Die Polizei in Rheinland-Pfalz fand in einem Auto zwei Leichen (Symbolbild)

Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

12.30 Uhr: Portugal hebt Maskenpflicht im Freien auf

Nach genau 318 Tagen müssen die Menschen im beliebten Urlaubsland auf der Straße, in Parks oder auf der Strandpromenade keinen Mund- und Nasenschutz mehr tragen. Am Montag ging die seit Ende Oktober 2020 herrschende Maskenpflicht im Freien im Zuge der guten Entwicklung der Corona-Lage zu Ende. Auf den Straßen der Hauptstadt Lissabon und anderer Städte trugen viele Menschen aber weiterhin Schutzmaske. Sie folgten der Empfehlung von Gesundheitsministerin Graça Freitas, bei größeren Ansammlungen auch im Freien Vorsicht walten zu lassen.

12.12 Uhr: Tote Seniorin in Heim in Zwickau gefunden – Enkelin unter Verdacht Zwickau

Eine 31 Jahre alte Frau soll ihre Großmutter in einem Seniorenheim in Zwickau getötet haben. Die Enkelin habe sich gestern der Polizei gestellt, teilte die Polizeidirektion Zwickau jetzt mit. Die tote 81 Jahre alte Großmutter wurde in dem Heim gefunden. Das Motiv der 31-Jährigen sei noch unklar. Zum Todeszeitpunkt und zum Hergang der Tat machte die Polizei keine weiteren Angaben. Die Leiche der Seniorin wurde obduziert.

12.02 Uhr: Grüne kritisieren Merkels Aussagen in Polen als "verheerendes Signal"

Aus dem Europaparlament kommt scharfe Kritik an Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Streit über die Rechtsstaatlichkeit in Polen. "Die Aussagen senden ein verheerendes Signal an die europäische Rechtsgemeinschaft", sagte der Abgeordnete und Sprecher der deutschen Grünen, Sven Giegold. Ausgerechnet jetzt, wo EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen endlich Sanktionen gegen Polen eingeleitet habe, falle Merkel ihr in den Rücken. "Europäische Rechtsstaatlichkeit muss durchgesetzt, nicht politisch verhandelt werden", mahnte Giegold.

Der Europaabgeordnete bezog sich darauf, dass Merkel am Wochenende bei einem Treffen mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau gesagt hatte: "Politik ist doch mehr, als nur zu Gericht zu gehen." Kritiker haben das als Missbilligung der Arbeit der EU-Kommission verstanden, die vergangene Woche beim Europäischen Gerichtshof finanzielle Sanktionen gegen Polen beantragt hatte – vor allem wegen der fortgesetzten Tätigkeit der polnischen Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern. Der EuGH hatte den Stopp der Tätigkeit dieser Kammer angeordnet, was Warschau aber ignoriert.

11.23 Uhr: Sieben Deutsche bei Unfall mit Wohnmobil in Tirol verletzt

Bei einem Zusammenstoß dreier Fahrzeuge in Tirol sind sieben Deutsche verletzt worden. Auf einer Straße in Heiterwang in Tirol nahe der deutschen Grenze sei ein 50 Jahre alter Autofahrer aus zunächst unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Wohnmobil kollidiert, teilte die Polizei am Vormittag mit. Nach dem Zusammenprall rollte auch das Wohnmobil auf die Gegenfahrbahn und wurde von einem weiteren Auto gerammt.

Der Wagen, der zuerst mit dem Wohnmobil zusammengestoßen war, wurde anschließend gegen einen Felsen geschleudert. Die insgesamt sieben Insassen der beteiligten Autos, darunter fünf Männer und zwei Frauen, wurden nach dem Unfall gestern Nachmittag ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei waren sie aber nur leicht verletzt und konnten bald wieder entlassen werden. Die Verletzten kommen aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg

11.16 Uhr: Mann aus Rheinland-Pfalz tötet Exfreundin und dann sich selbst

Ein 52-Jähriger aus Rheinland-Pfalz hat seine Exfreundin und anschließend sich selbst getötet. Ein Auto mit den Leichen der beiden wurde am Samstag in einem Waldstück bei Wallendorf an der Grenze zu Luxemburg gefunden, wie die Staatsanwaltschaft Trier heute mitteilte. Die Ermittler vermuteten Beziehungsprobleme und die Trennung des Paars als Motiv für die Tat.

Am späten Freitagabend meldete sich ein Mann bei der Polizei, dem gegenüber der 52-Jährige die Tat und den geplanten Suizid angekündigt habe. Daraufhin wurde eine Suchaktion unter anderem mit Polizeihubschraubern aus Deutschland und Luxemburg gestartet. Erst am Samstagvormittag konnte das Auto mit den Leichen des Mannes und seiner Exfreundin, einer 30-Jährigen aus Luxemburg, ausfindig gemacht werden. Der Mann hatte eine Schusswaffe in der Hand.

11.05 Uhr: Nach Raketentest Nordkoreas ruft China zur Zurückhaltung auf

Nach den Berichten über einen neuen Raketentest Nordkoreas hat China alle Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. Wie der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, vor der Presse in Peking sagte, sei Chinas Regierung davon überzeugt, dass die Probleme durch Konsultationen gelöst werden sollten. Alle Beteiligten sollten sich zurückhalten, auf einen Dialog einlassen und in die gleiche Richtung arbeiten, um zu einer politischen Lösung zu gelangen.

10.48 Uhr: Laschet will mit "Sofortprogramm" Wende im Wahlkampfendspurt schaffen

Die CDU will mit einem "Sofortprogramm" aus Maßnahmen für den Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl in der heißen Phase des Wahlkampfes punkten. Es besteht aus sechs "Paketen" für die Bereiche Familien, Sicherheit, Beschleunigung, Klimaschutz, Entlastung und Mittelstand, die nach dem 26. September so schnell wie möglich umgesetzt werden sollen. "Wir wollen unser Land gestärkt aus der Krise führen", heißt es in dem Papier, das im wesentlichen bekannte Positionen aus dem gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU enthält.

Der wegen historisch schlechter Umfragewerte unter Druck stehende Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet will das vierseitige Papier heute im Anschluss an Beratungen der Führungsspitze seiner Partei in Berlin vorstellen.

10.35 Uhr: Entlaufenes Pferd aus schleswig-holsteinischem Wattenmeer gerettet

Ein entlaufendes Pferd haben Seenotretter und Feuerwehr mitten aus dem schleswig-holsteinischen Wattenmeer gerettet. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte, entdeckten Fischer das gesattelte Tier am Sonntag bei Ebbe dreieinhalb Kilometer vor der Nordseeküste zwischen Büsum und St. Peter-Ording und verständigten die Rettungskräfte. Zunächst war unklar, ob sich eventuell auch ein Reiter oder eine Reiterin in Not befand. Laut DGzRS war einem ihrer Helfer allerdings bereits bekannt, dass am Vortag ein Pferd beim Verladen in St. Peter-Ording ausgerissen war. Während die Retter an Land die Besitzerin verständigten, fuhr ein Seenotrettungsboot zu der Stelle. Wegen der Ebbe konnte es das Tier allerdings nicht erreichen. Deshalb brachte die Feuerwehr die Besitzerin mit einem Luftkissenboot zu der Position.

Gemeinsam führten die Frau und zwei Helfer das entlaufende Tier namens Napoleon zurück an Land. Nach Angaben der Seenotretter versanken sie dabei immer wieder bis zu den Knien im Watt. Das Pferd hatte demnach seit seinem Verschwinden am Samstag bereits eine weitere Strecke zurückgelegt und in der Nacht das Fahrwasser des Flusses Eider durchschwommen, der dort in die Nordsee mündet.

10.21 Uhr: CDU, SPD und FDP unterzeichnen Koalitionsvertrag für Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Regierungsbündnis aus CDU, SPD und FDP ist besiegelt. Die Parteivorsitzenden Sven Schulze (CDU), Juliane Kleemann und Andreas Schmidt (SPD) sowie Lydia Hüskens (FDP) unterzeichneten am Vormittag im Magdeburger Landtag den Koalitionsvertrag. In dem knapp 160 Seiten umfassenden Papier haben die drei Partner die Grundsätze ihrer künftigen Politik festgehalten.

Sachsen-Anhalt hat damit die erste schwarz-rot-gelbe Koalition im wiedervereinigten Deutschland. Für Donnerstag ist die Wiederwahl von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) geplant, anschließend sollen die Ministerinnen und Minister ernannt werden.

9.27 Uhr: Polizistin führt entlaufenes Pony mit Handschellen ab

An ihren Handschellen hat eine Polizistin in der Nähe von München ein entlaufenes Pony abgeführt. Das Tier mit dem Namen Wotan habe sich bei einem Spaziergang gestern Morgen von seiner Besitzerin losgerissen, teilte die Bundespolizei heute in München mit. Wenig später sei Wotan in Maisach im Bereich der Bahngleise gesichtet worden.

Eine Polizistin, die selbst ein Pferd besitzt, habe das entlaufene Pony einfangen und mithilfe ihrer Handschellen zur Straße führen können. Dort habe Wotan dann im Garten einer Anwohnerin warten können, bis seine Besitzerin ihn mit dem Pferdeanhänger abholte.

Ein betrunkener Mann hat mehrere Steine auf das Reichstagsgebäude in Berlin geworfen und eine Eingangstür beschädigt. Beamte des Bundestags nahmen den 47-Jährigen nach der Tat gestern Nachmittag fest, wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte. Berliner Polizisten brachten ihn anschließend vorübergehend zur Blutentnahme und für sogenannte erkennungsdienstliche Maßnahmen in Gewahrsam.

Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein. Diese leitet der polizeiliche Staatsschutz.

8.56 Uhr: Erster kommerzieller Flug seit Machtübernahme der Taliban nach Kabul

In Kabul ist erstmals seit der Machtübernahme der Taliban der internationale kommerzielle Flugverkehr wieder aufgenommen worden. Eine Maschine der pakistanischen Fluggesellschaft PIA sei mit etwa zehn Passagieren in der afghanischen Hauptstadt gelandet, berichtete ein AFP-Journalist an Bord. Das Flugzeug war in Islamabad gestartet. Ein PIA-Sprecher hatte am Wochenende erklärt, dass die Fluggesellschaft plane, den regulären Flugverkehr wieder aufzunehmen. Wie häufig es Flüge zwischen den beiden Hauptstädten geben soll, konnte der Sprecher noch nicht sagen.

Der Kabuler Flughafen war während der chaotischen internationalen Rettungsmission, bei der rund 120.000 Menschen außer Landes gebracht wurden, schwer beschädigt worden. Die radikalislamischen Taliban bemühen sich seither, den Airport mit der Unterstützung von Katar und weiteren Ländern wieder in Betrieb zu nehmen.

8.48 Uhr: Traktor stürzt von Brücke – Dreijähriger stirbt

Ein dreijähriger Junge ist bei einem Unfall mit einem Traktor im oberbayerischen Brannenburg ums Leben gekommen. Zwei weitere Kinder im Alter von sieben und neun Jahren und ihr 65 Jahre alter Opa blieben unverletzt. Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinen Enkeln aus einem Wald im Landkreis Rosenheim heraus über eine Brücke gefahren. Aus zunächst unbekannter Ursache kam der Traktor von der Brücke ab, stürzte etwa eineinhalb Meter in die Tiefe und überschlug sich. Die Kinder und der Mann wurden vom Fahrzeug geschleudert. Der Dreijährige starb noch am Sonntagabend an der Unfallstelle.

8.37 Uhr: CDU stärkste Kraft bei Kommunalwahlen in Niedersachsen

Die CDU ist in Niedersachsen bei den Kommunalwahlen in den kreisfreien Städten und in den Landkreisen sowie in der Region Hannover trotz Verlusten stärkste Kraft geblieben. Sie lag nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis vom Morgen mit 31,7 Prozent vor der SPD (30), den Grünen (15,9), der FDP (6,5), AfD (4,6) und der Linken (2,8), wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben in Niedersachsen knapp 6,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger über die Neubesetzung der Kommunalparlamente abstimmen können.

Seit rund 40 Jahren ist die CDU stärkste kommunale Kraft in Niedersachsen. Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren holten die Christdemokraten in den Landkreisen und kreisfreien Städten 34,3 Prozent der Stimmen und lagen damit vor der SPD (31,2), den Grünen (10,9), der AfD (7,9), der FDP (4,8) und den Linken (3,3).

8.13 Uhr: Erdbeben der Stärke 5,2 erschüttert den Nordostiran

Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat am Morgen die nordöstliche iranische Provinz Rasawi-Chorasan erschüttert. Wie das seismologische Zentrum des Landes mitteilte, ereignete sich das Beben um 8.32 Uhr Ortszeit (06.02 MESZ) in der Nähe der Stadt Kutschan. Die Auswirkungen waren den Angaben zufolge in mehreren Orten spürbar, unter anderem auch in der Provinzhauptstadt Maschhad.

Der iranische Rote Halbmond erklärte, dass Rettungsteams bereitstünden. Zunächst gab es jedoch keine Berichte über Opfer oder Schäden. Im Iran treffen mehrere tektonische Platten aufeinander. Das hat häufige Erdbeben zur Folge. 1990 wurde der Iran vom schwersten Erdbeben heimgesucht. Damals kamen im Norden des Landes 40.000 Menschen ums Leben, 300.000 weitere wurden verletzt und rund eine halbe Million obdachlos.

Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler hat ein Rotationsprinzip für Beamten in geschlossenen Polizeieinheiten gefordert. Ein Austausch innerhalb solcher Einheiten sei wichtig, "weil wir festgestellt haben, dass es doch stellenweise gerade in diesen geschlossenen Einheiten einen gewissen Korpsgeist gibt, dass die Fehlerkultur nicht so gelebt wird", antwortete Wissler imARD-Format "Sechs Minuten für meine Stimme" auf die Fragen eines Polizisten. Wissler schlug in diesem Zusammenhang auch eine Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten vor, wie es sie bereits in einigen Bundesländern gibt. Es gehe darum, "dass das Fehlverhalten von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten festzustellen ist, was ja auch ein Schutz ist für die vielen, die ihre Arbeit gut machen und richtig machen".

Als Problem nannte Wissler zudem die zahlreichen Überstunden und die hohe Arbeitsbelastung für Polizisten. "Wir sagen nicht, wir brauchen viel mehr Polizei für mehr Sicherheit, ich glaube, dass das so nicht funktioniert." Vielmehr sei präventive Arbeit im Kampf gegen Kriminalität nötig, etwa durch eine andere Sozialpolitik.

7.30 Uhr: Israel beschießt Gaza dritte Nacht in Folge

Zum dritten Mal in Folge hat Israels Luftwaffe nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. "In der Nacht zum Montag wurde eine weitere Rakete vom Gazastreifen auf israelisches Gebiet gefeuert", teilte die israelische Armee mit. Als Reaktion hätten israelische Kampfjets einen militärischen Posten der in dem Küstenstreifen herrschenden Hamas angegriffen sowie ein schweres Maschinengewehr, mit dem in Richtung Israel geschossen worden sei. Israel sehe die islamistische Hamas als verantwortlich für alle Angriffe aus dem Gazastreifen.

Die Lage an der Gaza-Grenze hatte sich zuletzt wieder zugespitzt, dies nährte die Sorge vor einem neuen größeren Konflikt. Bei gewaltsamen Demonstrationen gab es Tote und Verletzte. Neben Raketenangriffen werden auch wieder vermehrt Ballons mit Brand- und Sprengsätzen aus Gaza auf israelisches Gebiet geschickt.

6.03 Uhr: Lauterbach rechnet mit Anstieg der Geimpften-Zahlen im Winter

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hofft, dass die Corona-Pandemie im Frühjahr weitgehend überstanden sein wird. "Der Herbst wird noch einmal schwierig werden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Wir werden noch einmal steigende Fallzahlen haben. Im Winter könnte es dann aber besser werden, wenn die Zahl der Ungeimpften abgenommen hat." Er rechne damit, dass insbesondere nach der Bundestagswahl zunehmend die 2G-Regel eingeführt werde, wonach nur Geimpfte und Genesene zugelassen sind. "Das wird viele dazu bewegen, sich impfen zu lassen." Im Frühjahr könne die Pandemie dann weitgehend überstanden sein - "wenn es keine neuen Mutationen gibt".

4.35 Uhr: RKI registriert 5511 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 81,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 81,9. Am Vortag lag sie bei 80,2, vor einer Woche bei 84,3. Allerdings wies das RKI-Dashboard am Sonntag für Baden-Württemberg nur einen neu hinzugekommenen Fall aus. In den Tagen zuvor waren es jeweils deutlich über 1000. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 5511 Corona-Neuinfektionen, vor einer Woche waren es 4749. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden zwölf Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es acht. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.083.151 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Freitag mit 1,95 an. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungsinzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

4.12 Uhr: Mitten auf der Straße: Polizei findet totes Reh mit Warnweste

Bizarrer Anblick selbst für routinierte Polizisten: In der hessischen Gemeinde Fischbachtal-Niedernhausen bei Darmstadt haben Beamte ein totes und mit einer Warnweste bekleidetes Reh gefunden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, wurde am späten Sonntagabend ein auf der Straße liegendes Tier gemeldet. Zum Erstaunen der Polizisten fanden sie das Reh mit einer Warnweste bekleidet vor. Bis auf einige Fahrzeugteile fehlte jede Spur des Unfallfahrers und seines Autos. Wer das tote Tier letztendlich "abgesichert" habe, konnte zunächst nicht geklärt werden. Das hätten selbst erfahrene Polizeibeamte noch nicht gesehen, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

4.05 Uhr: Bundesweite Aktionswoche Anti-Corona-Impfung startet

Mit einer Aktionswoche für das Impfen will die Bundesregierung ab heute mehr Menschen für die Immunisierung gegen das Coronavirus gewinnen und Schwung in die ins Stocken geratene Impfkampagne bringen. Ziel ist es, möglichst viele Menschen an vielen Orten anzusprechen und auf einfachem Wege Impfungen zu ermöglichen. Beispiele dafür sind Spiel- und Sportplätze, Fußgängerzonen, Geschäfte oder Vereine.

Ausführliche Informationen gibt es auf der Website www.hierwirdgeimpft.de. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warb gesern noch einmal eindringlich für Corona-Impfungen. "Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller", sagte Merkel mit Blick auf die Impfwoche. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Morgen eine Impfaktion an einer Berliner Schule besuchen.

4.01 Uhr: Mehrheit will auch nach Corona im Homeoffice arbeiten

Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland, die während der Corona-Pandemie im Homeoffice gearbeitet haben, wollen das einer Yougov-Umfrage zufolge auch weiterhin tun. Die Beliebtheit des Arbeitens in den eigenen vier Wänden habe im Zuge der Pandemie noch zugenommen, teilte der Energieversorger Eon mit, der die Umfrage in Auftrag gegeben hatte. Bei der Erhebung hätten 71 Prozent der Befragten den Wunsch geäußert, auch künftig im Homeoffice arbeiten zu können. Zu Beginn der Pandemie seien es im Mai vergangenen Jahres nur 58 Prozent gewesen. Ständig zu Hause arbeiten möchte ein gutes Viertel (26 Prozent), 45 Prozent wollen Homeoffice und Arbeitsplatz im Büro mehrmals in der Woche wechseln.

Hauptgrund für die wachsende Beliebtheit des Homeoffice ist der Umfrage zufolge die Zeitersparnis durch die wegfallenden Wege zur Arbeit. Diesen Grund hätten 70 Prozent der Befragten genannt. Weitere Gründe seien die flexiblere Arbeitszeiteinteilung (57 Prozent), die eingesparten Fahrtkosten (52 Prozent) und die Entlastung der Umwelt (43 Prozent).

3.54 Uhr: Minister Müller warnt vor Verschlechterung von Versorgungslage in Afghanistan

Vor einer UN-Sondersitzung heute in Genf zu humanitären Hilfen für Afghanistan hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) vor einer weiteren Verschlechterung der Versorgungslage in dem Land gewarnt. "Wir müssen jetzt versuchen, auf allen Wegen Hilfe zu senden", sagte Müller der "Rheinischen Post".

UN-Generalsekretär António Guterres hatte die Sitzung in Genf angesichts einer drohenden "humanitären Katastrophe" in Afghanistan einberufen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wird ohne humanitäre Hilfe im kommenden Jahr die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren in dem Land an Hunger leiden.

1.01 Uhr: Mehr als 220 Umweltschützer in 2020 getötet

Das Engagement für die Natur und die Landrechte indigener Gemeinschaften wird immer gefährlicher. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 227 Umweltschützer getötet, wie die Nichtregierungsorganisation Global Witness mitteilte. Das war eine erneute Steigerung nach 212 getöteten Aktivisten im Vorjahr. Drei Viertel der Angriffe wurden in Lateinamerika registriert. In Kolumbien wurden 65 Naturschützer und Umweltaktivisten getötet, in Mexiko 30 und auf den Philippinen 29. Die Organisation geht allerdings davon aus, dass die tatsächliche Zahl der getöteten Umweltschützer noch deutlich höher liegt.

Hinter den Gewalttaten stecken meist Unternehmen, Bauern und teilweise auch staatliche Akteure sowie kriminelle Banden, paramilitärische Gruppen und Rebellen. Die meisten Morde an Umweltschützern standen im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft, gefolgt von Wasser- und Dammbauprojekten und der Landwirtschaft, wie aus dem Bericht von Global Witness hervorgeht.

0.35 Uhr: Nordkorea testet nach eigenen Angaben neuen Marschflugkörper

Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine neue "Langstreckenrakete" getestet. Der neue Typ eines Marschflugkörpers sei sowohl am Samstag als auch am Sonntag abgefeuert worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA. Die Tests seien "erfolgreich" verlaufen. Die Raketen hätten nordkoreanisches Land- und Meeresgebiet überflogen und Ziele in 1500 Kilometer Entfernung getroffen.

Die Agentur nannte die neue Rakete eine "strategische Waffe von großer Bedeutung". Nordkorea erhalte dadurch "ein weiteres effektives Mittel zur Abschreckung" von "feindseligen Kräften".

0.33 Uhr: Medwedew verhindert historischen Triumph Djokovics

Daniil Medwedew hat die US Open gewonnen und den kompletten Triumph von Novak Djokovic bei den Grand-Slam-Turnieren in diesem Jahr verhindert. Der 25 Jahre alte Tennis-Profi aus Russland bezwang den Weltranglistenersten in New York mit 6:4, 6:4, 6:4 und holte den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere.

Djokovic verpasste durch die überraschend deutliche Niederlage den Grand Slam aus Siegen bei allen vier Majors in einem Kalenderjahr. Das war zuletzt dem Australier Rod Laver 1969 gelungen. Der 34 Jahre alte Serbe muss sich zudem den Rekord für die meisten Major-Titel weiter mit Rafael Nadal und Roger Federer teilen. Alle drei stehen bei 20. Der Weltranglistenzweite Medwedew hatte die Endspiele bei den US Open 2019 und im Januar bei den Australian Open verloren.