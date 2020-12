Ein Teil der beschlagnahmten Waffen in Wien. Die Ermittler bringen den Fund in Verbindung mit extremistischen Gruppierungen.

Wahlleute in den USA stimmen über Präsidenten ab +++ SpaceX befördert Satelliten ins All +++ Bewaffnete Bande entführt Schüler im Norden von Nigeria +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Gründe fordern Aufklärung nach Fund von Waffenarsenal

Nach der Sicherstellung eines riesigen Waffenarsenals in Österreich, das möglicherweise für eine rechtsradikale Miliz in Deutschland gewesen sein soll, fordern die Grünen im Bundestag Aufklärung. "Die erneut zu Tage getretene Militanz von Rechtsextremisten in Deutschland und Österreich ist in hohem Maße besorgniserregend", sagte Fraktionsvize Konstantin von Notz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 7.34 Uhr: Explosion erschüttert Öltanker im saudi-arabischen Hafen von Dschidda +++

In der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda ist ein Öltanker bei einem Angriff in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Tanker "BW Rhine" sei von einer "externen Quelle" getroffen worden, erklärte die in Singapur ansässige Reederei Hafnia heute. Es sei zu "einer Explosion und einem anschließenden Feuer an Bord" gekommen. Demnach gab es keine Verletzen. Nach Angaben des britischen Maritimen Handelsbüro (UKMTO) ereignete sich die Explosion gestern vor Dschidda, einem wichtigen Hafen am Roten Meer und Vertriebszentrum des saudi-arabischen Ölriesen Aramco. Die Behörden in Saudi-Arabien bestätigten die Explosion nicht sofort. Bisher bekannte sich niemand zu dem Vorfall.

+++ 6.11 Uhr: Bürgerrechtler in Frankreich prangern "willkürliche" Festnahmen bei Protesten an +++

Bürgerrechtsgruppen und Journalistenverbände haben "willkürliche" Festnahmen bei den jüngsten Protesten gegen das geplante Sicherheitsgesetz angeprangert. Bei den Demonstrationen am Wochenende seien zahlreiche Teilnehmer ohne rechtliche Grundlage und "ohne legitimen Grund" festgenommen worden, hieß es in einer gestern veröffentlichten Erklärung dieser Gruppen. In Paris und anderen französischen Städten hatten am dritten Samstag in Folge mehrere zehntausend Menschen gegen das Sicherheitsgesetz protestiert. Nach den schweren Ausschreitungen an den beiden vorhergehenden Wochenenden verliefen die Demonstrationen diesmal weitgehend friedlich, dennoch wurden laut Innenminister Gérald Darmanin mehr als 140 Menschen festgenommen. 30 von ihnen befanden sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft am gestrigen Abend weiter in Gewahrsam.

+++ 5.03 Uhr: Wahlleute in den USA stimmen über Präsidenten ab +++

Knapp sechs Wochen nach der Wahl in den USA nimmt der künftige Präsident Joe Biden eine weitere wichtige Hürde vor seiner Amtseinführung: In den 50 US-Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk Washington kommen heute die insgesamt 538 Wahlleute zur Abstimmung über den künftigen Präsidenten zusammen. In den allermeisten Bundesstaaten bekommt der Wahlsieger alle Stimmen der dortigen Wahlleute. Den zertifizierten Ergebnissen zufolge entfallen auf den Demokraten Biden 306 Wahlleute und 232 auf den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Das Ergebnis wird offiziell erst am 6. Januar im Kongress in Washington verkündet.

+++ 5.03 Uhr: EU-Innenminister beraten über festgefahrene EU-Asylreform +++

Die EU-Innenminister beraten heute ab 10.00 Uhr per Video über die seit Jahren blockierte Reform der Asylpolitik. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich ursprünglich vorgenommen, die Verhandlungen unter der Ende des Jahres auslaufenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft deutlich voranzubringen. Allerdings hat es bislang kaum Fortschritt gegeben. Ob Seehofer selbst an den Gesprächen teilnimmt oder sich durch einen Staatssekretär vertreten lässt, war gestern noch unklar. Der CSU-Politiker befindet sich seit einigen Tagen vorsorglich in Quarantäne, nachdem eine mögliche Kontaktperson positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

+++ 4.49 Uhr: SpaceX befördert Satelliten ins All +++

Wenige Tage nachdem eine neue SpaceX-Rakete bei einer Testfluglandung explodiert war, hat das Raumfahrt-Unternehmen mit einer altgedienten Raketenversion einen Satelliten für einen US-Radioanbieter ins All befördert. Die unbemannte "Falcon 9"-Rakete sei gestern vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet, teilte das Unternehmen bei Twitter mit. Auch der Satellitenradio-Anbieter SiriusXM teilte mit, der Start sei erfolgreich verlaufen und der Satellit funktioniere wie geplant. Es war bereits der siebte Flug für die erste Raketenstufe, die auch diesmal wieder sicher auf dem Auffang-Schiff "Just Read the Instructions" (auf Deutsch etwa: Lies einfach die Gebrauchsanweisung) landete.

+++ 4.03 Uhr: Ökostrom deckt 2020 fast die Hälfte des Stromverbrauchs ab +++

Erneuerbare Energien wie Wind- und Solarkraft haben in diesem Jahr Experten zufolge fast die Hälfte des Stromverbrauches in Deutschland abgedeckt. Konkret lag der Anteil von Strom aus Wind, Photovoltaik, Biomasse und anderen regenerativen Energieträgern bei gut 46 Prozent des Bruttostromverbrauchs, wie vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zeigen. Damit ist der Anteil des Ökostroms weiter gestiegen, im vergangenen Jahr lag er bei 42,5 Prozent. Ein Grund dafür ist laut Verbänden jedoch auf den insbesondere durch die Corona-Pandemie gesunkenen Stromverbrauch zurückzuführen. Hintergrund ist ein Einspeisevorrang für Erneuerbare Energien.

+++ 2.12 Uhr: New Yorker Polizei tötet Täter bei Schusswaffenvorfall vor Kathedrale +++

In New York ist ein Mann von der Polizei erschossen worden, der am Rande eines Weihnachtskonzerts das Feuer eröffnet hatte. Der Mann hatte gestern vor der Kathedrale St. John the Divine im Stadtteil Manhattan um sich geschossen, aber niemanden verletzt, wie der örtliche Polizeichef Dermot Shea mitteilte. Drei Polizisten feuerten daraufhin mindestens 15 Mal auf den Mann, mindestens eine der Kugeln traf ihn im Kopf. Vor der Kathedrale hatte ein Chor Weihnachtslieder vorgetragen. Mehrere hundert Menschen besuchten das Konzert. Eine anwesende Journalistin der Nachrichtenagentur AFP sagte, der Mann habe das Feuer eröffnet, als sich die Menge nach Ende des Konzerts aufzulösen begonnen habe. Er habe auf der Kirchentreppe gestanden und geschossen. "Ich bin einfach um mein Leben gerannt", sagte die Journalistin.

+++ 0.44 Uhr: Bewaffnete Bande entführt Schüler im Norden von Nigeria +++

Im Norden von Nigeria haben bewaffnete Angreifer mutmaßlich mehrere hundert Schüler entführt. Mehr als 300 Schüler wurden gestern – zwei Tage nach dem Angriff auf die Schule – weiterhin vermisst, wie der Gouverneur des Bundesstaates Katsina, Aminu Bello Masari, mitteilte. Die Sekundarschule war von bewaffneten Männern auf Motorrädern attackiert worden. Diese lieferten sich ein wildes Schussgefecht mit Sicherheitskräften. Hunderte Schüler flüchteten nach dem Angriff in die umliegenden Wald- und Buschgebiete, andere wurden von den Angreifern verschleppt. Dem Gouverneur zufolge lieferten sich die Sicherheitskräfte am Sonntag weiterhin Gefechte mit den Angreifern. Die angegriffene Sekundarschule habe insgesamt 839 Schüler, sagte der Gouverneur. 333 von ihnen würden noch vermisst. Laut Masari war noch unklar, wieviele davon sich in der Gewalt der Angreifer befanden und wieviele flüchten konnten.

+++ 0.41 Uhr: Medien berichten von Cyberangriffen gegen US-Ministerien +++

Hacker sollen nach Medienberichten das Finanz- und das Handelsministerium sowie weitere Behörden der USA angegriffen haben. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Ullyot, teilte der Nachrichtenagentur DPA in Washington am Abend auf Nachfrage mit: "Die US-Regierung ist sich dieser Berichte bewusst und wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um mögliche Probleme im Zusammenhang mit dieser Situation zu identifizieren und zu beheben." Das Handelsministerium bestätigte dem Sender CNN, dass Hacker in einem seiner Büros Schutzmaßnahmen überwunden hätten. Die "Washington Post" berichtete, Hacker mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst SWR seien für die Angriffe auf das Finanz- und Handelsministerium sowie weitere US-Behörden verantwortlich.

+++ 0.18 Uhr: Grüne fordern nach Fund von Waffenarsenal Aufklärung +++

