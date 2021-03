Die Polizei hat einen flüchtigen Mafia-Boss der 'Ndrangheta in Lissabon festgenommen, der im Zusammenhang mit Mafia-Morden in Duisburg steht (Archivfoto)

Die wichtigsten Nachrichten von heute im stern-Ticker.

Die Nachrichten zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier.

Die News von heute im stern-Ticker:

13.02 Uhr: Ein Toter bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Bayern

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Bayern ist ein Mensch gestorben. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich um den Piloten, der nach ersten Erkenntnissen alleine in dem Ultraleichtflugzeug unterwegs war. Die Maschine stürzte in der Nähe der Gemeinde Jandelsbrunn im Landkreis Freyung-Grafenau ab. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Großeinsatz.

11.48 Uhr: Polizei-Taucher suchen im Oberuckersee nach fünf Leichen

Die Polizei in Berlin und Brandenburg geht Hinweisen nach, wonach fünf Leichen im Oberuckersee nordöstlich von Berlin versenkt worden sein sollen. Taucher der Polizei sind am Dienstag in dem Gewässer in der Uckermark im Einsatz gewesen, wie das Polizeipräsidium Brandenburg auf Anfrage mitteilte. Von einem Boot aus stiegen sie ins Wasser und versuchten, die Leichen zu finden, die vor rund 20 Jahren in dem See versenkt worden sein sollen.

Nach Recherchen der "Berliner Zeitung" hatte ein Zeuge die Hinweise an die Berliner Mordkommission gegeben. Der mutmaßliche Mörder, er soll aus dem Berliner Rotlichtmilieu stammen, ist inzwischen tot. "Es sind Bemühungen, damit die Hinterbliebenen Klarheit erfahren", sagte Polizeisprecher Mario Heinemann vom Präsidium in Potsdam. Die Taucher auf dem See im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sind im Auftrag der Berliner Kollegen im Einsatz.

11.15 Uhr: Mafia-Boss in Lissabon festgenommen – Verbindung zu Duisburg-Morden

Die Polizei hat einen flüchtigen Mafia-Boss der 'Ndrangheta in Lissabon festgenommen, der im Zusammenhang mit Mafia-Morden in Duisburg steht. Der Mann sei im Juni 2019 kurz vor der endgültigen Verurteilung durch das Kassationsgericht zu lebenslanger Haft verschwunden und wurde vom italienischen Innenministerium auf der Liste der gefährlichsten gesuchten Italiener geführt, teilte die Polizei am Montagabend mit. Die Festnahme von Francesco Pelle sei am Montag erfolgt. Medienberichten zufolge lag der Gesuchte wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus.

Pelles Verurteilung stand den Berichten zufolge im Zusammenhang mit dem blutigen Kampf zweier 'Ndrangheta-Clans, nämlich der Pelle-Vottari-Familie und des Strangio-Nirta-Clans, der schon im Jahr 1991 begonnen haben soll. Zwischen 2006 und 2007 starben dabei Dutzende Menschen, darunter auch bei einem Blutbad in Duisburg in Nordrhein-Westfalen.

Laut Nachrichtenagentur Ansa wurde Francesco Pelle Ende Juli 2006 bei einem Schusswechsel an der Wirbelsäule verletzt und war fortan auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Rache folgte schließlich beim sogenannten Blutbad von Weihnachten 2006, bei dem die Frau des Bosses des Strangio-Nirta-Clans getötet wurde. Dafür wurde Pelle schließlich verurteilt. Mit dem "Blutbad von Duisburg" rächte sich der Clan des gegnerischen Mafiabosses schließlich im August 2007 bei den Rivalen.

11.01 Uhr: Kartellamt sieht Marktmacht-Missbrauch durch Lufthansa

Die Lufthansa missbraucht nach einer vorläufigen Prüfung des Bundeskartellamtes ihre Marktmacht im Kampf um touristische Langstrecken-Passagiere. Das erklärte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt auf Anfrage. Hintergrund ist eine Beschwerde des Ferienfliegers Condor bei der Behörde. Lufthansa hatte den langjährigen Pauschal-Vertrag über Zubringerflüge zu den Condor-Fernreisen im vergangenen November gekündigt. Umsteigeverbindungen mit einem Wechsel der Fluggesellschaft werden dadurch schwieriger buchbar.

"Wir sind nach vorläufiger Prüfung der Auffassung, dass die Kündigung einen Missbrauch von Marktmacht darstellt", sagte Mundt. Die Behörde stehe jetzt mit der Lufthansa in Gesprächen über die weiteren Schritte. "Es wäre natürlich zu begrüßen, wenn die Lufthansa den Vertrag mit der Condor nun doch weiter laufen lassen würde, wie dies einigen Presseberichten der vergangenen Tage zu entnehmen war," sagte Mundt. Medienberichten zufolge hat auch EU-Kommission die negativen Auswirkungen der Vertragskündigung thematisiert.

10.29 Uhr: 45 Tote durch Massenpanik bei Trauerfeier für Tansanias Präsidenten Magufuli

Bei einer Massenpanik während der Trauerfeier für Tansanias verstorbenen Präsidenten John Magufuli am 21. März sind nach neuen Angaben der Polizei 45 Menschen getötet worden. An der Zeremonie in einem Stadion in Daressalam hätten "zahlreiche Menschen" teilnehmen wollen, sagte der Polizeichef von Daressalam, Lazaro Mambosasa, der Nachrichtenagentur AFP. Einige "ungeduldige" Menschen hätten versucht, sich den Weg in das Stadion zu bahnen und so die Massenpanik ausgelöst. Bei dem Unglück wurden nach Mambosasas Angaben zudem mehrere Dutzend Menschen verletzt. Kurz nach dem Vorfall im Uhuru-Stadion war zunächst nur der Tod einer Frau und vier Kindern gemeldet worden. Magufuli war vor zwei Wochen gestorben. Nach offiziellen Angaben erlag der 61-Jährige einem Herzleiden. Die Opposition gab dagegen eine Corona-Infektion als Todesursache an.

10.15 Uhr: Union sackt in weiterer Umfrage ab

Die Unionsparteien sind in den Umfragen weiter im Sinkflug. In der neuen Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens Insa für die "Bild"-Zeitung verloren CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte und landeten bei nur noch 26 Prozent, wie die Zeitung berichtet. Seit Anfang Februar rutschte die Union demnach um 10,5 Prozentpunkte ab. Die Grünen gewannen in der Erhebung im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt hinzu und kamen auf 21 Prozent. Das ist laut der Zeitung ihr höchster Wert in der Insa-Umfrage seit gut einem Jahr. Alle übrigen Parteien hielten ihre Werte aus der Vorwoche: Die SPD kommt auf 18 Prozent, die AfD auf elf und die FDP auf 10,5 Prozent, bei den Linken sind es sieben Prozent. Die Regierungskoalition hätte damit keine Mehrheit mehr.

7.42 Uhr: Kanada und Australien verhängen wegen Krim-Annexion neue Sanktionen gegen Russland

Aus Protest gegen die "illegale Annexion und Besetzung" der Krim durch Russland haben Kanada und Australien neue Sanktionen gegen russische Einzelpersonen und Unternehmen verhängt. Es handele sich um Strafmaßnahmen, wie sie kürzlich auch von der EU und Großbritannien gegen Russland verhängt worden seien, teilte das kanadische Außenministerium am Montag mit. Das Vermögen der Betroffenen werde eingefroren, auch dürften die Sanktionierten keine Transaktionen in Kanada vornehmen. Von den Sanktionen betroffen sind Alexander Ganow, Chef des russischen Staatsunternehmens, das die Eisenbahnstrecke zwischen Russland und der Krim betreibt, und der für den Bau einer Autobahnbrücke über die Straße von Kertsch verantwortliche Leonid Ryschenkin.

6.26 Uhr: Chinas Führung beschließt radikale Wahlrechtsreform für Hongkong

Chinas Führung hat am eine radikale Wahlrechtsreform für Hongkong beschlossen. Die Änderungen am Wahlsystem der Sonderverwaltungszone wurden vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses einhellig bestätigt, wie Tam Yiu-chung, einziger Delegierter aus Hongkong, der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Reform sieht unter anderem eine Vergrößerung des Hongkonger Parlaments von 70 auf 90 Sitze vor. Gemäß der Wahlrechtsreform werden künftig nur noch 20 statt 35 Sitze durch direkte Wahl vergeben, wie Tam sagte. Eine Mehrheit von 40 Sitzen wird von einem Peking-treuen Komitee vergeben. Die übrigen 30 Parlamentarier sollen von sogenannten Fach-Wahlkreisen ausgewählt werden, die bestimmte Branchen vertreten und traditionell ebenfalls als Peking-loyal gelten.

5.45 Uhr: Brasiliens Präsident Bolsonaro tauscht unter Druck sechs Minister aus

Angesichts zunehmender Kritik wegen des fehlenden Krisenmanagements in der Corona-Pandemie hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro sein Kabinett umgebildet und die Spitzen von sechs Ministerien neu besetzt. Die Namen der neuen Minister sollten im Amtsblatt veröffentlicht werden, hieß es in einer Mitteilung des Kommunikationsministeriums in Brasília. Demnach gehören zu den Abgängen Außenminister Ernesto Araújo und Verteidigungsminister Fernando Azevedo e Silva, mit denen das Ministerkarussell am Montag begonnen hatte. Auf sie folgten der Karrierediplomat Carlos Alberto Franco França und der General Walter Souza Braga Netto, bisher "Chefe da Casa Civil", vergleichbar mit dem Kanzleramtschef. Gründe für den Personalwechsel wurden in der Mitteilung nicht genannt. Bolsonaro war vor rund einer Woche verstärkt unter Druck geraten, als Brasilien erstmals über 3000 Corona-Tote in 24 Stunden registrierte und die Marke von 300.000 Corona-Toten insgesamt überschritt.

5.01 Uhr: Brinkhaus fordert Zusammenhalt von Bund und Ländern

Nach der Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Vorgehen einiger Bundesländer in der Corona-Bekämpfung hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus eindringlich zum Zusammenhalt zwischen Bund und Ländern aufgerufen. Merkel habe richtigerweise angesprochen, dass die Maßnahmen nicht ausreichten, um das exponentielle Wachstum zu brechen und auch, dass der Bund mehr Kompetenzen erhalten könnte. Das würde er sich auch wünschen, sagte Brinkhaus am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen". Richtig sei aber auch: "Das geht nur zusammen mit den Bundesländern." "Wir müssen jetzt gerade in der Krise zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten", mahnte der CDU-Politiker.

3.00 Uhr: Schiffsverkehr im Suezkanal wieder angelaufen

Nach tagelanger Blockade durch einen quergestellten Riesenfrachter gibt es im Suezkanal wieder Schiffsbewegung. Bis Dienstagmorgen sollen 113 Schiffe ihre Wartepositionen verlassen und den Kanal durchqueren, sagte Osama Rabie, Leiter der Kanalbehörde, am Montagabend nach Medienberichten in Kairo. Die ersten Schiffe hätten bereits am frühen Montagabend Kurs aufgenommen. Nach Rabies Worten werde nunmehr "rund um die Uhr" daran gearbeitet, den Stau von fast 370 Schiffen, die auf beiden Seiten des Kanals wegen der Blockade auf Reede warteten, auszulösen.

4.07 Uhr: Dobrindt: Vorziehen der Entscheidung zur K-Frage hat keinen Vorteil

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht die Union nicht unter Druck, die Kanzlerkandidatenfrage gegenüber dem verabredeten Fahrplan vorzuziehen. "Ein Vorziehen der Entscheidung bringt in der aktuellen Lage keinen Vorteil, eher ganz im Gegenteil", sagte Dobrindt der "Augsburger Allgemeinen". "Zwischen Ostern und Pfingsten werden wir unter dem Gesichtspunkt Chancenoptimierung in guter Gemeinsamkeit eine Entscheidung treffen." Dobrindt bekräftigte Aussagen, wonach man sich bei der Bundestagswahl auf ein "Foto-Finish" einstellen müsse. "Deswegen braucht es einen Kanzlerkandidaten, der unsere Anhängerschaft, und zwar die gesamte Breite der bürgerlichen Mitte, am stärksten mobilisiert“, forderte der CSU-Politiker. Die Union müsse alles darauf setzen, die "eigene Anhängerschaft maximal zu mobilisieren". Im Gespräch als Kanzlerkandidaten sind CDU-Chef Armin Laschet und der CSU-Vorsitzender Markus Söder.

1.10 Uhr: US-Regierung kündigt massive Investitionen in Offshore-Windenergie an

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden will die Offshore-Windenergie an der Ost- und Westküste mithilfe milliardenschwerer Investitionen ausbauen. Durch den Bau von Windparks sollten bis zum Jahr 2030 mehr als zehn Millionen Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden, teilte das Weiße Haus am Montag auf einer Pressekonferenz mit. Angestrebt werde bis dahin die Produktion von 30 Gigawatt Windenergie. Um dieses Ziel zu erreichen, seien Investitionen in Höhe von mehr als 12 Milliarden Dollar (10,2 Milliarden Euro) entlang der Atlantik- und Pazifikküste erforderlich. Gleichzeitig würden zehntausende neue Arbeitsplätze geschaffen, erklärte die Regierung. Durch die neuen Windparks sollen laut Weißem Haus die CO2-Emissionen um 78 Millionen Tonnen verringert werden.

0.21 Uhr: Fall Epstein: Anklage gegen Ex-Freundin Maxwell erweitert

Auf die in Untersuchungshaft sitzende Ex-Partnerin von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, kommen weitere Anklagepunkte zu. US-Medien berichteten unter Berufung auf Gerichtsdokumente, dass die Anklageschrift gegen die 59-Jährige um ein viertes Opfer erweitert wurde. Die Vorwürfe drehen sich um Sexhandel mit einer Minderjährigen in den Jahren von 2001 bis 2004. Maxwell war im vorigen Juli im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen worden. Ihr wurden damals im Fall von drei Mädchen unter anderem Verführung zu illegalen Sexhandlungen und Meineid im Zeitraum von 1994 bis 1997 vorgeworfen. Maxwell hatte vor Gericht eine Beihilfe jedoch bestritten und auf "nicht schuldig" plädiert. Der inzwischen gestorbene Unternehmer Epstein soll Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Maxwell sitzt seit dem vergangenen Sommer in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Mehrere Anträge auf Freilassung auf Kaution wurden abgelehnt, unter anderem wegen Fluchtgefahr. Der Prozess soll im Juli beginnen.