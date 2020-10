Corona-Maßnahmen: Abgeordnete fordern Mitsprache der Parlamente +++ DFB bewirbt sich um Frauen-WM 2027 +++ Nato will Space Center im Ramstein aufbauen +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Innenminister: Enthaupteter französischer Lehrer Opfer einer Fatwa

Der bei einem islamistischen Anschlag getötete französische Lehrer ist nach Angaben des französischen Innenministers Opfer einer Fatwa geworden. Der Vater einer Schülerin und ein bekannter militanter Islamist hätten die Fatwa, ein religiöses Rechtsgutachten, ausgesprochen, nachdem der Lehrer im Unterricht umstrittene Mohammed-Karikaturen verwendet hatte, sagte Innenminister Gérald Darmanin dem Radiosender Europe 1 am Montag. Beide Verdächtige seien bereits in Polizeigewahrsam.

Am Morgen wurden Polizeieinsätze gegen dutzende mutmaßliche Islamisten eingeleitet. Im Laufe der Woche werden diese fortgesetzt. Laut Innenminister Gérald Darmanin stehen sie nicht "zwingend" im Zusammenhang mit dem Fall des ermordeten Lehrers. Sie zielten vielmehr darauf ab, "eine Botschaft zu vermitteln: nicht eine Minute Aufschub für die Feinde der Republik". Seit der Ermordung des Lehrers im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine am Freitag seien außerdem "mehr als 80 Ermittlungen" wegen Online-Hasses eingeleitet worden, fügte der Minister hinzu. Der 47-jährige Geschichtslehrer war am Freitag in der Nähe seiner Schule in Conflans-Sainte-Honorine von einem 18-jährigen Russen tschetschenischer Herkunft enthauptet worden.

+++ 10.23 Uhr: Bundesregierung ermöglicht wieder doppelte Förderung von E-Autos +++

Käufer von Elektroautos können bald zusätzlich zur Innovationsprämie des Bundes auch wieder andere Förderungen in Anspruch nehmen. Die Bundesregierung werde das sogenannte Kumulationsverbot im Zusammenhang mit der staatlichen Elektroprämie wieder aufheben, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums dem "Handelsblatt". "Die Kumulation wird im Grundsatz möglich sein", sagte er. Die entsprechende Richtlinie solle Anfang dieser Woche veröffentlicht werden. Die Regierung hatte ihre Kaufprämie für reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride im Sommer auf einen Bundesanteil von bis zu 6000 Euro verdoppelt und bis Jahresende 2021 verlängert. Allerdings gilt seither die Bedingung, dass Käufer für die entsprechenden Fahrzeuge keine zusätzlichen, öffentlichen Förderprogramme mehr nutzen dürfen. Wie das "Handelsblatt" berichtete, hatten im Vorfeld "zig tausende Kunden im Vertrauen auf die Doppelförderung" Autos bestellt - und erhielten am Ende mit einen geringeren Zuschuss als erhofft. Demnach zählte das Wirtschaftsministerium allein 10.000 betroffene Fahrzeuge bei Antragsstellern, die zusätzliche Förderungen des Bundes zur Flottenerneuerung im Nahverkehr nutzen wollten.

+++ 9.56 Uhr: Ex-CDU-Generalsekretär Tauber verlässt die Politik +++

Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber zieht sich aus der Politik zurück. "Die Entscheidung ist mir wirklich nicht leichtgefallen, aber ich werde nicht wieder für den Deutschen Bundestag kandidieren und nächstes Jahr meine politische Karriere beenden", schrieb er auf Twitter. "Erneut habe ich gemerkt, dass ich immer wieder die Grenze dessen, was ich zu leisten vermag, erreiche." Tauber war von Ende 2013 bis Anfang 2018 CDU-Generalsekretär. In den letzten Monaten seiner Amtszeit war er schwer erkrankt. Der 46-Jährige sitzt seit 2009 im Bundestag und arbeitet heute als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. "Es war und ist es mir eine Ehre, meine Heimat in Berlin zu vertreten und meinem Vaterland zu dienen."

Die Entscheidung ist mir wirklich nicht leichtgefallen, aber ich werde nicht wieder für den Deutschen Bundestag kandidieren und nächstes Jahr meine politische Karriere beenden. Erneut habe ich gemerkt, dass ich immer wieder die Grenze dessen, was ich zu leisten vermag, erreiche. pic.twitter.com/xZBGOjJlqV — Peter Tauber (@petertauber) October 19, 2020

+++ 8.17 Uhr: Deutschland bewirbt sich um Frauenfußball-WM 2027 +++

Der Deutsche Fußball-Bund bewirbt sich zusammen mit Belgien und den Niederlanden um die Ausrichtung der Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Der DFB schließe sich damit einer Initiative der Niederländer an, teilte der Verband am Morgen mit.

+++ 8.11 Uhr: Neue Feuerpause in Berg-Karabach offenbar weiterhin brüchig +++

Im Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach ist die vereinbarte neue Feuerpause offenbar weiterhin brüchig. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev schrieb am Morgen im Kurznachrichtendienst Twitter, seine Armee habe 13 von Armenien besetzte Dörfer befreit. Zugleich warf er dem verfeindeten Nachbarland vor, gegen die Waffenruhe verstoßen zu haben. In der Nacht zum Montag habe es Artilleriefeuer auf aserbaidschanische Siedlungen und Stellungen gegeben, schrieb er.

+++ 7.44 Uhr: Nach Demonstrationszug: Kolumbianischer Ureinwohner errichten Protest-Zeltlager in Bogotá +++

Ein Demonstrationszug von tausenden kolumbianischen Ureinwohnern hat am Sonntag (Ortszeit) die Hauptstadt Bogotá erreicht. Die rund 7500 Demonstranten fordern einem Sprecher der Bewegung zufolge ein Treffen mit Präsident Ivan Duque, ein Ende der zunehmenden Gewalt in ihren Gebieten sowie die Einhaltung des Friedensvertrags zwischen der Regierung und der Rebellengruppe Farc. Der Protestzug war am 10. Oktober im Südwesten des Landes aufgebrochen. Ein Berater des Präsidenten schloss ein Treffen mit Duque aus und bot ein Gespräch mit einer Delegation der Regierung an. Die Demonstranten lehnten das Angebot ab und errichteten nach Angaben des Rathauses ein Zeltlager in einer Sportanlage der Hauptstadt. "Das ist keine Angelegenheit von Ministern", sagte ein Sprecher der Demonstranten. "Dies ist Sache des Präsidenten der Republik." Im Südwesten Kolumbiens leben zahlreiche Ureinwohner. Die Region ist mit am schlimmsten von der zunehmenden Gewalt in dem südamerikanischen Land betroffen. Ein Friedensvertrag, den Duques Vorgänger Juan Manuel Santos 2016 mit der Farc geschlossen hatte, reduzierte die Gewalt, konnte den bewaffneten Konflikt im Land jedoch nicht beenden.

+++ 6.27 Uhr: Morales-Schützling Arce gewinnt laut Prognosen Präsidentschaftswahl in Bolivien +++

Der linksgerichtete Kandidat Luis Arce hat laut Prognosen die Präsidentschaftswahl in Bolivien gewonnen. Laut einer nach der Wahl am Sonntag veröffentlichten Nachwahlbefragung des Fernsehsenders Unitel kommt Arce auf 52,4 Prozent der Stimmen und liegt damit weit vor seinem Hauptrivalen, dem konservativen Ex-Präsidenten Carlos Mesa mit 31,5 Prozent. Der linksgerichtete Kandidat der Bewegung für den Sozialismus (MAS) ist ein Schützling von Boliviens Ex-Präsident Evo Morales und hatte bereits vor der Wahl in Umfragen deutlich vor Mesa gelegen. Morales war vor rund einem Jahr nach einer von Manipulationsvorwürfen überschatteten Wiederwahl angesichts von Massenprotesten und unter dem Druck der Armee abgetreten. Er hatte als erster indigener Präsident Lateinamerikas Bolivien 13 Jahre lang regiert. Mittlerweile lebt er in Argentinien im Exil.

+++ 4.16 Uhr: Chinas Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 4,9 Prozent +++

Als Zeichen einer anhaltenden Erholung nach dem Corona-Einbruch ist Chinas Wirtschaft im dritten Quartal erneut gewachsen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft legte im Vorjahresvergleich um 4,9 Prozent zu, wie das Pekinger Statistikamt mitteilte. Das ist allerdings weniger, als von vielen Analysten vorhergesagt wurde. Zum ersten Mal seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen im Jahr 1992 hatte China im ersten Quartal ein negatives Wirtschaftswachstum von 6,8 Prozent verzeichnet.

+++ 4.13 Uhr: Verteidigung im Weltraum: Nato will in Ramstein Space Center aufbauen +++

Die Nato treibt ihre Vorbereitungen für die Bündnisverteidigung im Weltall voran. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und der "Süddeutschen Zeitung" wollen die Verteidigungsminister der 30 Mitgliedstaaten an diesem Donnerstag den Aufbau eines Space Center ankündigen. Es soll an das Luftwaffenoberkommando der Nato im rheinland-pfälzischen Ramstein angegliedert werden und vor allem als Koordinationsstelle für die Weltraumüberwachung dienen. So könnten in Ramstein künftig Informationen über mögliche Bedrohungen gegen Satelliten zusammenfließen. Denkbar ist auch, dass das Space Centre später zu einem Kommandozentrum für Abwehrmaßnahmen ausgebaut wird.

+++ 4.03 Uhr: Frankreich will nach Attacke auf Lehrer gegen Radikalisierung kämpfen +++

Nach der brutalen Ermordung des Lehrers Samuel Paty will Frankreich stärker gegen Radikalisierung vorgehen und die Sicherheit an Schulen verbessern. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich dafür ausgesprochen, sehr schnell konkrete Maßnahmen gegen radikalisierte Gruppen umzusetzen, wie es aus Élyséekreisen hieß. Am Sonntagabend hatte ein Verteidigungsrat unter Vorsitz von Macron mit mehreren Ministern und Antiterror-Staatsanwalt Jean-François Ricard getagt. Zehntausende waren am Sonntag in ganz Frankreich unter dem Motto "Je suis Samuel" oder "Je suis Prof" (dt. Ich bin Lehrer) auf die Straße gegangen, um für Meinungsfreiheit zu demonstrieren.

+++ 2.48 Uhr: Trump: Wissenschaftler hätten uns "massive Depression" beschert +++

US-Präsident Donald Trump hat seinen Widerstand gegen den Rat von Wissenschaftlern in der Corona-Pandemie verteidigt. "Hätte ich komplett auf die Wissenschaftler gehört, hätten wir jetzt ein Land, das in einer massiven Depression wäre", sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Carson City im US-Bundesstaat Nevada am Sonntag (Ortszeit). "Stattdessen sind wir wie ein Raketenschiff." Trump machte sich über seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden lustig, weil dieser verspricht, sich im Kampf gegen das Coronavirus am Rat der Wissenschaftler zu orientieren. Wenig später warf Trump Biden vor, einen "unwissenschaftlichen Lockdown" zur Eindämmung des Coronavirus zu verhängen, wenn er gewählt werde. Am 3. November hätten die Amerikaner die Wahl zwischen einer "Trump-Super-Erholung" der Wirtschaft und einer "Biden-Depression", so Trump.

+++ 2.43 Uhr: Deutlich mehr Wolfsrudel in Deutschland +++

Die Zahl der in Deutschland lebenden Wolfsrudel ist erneut deutlich gestiegen. Im Untersuchungszeitraum zwischen 2019 und 2020 hätten die Bundesländer fast 130 Rudel gezählt, hieß es in einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das seien 34 Wolfspaare sowie zehn sogenannte territoriale Einzeltiere mehr als im Vorjahr. Damit stieg die Zahl um gut 20 Prozent. Vor zehn Jahren habe es in Deutschland noch lediglich sieben Rudel gegeben. Das für die Veröffentlichung der Zahlen zuständige Bundesamt für Naturschutz wollte die Ergebnisse dem Bericht zufolge zunächst weder dementieren noch bestätigen. Die Auswertung der Meldungen aus den Bundesländern dauere noch an. Eine Veröffentlichung sei im November geplant. Ein Untersuchungszeitraum dauere vom 1. Mai bis zum 30. April.

+++ 1.50 Uhr: Israel und Bahrain signieren Abkommen zur Aufnahme von Beziehungen

Israel und Bahrain haben bei einer Zeremonie in Manama ein Kommuniqué zur formellen Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet. Die Unterzeichnung fand am Sonntag (Ortszeit) bei einem Besuch hochrangiger Vertreter aus Israel und den USA in der Hauptstadt des Golfstaats Bahrains statt. Zuvor waren eine israelische und eine US-Delegation gemeinsam in den Golfstaat gereist. Israel sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain hatten Mitte September in Washington historische Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterschrieben. US-Finanzminister Mnuchin sprach gegenüber Reportern vom "außergewöhnlichsten Ergebnis der vergangenen 25 Jahre" im arabischen Raum. Die wirtschaftlichen Chancen der drei Staaten seien "gewaltig". Bisher unterhielten von arabischen Ländern nur Ägypten und Jordanien diplomatische Beziehungen zu Israel.

+++ 0.46 Uhr: Protest-Jahrestag: Zehntausende demonstrieren in Chile für soziale Gerechtigkeit

Ein Jahr nach dem Beginn einer Protestbewegung für mehr soziale Gerechtigkeit in Chile haben zehntausende Menschen in der Hauptstadt Santiago demonstriert. Auf der Plaza Italia im Zentrum Santiagos herrschte am Sonntag (Ortszeit) ausgelassene Stimmung. Demonstranten sangen und tanzten, viele trugen Gesichtsmasken zum Schutz gegen das Coronavirus. In der kommenden Woche stimmen die Chilenen darüber ab, ob die Verfassung des südamerikanischen Landes überarbeitet werden soll. Am Rande der Proteste kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Sicherheitskräfte zogen sich im Laufe des Tages aber von dem Platz zurück, den die Protestbewegung Plaza Dignidad (Platz der Würde) getauft hatte. Viele Demonstranten forderten, bei der Abstimmung am kommenden Sonntag mit "Ja" zu stimmen.

Bundestagsabgeordnete mehrerer Parteien haben die Zunahme von Vollmachten für die Bundesregierung in der Corona-Krise kritisiert. "Seit fast einem Dreivierteljahr erlässt die Regierung in Bund, Ländern und Kommunen Verordnungen, die in einer noch nie dagewesenen Art und Weise im Nachkriegsdeutschland die Freiheiten der Menschen beschränken, ohne dass auch nur einmal ein gewähltes Parlament darüber abgestimmt hat", sagte der SPD-Rechtsexperte Florian Post der "Bild"-Zeitung. Post kritisierte zudem, dass die Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder im Grundgesetz nicht vorgesehen seien. Diese seien "nicht als gesetzgeberisches Organ vorgesehen". Dem Bericht zufolge gibt es entsprechende Sondervollmachten nicht nur für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), sondern auch unter anderem für das Bundesumweltministerium. Beim Arbeitschutzkontrollgesetz von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) habe der Bundesrat erst nachträglich eingefügt, dass die Länderkammer auf einem Mitbestimmungsrecht bestehe. "Das ist eine beunruhigende Entwicklung", sagte Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) der "Bild". Das Parlament müsse "wieder selbstbewusster seine Rolle als Gesetzgeber einfordern und dann aber auch ausfüllen".