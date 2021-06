Die News vom Wochenende im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

13.07 Uhr: G7-Finanzminister verständigen sich auf Ziel globaler Mindeststeuer von 15 Prozent

Die Finanzminister der sieben führenden Industrienationen (G7) haben sich auf das Ziel einer globalen Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen verständigt. Dies geht aus der Abschlusserklärung des zweitägigen Ministertreffens in London hervor. Der britische Finanzminister Rishi Sunak bezeichnete das Abkommen als "historisch". Der Durchbruch ist eine wichtige Grundlage für eine weitere Einigung der G20-Staaten.

Die nordrhein-westfälische CDU hat Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gekürt. Der CDU-Bundesvorsitzende wurde mit 232 Ja-Stimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt. Zwei Delegierte stimmten mit Nein. Das teilte Generalsekretär Josef Hovenjürgen mit. Zuvor hatte Laschet seinen Anspruch auf das Kanzleramt betont. "Ich will der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden", rief Laschet den Delegierten zu. "Ich werde das nur schaffen, wenn wir Geschlossenheit aufbringen."

12.44 Uhr: Nigeria blockiert Twitter auf unbestimmte Zeit

Nigeria hat den Kurzbotschaftendienst Twitter für unbestimmte Zeit blockiert. Der Verbund nigerianischer Telekommunikationsanbieter erklärte, seine Mitglieder seien einer entsprechenden behördlichen Anordnung nachgekommen. Das Informationsministerium in Abuja hatte den Schritt am Freitag angekündigt und damit begründet, dass Twitter für Aktivitäten genutzt werde, "die dazu geeignet sind, die gemeinschaftliche Existenz Nigerias zu untergraben". Menschenrechtsaktivisten prangerten die Maßnahme als Angriff auf die Meinungsfreiheit an.

12.31 Uhr: US-Richter kippt kalifornisches Sturmgewehr-Verbot

Ein US-Richter hat ein seit mehr als 30 Jahren geltendes Verbot für Sturmgewehre in Kalifornien gekippt. In seiner 94-seitigen Urteilsbegründung erklärte der Bundesrichter Roger T Benitez, das 1989 in Kraft gesetzte Verbot sei verfassungswidrig. US-Bürger besäßen das Recht auf Besitz halbautomatischer Schusswaffen. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom nannte die Entscheidung eine "direkte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit" und kündigte Berufung an. Der Bundesstaat Kalifornien hat nun 30 Tage Zeit, in Berufung gegen die Entscheidung zu gehen.

Das bei US-Bürgern beliebte Gewehr vom Typ AR-15 sei eine "perfekte Kombination aus einer häuslichen Verteidigungswaffe und der Verteidigungsausrüstung des Heimatschutzes", schrieb Benitez. Das Gewehr gleiche insofern "dem Schweizer Taschenmesser". "Waffen und Munition in den Händen Krimineller, Tyrannen und Terroristen sind gefährlich – Waffen in den Händen von gesetzestreuen, verantwortlichen Bürgern sind besser", fügte er hinzu.

11.40 Uhr: Deutsches Flüchtlingsrettungsschiff in Italien festgesetzt

Die italienischen Behörden haben ein Flüchtlingsrettungsschiff unter deutscher Flagge festgesetzt. Die "Sea-Eye 4" werde unter Verweis auf "technische Gründe" in Palermo am Auslaufen gehindert, erklärte die Regensburger Organisation Sea-Eye. Die angeführte Begründung der Behörden bezeichneten die Seenotretter als "grotesk". "Die große Anzahl der geborgenen Personen" gehe über die erlaubte Zahl hinaus, für die das Schiff zertifiziert sei, zitierten die Seenotretter aus dem Bericht der italienischen Küstenwache. Dies "stellt eine ernste Gefahr für das Schiff und die Besatzung dar".

11.34 Uhr: Brandanschlag auf Synagoge in Ulm – Staatsschutz ermittelt

Ein Unbekannter soll nach Polizei-Angaben einen Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm verübt haben. Ein Zeuge hatte am Morgen einen Mann beobachtet, der aus einer Flasche eine Flüssigkeit an der Fassade der Synagoge ausleerte und anzündete, wie die Polizei mitteilte. Da der Zeuge sofort die Feuerwehr verständigte, wurde das Feuer schnell gelöscht und es entstand laut Polizei nur geringer Schaden an der Fassade und einer Glasscheibe. An einer Seite des Gebäudes der jüdischen Gemeinde war ein dunkler Rußfleck zu sehen. Zu den Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung wurde der Staatsschutz hinzugezogen. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, hieß es von der Polizei. Die Höhe des Schadens und der Hintergrund der Tat waren zunächst noch unklar.

11.14 Uhr: Lambsdorff fordert nach Protassewitsch-Interview weitere harte Sanktionen gegen Minsk

Nach der Ausstrahlung eines augenscheinlich erzwungenen Interviews mit dem belarussischen Regierungskritiker Roman Protassewitsch hat der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff eine Ausweitung der Sanktionen gegen Belarus gefordert. "Das Regime in Minsk muss getroffen werden, wo es wehtut: im Staatshaushalt", sagte Lambsdorff dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Deswegen sind die Sanktionen gegen die staatliche Airline richtig und deswegen muss jetzt auch ein Embargo gegen den Kalisektor vorbereitet werden."

10.53 Uhr: Laschet ruft CDU zur Geschlossenheit auf

Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hat seine Partei für den Bundestagswahlkampf zur Geschlossenheit aufgerufen. Geschlossenheit habe die CDU in Nordrhein-Westfalen an die Regierung gebracht, sagte Laschet bei einer Landesvertreterversammlung der CDU NRW in Düsseldorf. "Und so werden wir auch diese Bundestagswahl gewinnen, weil wir die Kraft haben, uns zu einigen." Die nordrhein-westfälische CDU will Laschet am Samstag auf Platz eins ihrer Landesliste für die Bundestagswahl wählen. Etwa 250 Vertreter des größten CDU-Landesverbandes sind dafür erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder zu einer Präsenzversammlung zusammengekommen.

10.20 Uhr: Fassade von Synagoge in Ulm beschädigt – Staatsschutz ermittelt

Die Fassade der Synagoge in Ulm ist laut Polizei-Angaben mutmaßlich von einem Brandsatz beschädigt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, kam es dazu am frühen Samstagmorgen. An einer Seite des Gebäudes der jüdischen Gemeinde war ein dunkler Rußfleck zu sehen. Wie der Sprecher sagte, ist der Staatsschutz zu den Ermittlungen hinzugezogen worden. Der Schaden ist nach ersten Erkenntnissen gering. Verletzt worden ist demnach niemand. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

9.58 Uhr: Hisbollah-Betätigungsverbot weitgehend folgenlos – Auswertung läuft

Das im Frühjahr 2020 ausgesprochene Betätigungsverbot für die schiitische Hisbollah in Deutschland hat bislang kaum Folgen gehabt. Das gilt sowohl für die Aktivitäten der libanesischen Bewegung im Inland wie für das Verhältnis zum Libanon selbst. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP schreibt die Bundesregierung, nach ihrer Einschätzung habe die Anordnung "keine entwicklungs-, außen- und sicherheitspolitischen Konsequenzen für die Beziehungen zum Libanon".

In Deutschland nahmen die Sympathiebekundungen für die islamistische Bewegung zwar seit der Entscheidung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wohl etwas ab. Eine Abwanderung von Hisbollah-Sympathisanten aus Deutschland oder einen Rückzug von Aktivisten aus bestimmten Vereinen haben die Sicherheitsbehörden jedoch nicht beobachtet.

9.54 Uhr: Gewitter unterbricht No Angels-Livestream

Eigentlich wollten die No Angels am Freitagabend bei RTL im Livestream über ihre Zukunft als Girlgroup quatschen. Doch ein heftiges Gewitter machte den Frauen einen Strich durch die Rechnung – das Interview wurde unterbrochen. "Wir haben das No Angels-Konzert über das normale Handynetz zu den Zuschauerinnen und Zuschauern gesendet", erklärte ein Techniker auf der Website des Kölner Senders.

"Dieses Netz besteht aus einzelnen Zellen, die wiederum mit größeren Zellen verbunden sind. Die hängen dann an einem riesengroßen Zentralserver. So wählt sich auch jedes normale Handy ins Internet. Bei einem so großen Unwetter kann es schon mal vorkommen, dass die Verbindung der Zellen nicht mehr funktioniert. Genau das war heute das Problem, zu viele Zellen waren nicht mehr miteinander verbunden und unsere Sendung konnten wir nicht komplett live übertragen." Später wurde das Interview dann noch auf rtl.de eingestellt.

9.35 Uhr: China verurteilt Aktion westlicher Konsulate zum Gedenken an Tiananmen-Proteste

China hat scharfe Kritik an einer Aktion westlicher Konsulate in Hongkong zum Gedenken an die blutige Niederschlagung der chinesischen Tiananmen-Proteste vor 32 Jahren geübt. Das Ausstellen von Kerzen in den Konsulaten zur Erinnerung an die Demokratie-Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking sei eine "ungehobelte politische Show" gewesen, erklärte ein Sprecher des Hongkong-Büros des chinesischen Außenministeriums. Den USA und der EU warf er vor, Hongkong destabilisieren zu wollen.

Die Vertretungen Washingtons und der EU in Hongkong hatten am Freitag, dem Jahrestag der Niederschlagung der Tiananmen-Proteste in Peking, Kerzen in ihren Fenstern aufgestellt und Fotos davon im Internet veröffentlicht. China warf den Konsulaten deshalb eine Einmischung in die internen Angelegenheiten Hongkongs und Chinas vor und warnte Washington und Brüssel vor einem "Spiel mit dem Feuer".

8.46 Uhr: Habeck hat Niederlage um Kanzlerkandidatur verwunden

Die Enttäuschung von Grünen-Chef Robert Habeck, nicht Kanzlerkandidat seiner Partei geworden zu sein, hat sich nach dessen eigenen Worten gelegt. Ihm gehe es "blendend" mit der Entscheidung seiner Partei, mit Annalena Baerbock in den Wahlkampf zu ziehen, sagte Habeck dem "Spiegel". Die Grünen hätten einen "famosen Start" in den Wahlkampf gehabt. "Annalena macht das super", sagte er. Habeck hatte öffentlich damit gehadert, Baerbock den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur lassen zu müssen.

7.24 Uhr: Berühmtes Bild von Tiananmen-Protesten an Jahrestag aus Bing-Suche verschwunden

Das vorübergehende Verschwinden eines berühmten Fotos der chinesischen Tiananmen-Proteste von 1989 aus dem Microsoft-Suchdienst Bing hat Zensur-Befürchtungen ausgelöst. Von den USA und weiteren Ländern aus war das als "Tank Man" bekannte Bild, auf dem sich ein Demonstrant mehreren chinesischen Panzern entgegenstellt, am Freitag weder in der Foto- noch in der Video-Suche von Bing zu finden. Laut Microsoft handelte es sich um ein Versehen. Das Verschwinden des Bildes sei auf einen "unbeabsichtigten menschlichen Fehler" zurückzuführen, sagte ein Microsoft-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Zunächst hatten US-Medien über den Vorgang berichtet, der mit dem Gedenken an die blutige Zerschlagung der chinesischen Demokratie-Proteste vor 32 Jahren zusammenfiel.

7.13 Uhr: Mindestens sieben Bergleute nach Minenunglück in Mexiko verschüttet

Bei einem Minenunglück im Norden Mexikos sind mindestens sieben Bergleute verschüttet worden. Wie die Behörden im Bundesstaat Coahuila mitteilten, werden die Arbeiter seit einem Unfall in dem Bergwerk in der Gemeinde Múzquiz vermisst. Vorläufigen Untersuchungen zufolge kam es nach Überschwemmungen in der Mine zu dem Unglück. Nach Behördenangaben sind derzeit Kräfte des Katastrophenschutzes und der Polizei zur Rettung der Bergleute im Einsatz.

5.42 Uhr: RKI registriert 2294 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz bei 26,3

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 2294 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Morgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.31 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 5426 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 26,3 an (Vortag: 29,7; Vorwoche: 37,5).

Das RKI wies allerdings in einem Lagebericht auf den Feiertag Fronleichnam in vielen Bundesländern am Donnerstag hin: "Bei der Interpretation der Fallzahlen ist zu beachten, dass an Feiertagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden."

5.40 Uhr: Massengrab indigener Kinder – UN-Experten fordern Aufklärung

Nach der Entdeckung eines Massengrabs mit Überresten von 215 Kindern auf dem Gelände eines früheren Internats für Indigene in Kanada verlangen UN-Menschenrechtsexperten Aufklärung. In einer Stellungnahme vom Freitag forderten sie die kanadische Regierung und den Vatikan auf, umfassende Untersuchungen zu den Todesumständen der Kinder und zu etwaigen Verantwortlichen zu veranlassen. Alle verdächtigen Todesfälle müssten überprüft und sterbliche Überreste forensisch untersucht werden. Ähnliche Ermittlungen seien an allen derartigen Einrichtungen in Kanada nötig, um Folter- und Missbrauchsvorwürfen nachzugehen und womöglich noch lebende Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen.

5.03 Uhr: Scholz – Historischer Durchbruch bei Digitalsteuer erzielt

Weltweite Mindeststeuer und Besteuerung an dem Ort, an dem Gewinne erzielt werden: Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich wichtige Industrienationen auf die Pfeiler einer weltweiten Digitalsteuer verständigt. "Das ist jetzt die endgültige Weichenstellung", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Freitagabend in London. "Das ist der Durchbruch, den wir lange erwartet und erhofft haben und für den wir so hart gearbeitet haben." Es handle sich um ein gutes Ergebnis für Deutschland wie auch für die Welt, betonte der SPD-Politiker am Rande eines Treffens der G7-Finanzminister. Beim britischen Sender Sky News sprach er von einem "historischen Moment", der die Welt verändern werde. Nur noch Details seien zu klären.

4.17 Uhr: Sanktion in Kraft – EU schließt Luftraum für Flugzeuge aus Belarus

Fluggesellschaften aus der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus dürfen seit Samstagmorgen nicht mehr in den Luftraum der EU fliegen und damit auch nicht mehr auf Flughäfen in EU-Staaten starten oder landen. Mit der um Mitternacht in Kraft getretenen Strafmaßnahme reagiert die EU darauf, dass belarussische Behörden vor rund zwei Wochen eine Ryanair-Passagiermaschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Zwischenlandung in Minsk zwangen und einen an Bord befindlichen Regierungskritiker und dessen Freundin festnahmen. Der Blogger Roman Protassewitsch und seine Partnerin Sofia Sapega sind seitdem in Haft.

2.44 Uhr: Virologin Brinkmann hält Fußballspiele mit Zuschauern noch für verzichtbar

Die Virologin Melanie Brinkmann hält Fußballspiele mit Zuschauern in der aktuellen Corona-Lage für verzichtbar. "Ach ja, die Fußballspiele. Haben wir keine anderen Sorgen?" sagte sie der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Deutlich wichtiger sei es, dass Kinder wieder in die Schule und zum Sport gehen könnten und Menschen ihre Arbeitsplätze nicht verlören. "Ich bleibe im Team Vernunft und Vorsicht – je niedriger die Inzidenzen, am besten unter zehn, desto unbeschwerter können wir den Sommer genießen", sagte die Regierungsberaterin der Zeitung.

2 Uhr: Verbraucherschützer – Spritpreise müssen steigen, aber Rückerstattung

Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller hat sich für steigende Benzinpreise ausgesprochen. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung müssten aber komplett an die Bürger zurückfließen, forderte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) in der "Rheinischen Post".

"Klimaschutz zu fordern, sich dann aber über steigende Spritpreise aufzuregen, das passt nicht zusammen", sagte Müller. Natürlich müssten die Preise für klimaschädliche Kraftstoffe steigen. Das Geld dürfe aber nicht im Staatshaushalt versickern, sondern müsse vollständig an die Verbraucher zurückerstattet werden. Notwendig sei zudem eine soziale Komponente. Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen dürften nicht überdurchschnittlich belastet werden. Die jüngste Benzinpreisdebatte war durch Aussagen der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ausgelöst worden.

1.03 Uhr: Laschet rät bei Gendersprache zu Gelassenheit

CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat rät in der Debatte um Gebrauch der Gendersprache zu Gelassenheit. "Wenn jemand gendern möchte, akzeptiere ich das. Ich rate da zur Gelassenheit und weniger Aufgeregtheit", sagte Laschet den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Was allerdings nicht geht, ist, Menschen unter Druck zu setzen, damit sie gendern - sei es an der Universität, im Berufsleben oder in sozialen Medien", fügte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hinzu. Für sich sieht er keinen Handlungsbedarf. "Ich rede, wie es die große Mehrheit der Menschen im Alltag tut – nach den Regeln der deutschen Sprache", sagte Laschet.

0.24 Uhr: Biden-Regierung will Bestimmungen zum Tier- und Pflanzenschutz wieder verschärfen

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will Bestimmungen zum Schutz von Tier- und Pflanzenarten wieder verschärfen, die von der Vorgängerregierung gelockert worden waren. Das teilte die US-Naturschutzbehörde FWS mit. Der sogenannte Endangered Species Act sieht unter anderem den Schutz von Tierarten wie dem grauen Wolf und dem Weißkopfseeadler vor. Die Behörde will Änderungen rückgängig machen, die die Regierung unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump beschlossen hatte. In den kommenden Monaten will die FWS neue Regeln formulieren.