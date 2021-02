Starker Zverev in Melbourne im Achtelfinale +++ Biden-Regierung will vorerst an Strafzöllen gegen EU-Produkte festhalten +++ Seehofer: Sicherheitsbehörden verhinderten islamistischen Anschlag +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Japans Olympia-Cheforganisator tritt nach frauenfeindlichen Äußerungen zurück

Der wegen seiner abfälligen Äußerungen über Frauen zunehmend unter Druck geratene Cheforganisator der Olympischen Sommerspiele in Tokio, Yoshiro Mori, hat seinen Rücktritt erklärt. "Meine unangemessene Äußerung hat viel Chaos verursacht", sagte Yoshiro Mori am Freitag bei einer extra anberaumten Sitzung des Organisationskomitees. Er entschuldige sich und wolle "mit sofortiger Wirkung als Präsident zurücktreten".

Der 83-jährige Mori soll Mitgliedern des Japanischen Olympischen Komitees (JOC) gesagt haben, Frauen würden Vorstandssitzungen in die Länge ziehen, weil sie zu viel redeten. Nach heftigen Protesten im In- und Ausland entschuldigte sich der für seine verbalen Fehltritte bekannte ehemalige Ministerpräsident auf einer Pressekonferenz, lehnte einen Rücktritt aber zunächst ab. Sein Auftritt vor den Medien heizte die Empörung jedoch weiter an, und die Rufe nach seiner Demission nahmen zu. Sportfunktionäre, Stars und Sponsoren verurteilten die Äußerungen als unangemessen.

Der Wirbel kommt für das JOC zur Unzeit. Knapp ein halbes Jahr vor ihrem geplanten Beginn gilt in mehreren Regionen des Landes, darunter auch im Großraum Tokio, weiterhin der Corona-Ausnahmezustand, und 80 Prozent der Bevölkerung lehnen die Austragung der Spiele in diesem Jahr ab.

+++ 7.29 Uhr: Sieg gegen Mannarino: Starker Zverev in Melbourne im Achtelfinale +++

Alexander Zverev hat mit einem souveränen Sieg gegen seinen Lieblingsgegner bei den Australian Open das Achtelfinale erreicht. Die deutsche Nummer eins gewann am Freitag in Melbourne gegen den Franzosen Adrian Mannarino klar mit 6:3, 6:3, 6:1 und überstand damit beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum dritten Mal in Serie die dritte Runde. Für Zverev war es im sechsten Duell mit Mannarino der sechste Sieg. Allein im vergangenen Jahr hatte der 23-Jährige gegen den Linkshänder drei Mal gewonnen.

+++ 7.00 Uhr: Wegen angeblichen Staatsstreichs festgenommener Verfassungsrichter in Haiti frei +++

Die Behörden in Haiti haben einen Verfassungsrichter freigelassen, der am Sonntag mit 22 anderen Menschen wegen eines angeblichen Staatsstreichs festgenommen worden war. Yvickel Dieujuste Dabresil "wurde soeben freigelassen" und sei nach Hause zurückgekehrt, sagte sein Anwalt der Nachrichtenagentur AFP. In den vergangenen Tagen hatte es in dem bitterarmen Karibikstaat Proteste gegen Präsident Jovenel Moïse gegeben.

Die Opposition ist der Ansicht, dass Moïses fünfjähriges Mandat am vergangenen Sonntag endete. Der Präsident hingegen argumentiert, dass er bis zum 7. Februar 2022 gewählt sei. Zusammen mit dem Richter Dabresil wurden mehr als 20 weitere Menschen festgenommen, darunter ein ranghoher Polizist. Dem Anwalt zufolge befinden sich 17 von ihnen noch in Gewahrsam.

+++ 5.02 Uhr: Myanmars Militärführung lässt an Feiertag mehr als 23.000 Gefangene frei +++

Myanmars Militärjunta hat knapp zwei Wochen nach ihrer Machtergreifung anlässlich eines Feiertags mehr als 23.000 Gefangene freigelassen. "Der Staatsverwaltungsrat hat die Strafe von 23.314 Gefangenen erlassen", meldete die staatliche Zeitung "Global New Light of Myanmar" unter Verwendung der offiziellen Selbstbezeichnung der Militärführung am Freitag. Seit dem Putsch hatten Sicherheitskräfte allerdings zahlreiche Unterstützer der abgesetzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen.

Trotz anhaltender Massenproteste gegen die Militärführung wurden nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Unterstützungsverein für politische Gefangene bisher mehr als 260 Menschen festgenommen. Viele von ihnen gehören der Nationalen Liga für Demokratie, der Partei von Suu Kyi an. Etwa 20 seien wieder freigelassen worden. Die Sicherheitskräfte setzten in den vergangenen Tagen vermehrt auch Gewalt gegen die Demonstranten ein.

+++ 4.27 Uhr: Joe Biden will vorerst an Strafzöllen gegen EU-Produkte festhalten +++

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will im Zoll-Streit mit der EU wegen Subventionen für Luftfahrtkonzerne zunächst nicht auf Strafzölle für einige europäische Importe verzichten. Es sei "zum jetzigen Zeitpunkt unnötig, die Abgaben zu überarbeiten", hieß es in einer Mitteilung des US-Handelsbeauftragten (USTR), die am Freitag veröffentlicht werden sollte. Bidens Amtsvorgänger Donald Trump hatte die jüngsten Strafzölle am 12. Januar, wenige Tage vor der Amtsübergabe an Biden beschlossen.

Biden hatte angekündigt, die Beziehungen zu den Verbündeten der USA wieder verbessern zu wollen, die während Trumps "America First"-Politik stark belastet worden waren. Die EU hatte daher zunächst nicht mit Gegenmaßnahmen auf die neu verhängten US-Zölle reagiert.

+++ 4.30 Uhr: Seehofer: Sicherheitsbehörden verhinderten islamistischen Anschlag +++

Das Bundesinnenministerium geht davon aus, dass die drei in Deutschland und Dänemark festgenommenen Syrer einen Terroranschlag geplant hatten. Nach Angaben des Ministeriums wurden damit seit 2009 in Deutschland 17 islamistische Anschläge vereitelt. „Unsere Sicherheitsbehörden haben erneut einen islamistischen Terroranschlag verhindert“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). „Sie arbeiten mit ihren europäischen Partnern Hand in Hand, oft unbemerkt, aber hochwachsam.“

Am vergangenen Wochenende waren drei Brüder aus Syrien festgenommen worden, von denen einer in Hessen und einer in Sachsen-Anhalt wohnte. Das Amtsgericht Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt hatte Haftbefehl gegen die Männer im Alter von 33, 36 und 40 Jahren erlassen. Vorgeworfen wird ihnen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wie die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg mitteilte. Konkret soll das Trio im Januar am Ankauf mehrerer Kilogramm Chemikalien in Polen beteiligt gewesen sein, die zur Herstellung von Sprengsätzen dienen können.