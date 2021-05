Kurz vor der Landtagswahl: CDU in Sachsen-Anhalt liegt in Umfrage vorn

Die News von heute im stern-Ticker:

8.38 Uhr: CDU in Sachsen-Anhalt liegt in Umfrage vorn

Auch eine neue Umfrage sieht die CDU in Sachsen-Anhalt wenige Tage vor der Landtagswahl vorn. Wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre, käme die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff auf 29 Prozent, wie das ZDF-"Politbarometer Extra" zeigt. Die AfD läge bei 23 Prozent. Die Linke erreicht in der Umfrage elf Prozent, die SPD liegt bei zehn Prozent und die Grünen kommen auf neun Prozent. Die FDP kann mit acht Prozent rechnen und nach zehn Jahren auf den Wiedereinzug in den Landtag hoffen. Die Freien Wähler kommen nur auf drei Prozent.

Damit hätte die derzeit regierenden Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen ebenso eine parlamentarische Mehrheit wie eine Regierung aus CDU, SPD und FDP. Sehr knapp reichen könnte es sogar für CDU, Grüne und FDP. 45 Prozent der Befragten sind allerdings noch nicht sicher, wen oder ob sie bei der Landtagswahl am 6. Juni wählen wollen.

8.32 Uhr: Nach Seilbahnunglück in Italien: Überlebender Junge bei Bewusstsein

Nach dem Seilbahnunglück in Norditalien mit 14 Todesopfern geht es dem kleinen israelischen Jungen, der als Einziger überlebte, etwas besser. Der Fünfjährige sei auf der Intensivstation inzwischen "wach und bei Bewusstsein", teilte das Kinderkrankenhaus in Turin mit, wo er behandelt wird. Der kleine Eitan habe auch mit seiner Tante gesprochen.

Das Kind hatte bei dem Unfall in der norditalienischen Region Piemont seine Eltern und seinen Bruder verloren und war selbst schwer verletzt worden. Aus klinischer Sicht sei sein Zustand weiterhin ernst, hieß es weiter. Der Junge könnte aber in den kommenden Tagen die Intensivstation verlassen.

7.06 Uhr: Hongkonger Medienunternehmer Lai erneut zu Haftstrafe verurteilt

Wegen Teilnahme an einer verbotenen Demonstration am 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China sind in Hongkong acht Demokratie-Aktivisten zu neuen Haftstrafen verurteilt worden, darunter der bereits inhaftierte Medienunternehmer Jimmy Lai. Lai wurde zu 14 weiteren Monaten Gefängnis verurteilt, womit sich seine Haftstrafe auf insgesamt 20 Monate erhöht. Unter den Verurteilten sind unter anderen die ehemaligen Abgeordneten Lee Cheuk-Yan und Leung Kwok-Hung.

Der 73-jährige Lai hatte sein Medienimperium immer wieder genutzt, um die Demokratiebewegung und deren Massenproteste im Jahr 2019 zu unterstützen. Die Hongkonger Behörden haben auf Grundlage des umstrittenen sogenannten Sicherheitsgesetzes auch Lais Vermögen eingefroren.

5.05 Uhr: Deutschland erkennt Kolonialverbrechen als Völkermord an

Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht im heutigen Namibia erkennt die Bundesregierung die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an. Die Nachkommen will sie mit einem Milliardenbetrag unterstützen. "Als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde, wollen wir Namibia und die Nachkommen der Opfer mit einem substanziellen Programm in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zum Wiederaufbau und zur Entwicklung unterstützen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Präsident Frank-Walter Steinmeier soll zudem bei einem Festakt im namibischen Parlament offiziell um Vergebung bitten.

Zuvor hatten Delegationen beider Länder nach fast sechsjährigen Verhandlungen eine Einigung über eine politische Erklärung erzielt, der beide Regierungen nun zugestimmt haben. Das Deutsche Reich war von 1884 bis 1915 Kolonialmacht im heutigen Namibia und schlug Aufstände brutal nieder. Historikern zufolge wurden etwa 65.000 von 80.000 Herero und mindestens 10.000 von 20.000 Nama getötet.

5.01 Uhr: Palmer räumt nach Facebook-Kommentar über Aogo Fehler ein

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat im Streit um seinen von vielen Seiten als rassistisch bewerteten Facebook-Kommentar über Dennis Aogo einen Fehler eingeräumt. In dem Moment, in dem sein Post mit seinem Oberbürgermeister-Amt in Verbindung gebracht werde, sei der Kommentar würdelos. "Da hätte ich das Handy in der Tat besser weggelegt, als die 65 Zeichen eingetippt", sagte Palmer im Podcast "Die Wochentester" der Tageszeitung "Kölner Stadt-Anzeiger" und des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Palmer hatte vor rund drei Wochen in einem Beitrag über den früheren Nationalspieler Aogo, der einen nigerianischen Vater hat, das sogenannte N-Wort benutzt. Mit diesem Begriff wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Die Grünen wollen ihn nun aus der Partei ausschließen. Palmer betonte, seine Äußerung sei ironisch gemeint gewesen.

4.59 Uhr: Russland verweigert Airlines Alternativ-Routen nach Moskau

Fluggesellschaften mit Sitz in der EU sollen den Luftraum über Belarus meiden – Russland scheint allerdings einigen Airlines alternative Routen nach Moskau nicht zu genehmigen. Sowohl die österreichische Gesellschaft Austrian Airlines als auch die französische Air France mussten Medienberichten zufolge deswegen Flüge in die russische Hauptstadt absagen. Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, ein für gestern geplanter Linienflug von Wien nach Moskau habe abgesagt werden müssen, weil die russischen Behörden keine Genehmigung erteilt hätten, Belarus zu umfliegen. Zuvor seien aus diesem Grund auch Air France-Flüge von Paris nach Moskau gecancelt worden.

Als Antwort auf die erzwungene Landung einer Passagiermaschine und die Festnahme des Regierungskritikers Roman Protassewitsch am Sonntag in Minsk hatte die Europäische Union am Dienstag ein neues Sanktionspaket gegen Belarus verhängt. Darüber hinaus wurden Fluggesellschaften mit Sitz in der EU aufgefordert, den Luftraum über Belarus zu meiden.

3.30 Uhr: Bahn will Hochgeschwindigkeitsstrecken um 50 Prozent ausbauen

Die Bahn will die Zahl der Hochgeschwindigkeitsstrecken in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. "Wir werden die Hochgeschwindigkeitsstrecken mittelfristig um 50 Prozent ausbauen - von jetzt 1000 auf dann 1500 Kilometer", sagt Bahn-Vorstand Ronald Pofalla den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mehr Tempo soll es demnach unter anderem auf den Strecken zwischen Stuttgart und Ulm, Frankfurt und Mannheim sowie Hannover und Hamburg geben.

Auf Hochgeschwindigkeitsstrecken kann ein Intercity-Express (ICE) den Angaben nach mit mindestens 250 Kilometern pro Stunde fahren, teils auch noch schneller. Auf einen genauen Zeitrahmen wollte Pofalla sich nicht festlegen. "Jedes größere Infrastrukturprojekt, das wir planen, ist von Protesten und Einwänden begleitet", sagte er. Realistisch sei ein Zeitrahmen von mindestens zehn bis zwölf Jahren.

2.42 Uhr: Kreditkartenfälscher der rumänischen Mafia in Mexiko verhaftet

Die Polizei hat in Mexiko-Stadt einen mutmaßlichen Kreditkartenfälscher der rumänischen Mafia gefasst. Gegen den 44-Jährigen liege ein Auslieferungsgesuch seines Heimatlandes vor, teilte die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft mit. Dem Mann werden organisierte Kriminalität, Erpressung und versuchter Mord vorgeworfen. Ein Agent der Staatsanwaltschaft und der Anwalt des Verdächtigen versuchten demnach, den Zugriff zu verhindern. Beide Männer wurden ebenfalls festgenommen.

Gegen den Rumänen wird auch in Mexiko ermittelt. Er soll Geldautomaten in beliebten Touristenorten wie Cancún, Playa del Carmen und Tulum manipuliert haben, um mit seiner Organisation die Daten von Kreditkarten zu stehlen. Den Ermittlungen zufolge hat die rumänische Mafia damit Millionengewinne gemacht. Der Mann wies die Vorwürfe zurück. Im Februar waren in Mexiko 79 Bankkonten, die der Gruppe zugerechnet werden, gesperrt worden.

1.59 Uhr: Niederlage für Bill Cosby – Entlassung auf Bewährung abgelehnt

Der wegen sexueller Nötigung verurteilte US-Schauspieler und Entertainer Bill Cosby (83) kommt nicht auf Bewährung frei. Die Bewährungskommission im US-Staat Pennsylvania habe sich dagegen ausgesprochen, berichten US-Medien unter Berufung auf den schriftlichen Bescheid des Ausschusses vom 11. Mai. Demnach habe Cosby mehrere Auflagen nicht erfüllt. Die Behörde bemängelte unter anderem, dass der Komiker nicht an Therapie-Sitzungen für Sexualstraftäter teilgenommen habe. Sie hätten diese Entscheidung erwartet, teilte Cosbys Sprecher Andrew Wyatt laut "Deadline.com" mit. Cosby habe von Beginn an auf seine Unschuld gepocht und sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Er hoffe weiter darauf, dass seine Verurteilung aufgehoben oder ein neues Verfahren genehmigt werde.

Cosby befindet sich seit 2018 wegen sexueller Nötigung im Gefängnis, wo er eine Strafe von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft absitzen muss. Zahlreiche frühere Anträge auf Berufung und vorzeitige Haftentlassung waren abgelehnt worden. Beim höchsten Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hat er einen weiteren Berufungsantrag laufen.

1.05 Uhr: Saarlands Regierungschef gegen Gendersprache-Verbot - CDU uneins

Im Gegensatz zum Hamburger CDU-Chef ist dessen Parteikollege, der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, gegen ein Verbot sogenannter Gendersprache. "Bisher haben wir immer nur zu Männern geredet und Frauen einfach ungesagt mitgemeint. Das wird jetzt endlich anders. Das ist gut so. Warum sollen wir das verbieten?", sagte Hans (43) der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er wirbt dafür, weibliche und männliche Formen zu verwenden. "Das ist sprachlich am schönsten."

Hamburgs CDU-Vorsitzender Christoph Ploß (35) hatte kürzlich im "Spiegel" ein Verbot von gendergerechter Sprache in Behörden, Schulen und Universitäten gefordert. Er wolle nicht, dass staatliche Einrichtungen eine grammatisch falsche, künstliche und ideologisch motivierte Gendersprache verwendeten, die das Trennende betone.

0.02 Uhr: UN-Zivilluftfahrtorganisation will Flugzeug-Umleitung durch Belarus untersuchen

Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO will die von Belarus erzwungene Umleitung eines Ryanair-Flugzeugs nach Minsk untersuchen. Der Rat der UN-Organisation betonte nach einer Sitzung "die Wichtigkeit, die Fakten zu ermitteln und zu verstehen, ob ein ICAO-Mitgliedsstaat gegen internationales Luftverkehrsrecht verstoßen hat". Belarus hatte die Passagiermaschine am Sonntag unter Verweis auf eine angebliche Bombendrohung zur Zwischenlandung in Minsk gedrängt, wo der an Bord befindliche Regierungskritiker Roman Protassewitsch festgenommen wurde.