Preise für Nahrungsmittel in Deutschland stark gestiegen +++ 19 Tote bei Busunfall in Südbrasilien +++ Anklage gegen Trump im US-Senat verlesen+++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Feuerwehr sucht Schlange in Bochumer Kindergarten

In einem Kindergarten in Bochum geht die Suche nach einer Schlange am Morgen weiter. In den Räumen und Fluren ist nach dem Fund einer Schlangenhaut Mehl verstreut worden, um mögliche Bewegungen eines Reptils sichtbar zu machen. Zudem wurden gestern mehrere Schlangenfallen angebracht. Deshalb wird mit Spannung die erneute Kontrolle der Räume am Morgen erwartet. Unklar war zunächst, ob die Kinder dort wieder betreut werden können.

Nach dem Fund der großen Schlangenhaut hatten Feuerwehrleute gestern erfolglos das Gebäude abgesucht. Eine Erzieherin war in dem Keller des Gemeindehauses mit Kindergarten und Jugendheim darauf gestoßen. Laut Schätzung von Experten könnte die giftige oder auch ungiftige Schlange zwischen 1,30 und 1,50 Metern lang sein und sich noch in den Räumen befinden. Die sechs Kinder und fünf Erzieher des Kindergartens mussten deshalb vorsichtshalber das Gebäude verlassen.

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 8.47 Uhr: Verzicht auf persönliche Interviews für den Mikrozensus +++

Die Corona-Pandemie betrifft auch die Befragungen für den Mikrozensus des Statistischen Bundesamts und der Landesämter für Statistik. Ausgewählte Bundesbürger werden dabei jährlich zu Themen wie Schule und Studium, Aus- und Weiterbildung, Beruf und Arbeitssuche, Einkommen, Kinderbetreuung, Internetnutzung und Wohnsituation befragt. Beim Mikrozensus 2021 werden jedoch keine persönlichen Interviews durchgeführt, stattdessen finden die Interviews per Telefon, online oder mittels klassischem Papierfragebogen statt, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Von Januar bis Dezember würden rund 810.000 zufällig ausgewählte Personen in etwa 370.000 Haushalten befragt - das entspricht einem Prozent der Bevölkerung. Die Ergebnisse lieferten ein Bild über die wirtschaftliche und soziale Situation der Haushalte sowie Informationen über die Bevölkerungsstruktur.

+++ 8.28 Uhr: Tausende demonstrieren gegen "Australia Day" +++

Tausende Menschen haben in ganz Australien gegen den umstrittenen "Australia Day" protestiert. Der 26. Januar ist der offizielle Nationalfeiertag des Landes. Dabei wird der Ankunft der Briten im Jahr 1788 gedacht, die das Land in der Folge kolonisiert - und die Ureinwohner bekämpft hatten. In Sydney kamen rund 3000 Demonstranten zur Unterstützung der indigenen Völker zusammen, obwohl die Polizei im Vorfeld gewarnt hatte, dass wegen der Corona-Pandemie Zusammenkünfte von mehr als 500 Menschen verboten seien. Vier Teilnehmer wurden Polizeiangaben zufolge festgenommen. In Melbourne teilten sich die Demonstranten in Gruppen von je 100 Leuten auf, die durch die Stadt marschierten. Für die Aborigines, deren Vorfahren schon seit 60.000 Jahren in Australien lebten, handelt es sich um einen Tag der Trauer, weil damit offiziell ihre Unterwerfung gefeiert wird. Viele Kritiker bezeichnen den Tag auch als "Invasion Day".

+++ 8.21 Uhr: Kanzleramtsminister Braun hält Schuldenbremse in nächsten Jahren für nicht einhaltbar +++

Die Schuldenbremse kann nach Einschätzung von Kanzleramtschef Helge Braun in den kommenden Jahren nicht eingehalten werden. "Um eine schnelle Erholung und einen verlässlichen Rahmen für Investitionen zu haben, ist es sinnvoll, die Sozialabgaben bis Ende 2023 zu stabilisieren und auch auf Steuererhöhungen zu verzichten", schreibt der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt". Solch eine Entscheidung zur Erholung der Wirtschaft bedeute erhebliche Belastungen für den Bundeshaushalt. "Konkret: Die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten." Braun hält eine Grundgesetzänderung für sinnvoll.

+++ 8.17 Uhr: Kanadas Parlament fordert Einstufung der "Proud Boys" als "Terrorgruppe" +++

Kanadas Parlament hat die Regierung von Premierminister Justin Trudeau aufgefordert, die rechtsradikale Organisation "Proud Boys" als "terroristische Gruppierung" einzustufen. Einen entsprechenden Antrag der oppositionellen Neuen Demokratischen Partei (NDP) nahmen die Abgeordneten einstimmig an. Mitglieder der Proud Boys hatten sich an dem gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar beteiligt, um die Bestätigung der Wahl des neuen US-Präsidenten Joe Biden zu stören. Der Vorstoß hat keinerlei Verbindlichkeit. Die Regierung in Ottawa hat jedoch bereits erklärt, dass die "Proud Boys" beobachtet und Beweise für eine mögliche Einstufung als Terrororganisation gesammelt würden.

+++ 7.37 Uhr: Wegen Vergewaltigung angezeigter Priester auf den Philippinen erschossen +++

Auf den Philippinen haben Unbekannte einen Priester erschossen, der im vergangenen Jahr ein Mädchen vergewaltigt haben soll. Ein Polizist habe den 42-Jährigen in der Nähe eines Klosters in Malaybalay City etwa 800 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Dort sei der Tod des Geistlichen festgestellt worden, teilte die Polizei mit.

Zeugen erklärten, sie hätten fünf Schüsse gehört. Die Ermittler erklärten, es werde untersucht, ob es eine Verbindung zwischen dem Anschlag und einer Anzeige gegen den Priester wegen der Vergewaltigung eines Mädchens aus seiner Gemeinde gibt.

+++ 7.15 Uhr: Preise für Nahrungsmittel in Deutschland stark gestiegen +++

Die Deutschen mussten im vergangenen Jahr deutlich mehr für Lebensmittel ausgeben als in den Vorjahren. Vor allem die Preise für Obst und Fleisch stiegen zwischen 2010 und 2020 massiv, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei hervorgeht, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Die Preise für Obst lagen im vergangenen Jahr demnach um 39,5 Prozent höher als 2010, bei Fleischwaren betrug der Anstieg 28,7 Prozent. Insgesamt lagen die Preise im vergangenen Jahr um 24 Prozent über jenen aus dem Jahr 2010. Im Vergleich zum Jahr 2015 betrug der Anstieg 9,8 Prozent. Da Daten für Dezember 2020 nicht vorlagen, wurde für das vergangene Jahr nur der Zeitraum von Januar bis November berücksichtigt. Bei der Interpretation der Statistik sei außerdem zu berücksichtigen, dass sich die Corona-bedingte Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr 2020 preisdämpfend ausgewirkt habe, heißt es in der Antwort der Bundesregierung.

+++ 5.18 Uhr: Fleisch darf laut Umfrage mehr kosten, wenn das Bauern und Tieren hilft +++

Mehr als zwei Drittel der Verbraucher in Deutschland sind bereit, mehr Geld für Fleisch und Milch zu bezahlen, wenn dadurch den Bauern, der Umwelt oder den Tieren geholfen wird. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners. Gut 70 Prozent der Befragten hielten demnach einen Preisaufschlag von 20 Prozent auf Hackfleisch für angemessen, wenn die Preiserhöhung zu 100 Prozent an die Bauern weitergegeben würde. Eine Preisaufschlag von 25 Prozent auf Milch hielt immerhin noch die Hälfte der Verbraucher für akzeptabel.

Voraussetzung für die Bereitschaft, mehr zu zahlen, sei allerdings, dass der Preisaufschlag dem Wohle des Landwirtes, der Tiere oder der Umwelt diene, heißt es in der Studie. Am größten war die Zahlungsbereitschaft der Umfrage zufolge, wenn das Geld den Tieren zugute kam. Doch auch wenn es den Bauern oder der Umwelt zugute kam, war die Zahlungsbereitschaft kaum geringer.

+++ 5.05 Uhr: 19 Tote bei Busunfall im Süden Brasiliens +++

Bei einem Busunfall in Brasilien sind 19 Menschen getötet und 33 weitere verletzt worden. Der Bus war aus zunächst ungeklärter Ursache im südlichen Bundesstaat Paraná von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen, wie ein Sprecher der Militärpolizei mitteilte. Sieben Insassen wurden wegen schwerer Verletzungen mit Hubschraubern zu Krankenhäusern geflogen. In dem Bus waren 53 Passagiere und zwei Fahrer unterwegs gewesen. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge, als der Bus sich dem Ende seiner rund 3000 Kilometer langen Reise von Ananindeua im nördlichen Bundesstaat Pará nach Balneario Camboriú im Bundesstaat Santa Catarina näherte. Der Fahrer, der zum Zeitpunkt des Unfalls am Steuer saß, blieb unverletzt. Er wurde von der Polizei vernommen.

+++ 4.03 Uhr: Schlangensuche in Bochumer Kindergarten geht weiter +++

In einem Kindergarten in Bochum geht die Suche nach einer Schlange am Morgen weiter. In den Räumen und Fluren ist nach dem Fund einer Schlangenhaut Mehl verstreut worden, um mögliche Bewegungen eines Reptils sichtbar zu machen. Zudem wurden gestern mehrere Schlangenfallen angebracht. Deshalb wird mit Spannung die erneute Kontrolle der Räume am Morgen erwartet. Unklar war zunächst, ob die Kinder dort wieder betreut werden können.

Nach dem Fund der großen Schlangenhaut hatten Feuerwehrleute gestern erfolglos das Gebäude abgesucht. Eine Erzieherin war in dem Keller des Gemeindehauses mit Kindergarten und Jugendheim darauf gestoßen. Laut Schätzung von Experten könnte die giftige oder auch ungiftige Schlange zwischen 1,30 und 1,50 Metern lang sein und sich noch in den Räumen befinden. Die sechs Kinder und fünf Erzieher des Kindergartens mussten deshalb vorsichtshalber das Gebäude verlassen.

+++ 3.13 Uhr: Polizei verfolgt Rollerfahrer - und kracht in Straßenlaterne +++

Bei der Verfolgung eines Rollers ist eine Polizeistreife in Hamm in eine Straßenlaterne gekracht. Die Beamten waren gestern Abend auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, weil es auffällig fuhr und kein Kennzeichen hatte, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der Fahrer ignorierte die Signale der Polizisten. Als der Streifenwagen bei der Verfolgung von der Straße abkam und in eine Laterne fuhr, flüchtete der Rollerfahrer stadtauswärts. Das Polizeiauto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+++ 1.20 Uhr: Anklage gegen Trump im US-Senat verlesen +++

Im US-Senat ist die Anklage für das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verlesen worden. Kurz zuvor hatten die Anklagevertreter die Anklageschrift mit dem Vorwurf "Anstiftung zum Aufruhr" in einer Prozession vom Repräsentantenhaus in den Senat gebracht.

Die Demokraten wollen Trump wegen des Angriffs seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar zur Verantwortung ziehen. Seine Amtszeit ist zwar bereits abgelaufen, aber durch das Verfahren könnte er im Falle einer Verurteilung mit einer lebenslangen Ämtersperre auf Bundesebene belegt werden. Das würde etwaige Pläne Trumps für eine erneute Bewerbung um die Präsidentschaft im Jahr 2024 zunichte machen.

+++ 0.28 Uhr US-Senat bestätigt Janet Yellen als Finanzministerin +++

Der US-Senat hat die renommierte Wirtschaftswissenschaftlerin Janet Yellen als Finanzministerin im Kabinett des neuen Präsidenten Joe Biden bestätigt. Das Finanzministerium wird nun erstmals von einer Frau geführt. Die Nominierung Yellens wurde mit breiter Zustimmung aus beiden politischen Lagern angenommen. 84 Senatorinnen und Senatoren stimmten für die 74-Jährige, 15 gegen sie. Yellen war von 2014 bis 2018 Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve. Sie gilt als Anhängerin der Theorien des Ökonomen John Maynard Keynes, nach denen Regierungen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung wirtschaftlicher Krisen zukommt – etwa durch höhere Staatsausgaben.

Angesichts der wegen der Corona-Pandemie schwer angeschlagenen US-Wirtschaft wird Yellen in ihrem Amt eine zentrale Rolle bei den Anstrengungen gegen die Krise zukommen. Bei einer Anhörung im Senat hatte sie angekündigt, mit großzügigen Maßnahmen gegen die Folgen der Krise ankämpfen zu wollen. Andernfalls drohten die langfristigen Folgen für die US-Wirtschaft und den Staatshaushalt noch viel schlimmer zu sein, warnte sie.