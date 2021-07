Einsatzkräfte an der Einsturzstelle in Surfside

Die News von heute im stern-Ticker:

5.19 Uhr: Raketen auf US-Botschaft in Bagdad abgefeuert

Die US-Botschaft im Irak ist erneut Ziel eines Raketenangriffs geworden. Drei Geschosse seien am Morgen auf die diplomatische Vertretung in Bagdad abgefeuert worden, teilte die irakische Armee mit. Sie seien nahe der Botschaft in der stark abgesicherten Grünen Zone eingeschlagen. Erst am Montag hatte die US-Armee eine bewaffnete Drohne über der Botschaft in Bagdad abgeschossen.

5.04 Uhr: Türkischer Journalist Erk Acarer in Berlin angegriffen

Der regierungskritische türkische Journalist Erk Acarer, der in Berlin im Exil lebt, ist nach eigenen Angaben in seiner Wohnung angegriffen und verletzt worden. Die Täter hätten ihn mit Fäusten und Messern attackiert, schrieb Acarer am Mittwoch im Onlinedienst Twitter. Die Polizei bestätigte den Angriff auf den Journalisten, nannte aber keine weiteren Einzelheiten.

4.31 Uhr: Nach Anschlag: Niederländischer Reporter weiter in Lebensgefahr

Nach einem Mordanschlag ist der Gesundheitszustand des niederländischen Reporters Peter R. de Vries nach wie vor äußerst kritisch. "Peter kämpft noch immer um sein Leben", sagte der Chef des TV-Senders RTL, Peter van der Vorst. "Wir beten alle um ein Wunder." Der Reporter arbeitete für den Sender. De Vries war am Dienstagabend mit schweren Kopfverletzungen in ein Amsterdamer Krankenhaus gebracht worden. Ein Mann hatte mehrere Schüsse auf ihn abgegeben. Das Justizministerium kündigte an, dass Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden sollten, um den Rechtsstaat zu schützen.

4.10 Uhr: Erneut ungewöhnlich großer Diamant in Botsuana entdeckt

Minenarbeiter haben in Botsuana erneut einen ungewöhnlich großen Diamanten entdeckt. Der weiße Edelstein wiege 1174 Karat und sei der drittgrößte Diamant der Welt, sagte der Geschäftsleiter der kanadischen Diamantenfirma Lucara, Naseem Lahri, in Botsuanas Hauptstadt Gaborone. Nach Lahris Angaben verdrängt der Edelstein damit einen Diamanten, den die botsuanische Diamantenfirma Debswana Anfang Juni als drittgrößten Diamanten der Welt ausgerufen hatte.

4.03 Uhr: Umstrittenes Homosexuellen-Gesetz tritt in Ungarn in Kraft

In Ungarn soll heute das umstrittene Gesetz zur Beschränkung der Information über Homo- und Transsexualität in Kraft treten. Dieses untersagt unter anderem Bildungsprogramme oder Werbung von Großunternehmen, die sich mit Homo- und Transsexuellen solidarisch erklären. Auch Aufklärungsbücher dazu soll es nicht mehr geben. Offizielles Ziel ist der Schutz von Minderjährigen, Aktivisten sprechen von einem Schlag gegen die LGBTQ-Gemeinde.

3.37 Uhr: Olympia-Stadt Tokio vor erneutem Notstand

Während der Olympischen Spiele soll in Tokio erneut der Corona-Notstand herrschen. Angesichts wieder deutlich steigender Infektionszahlen sehe sich die Regierung zu diesem Schritt gezwungen, wie japanische Medien berichteten. Ministerpräsident Yoshihide Suga wollte seine Entscheidung noch am selben Tag bekanntgeben. Am Vortag hatte die Stadtverwaltung 920 neue Infektionsfälle gemeldet. Das ist der höchste Stand an Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden seit dem 13. Mai. Die Spiele sollen am 23. Juli eröffnet werden - möglicherweise aber ohne Zuschauer.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hebner ist tot. Der 61-Jährige starb am Mittwoch nach schwerer Krankheit, wie die Partei mitteilte. "Wir verlieren in ihm einen außergewöhnlich liebenswerten, zugleich bescheidenen und hoch engagierten Kollegen."

Der Politiker aus Bayern saß seit 2017 im Bundestag, wo er unter anderem Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union war.

2.41 Uhr: Mutmaßliche Präsidentenmörder in Haiti festgenommen

Nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse sind Tatverdächtige festgenommen worden. Die Polizei habe am Mittwochnachmittag mutmaßliche Attentäter des Staatschefs in der Nähe des Tatorts abgefangen, teilte ein Regierungssprecher auf Twitter mit. Weitere Einzelheiten gab es zunächst nicht.

1.58 Uhr: Südafrikas Ex-Präsident Zuma tritt 15-monatige Haftstrafe an

Der zu einer Haftstrafe verurteilte südafrikanische Ex-Präsident Jacob Zuma hat seine 15-monatige Haftstrafe angetreten. Der 79-Jährige stellte sich am späten Mittwochabend kurz vor Ablauf einer Frist den Behörden, wie seine Stiftung mitteilte. Zuma habe sich entschieden, den Anweisungen der Justiz Folge zu leisten und sich in ein Gefängnis in seiner Heimatprovinz KwaZulu-Natal zu begeben.

0.35 Uhr: Containerbrand auf Schiff in Dubai

Mit einem lauten Knall ist ein Container an Bord eines Schiffes im Hafen von Dubai in Flammen aufgegangen. Der Brand konnte innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht werden, teilte das Pressebüro des Emirats in der Nacht auf Twitter mit. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Das Ausmaß des Schadens sei noch nicht ersichtlich, auch die Ursache für den Brand sei nicht bekannt.

0.27 Uhr: Hauseinsturz in Florida: Übergang von Rettungs- zu Bergungsaktion

Zwei Wochen nach dem teilweisen Einsturz eines Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida gehen die Behörden davon aus, wohl nur noch Leichen in den Trümmern zu finden. Man sei nun dabei, von einer Rettungs- zu einer Bergungsaktion überzugehen, kündigte die Bürgermeisterin von Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Mittwochabend an. Diese Entscheidung sei "extrem schwer" gewesen. "Wir alle haben Gott um ein Wunder gebeten", sagte sie.

Es seien in den vergangenen Stunden acht weitere Leichen gefunden worden, hieß es weiter. Damit steigt die offizielle Zahl der Toten auf 54. Dutzende Menschen werden aber noch vermisst.

0.23 Uhr: Frau von ermordetem haitianischen Präsidenten wird in Florida behandelt

Nach dem tödlichen Attentat auf Haitis Präsidenten Jovenel Moïse ist dessen Frau Martine zur Behandlung in die USA geflogen worden. Sie sei am Mittwochnachmittag im Bundesstaat Florida eingetroffen und anschließend ins Krankenhaus Jackson Memorial in Miami eingeliefert worden, berichteten mehrere US-Medien. Martine Moïse war bei dem Anschlag auf ihren Mann verletzt und zunächst in einer örtlichen Klinik versorgt worden.