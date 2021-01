Nordkoreas Machthaber wendet sich in seltenem Neujahrsbrief ans Volk +++ Australien ändert Hymne zur Anerkennung indigener Bevölkerung +++ Republikanischer Kandidat vor Senats-Stichwahl in Georgia in Quarantäne +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Feuerwerksmörser reißt 25-Jährigem im Elsass den Kopf ab

Im französischen Elsass ist in der Silvesternacht ein 25-jähriger Mann beim Abfeuern eines Feuerwerkskörpers gestorben. Der Feuerwerksmörser habe dem jungen Mann in der Gemeinde Boofzheim "den Kopf abgerissen", teilte die Präfektur Bas-Rhin, nahe der Grenze zu Deutschland, mit. Ein 24-jähriger Mann sei im Gesicht verletzt worden und liege im Krankenhaus. Die beiden Männer seien mit dem Feuerwerksmörser auf der Straße zugange gewesen, gab die Polizei bekannt. Die Präfektur Bas-Rhin hatte den Verkauf und Kauf von Feuerwerkskörpern für den gesamten Monat Dezember verboten.

+++ Die Nachrichten zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier. +++

Die Nachrichten von heute im stern-Ticker:

+++ 11.59 Uhr: "Open Arms" nimmt fast 170 Bootsmigranten im Mittelmeer an Bord +++

Das spanische Rettungsschiff "Open Arms" hat nach Angaben der Helfer im Mittelmeer knapp 170 Bootsmigranten an Bord genommen. Wie eine Sprecherin der gleichnamigen Organisation bestätigte, wurden die Menschen nördlich von Libyen in internationalen Gewässern aufgenommen. Die italienische Insel Lampedusa, die viele Migranten von Nordafrika aus in kleinen Booten ansteuern, sei nicht sehr weit.

Die Seenotretter hätten die Menschen in einem überfüllten Holzboot im Meer gesichtet, hieß es in Berichten. Die Rettung fand nach Angaben von "Open Arms" schon am Silvestertag statt. Unter den Geretteten seien auch mehrere Frauen und Kinder.

+++ 10.17 Uhr: 20 Tote bei Verkehrsunfall in Algerien +++

Bei einem Verkehrsunfall im Süden Algeriens sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Tamanrasset kam ein offenbar völlig überladener Wagen ins Schleudern und kippte um, wie die staatliche Agentur APS meldete. Elf Menschen wurden demnach verletzt. Bei den meisten Opfern handele es sich um Menschen aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern, hieß es weiter. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Provinz Tamanrasset liegt in der Nähe zu Algeriens Grenze mit Mali und Niger. Sie gilt als Durchgangsregion für Migranten auf dem Weg nach Europa.

+++ 9.45 Uhr: Nordkoreas Machthaber wendet sich in seltenem Neujahrsbrief an Bevölkerung +++

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat der Bevölkerung in einem seltenen Neujahrsbrief für die Unterstützung der Regierungspartei in diesen "schwierigen Zeiten" gedankt. Der handgeschriebene Brief wurde veröffentlicht, kurz vor einem wichtigen Parteikongress, bei dem die wirtschaftlichen Ziele des Landes festgelegt werden sollen. Normalerweise hält Kim am 1. Januar eine TV-Ansprache, diese hatte er jedoch im vergangenen Jahr erstmals ausfallen lassen.

Der Neujahrsbrief erreichte die Nordkoreaner nach den Feierlichkeiten auf dem Kim-Il-Sung-Platz in Pjöngjang, wo das neue Jahr mit Feuerwerk, Gesang und Tanz eingeleitet wurde. Die Feier fand trotz der Corona-Pandemie statt, die nach Angaben der Behörden das Land noch nicht erreicht hat.

+++ 8.49 Uhr: Portugal hat EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland übernommen +++

Portugal hat mit dem Beginn des Jahres turnusgemäß für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland übernommen. Mit dem Motto "Zeit zum Handeln: für einen gerechten, grünen und digitalen Wiederaufbau" nimmt die linke Regierung in Lissabon die Ziele des milliardenschweren Corona-Hilfspakets der Europäischen Union auf. "Es ist eine Ehre und eine enorme Verantwortung für Portugal, den Staffelstab von Deutschland und Bundeskanzlerin Angela Merkel zu übernehmen", schrieb der sozialistische Regierungschef António Costa auf Twitter.

+++ 7.03 Uhr: Bausünde ade! New Yorks Bahnhof Penn Station mit neuer Halle +++

Wer per Zug an der Penn Station in New York ankommt, lernte die amerikanische Millionenmetropole bislang nicht von ihrer besten Seite kennen – eine neue Bahnhofshalle soll der Bausünde in Manhattan ein Ende bereiten. Die Moynihan Train Hall ist seit 1. Januar in Betrieb, um dem größten Bahnhof in Nordamerika ein neues Gesicht zu geben. Die Halle hat eine großzügige mehr als 25 Meter hohe Glasdecke – das Gegenteil des bisherigen Pendler-Alptraums mit dunklen, niedrigen, verwirrenden Gängen. Kostenpunkt für die Moynihan Train Hall waren 1,6 Milliarden Dollar, etwa 1,3 Milliarden Euro.

+++ 6:56 Uhr: Ruhige Silvesternacht in Deutschland +++

Unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Silvesternacht in ganz Deutschland nach vorläufigen Berichten der Polizei außergewöhnlich ruhig verlaufen. So verzeichnete die Berliner Polizei nur wenige Verstöße gegen die Corona-Auflagen. In Stuttgart kam es am Donnerstagabend zu Demonstrationen, die die Sicherheitskräfte wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz auflöste. Die Polizei war bundesweit mit massivem Personalaufgebot unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Auflagen durchzusetzen.

Insgesamt sei die Lage "ruhig", sagte ein Polizeisprecher in der Hauptstadt am frühen Morgen. Nach Mitternacht seien kurzzeitig vermehrt Menschen auf den Straßen gewesen. Vereinzelt sei in den Böller-Verbotszonen unerlaubterweise Pyrotechnik gezündet worden. Die Beamten mussten auch mehrere Menschenansammlungen auflösen.

Auch in Städten wie Erfurt und Rostock zog die Polizei eine positive Bilanz der Silvesternacht. In Frankfurt verabschiedete sich die Polizei um 4Uhr morgens auf Twitter mit dem Hashtag #Frankfurtbleibtstabil und wünschte eine "geruhsame Nacht".

+++ 4.25 Uhr: Australien ändert Hymne zur Anerkennung von indigener Bevölkerung +++

Als Zeichen der Anerkennung für seine indigene Bevölkerung hat Australien zum Jahreswechsel den Text seiner Nationalhymne verändert. Wie Premierminister Scott Morrison ankündigte, soll die zweite Zeile der Hymne künftig nicht mehr "dass wir jung und frei sind", sondern "dass wir einig und frei sind" lauten. Die Änderung nehme "nichts weg, füge jedoch "viel hinzu", schrieb Morrison in der Zeitung "The Age".

Die Änderung war ins Spiel gebracht worden, um die Geschichte der australischen Ureinwohner, die Zehntausende von Jahren zurückreicht, anzuerkennen. Australien hadert mit seiner kolonialen Vergangenheit und der Ungleichheit zwischen indigenen Einwohnern und dem Rest der Bevölkerung.

+++ 1.51 Uhr: Republikanischer Kandidat vor Senats-Stichwahl in Georgia in Quarantäne +++

Wenige Tage vor den Stichwahlen um zwei entscheidende Senatsmandate im US-Bundesstaat Georgia hat sich einer der Kandidaten in Quarantäne begeben. Der republikanische Senator David Perdue hatte Kontakt zu einem Corona-Infizierten, wie sein Wahlkampfteam mitteilte. Zwar seien Perdue und seine Frau negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden, dennoch seien die beiden nun in Quarantäne.

Die demokratischen Senatskandidaten Jon Ossoff und Raphael Warnock fordern am kommenden Dienstag die republikanischen Amtsinhaber Perdue und Kelly Loeffler heraus. Umfragen zufolge ist mit knappen Duellen um die beiden Senatssitze zu rechnen.

Die Stichwahlen entscheiden über die künftige Mehrheit im US-Senat. Sie sind von großer Bedeutung, weil von der künftigen Senatsmehrheit abhängt, inwieweit der künftige US-Präsident Joe Biden seine Reformagenda umsetzen kann.