als vermeintlichen Sondermüll. "Von den dubiosen Firmen geforderte Stornierungskosten und Verdienstausfallgebühren" seien sogar oft illegal, warnten die Verbraucherschützer. Sie rieten Betroffenen, sich bei einer beauftragten Sperrmüllabholung nicht einschüchtern zu lassen und auf einen vorab vereinbarten Preis zu bestehen. Nützt das nichts oder sind die Verbraucher unsicher, hilft demnach im Zweifel das Widerrufsrecht – auch wenn die Firmen darauf üblicherweise nicht hinweisen.

+++ 13.07 Uhr: Berliner Verfassungsgericht setzt Verfahren zum Mietendeckel aus +++

Das Berliner Verfassungsgericht hat das Verfahren gegen den Berliner Mietendeckel ausgesetzt. Die Richter verwiesen in ihrer Entscheidung vom Mittwoch auf das Normenkontrollverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, wie das Berliner Verfassungsgericht auf Nachfrage bestätigte. Das Bundesverfassungsgericht werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 über den Mietendeckel entscheiden. Das Verfahren war von Abgeordneten der Berliner CDU und FDP im Abgeordnetenhaus eingeleitet worden.

+++ 12.48 Uhr: Zahl der Millionäre in Deutschland laut Credit Suisse gestiegen +++

Die Vermögen privater Haushalte sind nach einer Bank-Analyse trotz Coronakrise in diesem Jahr im weltweiten Durchschnitt gestiegen. In Deutschland hätten sich zu den 2,1 Millionen US-Dollar-Millionären von Januar bis Juni 58.000 Millionäre hinzugesellt, schreibt die Schweizer Bank Credit Suisse in ihrem Wohlstandsbericht. Das Vermögen pro Erwachsenem sei in dem Zeitraum in Deutschland um 1,8 Prozent gestiegen und sollte für das Gesamtjahr um 3,9 Prozent steigen.

Die Bank geht davon aus, dass die Einkommensschere in vielen Ländern weiter auseinandergegangen ist, weil Arbeiterinnen und Arbeiter mit geringen Einkommen und unsicheren Arbeitsplätzen in der Coronakrise am ehesten ihren Job oder Einkommen verloren haben. In Deutschland sei der Vermögensunterschied besonders ausgeprägt: Das eine Prozent der reichsten Leute besitze 29 Prozent der Vermögen, verglichen mit 22 Prozent in Frankreich und Großbritannien. Die Zahl der Menschen mit mehr als 100.000 Dollar Vermögenswerten liege bei 40 Prozent, vier mal so hoch wie im weltweiten Durchschnitt.

+++ 12.30 Uhr: Belarussische Opposition erhält Sacharow-Menschenrechtspreis +++

Der renommierte Sacharow-Menschenrechtspreis des Europaparlaments geht in diesem Jahr an die Opposition in Belarus (Weißrussland). Die Vertreter der Opposition verkörperten tagtäglich den Kampf für Menschenrechte und Meinungsfreiheit, sagte EU-Parlamentspräsident David Sassoli bei der Bekanntgabe im Plenum in Brüssel. Sie alle seien starke Menschen angesichts eines sehr mächtigen Gegners. "Aber sie haben etwas auf ihrer Seite, das rohe Gewalt niemals besiegen kann: die Wahrheit", sagte Sassoli.

Das EU-Parlament ist die erste Institution, die die Proteste auf internationaler Ebene mit einer Auszeichnung würdigt. Damit wolle man den Menschen das Zeichen geben, weiterhin stark zu sein. "Verzichten Sie nicht auf Ihren Kampf", sagte Sassoli.

+++ 11.22 Uhr: Bundesverfassungsgericht weist Eilantrag gegen Beherbergungsverbot ab +++

Das Bundesverfassungsgericht hat den Eilantrag einer Familie aus Tübingen gegen das Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein als unzulässig abgelehnt. Der Eilantrag sei unzureichend begründet, erklärte das Gericht. Ob das Beherbergungsverbot grundsätzlich rechtens ist, entschieden die Karlsruher Richter deswegen nicht

Die Familie wollte in den Herbstferien nach Sylt fahren. Da der Kreis Tübingen wegen der vielen Infektionen als Risikogebiet gilt, hätte die Familie aber nur auf der Insel übernachten können, wenn sie einen aktuellen negativen Coronatest vorlegt. Darum reichte sie einen Eilantrag gegen die schleswig-holsteinischen Regelungen ein. Die Antragsteller hätten jedoch nicht erklärt, warum sie sich nicht auf Corona testen lassen könnten, argumentierte das Bundesverfassungsgericht.

+++ 10.58 Uhr: Haftstrafe für Raser nach Unfall mit drei Toten +++

Nach einem Verkehrsunfall mit drei Toten in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald ist ein Raser zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht verurteilte den 25-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung und Raserei, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nach Medienberichten hat die Verteidigung bereits Rechtsmittel angekündigt.

Der junge Mann war im Juli vergangenen Jahres mit einer Geschwindigkeit von weit über 140 Stundenkilometern - erlaubt waren 70 - in ein entgegenkommendes Auto gefahren. Drei darin sitzende Menschen starben, darunter ein Kleinkind und sein 29 Jahre alter Vater. Fünf Menschen wurden bei dem Unfall zwischen den Ortsteilen Villingen und Schwenningen verletzt, darunter der nun verurteilte Raser.

+++ 10.43 Uhr: Dritte Tarifrunde für öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gestartet +++

Mit weit auseinanderliegenden Positionen von Gewerkschaften und Arbeitgebern hat in Potsdam die dritte Tarifrunde für die 2,3 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen begonnen. Schulden machen, um Gehälter zu zahlen - das habe noch nie funktioniert, begründete der Präsident der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA), Ulrich Mädge, vor Beginn das Arbeitgeberangebot von Bund und Kommunen. Das Angebot sieht in drei Jahresstufen bis März 2023 insgesamt 3,5 Prozent mehr Geld vor, mindestens aber monatlich 30 Euro mehr. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern 4,8 Prozent, monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr Gehalt. Zudem lehnen die Gewerkschaften eine dreijährige Tariflaufzeit ab und drängen auf eine Laufzeit längstens bis nach der Bundestagswahl Ende 2021.

Die Präsidentschaftswahl in Bolivien ist nach Einschätzung der Organisation Amerikanischer Staaten rechtmäßig verlaufen. "Die Menschen haben frei gewählt und das Ergebnis war eindeutig und überwältigend", schrieb der Leiter der OAS-Mission, Manuel González, in einem vorläufigen Bericht zur Wahl am Sonntag. Dies verschaffe der neuen Regierung eine "große Legitimität".

Der linksgerichtete Politiker Luis Arce hatte die Wahl für sich entschieden. Der Kandidat der Bewegung für den Sozialismus (MAS) von Ex-Staatschef Evo Morales landete deutlich vor seinem Hauptrivalen, dem konservativen Ex-Präsidenten Carlos Mesa. Laut der Stimmauszählung in mehr als 90 Prozent der Wahllokale kam der frühere Wirtschaftsminister auf 54,5 Prozent. Mesa holte demnach gut 29 Prozent der Stimmen. Damit kehrt die Linke nach einem Jahr der Übergangsregierung unter der Konservativen Jeanine Áñez wieder an die Macht zurück. Mesa und Áñez erkannten den Wahlsieg ihres Rivalen bereits an.

+++ 10.10 Uhr: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen im Fall Peggy ein +++

Mehr als 19 Jahre nach dem Verschwinden der damals neunjährigen Peggy aus Oberfranken sind die Ermittlungen eingestellt worden. Der Tatverdacht gegen einen Bestatter ließ sich nicht erhärten, wie die Staatsanwaltschaft Bayreuth mitteilte. Peggy war am 7. Mai 2001 auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Im Juli 2016 wurden Teile ihres Skeletts in einem Wald bei Rodacherbrunn im thüringischen Saale-Orla-Kreis gefunden, knapp 20 Kilometer von ihrem Heimatort Lichtenberg entfernt. Wie sie genau zu Tode kam, ist ungeklärt.

Ein Mann aus dem Landkreis Wunsiedel hatte vor zwei Jahren zugegeben, das tote Mädchen mit seinem Auto in den Wald gebracht zu haben, bestritt jedoch, Peggy getötet zu haben. Das leblose Kind habe er damals von einem Bekannten an einer Bushaltestelle übernommen. Später widerrief der Bestatter sein Geständnis. Die Informationen reichen laut Staatsanwaltschaft nicht für eine Mordanklage aus. Andere Anklagepunkte wie Strafvereitelung seien verjährt.

Im Laufe der Jahre hatte es im Fall Peggy mehrere Verdächtige gegeben. Besonders bekannt wurde der Fall eines geistig behinderten Mannes, den ein Gericht 2004 als Peggys Mörder verurteilte, der aber zehn Jahre später in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurde.

+++ 9.29 Uhr: USA liefern Luft-Boden-Raketen an Taiwan +++

Die USA wollen mit einem neuen Rüstungsdeal die Verteidigungsfähigkeiten Taiwans gegenüber China weiter stärken. Die US-Regierung genehmigte den Verkauf von Luft-Boden-Raketen an Taiwan im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Diese würden Taipeh dabei helfen, "gegenwärtigen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen". Neben den 135 präzisionsgelenkten Marschflugkörpern sollen nach US-Angaben auch elf mobile leichte Raketenwerfer und sechs Systeme zu Luftaufklärung an Taiwan geliefert werden.

China betrachtet Taiwan, das sich 1949 von China losgesagt hatte, weiterhin als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit Gewalt.

+++ 9.28 Uhr: Vorbestrafte EU-Bürger könnten in Großbritannien abgewiesen werden +++

EU-Bürger mit Vorstrafen könnten nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase an der Grenze Großbritanniens abgewiesen werden. Das geht aus Plänen des britischen Innenministeriums hervor, die heute in London bekannt wurden. Konkret soll jenen Bürgern aus der Europäischen Union die Einreise verwehrt werden, die mehr als ein Jahr im Gefängnis verbracht haben oder die in den vergangenen zwölf Monaten eine Straftat begangen haben.

Allerdings könnte Großbritannien ohne ein Abkommen mit der EU Probleme bekommen, die kriminelle Geschichte von EU-Bürgern zu überprüfen, weil dafür Zugriffe auf EU-Datenbanken notwendig sind. So könnten auch Einreisende abgewiesen werden, die zu weniger als einem Jahr Haftstrafe verurteilt worden sind.

+++ 8.56 Uhr: Nach Brand auf A40: Zwei weitere Eisenbahnbrücken werden abgerissen +++

Der Brand eines Tanklasters auf der Autobahn 40 im Ruhrgebiet hat deutlich größere Auswirkungen auf den Straßen- und Eisenbahnverkehr als zunächst bekannt. Laut Deutscher Bahn müssen in Mülheim noch zwei weitere Eisenbahnbrücken abgerissen werden, die durch enorme Hitze stark beschädigt wurden. Dies habe ein Gutachter festgestellt. Ab dem 4. Dezember sei eine Vollsperrung der A40 - der Hauptschlagader des Ruhrgebiets - und der Abriss der beiden Eisenbahnbrücken geplant, erklärte er. Dies werde voraussichtlich zehn Tage dauern.

Der Tanklaster war am 17. September verunglückt und in Flammen aufgegangen - an einer Stelle, die von vier Eisenbahnbrücken sowie der Brücke einer stillgelegten Zechenbahn überspannt wird. Eine Eisenbahnbrücke ist bereits abgerissen. Als Ersatz für sie soll eine Behelfsbrücke entstehen, die für den Personenverkehr wichtig ist. Auch im Fernverkehr kommt es zu Behinderungen. So fahren Fernzüge in Richtung Düsseldorf/Köln über Oberhausen, Essen-Altenessen und Gelsenkirchen, wodurch sich die Fahrzeit verlängern kann. Die Halte in Bochum, Essen und Mülheim entfallen.

+++ 8.38 Uhr: Drei Raumfahrer von ISS zur Erde zurückgekehrt +++

Drei Raumfahrer sind nach fast 200 Tagen an Bord der Internationalen Raumstation wohlbehalten zur Erde zurückgekehrt. Der US-Astronaut Chris Cassidy und die russischen Kosmonauten Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner landeten um 04.54 Uhr MESZ in der kasachischen Steppe, wie Aufnahmen der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigten. Die drei Raumfahrer waren im April zur ISS aufgebrochen. Wegen der Corona-Pandemie mussten Wagner, Iwanischin und Cassidy schon gut einen Monat vor dem Start ihrer sechsmonatigen Mission in Quarantäne. Sie konnten sich damals auch nicht persönlich von ihren Familien verabschieden.

In der vergangenen Woche waren zwei russische Kosmonauten und eine US-Astronautin in Rekordzeit in einer russischen Sojus-Rakete von der Erde zur ISS gereist. Sergej Ryschikow und Sergej Kud-Swertschkow sowie ihre Nasa-Kollegin Kathleen Rubins dockten am Mittwoch vergangener Woche nach rund drei Stunden Flugzeit sicher an ihrem Zielort im Weltall an.

+++ 8.01 Uhr: Thailands Regierungschef hebt Ausnahmezustand wieder auf +++

Thailands Regierungschef Prayut Chan-O-Cha hat den vor einer Woche verhängten Ausnahmezustand, mit dem Versammlungen von mehr als vier Menschen verboten worden waren, wieder zurückgenommen. Die Maßnahme werde um 12 Uhr (Ortszeit) aufgehoben, hieß es in einer Regierungserklärung. Trotz des Versammlungsverbots waren zuletzt täglich tausende pro-demokratische Demonstranten in Thailands Hauptstadt Bangkok auf die Straßen gegangen, um den Rücktritt Prayuts zu fordern.

Die pro-demokratische Protestbewegung fordert den Rücktritt der Regierung und eine offene Debatte über die Rolle der Monarchie in Thailand. In der jüngeren thailändischen Vergangenheit hat es eine ganze Reihe von Militärputschen gegeben, der jüngste fand 2014 statt. Aus einer von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl ging dann im vergangenen Jahr der frühere Armeechef Prayut als Sieger hervor.

+++ 7.35 Uhr: Zwölf Kinder bei Luftangriff in Afghanistan getötet +++

Ein Luftangriff auf eine Moschee im Norden Afghanistans hat laut lokalen Behörden Zwölf Kinder das Leben gekostet. Viele weitere Bewohner seien bei dem Angriff im Bezirk Baharak der Provinz Tachar verwundet worden, sagten Provinzpolitiker übereinstimmend. In Tachar waren bei einem Talibanangriff gestern mehr als 40 Sicherheitskräfte getötet worden; auch die Taliban hatten Verluste erlitten.

Provinzrat Mohammad Asam Afsali sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Jemand hat der Regierung berichtet, dass Talibankämpfer, die Baharak angegriffen hatten, nach Archi zurückkehrten und sich in einer Moschee im Dorf Hasara Gharluk erholten." Ein Sprecher der Provinz bestätigte den verheerenden Luftschlag am Mittwochnachmittag. In Sicherheitskreisen der Provinz hieß es, dass sich Talibankämpfer in der Moschee aufgehalten hätten. Diese seien jedoch weitergezogen. Vertreter der Taliban und der Regierung in Kabul hatten im September in Katar Friedensgespräche aufgenommen. Eine Waffenruhe lehnen die Islamisten bisher ab.

+++ 7.23 Uhr: Börsengang von McAfee rund 740 Millionen Dollar schwer +++

Die IT-Sicherheitsfirma McAfee hat bei ihrer Rückkehr an die Börse knapp 620 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt. Weitere 120 Millionen Dollar nahmen McAfee-Aktionäre durch den Verkauf von Anteilen ein. McAfee setzte den Ausgabepreis der Aktie in der Nacht auf 20 Dollar fest – und damit eher näher zum unteren Ende der anvisierten Spanne von 19 bis 22 Dollar.

Der Iran und Russland mischen sich nach Angaben des US-Geheimdienstkoordinators in die US-Wahl ein. Sie verbreiteten Falschinformationen und hätten illegal "einige" persönliche Daten registrierter Wähler erbeutet, sagte John Ratcliffe bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Die Daten könnten missbraucht werden, um Wähler falsch zu informieren und Verwirrung zu stiften, sagte er. Iranische Stellen hätten E-Mails verschickt mit dem Ziel, "Wähler einzuschüchtern, sozialen Unfrieden zu schüren und Präsident Trump zu schaden", sagte Ratcliffe.

Gleichzeitig versicherte er den Amerikanern, dass die Integrität der Wahl am 3. November nicht gefährdet sei. "Seien sie versichert: Ihre Stimmen sind sicher", sagte Ratcliffe. Der Chef der Bundespolizei FBI, Christopher Wray, fügte hinzu: "Wir werden keine Einmischung aus dem Ausland in unsere Wahl oder jegliche kriminelle Aktivitäten tolerieren, die die Unversehrtheit Ihrer Stimme oder das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Ergebnis der Wahl untergraben."

Ratcliffe und Wray machten keine Angaben dazu, wie viele Wählerdaten der Iran und Russland erbeutet haben sollen. Die Daten registrierter Wähler werden in den USA in der Regel vor Ort in Bezirken und Kommunen gespeichert. Es wurden auch keine Angaben dazu gemacht, aus welchen Bundesstaaten oder Orten die Wählerdaten stammen sollen.

+++ 1.49 Uhr: Drei ISS-Raumfahrer auf Rückweg Richtung Erde +++

Nach etwa einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS sind drei Raumfahrer auf dem Rückweg zur Erde. Die beiden Russen Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner sowie der Amerikaner Chris Cassidy dockten in der Nacht in einer Sojus-Kapsel von der ISS ab. Etwas mehr als drei Stunden nach dem Abdocken sollten die Männer in ihrem Raumschiff gebremst durch Fallschirme in der kasachischen Steppe landen.

Mit der Rückkehr zur Erde geht eine 196-tägige Mission zu Ende. In dieser Zeit hat die ISS die Erde 3136 Mal umrundet und mehr als 133 Millionen Kilometer zurückgelegt.

+++ 1.01 Uhr: Bayern siegt zum Champions-League-Auftakt gegen Atlético klar +++

Titelverteidiger FC Bayern hat einen perfekten Start in die neue Saison der Champions League erwischt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann sein Auftaktspiel gegen Atlético Madrid mit 4:0 (2:0). Für die Münchner trafen zweimal Kingsley Coman (28. Minute/72.), Leon Goretzka (41.) und Corentin Tolisso (66.). Die Bayern zeigten sich unbeeindruckt vom Ausfall des corona-infizierten Nationalspielers Serge Gnabry und hatten die Partie gegen die Spanier über weite Strecken klar im Griff. Im zweiten Spiel der Gruppe A hatten sich zuvor Red Bull Salzburg und Lokomotive Moskau 2:2 getrennt.

+++ 0.27 Uhr: Republikaner Romney verweigert Trump seine Stimme +++

Der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat bei der US-Wahl nicht für Amtsinhaber Donald Trump gestimmt. Das sagte der als innerparteilicher Kritiker Trumps bekannte Senator dem Fernsehsender CNN. Ob er seine Stimme dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden gab, verriet Romney nicht. "Ich habe nicht für Präsident Trump gestimmt", sagte er bloß. Auf wen seine Wahl fiel, wolle er "zu diesem Zeitpunkt für mich behalten".

Möglich wäre auch, dass Romney bei seiner vorzeitigen Stimmabgabe für einen der chancenlosen Nischenkandidaten gestimmt hat, die am 3. November neben Trump und Biden ins Rennen ums Weiße Haus gehen. Millionen Amerikaner nutzen die Möglichkeit, schon vor dem Wahltag in speziell dafür geöffneten Wahllokalen oder per Briefwahl abzustimmen.