Die News von Freitag, 27. August, im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

9.04 Uhr: Bericht: Ermittler finden nach Vergiftungen an TU Darmstadt K.O-Tropfen in Küche

Nach dem Auftreten von Vergiftungserscheinungen bei sieben Menschen an der Technischen Universität (TU) Darmstadt haben Ermittler einem Bericht zufolge offenbar K.O-Tropfen in mindestens einer Teeküche gefunden. Der Stoff sei in geöffneten Milchpackungen und Filterbehältern für Wasser entdeckt worden, berichtete der "Spiegel" unter Berufung auf eine Analyse des hessischen Landeskriminalamts (LKA).

Bei der Substanz handele es sich um 1,4-Butandiol (BDO). Diese werde in der Drogenszene als Ersatzsubstanz für das verbotene Liquid Ecstasy eingenommen, da es ähnliche Wirkungen habe. Bei hoher Dosierung könne sie zur Bewusstlosigkeit führen. Daneben stellten die Ermittler am Tatort laut "Spiegel" die Gefahrenstoffe Bromphenol und Dicyclohexylamin fest, die ebenfalls toxisch wirken können.

9 Uhr: Großbritannien beendet "in wenigen Stunden" Evakuierungen aus Kabul

Nach den blutigen Anschlägen am Flughafen von Kabul haben nun auch Großbritannien und Spanien das Ende ihrer Evakuierungen angekündigt. In "wenigen Stunden" würden die Evakuierungsflüge für britische Staatsbürger und Afghanen beendet, sagte Verteidigungsminister Ben Wallace dem Sender Sky News. "Wir werden uns jetzt um die Menschen kümmern, die wir mitgebracht haben, die etwa tausend Menschen, die sich im Flughafen befinden", sagte Wallace. Dafür blieben nur noch wenige Stunden.

Auch Spanien erklärte seine Mission für beendet. Nach der Ankunft zweiter Militärmaschinen am Morgen in Dubai sei die "Evakuierung der afghanischen Ortskräfte und ihrer Familien abgeschlossen, teilte die Regierung in Madrid mit. Zuvor hatten bereits mehrere westliche Staaten ihre Evakuierungen beendet, darunter auch Deutschland.

8.57 Uhr: Gesamtzahl der Todesopfer bei Anschlag in Kabul steigt auf 85

Bei dem Doppelanschlag am Kabuler Flughafen sind nach jüngsten Angaben insgesamt 85 Menschen getötet worden. Es gebe mindestens 72 Todesopfer in den Krankenhäusern der Stadt, sagten zwei frühere Mitarbeiter des afghanischen Gesundheitsministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Unter den Opfern seien viele Frauen und Kinder. Mehr als 150 Menschen seien verletzt worden. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums wurden bei dem Doppelanschlag auch 13 US-Soldaten getötet und 18 weitere verletzt.

Zwei Selbstmordattentäter hatten sich am Donnerstagabend vor dem Kabuler Flughafen in die Luft gesprengt, wo tausende Afghanen auf einen Platz in einem der letzten westlichen Evakuierungsflugzeuge warteten. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich. US-Präsident Joe Biden kündigte Vergeltung an.

Anschläge in Afghanistan Szenen vom Kabuler Flughafen nach der Explosion 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Helfer eilen mit einer Krankenliege über das Flughafengelände. Die genaue Zahl der Todesopfer und Verletzten durch die Explosion ist noch offen. Mehr

8.55 Uhr: Lambrecht will weitere Schulschließungen verhindern

Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) will weitere Schulschließungen in der Corona-Pandemie verhindern. "Unser Bestreben ist es, dass es nicht wieder zu Schulschließungen kommen darf, weil wir erlebt haben, was das mit Kindern, mit Jugendlichen und mit den Familien, mit den Eltern macht", sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". "Ich bin da sehr frohen Mutes, dass wir das auch hinbekommen, weil wir ja in anderen Bereichen sehr genau schauen, wo ist die Entwicklung und wo können wir gegensteuern."

Die Pandemie sei zwar noch lange nicht überstanden, betonte die Ministerin. Die derzeitige Lage sei aber vollkommen anders als vor einem halben Jahr. Viele Menschen seien geimpft, und das Gesundheitssystem sei nicht ausgelastet. "Kinder, Jugendliche, Familien haben unglaublich gelitten in den letzten Monaten und dazu darf es jetzt nicht wieder kommen", betonte Lambrecht.

8.33 Uhr: Mehrere Tote bei Explosionen in Munitionsdepot in Kasachstan

Bei den Explosionen in einem Munitionslager im Süden Kasachstans in Zentralasien sind mindestens fünf Soldaten ums Leben gekommen. Es gebe zudem mehrere Vermisste, sagte Verteidigungsminister Nurlan Jermekbajew der kasachischen Agentur Tengrinews zufolge. Rund 90 Menschen waren bei den Detonationen am Donnerstagabend auf einem Militärgelände in dem Gebiet Schambyl verletzt worden. Unter ihnen seien ausschließlich Militärangehörige und Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Weshalb es zu den Explosionen kam, werde noch untersucht, sagte Jermekbajew, der zugleich seinen Rücktritt anbot. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass absichtlich ein Brand gelegt worden war. Mehr als 1000 Menschen in der Umgebung mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Eine Bahnstrecke war gesperrt worden.

8.22 Uhr: Ex-Regierungsmitarbeiter gehen von mehr als 70 Toten bei Anschlag in Kabul aus

Bei dem Doppelanschlag auf den Kabuler Flughafen sind nach jüngsten Angaben mehr als 70 Menschen getötet worden. Es gebe mindestens 72 Todesopfer, sagten zwei frühere Mitarbeiter des afghanischen Gesundheitsministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Unter den Opfern seien viele Frauen und Kinder.

8.05 Uhr: Brand in Wohnhaus – Nachbarn retten zwei Bewohner

Bei einem Hausbrand in Mönchengladbach haben beherzte Nachbarn zwei Bewohner mit Leitern aus dem Obergeschoss gerettet. Als die Feuerwehr kam, stand das Haus bereits voll in Flammen, eine Rettung wäre zu diesem Zeitpunkt wohl nicht mehr möglich gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner blieben nach dem Feuer am Donnerstagnachmittag unverletzt. Der Hund wird nach dem Brand vermisst. Das Haus wurde völlig zerstört. Lediglich die Garage auf der Rückseite des Gebäudes konnte erhalten werden.

7.34 Uhr: Neuseeland verlängert Corona-Lockdown erneut

Neuseeland verlängert wegen Dutzender neuer Corona-Fälle den landesweiten Lockdown um weitere vier Tage. Gleichzeitig kündigte die Regierung ab kommendem Mittwoch Lockerungen der strikten Regeln in weiten Landesteilen an. Am Freitag verzeichneten die Behörden in dem Pazifikstaat 70 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, größtenteils in der Metropole Auckland auf der Nordinsel. Jedoch waren zuletzt auch in der Hauptstadt Wellington Fälle gemeldet worden.

Derzeit sind in Neuseeland Schulen und nicht lebensnotwendige Geschäfte geschlossen. Bürger dürfen das Haus nur noch unter bestimmten Bedingungen verlassen. Während Mitte kommender Woche einige Beschränkungen für Regionen südlich von Auckland aufgehoben werden könnten, sollen sie in der Stadt selbst voraussichtlich noch einige Zeit bestehen bleiben, wie Ministerpräsidentin Jacinda Ardern sagte.

6.54 Uhr: Oberstes US-Gericht lässt Zwangsräumungen trotz Corona wieder zu

Der Oberste Gerichtshof der USA hat ein Moratorium blockiert, das säumige Mieter während der Corona-Pandemie vor Zwangsräumungen schützen sollte. Für einen landesweiten Aufschub dieser Art hätte es der Zustimmung des Kongresses bedurft, teilten die Richter mit. Experten zufolge könnten nun Hunderttausenden Mietern in den USA Räumungsklagen drohen.

Das vorläufige Moratorium war Anfang August von der US-Gesundheitsbehörde CDC verfügt worden, nachdem eine bisherige Regelung ausgelaufen war. Vermieter und Immobiliengruppen gingen rechtlich dagegen vor. Der Räumungsschutz für Mieter bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze sollte bis Oktober für alle Landesteile gelten, in denen die Corona-Infektionszahlen rasch ansteigen. Die Zunahme der Infektionen wegen der besonders ansteckenden Delta-Variante mache dies nötig, hatte die Gesundheitsbehörde argumentiert.

6 Uhr: Konzertveranstalter wünschen sich Hamburger 2G-Modell bundesweit

Der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Jens Michow, fordert für seine Branche bundesweit einheitliche Regeln. "Wir hoffen, dass das Hamburger 2G-Modell eine Blaupause für alle anderen Bundesländer ist", sagte Michow der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Solange es Kapazitätsbeschränkungen und Abstandsregeln gebe, machten Veranstaltungen wirtschaftlich keinen Sinn. Sein Verband begrüße daher die 2G-Option, die von Samstag an in Hamburg möglich ist. Dann können Veranstalter entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen, die dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen. Dieses bezieht Getestete und damit Ungeimpfte ein, unterliegt aber den bisherigen Corona-Einschränkungen.

5.04 Uhr: Drei seltene Sumatra-Tiger in Falle verendet – Mutter und zwei Junge

Drei seltene Sumatra-Tiger sind in Indonesien in einer Falle verendet. Die Kadaver der Raubkatzen – eine Tigermutter und ihre zwei Jungen – seien in der nördlichen Provinz Aceh in einer Drahtfalle entdeckt worden, sagte ein Sprecher der örtlichen Naturschutzbehörde. Schätzungen zufolge leben auf Sumatra nur noch etwa 400 der Raubkatzen in freier Wildbahn. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) werden die Tiere als vom Aussterben bedroht geführt.

4.42 Uhr: Zwei Segler aus Nordsee gerettet – weiterer Mann vermisst

Nach dem Untergang ihres Bootes sind zwei junge Segler von einem Marinehubschrauber aus der Nordsee gerettet worden. Ein Mann, der mit ihnen unterwegs war, wurde noch vermisst. Die drei Segler im Alter von etwa 20 Jahren waren am Donnerstagabend mit ihrem Boot zwischen den Inseln Baltrum und Langeoog gekentert, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. Laut einer Sprecherin der Rettungsgesellschaft waren die beiden Geretteten unterkühlt.

4.14 Uhr: 11-Jährige in Erftstadt von LKW überfahren und getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Friesheim ist eine 11-Jährige von einem LKW überrollt und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, starb das Mädchen noch am Unfallort. Die Schülerin habe nach Zeugenangaben gegen 16.30 Uhr an einem Fußgängerüberweg die Weilerswister Straße überqueren wollen, als sie von dem Lastwagen erfasst wurde. Der 32-jährige Fahrer des Fahrzeugs erlitt nach Polizeiangaben einen Schock. Die Beamten hätten sein Mobiltelefon als Beweismittel sichergestellt. Notfallseelsorger kümmerten sich noch an der Unfallstelle um die Eltern der 11-Jährigen. Die Straße wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

4.10 Uhr: RKI registriert 12.029 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 70,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen lag sie bei 70,3 – am Vortag hatte der Wert 66,0 betragen, vor einer Woche 48,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 12.029 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 9280 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 14 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 13 Todesfälle gewesen.

2.50 Uhr: Ermittlungen gegen Argentiniens Präsidenten wegen Corona-Party

Wegen einer trotz strenger Corona-Ausgangsbeschränkungen ausgerichteten Party hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den argentinischen Staatschef Alberto Fernández eingeleitet. Zuletzt war ein Foto von der Geburtstagsfeier der Präsidentengattin Fabiola Yañez vom Juni vergangenen Jahres aufgetaucht, auf dem rund ein Dutzend Gäste, Fernández und die First Lady in der Präsidentenresidenz Quinta de Olivos zu sehen sind. Zu dieser Zeit galt in Argentinien eine strenge Ausgangssperre zur Eindämmung des Coronavirus. Feiern in geschlossenen Räumen waren per Dekret untersagt.

Angesichts der politisch aufgeheizten Stimmung vor den Vorwahlen zum Parlament am 12. September bestimmt die Party in der Residenz seit Tagen die Schlagzeilen in Argentinien. Fernández bat um Verzeihung und übernahm die Verantwortung für die Feier.

1.49 Uhr: USA: Mit Verbündeten mehr als 100.000 Menschen aus Kabul evakuiert

Die US-Luftwaffe und ihre Verbündeten haben nach Angaben des Weißen Hauses bereits mehr als 100.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Allein am Donnerstag seien vom Vormittag bis kurz vor Mitternacht (Ortszeit Kabul) rund 7500 Menschen evakuiert worden, 5100 davon mit Flugzeugen des US-Militärs, erklärte ein Vertreter der US-Regierung. Damit sei die Zahl der seit Mitte August ausgeflogenen Afghanen und westlicher Staatsbürger auf 100.100 gestiegen.

Nach dem Anschlag in Kabul ist ein weiterer US-Soldat seinen Verletzungen erlegen. Die Zahl der getöteten Soldaten stieg damit auf 13, wie ein Sprecher des US-Militärs sagte. Die Zahl der verletzten Truppenmitglieder sei auf 18 angestiegen. Sie alle würden mit medizinisch ausgerüsteten Transportflugzeugen vom Typ Boeing C-17 aus Kabul ausgeflogen. Nach dem Anschlag an einem Tor des Flughafens der afghanischen Hauptstadt hatte das US-Verteidigungsministerium zunächst von zwölf getöteten und 15 verletzten Soldaten gesprochen.

0.58 Uhr: Schulleiter: Mehr als einhundert entführte Schüler in Nigeria befreit

In Nigeria sind mehr als einhundert im Mai entführte Schülerinnen und Schüler befreit worden. "Die Schüler sind alle freigelassen worden. Wir bringen sie jetzt nach Hause", sagte der Schulleiter der Einrichtung in Tegina im Nordwesten des Landes, Abubakar Alhassan, der Nachrichtenagentur AFP. Demnach seien sechs der Schüler in Gefangenschaft gestorben, 15 weitere hätten im Juni fliehen können. Alhassan nannte keine genauen Zahlen, wie viele Kinder und Jugendliche befreit worden waren. Er gab jedoch an, "keiner der Schüler" sei mehr in Gefangenschaft. Er machte keine Angaben, wie die Gefangenen befreit worden waren oder ob ein Lösegeld bezahlt wurde.

0.21 Uhr: Flaggen in den USA nach tödlichem Anschlag in Kabul auf halbmast

Nach dem tödlichen Terroranschlag in Kabul werden die Flaggen in den USA auf halbmast gesetzt. Damit sollen die Opfer der "sinnlosen Gewaltakte" geehrt werden, wie die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, sagte. Die Flaggen-Anordnung werde bis zum Montagabend für das Weiße Haus, alle öffentlichen Gebäude und Militäreinrichtungen in den USA sowie US-Botschaften und konsularische Vertretungen weltweit gelten. Bei dem Anschlag außerhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul hatte zwei Selbstmordattentäter und eine Reihe von Kämpfern der Terrormiliz IS am Donnerstag viele Zivilisten und mindestens zwölf US-Soldaten getötet.

0.08 Uhr: Biden verteidigt Abzugspläne nach Anschlag in Kabul erneut

US-Präsident Joe Biden hat nach dem tödlichen Terrorangriff am Flughafen Kabul erneut den US-Truppenabzug aus Afghanistan verteidigt. "Es war an der Zeit, einen 20-jährigen Krieg zu beenden", sagte Biden in Washington. Auf die Frage eines Journalisten, ob er hinter seiner Entscheidung stehe, sagte Biden: "Ja, das tue ich." Weiter sagte Biden: "Ich war nie der Meinung, dass wir amerikanische Leben opfern sollten, um eine demokratische Regierung in Afghanistan zu etablieren." Der US-Präsident hatte bereits Anfang der Woche nach einer Videoschalte mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Länder erklärt, dass er an dem Plan festhalte, die amerikanischen Truppen bis zum 31. August aus Kabul abzuziehen.