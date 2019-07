Die wichtigsten Nachrichten im Überblick:

Koma-Patient Vincent Lambert in aller Stille in Frankreich beigesetzt (16.38 Uhr)

Umfragen deuten auf AfD-Erfolge bei allen drei Ost-Wahlen hin (14.47 Uhr)

DWD: Wetter bleibt wechselhaft und nass - vereinzelt Gewitter (12.39 Uhr)

Zahl der Toten steigt nach Anschlag in Somalia auf 26 (10.24 Uhr)

Milliardenstrafe für Facebook (0.37 Uhr)

Die News von heute:

+++ 16.38 Uhr: Koma-Patient Vincent Lambert in aller Stille in Frankreich beigesetzt +++

In Frankreich ist der am Donnerstag gestorbene Koma-Patient Vincent Lambert in aller Stille beigesetzt worden. An der Trauerfeier am Samstag im ostfranzösischen Longwy hätten alle Mitglieder der Familie teilgenommen, die sich wegen der Beendigung der lebenserhaltenden Maßnahmen für den 42-Jährigen über Jahre einen erbitterten juristischen Streit geliefert hatten, wie die Familie der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Vor der Einäscherung war der Leichnam obduziert worden, denn die Staatsanwaltschaft von Reims hatte ein Verfahren zur Feststellung der genauen Todesursache eingeleitet. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen erst später bekannt gegeben werden.

+++ 16.31 Uhr: Meuthen: AfD steht nicht vor der Spaltung +++

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen ist dem Eindruck entgegengetreten, die Partei stehe wegen der Auseinandersetzung um den rechtsnationalen "Flügel" um Björn Höcke vor der Spaltung. "Nein, das tut sie ganz bestimmt nicht. Vergesst das Ihr Traumtänzer. Wir lassen uns nicht spalten", sagte Meuthen beim Wahlkampfauftakt der AfD Brandenburg in Cottbus. Er räumte ein, dass in der AfD manchmal gestritten werde. Das sei aber Demokratie. "Wir sind eben kein devoter Kanzlerwahlverein." Die AfD stehe "im politischen Kampf gegen eine Deutschland-Zersetzung" zusammen. In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.

Der Thüringer AfD-Fraktionschef und Partei-Rechtsaußen Höcke hatte mit einer Kampfansage an den Parteivorstand vor einer Woche den Zorn vieler AfD-Politiker auf sich gezogen. In einem von mehr als 100 Mandatsträgern und Funktionären unterzeichneten Appell "für eine geeinte und starke AfD", der am vergangenen Mittwoch veröffentlicht wurde, heißt es: "Mit seiner Rede beim Kyffhäuser-Treffen am Sonnabend hat Björn Höcke die innerparteiliche Solidarität verletzt und ist damit unseren Wahlkämpfern und Mitgliedern in den Rücken gefallen." Höcke wurde ebenfalls in Cottbus erwartet.

+++ 16.01 Uhr: Sea-Eye will Ende Juli wieder auf Rettungsmission gehen +++

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye will Ende Juli wieder eine Rettungsmission im Mittelmeer fahren. Das Schiff "Alan Kurdi" sei nun in Mallorca eingelaufen, um sich für die nächste Fahrt vorzubereiten, twitterte die Regensburger Organisation. Zwischen dem 22. und dem 24. Juli wolle die Crew wieder auslaufen, sagte Sprecher Gorden Isler.

Die "Alan Kurdi" hatte zuletzt mehr als 60 Migranten vor Libyen gerettet. Malta hatte sich bereit erklärt, dass die Menschen an Land dürfen - sie sollten auf andere EU-Länder verteilt werden. Das Schiff fährt unter deutscher Flagge und ist eines der wenigen, das derzeit noch aktiv ist. Viele andere NGO-Schiffe liegen beschlagnahmt oder festgesetzt in Malta oder Italien.

+++ 15.45 Uhr: Union in Forsa-Umfrage stärkste Kraft +++

Die Union hat in einer weiteren Umfrage die alleinige Spitze übernommen. Im jüngsten RTL/n-tv-Trendbarometer von Forsa verharrte die Union im Vergleich zur Vorwoche bei 26 Prozent. Da die Grünen jedoch einen Punkt auf 25 Prozent einbüßten, nehmen CDU und CSU nun allein Platz eins ein. SPD und AfD (beide 13 Prozent) legen jeweils einen Punkt zu, dagegen verliert auch die FDP einen Punkt und kommt nun auf 7 Prozent. Die Linken blieben unverändert bei 8 Prozent. Nach dem Höhenflug der Grünen liegt die Union im Bund auch bei den meisten anderen Umfrageinstituten wieder vorn.

+++ 14.59 Uhr: Rechte Musikveranstaltung im sächsischen Markneukirchen aufgelöst +++

Die Behörden haben mit Hilfe der Polizei am Freitagabend eine illegale rechtsextremistische Musikveranstaltung im sächsischen Markneukirchen aufgelöst. Dabei wurden mehrere Platzverweise erteilt, weil die 45 Gäste nur zögerlich der Aufforderung zum Gehen folgten, wie die zuständige Polizeidirektion Zwickau mitteilte. Danach gab es zwei Strafanzeigen, weil ein Mann Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf der Kleidung trug und Beamte mehrfach beleidigte.

Vertreter des Landratsamtes hatten zuvor erhebliche Brandschutz- und bauliche Mängel an der Lokalität festgestellt. Die Polizei hatte den Ort der als privat getarnten Veranstaltung erst Freitagabend ausfindig machen können. Insgesamt waren 45 Beamte im Einsatz, auch von der Chemnitzer Bereitschaftspolizei.

+++ 14.47 Uhr: Umfragen deuten auf AfD-Erfolge bei allen drei Ost-Wahlen hin +++

Die drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen dürften nach den Meinungsumfragen zu einem AfD-Triumph werden. In Brandenburg und Sachsen wird am 1. September gewählt, in Thüringen am 27. Oktober. Die Ausgangslage:

Brandenburg: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) steht an der Spitze einer rot-roten Landesregierung. Schon seit 2009 regieren SPD und Linke zusammen. Den Meinungsumfragen zufolge wird dieses Bündnis nach der Landtagswahl keine Mehrheit mehr haben. Die AfD liegt in den Umfragen bei 19 bis 21 Prozent und ist damit auf Augenhöhe mit SPD und CDU.

Sachsen: Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine CDU regieren den Freistaat zusammen mit der SPD. Vor allem wegen der Schwäche der SPD, die in den Umfragen zuletzt nur noch auf einstellige Werte kam, wird diese schwarz-rote Koalition nach der Landtagswahl absehbar am Ende sein. Mit Werten von zuletzt 24 bis 26 Prozent kann die AfD noch hoffen, stärkste Kraft zu werden.

Thüringen: Ministerpräsident Bodo Ramelow ist der erste und bislang einzige Regierungschef der Linkspartei. Er leitet seit 2014 eine rot-rot-grüne Koalition in dem zuvor durchgängig von CDU-Ministerpräsidenten regierten Land. In Umfragen hat Rot-Rot-Grün derzeit aber keine Mehrheit. Mit Werten von 19 bis 20 Prozent liegt die AfD hinter der CDU und der Linken.

+++ 14.19 Uhr: Chlorgasaustritt in Schwimmbad +++

In einem Münsteraner Schwimmbad sind durch einen Chlorgasaustritt mehrere Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, seien drei Badegäste wegen Atembeschwerden und Augenreizungen ambulant behandelt worden. "Außerdem melden sich auch per Telefon vereinzelt Menschen, die von Augenreizungen berichten", sagte der Sprecher. Möglichen weiteren Betroffenen riet er dazu, sich bei der Feuerwehr zu melden und ärztlich untersuchen zu lassen.

Die Austrittsstelle im Keller des Schwimmbads wurde von der Feuerwehr abgedichtet. Rund 80 Einsatzkräfte waren daran beteiligt. Die Säuberungsarbeiten sollen noch bis in den Nachmittag andauern. Eine Ursache für den Gasaustritt war zunächst nicht bekannt.

+++ 13.23 Uhr: Ankara nimmt trotz drohender US-Sanktionen weitere S-400-Raketen entgegen +++

Trotz der Sanktionsdrohungen der USA hat die Türkei am Samstag weitere S-400-Luftabwehrraketen aus Russland entgegengenommen. "Das vierte russische Flugzeug mit S-400-Raketenteilen ist auf dem Murted-Flughafen nahe Ankara gelandet", teilte das türkische Verteidigungsministerium im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Der Kauf der russischen Luftabwehrraketen durch die Türkei sorgt seit Monaten für Streit mit den USA. Washington fürchtet, dass die Installation des russischen Systems beim Nato-Partner die Sicherheit der eigenen Flugzeuge gefährdet. Die US-Regierung droht daher, der Türkei keine F-35-Kampfflugzeuge zu liefern. Türkische Rüstungsfirmen sind an der Produktion des neuen Kampfjets beteiligt, und Ankara hat 116 Maschinen bestellt. Auch die Nato hatte sich "besorgt" über das türkisch-russische Rüstungsgeschäft geäußert.

+++ 12.39 Uhr: Das Wetter bleibt wechselhaft und nass - vereinzelt Gewitter +++

Richtig sommerlich will es an diesem Wochenende nicht mehr werden: Das Wetter bleibt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaft und nass. Vor allem in der Südosthälfte sind am Sonntag vereinzelt Gewitter möglich. Örtlich muss erneut mit Starkregen gerechnet werden.

Von der Nordsee bis zu den zentralen Mittelgebirgen hingegen sind zwar viele Wolken zu sehen, es gibt nach DWD-Angaben aber kaum Regen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 16 und 23 Grad reicht es auch meteorologisch nicht für einen Sommertag - dazu müsste das Thermometer auf mindestens 25 Grad steigen.

Mit Beginn der neuen Woche werden Schauer und Gewitter laut DWD hingegen nur eine auf die Alpen beschränkte Ausnahme sein. Vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands soll wieder deutlich mehr Sonne zu sehen sein. Die Temperaturen steigen aber nur allmählich: Während es an den Küsten mit 18 Grad eher frisch ist, liegen die Höchstwerte für Deutschland bei 20 bis 24 Grad. Lediglich entlang des Oberrheins können sommerliche 26 Grad erwartet werden.

+++ 12.19 Uhr: Regierung in Burundi weitet Kontrolle über Medien aus +++

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die Ernennung des hochrangigen politischen Funktionärs Eric Nshimirimana zum Leiter des einzigen öffentlich-rechtlichen Radiosenders Burundis scharf verurteilt. Die Ernennung Nshimirimanas zum RTNB-Direktor schade "allen Opfern der von Imbonerakure verübten Misshandlungen sowie der Pressefreiheit in Burundi", sagte Lewis Mudge, HRW-Direktor für das zentrale Afrika, der Nachrichtenagentur AFP.

Die UNO stuft die Imbonerakure genannte Jugendorganisation der Regierungspartei CNDD-FDD als Miliz ein und macht sie für Exekutionen, Entführungen und Folter verantwortlich. Seit 2015 ist Nshimirimana ihr Anführer. Menschenrechtsorganisationen werfen Imbonerakure vor, eine Schlüsselrolle bei der Unterdrückung politischer Oppositioneller in Burundi zu spielen. Regierungskritiker sehen sich in dem zentralafrikanischen Land der Gefahr ausgesetzt, verhaftet, gefoltert oder gar ermordet zu werden.

+++ 11.48 Uhr: Merkel nennt Hitler-Attentäter "Vorbild" +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Blick auf den 75. Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentats zum entschiedenen Widerstand gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Der 20. Juli sei Erinnerung an alle, die sich der Herrschaft des Nationalsozialismus entgegengestellt hätten, sagte Merkel in ihrer Videobotschaft. Glücklicherweise habe es viele davon gegeben. "Auch wir sind heute verpflichtet, uns allen Tendenzen entgegenzustellen, die die Demokratie zerstören wollen."

Am 20. Juli 1944 hatte Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg versucht, Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten. Doch der Umsturzversuch deutscher Offiziere scheiterte, Hitler überlebte leicht verletzt. Stauffenberg und seine Mitverschwörer wurden hingerichtet, insgesamt fielen rund 200 Mitverschwörer der Nazi-Justiz zum Opfer.

Merkel bezeichnete Akteure des 20. Juli als Vorbild. "Denn sie haben gezeigt, dass sie ihrem Gewissen folgen, und damit haben sie einen Teil der Geschichte Deutschlands geprägt, der ansonsten durch die Dunkelheit des Nationalsozialismus bestimmt war." Ihnen gebühre Dank: "Denn unser Grundgesetz hätte ohne solche Taten vielleicht nicht so entstehen können. Wir können heute auf dem Mut dieser Menschen aufbauen und froh sein, dass es diesen Teil unserer Geschichte gibt."

+++ 11.23 Uhr: Wetterdienst: "Möglicherweise" Tornados in Rheinland-Pfalz und Hessen +++

Bei den Unwettern vom Freitagnachmittag ist es in Rheinland-Pfalz und in Hessen "möglicherweise" auch zu Tornados gekommen. Eindeutig lasse sich das zum derzeitigen Zeitpunkt aber nicht feststellen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ob es sich bei dem Unwetter in Bobenheim am Berg im südlichen Rheinland-Pfalz tatsächlich um einen Tornado gehandelt habe, müsse der DWD-Tornadobeauftragte prüfen. Dies gelte auch für Unwetter in der Region um Mannheim sowie bei Wetzlar in Mittelhessen, wo es Beschreibungen der Unwetter nach womöglich zu schwachen Tornados gekommen war. Diese Unwetter ließen sich jedoch frühestens am Montag einordnen.

Nach Polizeiangaben waren nach sehr starken Windböen in Bobenheim am Berg elf Häuser zum Teil massiv beschädigt worden. Der Sachschaden liege im sechsstelligen Bereich. Die Staatssekretärin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, Nicole Steingaß, wollte sich am Samstag vor Ort über das Ausmaß der Schäden informieren.

+++ 11.17 Uhr: US-Soldat in Afghanistan getötet +++

In Afghanistan ist ein US-Soldat getötet worden. Genauere Angaben zum Ort oder den Umständen seines Todes gab die Nato-Mission "Resolute Support" in Kabul zunächst nicht bekannt. Bisher hat keine Gruppe die Tötung des Soldaten für sich reklamiert. Es handelt sich bereits um den zehnten Tod eines Mitglieds der US-Armee in Afghanistan seit Jahresbeginn. Trotz andauernder Gespräche zwischen den USA und Vertretern der radikalislamischen Taliban, um den mehr als 17 Jahre währenden Konflikt zu beenden, greifen die Extremisten weiter fast täglich landesweit afghanische und internationale Truppen an.

+++ 11.14 Uhr: Mindestens 40 Tote durch Monsunregen in Südasien +++

Nach sintflutartigen Monsun-Regenfällen und Erdrutschen sind in Südasien nach Behördenangaben in den vergangenen zwei Tagen mindestens 40 Menschen gestorben. Besonders betroffen waren der Osten und der Süden Nepals. Dort kamen 27 Menschen ums Leben. In der Hauptstadt Kathmandu starben drei Menschen, als eine Wand einstürzte. Nach Angaben des nepalesischen Polizeisprechers Bishwaraj Pokharel wurden elf Menschen verletzt und 15 weitere vermisst.

"Unsere Priorität sind jetzt lebensrettende Maßnahmen. All unsere Kräfte befinden sich im Einsatz", sagte Umakanta Adhikari, ein Vertreter des Heimatministeriums, der Nachrichtenagentur AFP. Hochwasser überflutete in Nepal ganze Siedlungen. Die Polizei brachte Bewohner mit Booten in Sicherheit. Die nepalesische Wetterbehörde rief am Samstag die höchste Alarmstufe für den Fluss Sapta Koshi im Süden des Landes aus.

+++ 10.24 Uhr: Zahl der Toten steigt nach Anschlag in Somalia auf 26 +++

Bei einem Anschlag auf ein Hotel in der somalischen Hafenstadt Kismayo ist die Zahl der Toten auf mindestens 26 gestiegen. Unter den Getöteten seien auch zwei US-Bürger, ein Brite, ein Kanadier, drei Tansanier und drei Kenianer, erklärte der Präsident der teilautonomen Region Jubaland im Süden Somalias. Zudem seien bei dem über mehrere Stunden andauernden Angriff von Islamisten mindestens 56 Menschen verletzt worden.

+++ 10.20 Uhr: Anschlag auf Hotel in Somalia beendet - mindestens 15 Opfer +++

Sicherheitskräfte in Somalia haben nach rund zehn Stunden einen Terrorangriff auf ein Hotel beendet. Die Angreifer hätten mindestens 15 Menschen getötet, sagte Polizeioffizier Mohamed Hussein. Noch während des Angriffs am Freitagabend in der Hafenstadt Kismayo hatte die Terrorgruppe Al-Shabaab den Anschlag über den Radiosender Al-Andalus für sich beansprucht.

+++ 09.30 Uhr: Neuseeländer geben vier Monate nach Anschlag auf Moscheen ihre Waffen ab +++

Dutzende Neuseeländer haben im Zuge eines Regierungsprogramms vier Monate nach einem rechtsextremen Doppelanschlag mit 51 Toten ihre Waffen abgegeben. Die erste von mehr als 250 geplanten Einsammlungen fand am Samstag in der Stadt Christchurch statt, wo ein rechtsextremer Attentäter im März das Feuer auf Gläubige in zwei Moscheen eröffnet hatte. Ziel sei es "die gefährlichsten Waffen aus der Zirkulation zu nehmen", sagte Polizeiminister Stuart Nash. Die Aktion wurde von bewaffneten Polizisten überwacht, 169 Waffenbesitzer gaben 224 Waffen sowie 217 Waffenteile und -accessoires ab, die dann in einer hydraulischen Presse zerstört wurden. Mehr als 433.000 Neuseeland-Dollar (257.000 Euro) wurden an Entschädigungen ausgezahlt.

+++ 9 Uhr: Polizei, Feuerwehr und Tierarzt jagen Rind im Feierabendverkehr +++

Tierischer Einsatz: Ein freilaufendes Rindvieh hat am Freitagabend in Aschaffenburg (Bayern) Polizei, Feuerwehr und einen Tierarzt mehrere Stunden beschäftigt. Das Tier sei auf dem Weg in den Schlachthof ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Streifenwagen, die Feuerwehr und ein Tierarzt versuchten zunächst vergeblich, das flüchtige Rind wieder einzufangen. Der Bahnverkehr am Südbahnhof wurde eingestellt. Zudem sperrte die Polizei etliche Straßen. "Durch den spektakulären Einsatz kam es zu Behinderungen im Feierabendverkehr." Nach mehreren Stunden Jagd konnte der Tierarzt das Rindvieh betäuben. "Polizisten und Feuerwehrleute haben es dann mit Seilen eingefangen", teilte der Sprecher mit. Das rund 700 Kilo schwere Tier wurde zum Schlachthof zurückgebracht.

+++ 6.50 Uhr: Medien: Staatsanwalt wirft US-Milliardär Epstein Zeugenbeeinflussung vor +++

Der wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagte US-Milliardär Jeffrey Epstein soll Medienberichten zufolge versucht haben, potenzielle Zeugen zu bestechen. Der Investmentbanker habe insgesamt 350.000 Dollar (310.000 Euro) an zwei Personen gezahlt, die gegen ihn hätten aussagen können, berichteten US-Medien am Freitag unter Berufung auf die New Yorker Staatsanwaltschaft. Im November und Dezember 2018 flossen demnach eine Zahlung in Höhe von 100.000 Dollar und eine weitere von 250.000 Dollar an zwei Personen, die mutmaßlich in den Fall verwickelt sind. Die Vorgehensweise und insbesondere der Zeitpunkt deuteten darauf hin, dass der 66-Jährige versucht habe, die Zeugen zu "beeinflussen", zitierte die "New York Times" die Staatsanwaltschaft. Epstein soll dutzende Minderjährige sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben

+++ 5.02 Uhr: Mindestens 17 Tote bei Erdrutschen und Überschwemmungen in Nepal +++

Monsunregen hat in Nepal für Erdrutsche und Überschwemmungen gesorgt, bei denen mindestens 17 Menschen ums Leben kamen. Weitere sieben Menschen galten als vermisst, teilten die Behörden in Kathmandu mit. Der tagelange Regen hatte vor allem die Hauptstadt und den Osten des Landes getroffen und viele Flüsse zum Überlaufen gebracht. Durch die Erdrutsche wurden zudem mindestens zehn Autobahnen blockiert, wie das Nationale Katastrophenschutzzentrum mitteilte.

+++ 4.46 Uhr: Razzien in Shisha-Bars im Kreis Mettmann +++

Im nordrhein-westfälischen Langenfeld haben Polizei, Zoll und Ordnungsbehörden in einer großangelegten Aktion Shisha-Bars, Gaststätten und ein Wettbüro kontrolliert. Von den sieben überprüften Lokalen wurden drei in der Nacht auf Samstag sofort geschlossen. Alle sieben gelten als Treffpunkt für Menschen, die im Zusammenhang mit Clankriminalität stehen, wie die Polizei mitteilte.

+++ 4 Uhr: Regierung: Kein neues Gesetz für Zugriff auf Smart-Home-Geräte nötig +++

Ein Zugriff der Sicherheitsbehörden auf Daten von Smart-Home-Geräten ist nach Einschätzung der Bundesregierung auch ohne eine gesetzliche Neuregelung möglich. Das Bundesinnenministerium führt in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion aus, dass "die Bundesregierung nicht die Auffassung vertritt, dass es sich bei den in Rede stehenden vernetzten Geräten um eine neue Geräteklasse handele, die vom bestehenden Rechtsrahmen nicht umfasst sei." Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber sieht das anders. Er sprach in diesem Zusammenhang unlängst von einer "verfassungsrechtlich bedenklichen Kompetenzerweiterung".

+++ 0.37 Uhr: Facebook muss laut Bericht Milliardenstrafe wegen Datenschutzskandals zahlen +++

Wegen gravierender Datenschutzverstöße muss Facebook in den USA einem Medienbericht zufolge eine Strafe von fünf Milliarden Dollar (4,4 Milliarden Euro) zahlen. Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC stimmte einem milliardenschweren Vergleich zu, wie das "Wall Street Journal" am Freitag berichtete. Die FTC hatte im vergangenen Jahr Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes des Konzerns gegen eine im Jahr 2011 geschlossene Verpflichtung zu mehr Datenschutz eingeleitet.

+++ 0.22 Uhr: "Sieg Heil"-Ruf in Polizeidienststelle - Strafanzeige gegen Erfurter +++

Ein Mann hat sich in einer Erfurter Polizeidienststelle mit einem lautstarken "Sieg Heil" von seinen Freunden verabschiedet und muss sich deshalb in einem Strafverfahren verantworten. Der polizeibekannte 30-Jährige hob dazu den linken Arm - sein rechter war wegen eines Gipsverbandes nicht zu bewegen, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann bestand schon vor dem Vorfall ein Haftbefehl, er war am Freitagnachmittag mit Freunden auf die Dienststelle gekommen, um sich zu stellen. Zum Abschied von seinen Freunden rief der 30-Jährige den verfassungswidrigen Gruß. Wegen des Haftbefehls wurde der Mann in ein Gefängnis gebracht. Auf das Verwenden eines Kennzeichens verfassungswidriger Organisationen stehen bis zu drei Jahre Haft. Die Polizei betitelte dazu eine Pressemitteilung mit "Dümmer geht immer".

+++ 0.03 Uhr: Anhörung von US-Sonderermittler Mueller vor Kongress verschoben +++

Die für kommende Woche geplante Aussage von US-Sonderermittler Robert Mueller vor dem Kongress ist Medienberichten zufolge verschoben worden. Die ursprünglich für Mittwoch angesetzten Befragungen im Justiz- und im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses würden nicht stattfinden und möglicherweise am 24. Juli nachgeholt.