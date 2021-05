Nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden ist ein fünfter Tatverdächtiger gefasst worden: Der bislang flüchtige 22-Jährige wurde von Zielfahndern des Bundeskriminalamts in Berlin-Neukölln festgenommen (Symbolbild)

Die News von heute im stern-Ticker:

11.18 Uhr: Nach sechs Stunden Ruhe: Neue Raketenangriffe auf Israel

Nach mehreren Stunden Unterbrechung haben militante Palästinenser im Gazastreifen am Dienstagmittag erneut Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert. "Nach sechs Stunden Ruhe heulen im Süden Israels wieder die Warnsirenen", teilte die israelische Armee mit. Der militärische Hamas-Arm beschoss nach eigenen Angaben die Ortschaft Ofakim. Israels Armee teilte derweil mit, im Süden des Gazastreifens sei ein Hamas-Trupp, der Panzerabwehrraketen abfeuern wollte, angegriffen und getroffen worden.

10.05 Uhr: Fünfter Tatverdächtiger nach Einbruch in Grünes Gewölbe gefasst

Nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden ist ein fünfter Tatverdächtiger gefasst worden. Der bislang flüchtige 22-Jährige wurde am Montagabend von Zielfahndern des Bundeskriminalamts in Berlin-Neukölln festgenommen, wie die Dresdner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Bereits Ende vergangenen Jahres waren der Zwillingsbruder des Manns sowie drei weitere Verdächtige aus dem kriminellen Clanmilieu im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe im November 2019 festgenommen worden.

8.51 Uhr: Israels Armee fängt Drohne in Richtung Nord-Israel ab

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Drohne abgefangen, die in Richtung Beit Schean im Norden des Landes flog. Das unbemannte Luftfahrzeug war offenbar von Jordanien aus unterwegs, dies wurde jedoch nicht ausdrücklich mitgeteilt. Die Drohne wurde nach Armeeangaben abgefangen, nachdem die Luftwaffe sie überwacht hatte. Die Überreste des zerstörten Luftfahrzeugs seien von Sicherheitskräften eingesammelt worden. Ob die Drohne bewaffnet war, wurde nicht erwähnt. Seit Beginn der jüngsten Eskalation hatte die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben bereits mehrere vom Gazastreifen aus operierte Drohnen abgefangen, die mit Sprengstoff bestückt waren.

6.43 Uhr: Surfer in Australien bei Hai-Attacke getötet

Bei einer Hai-Attacke in Australien ist ein Surfer ums Leben gekommen. Der Mann sei am Tuncurry Beach nördlich von Sydney von dem Hai angegriffen worden, teilten die Behörden des Bundesstaats New South Wales mit. Der etwa 50-jährige Surfer habe nach einem Biss in den Oberschenkel einen Herzstillstand erlitten, sagte ein Sprecher. Augenzeugen und Rettungskräfte versuchten vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Es war nach Angaben des Umweltorganisation Taronga Conservation Society Australia der erste tödliche Hai-Angriff in Australien in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr gab es nach offiziellen Angaben 26 Hai-Attacken, von denen acht tödlich verliefen.

5.47 Uhr: US-Bundesstaat South Carolina erlaubt Erschießung als Hinrichtungsmethode

Bei Hinrichtungen im US-Bundesstaat South Carolina können zum Tode verurteilte Häftlinge künftig zwischen dem elektrischen Stuhl und einem Erschießungskommando wählen. Der republikanische Gouverneur Henry McMaster erklärte am Montag im Onlinedienst Twitter, er habe am Wochenende ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet und damit in Kraft gesetzt. Mit dem Gesetz werde der Bundesstaat wieder in die Lage versetzt, die Todesstrafe zu vollstrecken, erklärte McMaster.

Bislang waren in South Carolina zur Vollstreckung der Todesstrafe die Giftspritze oder der elektrische Stuhl vorgesehen. In vielen US-Bundesstaaten sind aber die tödlichen Substanzen für die Giftspritzen knapp, weil sich europäische Pharmafirmen weigern, den US-Behörden Nachschub zu liefern. In South Carolina gab es daher seit zehn Jahren keine Hinrichtungen mehr. Die letzte Hinrichtung mit der Giftspritze war nach Behördenangaben im Jahr 2011, der elektrische Stuhl wurde in South Carolina zuletzt 2008 genutzt.

4.34 Uhr: US-Popstar Ariana Grande hat geheiratet

US-Popstar Ariana Grande hat geheiratet. Wie US-Medien am Montag berichteten, gab die 27-jährige Sängerin am Sonntag ihrem Verlobten, dem Immobilienmakler Dalton Gomez, das Jawort. Die Hochzeit sei eine "kleine und intime" Feier mit weniger als 20 Gästen gewesen, sagte ein Sprecher dem Magazin "People". "Der ganze Raum war glücklich und voller Liebe", fügte er hinzu. "Das Paar und beide Familien könnten nicht glücklicher sein." Grande hatte Ende Dezember ihre Verlobung bekanntgegeben. Sie veröffentlichte bei Instagram Fotos von sich, Gomez und ihrem Verlobungsring. Dazu schrieb sie: "Für immer und noch mehr." Zum ersten Mal hatte sie ihren neuen Freund im Mai vergangenen Jahres im Video zum Song "Stuck with U" gezeigt, den Grande während des Corona-Lockdowns in Kalifornien mit Justin Bieber aufgenommen hatte.

2.03 Uhr: Tesla-Chef Musk fällt in Superreichen-Rangliste zurück

Elon Musk lässt mit seinen Tweets Kryptowährungen wie Bitcoin fallen, doch auch sein eigenes Vermögen schrumpfte zuletzt erheblich. Im Superreichen-Ranking "Bloomberg Billionaires" rutschte der 49-jährige Starunternehmer am Montag auf den dritten Platz ab. Grund sind die anhaltenden Kursverluste der Tesla-Aktie. Sie sank zu Wochenbeginn um weitere gut zwei Prozent und hat in den vergangenen drei Monaten nun schon fast 30 Prozent eingebüßt.

Nach Schätzung von Bloomberg ist Musks Privatvermögen - das wegen seines großen Anteils am Elektroautobauer mit der Tesla-Aktie steigt und fällt - seit Januar um 24 Prozent auf 160,6 Milliarden Dollar gesunken. Auf dem zweiten Rang der Milliardärsliste ist nun mit 161,2 Milliarden Dollar Bernard Arnault vom Luxusgüterkonzern LVMH. An der Spitze steht mit 190 Milliarden Dollar weiter Amazon-Chef Jeff Bezos. Er hatte den ersten Platz erst im März von Musk zurückerobert.

0.39 Uhr: Rekordzahl von 5000 Migranten erreicht spanische Exklave Ceuta

Mindestens 5000 Migranten haben am Montag von Marokko aus die spanische Enklave Ceuta erreicht. Wie ein Sprecher der spanischen Behörden in Ceuta mitteilte, gelangten binnen eines Tages noch nie so viele Migranten auf das spanische Territorium an der nordafrikanischen Küste. Unter den Migranten sind demnach rund tausend Minderjährige. Die Menschen seien von marokkanischen Stränden südlich von Ceuta gekommen, sagte der Behördensprecher. Einige hätten die spanische Exklave mit Schwimmringen oder in kleinen Schlauchbooten erreicht. An einigen Stellen hätten die Migranten bei Ebbe auch zu Fuß gehen können, andere wiederum überquerten die Landgrenze. Die Migranten wurden den Angaben zufolge in ein Auffanglager gebracht. Alle seien wohlauf, fügte der Sprecher hinzu.

0.20 Uhr: Biden signalisiert Unterstützung für Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas

US-Präsident Joe Biden hat in einem Telefongespräch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Unterstützung für einen Waffenstillstand im Konflikt mit der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen signalisiert. Biden habe in dem Telefonat seine "Unterstützung für einen Waffenstillstand zum Ausdruck gebracht", erklärte das Weiße Haus am Montag. Anders als andere Staats- und Regierungschefs und große Teile seiner eigenen Demokratischen Partei hat Biden bisher keine sofortige Waffenruhe gefordert. Biden sicherte Netanjahu den Angaben zufolge erneut die Solidarität der USA zu und bekräftigte das Recht Israels, sich in Selbstverteidigung gegen die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen zur Wehr zu setzen. Israel solle aber alles dafür tun, um "das Leben unschuldiger Zivilisten zu schützen".

Auch US-Außenminister Antony Blinken hatte am Montag beide Seiten aufgerufen, den Schutz von Zivilisten sicherzustellen. Insbesondere Kinder müssten geschützt werden, sagte er. Israel habe "als Demokratie eine besondere Verantwortung" dafür. Die USA würden sich weiter mit "intensiver Diplomatie" darum bemühen, die "derzeitige Spirale der Gewalt" zu beenden, fügte er hinzu. "Wir sind bereit, Unterstützung zu leisten, wenn die Parteien einen Waffenstillstand anstreben."

0.08 Uhr: Israel meldet Raketenbeschuss aus Libanon und feuert mit Artillerie

Aus dem Libanon sind nach Angaben des israelischen Militärs sechs Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Sie seien aber allesamt auf libanesischen Boden gefallen, teilte die Armee am späten Montagabend mit. Als Reaktion habe das Militär mit Artillerie auf die Angreifer gefeuert. Die Armee machte keine Angaben dazu, welche Gruppierung für den Raketenbeschuss verantwortlich war. Israelischen Medien zufolge wurden Einwohner der Grenzstadt Misgav angewiesen, in ihren Häusern zu bleiben. Anwohner berichteten demnach auch von Explosionen. Bei einer Protestkundgebung hatten sich zuvor hunderte Anhänger der Hisbollah und andere Demonstranten in der libanesischen Hauptstadt Beirut mit den Palästinensern solidarisiert. Die Demonstranten schwenkten Fahnen der Palästinenser und der Hisbollah und riefen unter anderem "Tel Aviv, wir kommen". Am Freitag wurde mindestens ein libanesischer Demonstrant, der auf israelisches Territorium gelangt war, durch israelisches Panzerfeuer getötet. Zudem waren bereits am Donnerstag vergangener Woche drei Raketen aus dem Libanon nach Isreal gefeuert worden.