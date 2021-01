Preise für Nahrungsmittel in Deutschland stark gestiegen +++ 19 Tote bei Busunfall in Südbrasilien +++ Anklage gegen Trump im US-Senat verlesen+++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 7.15 Uhr: Preise für Nahrungsmittel in Deutschland stark gestiegen +++

Die Deutschen mussten im vergangenen Jahr deutlich mehr für Lebensmittel ausgeben als in den Vorjahren. Vor allem die Preise für Obst und Fleisch stiegen zwischen 2010 und 2020 massiv, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei hervorgeht, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Die Preise für Obst lagen im vergangenen Jahr demnach um 39,5 Prozent höher als 2010, bei Fleischwaren betrug der Anstieg 28,7 Prozent. Insgesamt lagen die Preise im vergangenen Jahr um 24 Prozent über jenen aus dem Jahr 2010. Im Vergleich zum Jahr 2015 betrug der Anstieg 9,8 Prozent. Da Daten für Dezember 2020 nicht vorlagen, wurde für das vergangene Jahr nur der Zeitraum von Januar bis November berücksichtigt. Bei der Interpretation der Statistik sei außerdem zu berücksichtigen, dass sich die Corona-bedingte Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr 2020 preisdämpfend ausgewirkt habe, heißt es in der Antwort der Bundesregierung.

+++ 5.18 Uhr: Fleisch darf laut Umfrage mehr kosten, wenn das Bauern und Tieren hilft +++

Mehr als zwei Drittel der Verbraucher in Deutschland sind bereit, mehr Geld für Fleisch und Milch zu bezahlen, wenn dadurch den Bauern, der Umwelt oder den Tieren geholfen wird. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners. Gut 70 Prozent der Befragten hielten demnach einen Preisaufschlag von 20 Prozent auf Hackfleisch für angemessen, wenn die Preiserhöhung zu 100 Prozent an die Bauern weitergegeben würde. Eine Preisaufschlag von 25 Prozent auf Milch hielt immerhin noch die Hälfte der Verbraucher für akzeptabel.

Voraussetzung für die Bereitschaft, mehr zu zahlen, sei allerdings, dass der Preisaufschlag dem Wohle des Landwirtes, der Tiere oder der Umwelt diene, heißt es in der Studie. Am größten war die Zahlungsbereitschaft der Umfrage zufolge, wenn das Geld den Tieren zugute kam. Doch auch wenn es den Bauern oder der Umwelt zugute kam, war die Zahlungsbereitschaft kaum geringer.

+++ 5.05 Uhr: 19 Tote bei Busunfall im Süden Brasiliens +++

Bei einem Busunfall in Brasilien sind 19 Menschen getötet und 33 weitere verletzt worden. Der Bus war aus zunächst ungeklärter Ursache im südlichen Bundesstaat Paraná von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen, wie ein Sprecher der Militärpolizei mitteilte. Sieben Insassen wurden wegen schwerer Verletzungen mit Hubschraubern zu Krankenhäusern geflogen. In dem Bus waren 53 Passagiere und zwei Fahrer unterwegs gewesen. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge, als der Bus sich dem Ende seiner rund 3000 Kilometer langen Reise von Ananindeua im nördlichen Bundesstaat Pará nach Balneario Camboriú im Bundesstaat Santa Catarina näherte. Der Fahrer, der zum Zeitpunkt des Unfalls am Steuer saß, blieb unverletzt. Er wurde von der Polizei vernommen.

+++ 4.03 Uhr: Schlangensuche in Bochumer Kindergarten geht weiter +++

In einem Kindergarten in Bochum geht die Suche nach einer Schlange am Morgen weiter. In den Räumen und Fluren ist nach dem Fund einer Schlangenhaut Mehl verstreut worden, um mögliche Bewegungen eines Reptils sichtbar zu machen. Zudem wurden gestern mehrere Schlangenfallen angebracht. Deshalb wird mit Spannung die erneute Kontrolle der Räume am Morgen erwartet. Unklar war zunächst, ob die Kinder dort wieder betreut werden können.

Nach dem Fund der großen Schlangenhaut hatten Feuerwehrleute gestern erfolglos das Gebäude abgesucht. Eine Erzieherin war in dem Keller des Gemeindehauses mit Kindergarten und Jugendheim darauf gestoßen. Laut Schätzung von Experten könnte die giftige oder auch ungiftige Schlange zwischen 1,30 und 1,50 Metern lang sein und sich noch in den Räumen befinden. Die sechs Kinder und fünf Erzieher des Kindergartens mussten deshalb vorsichtshalber das Gebäude verlassen.

+++ 3.13 Uhr: Polizei verfolgt Rollerfahrer - und kracht in Straßenlaterne +++

Bei der Verfolgung eines Rollers ist eine Polizeistreife in Hamm in eine Straßenlaterne gekracht. Die Beamten waren gestern Abend auf das Fahrzeug aufmerksam geworden, weil es auffällig fuhr und kein Kennzeichen hatte, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der Fahrer ignorierte die Signale der Polizisten. Als der Streifenwagen bei der Verfolgung von der Straße abkam und in eine Laterne fuhr, flüchtete der Rollerfahrer stadtauswärts. Das Polizeiauto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+++ 1.20 Uhr: Anklage gegen Trump im US-Senat verlesen +++

Im US-Senat ist die Anklage für das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verlesen worden. Kurz zuvor hatten die Anklagevertreter die Anklageschrift mit dem Vorwurf "Anstiftung zum Aufruhr" in einer Prozession vom Repräsentantenhaus in den Senat gebracht.

Die Demokraten wollen Trump wegen des Angriffs seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar zur Verantwortung ziehen. Seine Amtszeit ist zwar bereits abgelaufen, aber durch das Verfahren könnte er im Falle einer Verurteilung mit einer lebenslangen Ämtersperre auf Bundesebene belegt werden. Das würde etwaige Pläne Trumps für eine erneute Bewerbung um die Präsidentschaft im Jahr 2024 zunichte machen.

+++ 0.28 Uhr US-Senat bestätigt Janet Yellen als Finanzministerin +++

Der US-Senat hat die renommierte Wirtschaftswissenschaftlerin Janet Yellen als Finanzministerin im Kabinett des neuen Präsidenten Joe Biden bestätigt. Das Finanzministerium wird nun erstmals von einer Frau geführt. Die Nominierung Yellens wurde mit breiter Zustimmung aus beiden politischen Lagern angenommen. 84 Senatorinnen und Senatoren stimmten für die 74-Jährige, 15 gegen sie. Yellen war von 2014 bis 2018 Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve. Sie gilt als Anhängerin der Theorien des Ökonomen John Maynard Keynes, nach denen Regierungen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung wirtschaftlicher Krisen zukommt – etwa durch höhere Staatsausgaben.

Angesichts der wegen der Corona-Pandemie schwer angeschlagenen US-Wirtschaft wird Yellen in ihrem Amt eine zentrale Rolle bei den Anstrengungen gegen die Krise zukommen. Bei einer Anhörung im Senat hatte sie angekündigt, mit großzügigen Maßnahmen gegen die Folgen der Krise ankämpfen zu wollen. Andernfalls drohten die langfristigen Folgen für die US-Wirtschaft und den Staatshaushalt noch viel schlimmer zu sein, warnte sie.