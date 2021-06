Sehen Sie im Video: Nach Corona-Zwangspause – Neue Rekorde purzeln am höchsten Berg der Welt. Bergsteiger aus den USA und China, die Anfang des Monats neue Rekorde bei der Besteigung des Mount Everest aufgestellt haben, sind am Sonntag wieder in Nepals Hauptstadt Kathmandu angekommen. Mit 75 Jahren ist Arthur Muir der älteste Amerikaner, der bisher den höchsten Berg der Welt bestieg. Unabhängig davon erklomm die Hongkongerin Tsang Yin-Hung den Gipfel in weniger als 26 Stunden, die kürzeste Zeit, die eine Frau vom Basislager aus benötigte. Die 45-Jährige brach am 22. Mai um 13:20 Uhr vom Basislager auf und erreichte den Gipfel um 15:10 Uhr des folgenden Tages, sagte ein nepalesischer Regierungsbeamter. Normalerweise verbringen Bergsteiger mehrere Tage in verschiedenen Lagern, bevor sie den Gipfel erreichen. Nepal, das jedes Jahr Millionen von Dollar an Einnahmen von Bergsteigern erhält, hat dieses Jahr 408 Klettergenehmigungen für den Everest ausgestellt, nachdem der Gipfel letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurde.

Die News von heute im stern-Ticker:

8.07 Uhr: Laschet distanziert sich von neuem "Werte-Union"-Chef Max Otte

CDU-Parteichef und -Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt von der Werte-Union distanziert. Wer da Mitglied sei, organisiere sich außerhalb der Partei, sagte Laschet im Deutschlandfunk. "Sie hat mit der CDU nichts zu tun", erklärte er. Die Positionen des neu gewählten Vorsitzenden Max Otte teile er nicht. "Wir werden mit ihm keine Gespräche führen." Ein Parteiausschluss Ottes lehnte er ab. "Ein Parteiausschluss hat in Deutschland sehr strenge Regeln. Insofern ist das für uns kein Thema, weil die Werte-Union kein Thema ist", sagte Laschet weiter. Die Werte-Union sieht sich selbst als Vertretung der konservativen Strömung in der Partei. Dem soeben zum neuen Vorsitzenden der offenbar weiter nach rechts rückenden Gruppierung gewählten Ökonomen Max Otte werfen Politiker von Grünen, FDP und SPD eine Nähe zur AfD vor.

8.04 Uhr: Niedergestochene Schüler aus dem Sauerland außer Lebensgefahr

Zwei Schüler einer Gesamtschule im Sauerland, die durch Stiche schwer verletzt worden waren, schweben nicht mehr in Lebensgefahr. Beide seien operiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Olpe. "Es sieht derzeit so aus, dass die zwei Schüler außer Lebensgefahr sind". Am Montagmittag waren an einer Gesamtschule in Finnentrop drei Schüler durch Stiche verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich. Tatverdächtig sind nach ersten Erkenntnissen zwei weitere Schüler. Die Hintergründe sind unklar. Alle fünf Personen seien männlich und zwischen 16 und 17 Jahre alt, sagte der Polizeisprecher. Die beiden Tatverdächtigen waren vorläufig festgenommen worden.

6.15 Uhr: Laut Umfrage wünschen sich Frauen seltener eine Führungsposition

Immer weniger Frauen wünschen sich laut einer Umfrage im Laufe der beruflichen Karriere eine Führungsposition. Äußerte im Februar 2019 noch mehr als jede dritte Frau diesen Wunsch, so war es rund zwei Jahre später nur noch knapp jede vierte, wie das Netzwerk "Initiative Chefsache" mitteilte. Zweimal im Jahr führt das Umfrageinstitut Civey für den Verein eine Online-Umfrage zu Karriereambitionen unter rund 5000 Beschäftigten durch. Dabei sank auch die Zuversicht der befragten Teilnehmerinnen, eine solche Position überhaupt zu erreichen. Im Februar 2019 äußerten sich noch rund 33,5 Prozent dahingehend optimistisch. Bei der aktuellsten Umfrage liegt ihr Anteil nur noch bei 30,6 Prozent. Im Februar 2020 war er zwischenzeitlich auf 36,5 Prozent gestiegen. Dabei ist auch bei den Männern der Anteil derjenigen gesunken, die Führungsverantwortung übernehmen wollen.

6.00 Uhr: Österreichs Integrationsministerin verteidigt umstrittene "Islam-Karte"

Die österreichische Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat die in ihrem Land veröffentlichte und harsch kritisierte "Landkarte des politischen Islam" verteidigt. "Es geht hier keineswegs um einen Generalverdacht gegen Muslime", sagte Raab der Zeitung "Die Welt". "Es geht um den gemeinsamen Kampf gegen den politischen Islam als Nährboden für Extremismus." Vertreter der Muslime und Opposition hatten unter anderem kritisiert, dass auf der Karte alle islamischen Einrichtungen gezeigt würden, unabhängig davon, ob sie islamistisch-antidemokratische Tendenzen hätten. Auf der Karte sind 623 muslimische Organisationen, Verbände und Moscheen mit ihrem jeweiligen Hauptsitz in Österreich eingezeichnet. Erstellt wurde sie im Auftrag einer Dokumentationsstelle Politischer Islam, die 2015 als unabhängiger Fonds der Republik Österreich gegründet worden war. Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) kündigte am Samstag an, gegen die Karte zu klagen.

5.21 Uhr: Tsang Yin-hung neue Rekordhalterin am Mount Everest

Die Lehrerin Tsang Yin-hung aus Hongkong hat für den Weg vom Basislager des Mount Everests bis zur 8848,86 Meter hohen Spitze 25 Stunden und 50 Minuten gebraucht. Das teilte der Chef der Expeditionsfirma, die ihren Trip organisiert hatte, der Deutschen Presse-Agentur mit. Sie ist damit die Frau, die den höchsten Berg der Welt am schnellsten bestiegen hat. Nepals Tourismusministerium muss dies noch offiziell bestätigen, indem es neben den Aussagen der Firma auch die eines Mitarbeiters im Basislager sowie Fotos der Bergsteigerin auf der Spitze überprüft. Bislang gilt die Nepalesin Phunjo Jhangmu Lama nach Angaben des Guinness-Buchs der Rekorde als schnellste Frau am Mount Everest. Sie benötigte im Frühling 2018 39 Stunden und 6 Minuten. Der schnellste Mann, der nepalesische Bergführer Lakpa Gelu, brauchte demnach im Frühling 2003 10 Stunden und 56 Minuten.

In 25 Stunden und 50 Minuten auf den Mount Everest: Tsang Yin-hung aus Hongkong hat am höchsten Berg der Welt einen neuen Weltrekord für Frauen aufgestellt. © Bikram Rai / AP / DPA

5.04 Uhr: Ziemiak verlangt stärkere Anstrengungen zum Schutz von Kindern gegen Gewalt

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat zum internationalen Kindertag mehr Anstrengungen gefordert, um Kinder vor Gewalt zu schützen. "Es zählen zwei Dinge: Wir müssen hinsehen und helfen", sagte Ziemiak der Nachrichtenagentur AFP. "Gewalt gegen Kinder zerstört kleine Seelen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Schwächsten im Verborgenen leiden." Gewalt gegen Kinder gehe jeden und jede an, sagte Ziemiak. Er forderte eine Reihe von Maßnahmen zum besseren Schutz von Kindern: Kitas und Schulen sollten zu "zentralen Schutzorten für Kinder" werden, dort sollten "verpflichtende Schutzkonzepte" eingeführt werden. Auch die Aufklärung von Straftaten müsse besser werden, sagte der CDU-Generalsekretär. Es brauche "kinderfreundliche Gerichtsverfahren, in denen die Opfer ihren Peinigern nicht gegenüber sitzen müssen". Ziemiak forderte zudem "mehr Früherkennungsuntersuchungen zur Aufdeckung sexuellen Missbrauchs" sowie eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Jugendhilfe.

5.00 Uhr: Fahrräder im flachen Norden am beliebtesten

Fahrräder sind im flachen Norden Deutschlands offensichtlich ein beliebteres Verkehrsmittel als im hügeligen Süden. Am populärsten ist das Rad demnach in Bremen. In einer repräsentativen Yougov-Umfrage unter 4029 Erwachsenen sagten bundesweit 29 Prozent, dass für sie das Fahrrad das ideale Verkehrsmittel sei. Dabei gibt es aber große regionale Unterschiede: An erster Stelle lag Bremen mit 45 Prozent, an letzter das Saarland mit 19 Prozent. Auftraggeber der Umfrage war die HUK Coburg, die die Ergebnisse anlässlich des bevorstehenden "Tag des Fahrrads" am Donnerstag veröffentlichte.

4.00 Uhr: Sprunghafter Anstieg der Privatpleiten

Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Privatpleiten bundesweit sprunghaft gestiegen. Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel gab es im ersten Quartal des laufenden Jahres 31.821 Privatinsolvenzen. Das waren 56,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Nach zehn Jahren sinkender Zahlen erwartet Crifbürgel im Gesamtjahr 2021 in etwa eine Verdoppelung der Privatpleiten auf bis zu 110.000 Fälle. Im vergangenen Jahr gab es demnach 56.324 private Insolvenzen in Deutschland. Den Anstieg zu Jahresbeginn führte Crifbürgel-Geschäftsführer Frank Schlein vor allem darauf zurück, dass viele Betroffene eine Gesetzesreform abgewartet hätten. Verbraucher können inzwischen einfacher nach drei statt wie bisher nach sechs Jahren von ihren Restschulden befreit werden. Die Verkürzung gilt rückwirkend auch für Insolvenzverfahren, die ab dem 1. Oktober 2020 beantragt wurden.

1.15 Uhr: Trudeau erschüttert über Fund sterblicher Überreste von 215 Kindern

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat sich nach dem Fund sterblicher Überreste von mehr als 200 Ureinwohner-Kindern auf einem ehemaligen Internatsgelände erschüttert gezeigt und "konkrete Schritte" zur Unterstützung der indigenen Bevölkerung angekündigt. Als Vater könne er sich nicht vorstellen, "wie es sich anfühlt, wenn mir die Kinder weggenommen werden", sagte Trudeau am Montag vor Journalisten. "Und als Premierminister bin ich erschüttert von der beschämenden Politik, die den indigenen Gemeinschaften ihre Kinder gestohlen hat." Trudeau kündigte an, mit dem Kabinett über die nächsten Schritte zu beraten, die zur Unterstützung überlebender Internatsbewohner und der Ureinwohner eingeleitet werden müssten. Das Abtragen von weiteren Schulfriedenhöfen in Kanada, wie es von vielen gefordert wurde, sei "ein wichtiger Schritt, um die Wahrheit zu erkunden", sagte Trudeau und sicherte den indigenen Gemeinschaften Unterstützung zu, "während wir das Ausmaß dieses Traumas aufdecken".

0.03 Uhr: Linke kritisiert Benzinpreis-Ziel der Grünen scharf

Der Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, hat den Grünen vorgeworfen, mit ihrer angestrebten Benzinpreis-Erhöhung Klimapolitik auf dem Rücken der Kleinen Leute zu betreiben. "Höhere Benzinpreise? Baerbock schaut mit einer unerträglichen Arroganz auf die Menschen mit kleinen Einkommen. Denn die trifft das wirklich, während Reiche weiter problemlos volltanken", schrieb sie auf Twitter. "Das ist keine sinnvolle Klimapolitik, sondern spaltet die Gesellschaft noch weiter." Grünen-Chefin Annalena Baerbock war zuvor für eine Benzinpreis-Erhöhung von insgesamt 16 Cent eingetreten.

0.00 Uhr: Haseloff bleibt vor Sachsen-Anhalt-Wahl beim Nein zur AfD

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff erneut eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Mit ihm sei eine Koalition oder jede andere Form der Zusammenarbeit "mit der AfD ausgeschlossen", sagte Haseloff am Montagabend in der "Wahlarena" des MDR. Wenn die CDU bei der Wahl am Sonntag einen Regierungsauftrag bekomme, dann werde es nur "eine Koalition der Mitte mit demokratischen Parteien geben".