Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Dreijähriger stirbt nach Sturz aus drittem Stock (8.42 Uhr)

Coronavirus: British Airways fliegt nicht nach China (8.24 Uhr)

Mexiko: Flieger mit einer Tonne Kokain abgefangen (4.31 Uhr)

Maut-Ausschuss will Scheuers Handydaten sichern (4.25 Uhr)

Girokonten werden immer öfter teurer (1.02 Uhr)

Die Nachrichten von heute im stern-Ticker:

+++ 8.42 Uhr: Dreijähriger stirbt in Iserlohn nach Sturz aus drittem Stock +++

Im nordrhein-westfälischen Iserlohn ist ein dreijähriger Junge nach einem Sturz aus einem Fenster aus dem dritten Stock gestorben. Das Kleinkind fiel am späten Dienstagnachmittag in die Tiefe, wie die Feuerwehr heute mitteilte. Bei dem Sturz habe sich der Junge schwerste Kopfverletzungen zugezogen. Er sei noch an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Dortmund geflogen worden. Dort sei das Kind aber wenig später seinen schweren Verletzungen erlegen. Notfallseelsorger betreuten die Eltern und Angehörigen des Kindes.

+++ 8.24 Uhr: British Airways setzt wegen Coronavirus alle Flüge nach China aus +++

Die britische Fluggesellschaft British Airways setzt wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China alle ihre Flüge in die Volksrepublik und von dort nach Großbritannien aus. Das gelte ab sofort, teilte die Airline mit. Sie verwies auf die Reisehinweise des britischen Außenministeriums für China. Dort liegt die offizielle Zahl der Erkrankungen inzwischen bei knapp 6000.

+++ 8.04 Uhr: Kauflaune der Verbraucher legt weiter zu +++

Die deutschen Verbraucher sind in Kauflaune wie seit Monaten nicht mehr: Die Anschaffungsneigung kletterte im Januar auf ein Zwölf-Monats-Hoch, wie das Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg mitteilte. Der entsprechende Indikator lag demnach bei 55,5 Punkten - das waren 3,3 Punkte mehr als im Dezember und der höchste Wert seit Januar 2019. Dagegen verharrt die Sparneigung den Angaben zufolge auf niedrigem Niveau. Sparen sei als Alternative zum Konsum "weiterhin nicht sehr attraktiv", erklärten die Marktforscher.

+++ 7.36 Uhr: Facebook-Chef Zuckerberg kommt zu Münchner Sicherheitskonferenz +++

Facebook-Chef Mark Zuckerberg wird an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Danach werde er "europäische Entscheidungsträger in Brüssel treffen, um neue Regulierungsansätze für das Internet zu erörtern", erklärte ein Sprecher des Onlinenetzwerks. Das Expertentreffen zur Sicherheitspolitik läuft vom 14. bis 16. Februar. Bisher haben rund 30 Staats- und Regierungschefs sowie 70 Außen- und Verteidigungsminister ihr Kommen zugesagt.

Facebook stand seit der US-Präsidentenwahl 2016 in der Kritik, weil die Plattform des Online-Netzwerks für Propaganda-Kampagnen aus Russland missbraucht werden konnte. Seitdem verschärfte Facebook mehrfach die Regeln für Werbung mit politischen Inhalten und verstärkte das Vorgehen gegen gefälschte Nutzer-Profile. Zugleich ist Zuckerbergs Entscheidung umstritten, auch nachweislich falsche Aussagen von Politikern auf der Plattform zu lassen.

+++ 5.17 Uhr: 40 Festnahmen bei internationaler Polizeiaktion gegen Drogenhandel +++

Bei einer groß angelegten internationalen Polizeiaktion gegen illegalen Drogenhandel sind nach Medienberichten mindestens 40 Verdächtige festgenommen worden. Der Zugriff sei gestern nach monatelanger Überwachung in verschiedenen Staaten des ehamligen Jugoslawiens und der EU erfolgt, berichtete die kroatische Zeitung "Jutarnji List" in der Nacht auf ihrer Website. Die Fahnder zerschlugen damit eine Organisation, die Drogen aus Südamerika und auch aus dem Iran bezog und diese dann über ein Verteilernetz auf dem Balkan sowie unter anderem in Österreich und Deutschland vertrieb. Insgesamt seien auf diesem Weg mehrere Dutzend Kilogramm verschiedener Drogen wie Kokain und Heroin sowie Amphetamine und Metamphetamine abgesetzt worden. Das Rauschgift sei über Bosnien, Kroatien und Slowenien in den Umlauf gelangt. Eines der Hauptlager der Bande sei in Ljubljana entdeckt worden.

+++ 5.13 Uhr: Kinder in vier Ländern missbraucht - 35 Jahre Haft für Australier +++

Er hat den sexuellen Missbrauch von 47 Jungen in vier Ländern gefilmt und fotografiert, es gibt Tausende Bilder und Videos: Ein Australier ist in Melbourne zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Richter John Champion bezeichnete das Verbrechen als das schlimmste, das er je gesehen habe. Die meisten Fälle passierten auf den Philippinen, andere in Singapur und Indonesien. Der Angeklagte suchte sich laut dem Richter Orte aus, an denen er leicht an kleine Jungen herankam. Es sei schwer, sich die Bilder und Videos anzusehen, tief "verstörend, gemein und traurig". Der 53-Jährige, der zwischen 2002 und 2017 mehr als 35.000 Fotos und 4800 Videos erstellte, muss mindestens 28 Jahre der Strafe absitzen.

+++ 4:51 Uhr: Apple erzielt Rekord-Quartalsergebnis +++

Apple hat sein bestes Quartalsergebnis aller Zeiten eingefahren. Der Gewinn lag in den letzten drei Monaten 2019 bei 22 Milliarden Dollar (20 Milliarden Euro), wie der US-Technologiekonzern mitteilte. Der Umsatz betrug 91,8 Milliarden Dollar - auch dies ein Rekordhoch.

Nach Angaben von Konzernchef Tim Cook ist das Rekordgeschäft unter anderem auf die starke Nachfrage nach dem iPhone 11 und dem iPhone 11 Pro zurückzuführen. Für das laufende Quartal rechnet Cook allerdings mit einem deutlich niedrigeren Umsatz zwischen 63 und 67 Milliarden Dollar. Als Grund nannte er das neuartige Coronavirus in China. In der Volksrepublik sind nicht nur große Teile der Produktion des Konzerns angesiedelt, sie ist für Apple auch ein wichtiger Absatzmarkt.

+++ 4.31 Uhr: Flieger mit einer Tonne Kokain in Mexiko abgefangen +++

Mexikanische Soldaten haben nach eigenen Angaben ein mit Drogen beladenes Flugzeug zur Landung gezwungen und rund eine Tonne Kokain sichergestellt. Ein verdächtiger Flieger aus Argentinien sei über mexikanischen Gewässern entdeckt worden, teilte Mexikos Verteidigungsministerium mit. Die Luftwaffe nahm demnach die Verfolgung auf, woraufhin der Pilot der nicht näher beschriebenen Maschine eine Landung auf dem Flugfeld des Küstenortes Mahahual im Südosten des Landes hinlegte.

Die Besatzung des Fliegers, zwei Bolivianer, wurden nach diesen Angaben festgenommen. 32 Päckchen, höchstwahrscheinlich mit Kokain mit einem Gesamtgewicht von etwa einer Tonne, seien sichergestellt worden. Die Drogen hätten einen geschätzten Wert von 224,64 Millionen Peso (rund 10,8 Millionen Euro). Der Flieger sei auf dem Weg zur mexikanischen Karibikinsel Cozumel gewesen. Mexiko erlebt seit Jahren sehr hohe Gewaltraten, die zu einem großen Teil auf das Konto von Banden gehen, die unter anderem in Drogenhandel verwickelt sind.

+++ 4.27 Uhr: USA korrigieren Verletztenzahl nach Irans Raketenangriff nach oben +++

Nach dem iranischen Raketenangriff auf eine Militärbasis im Irak hat das US-Militär die Zahl der verletzten Soldaten erneut nach oben korrigiert. Inzwischen sei bei 50 Soldaten ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Ende letzter Woche hatte das Pentagon noch von 34 verletzten Soldaten gesprochen. Nach dem Angriff auf die Al-Asad-Basis am 8. Januar hatte US-Präsident Donald Trump zunächst gesagt, es habe keine Verletzten gegeben. Später war von elf Verletzten die Rede gewesen.

Der Angriff auf den auch vom US-Militär genutzten Stützpunkt im Irak war nach Darstellung des Irans ein Vergeltungsschlag für die gezielte Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani bei einem amerikanischen Luftschlag im Irak.

+++ 4.25 Uhr Uhr: Maut-Ausschuss will Daten von Scheuers Handy sichern +++

Im Zusammenhang mit der geplatzten Pkw-Maut soll eine Sicherungskopie vom Diensthandy des Verkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) gezogen werden. Der Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestages soll bei Bedarf auf die Handydaten zugreifen können. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sei gebeten worden, eine solche Kopie zu erstellen, heißt es in einer Antwort des Verkehrsministeriums an die Linke im Bundestag.

Hintergrund sind Vorgänge in einem anderen Untersuchungsausschuss des Bundestages zur sogenannten Berateraffäre im Verteidigungsministerium. Dort sollte das Handy der früheren Ministerin und heutigen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) ausgewertet werden. Die Daten des Mobiltelefons wurden jedoch gelöscht, nachdem Anfang des Jahres Telefonnummern von Politikern in die Öffentlichkeit gelangt waren.

+++ 4.22 Uhr: Jeder dritte Wohnungssuchende mit Migrationshintergrund sieht sich diskriminiert +++

Jeder dritte Wohnungssuchende in Deutschland mit Migrationshintergrund sieht sich laut einer Umfrage mit Diskriminierung konfrontiert. In der repräsentativen Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sagten 35 Prozent der Befragten mit Migrationshintergrund, sie hätten bei der Suche nach einer Wohnung rassistische Diskriminierung erlebt, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. "Oft reicht schon ein fremd klingender Name aus, um gar nicht erst zur Wohnungsbesichtigung eingeladen zu werden", sagte der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle, Bernhard Franke. Auch offen rassistische Wohnungsanzeigen gehörten leider noch immer zum Alltag. Franke forderte gesetzliche Änderungen. Sinnvoll sei etwa ein Verbot diskriminierender Wohnungsanzeigen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz - genauso wie dies bereits bei Stellenanzeigen der Fall sei.

+++ 4.04 Uhr: Hunderttausende Bahnfahrer von Sperrung Stuttgart-Mannheim betroffen +++

Die Fahrzeit im ICE zwischen Mannheim und Stuttgart dauert 37 Minuten - ab 10. April müssen die täglich 66.000 Reisenden auf der Strecke 45 Minuten mehr einkalkulieren. Bis Ende Oktober wird die Schnellbahntrasse wegen einer Generalüberholung komplett gesperrt. Umgeleitet wird über eine andere Trasse - von Stuttgart aus via Mühlacker, Bruchsal und Schwetzingen. Auf der Schnellstrecke fahren momentan täglich 185 Fern- und mehr als 20 Güterzüge.

Nach Heidelberg dauert die Fahrt von Stuttgart aus dann 70 Minuten, 30 Minuten länger als sonst. Auch Fernreisende, die etwa von München nach Paris wollen, müssen sich auf Widrigkeiten einstellen. Die Bauarbeiten bremsen auch den Nahverkehr ab sowie Fahrten zwischen Karlsruhe oder Pforzheim und Stuttgart. Von Karlsruhe nach Stuttgart verlängert sich die Fahrzeit um 15 bis 20 Minuten. Die Frequenz nimmt ebenfalls ab: So wird es laut Bahn zwischen Stuttgart und Mannheim "meist" drei statt vier Züge innerhalb von zwei Stunden geben.

+++ 2.09 Uhr: Zahl der Infektionen durch neues Virus in China nun höher als bei Sars +++

Die Zahl der Krankheitsfälle durch das neuartige Coronavirus in China ist inzwischen höher als seinerzeit bei der Sars-Epidemie. Laut neuen Zahlen der chinesischen Regierung sind 5974 Menschen infiziert. Das sind mehr als 1400 bestätigte neue Fälle seit gestern. Durch den Sars-Virus waren in den Jahren 2002 und 2003 in Festlandchina laut der offiziellen Bilanz 5327 Menschen erkrankt. Die Zahl der Todesfälle in China durch das jetzige Virus stieg um 26 und liegt nun bei 132, wie der Gesundheitsausschuss der Regierung bekanntgab. Die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei, von wo der Erreger seinen Ausgang genommen hatte, hatten kurz zuvor 25 neue Todesfälle bekanntgegeben. Ein neuer Todesfall trat außerhalb von Hubei auf.

+++ 1.49 Uhr: Justiz ordnet erneute Inhaftierung von Perus Oppositionschefin an +++

Ein Gericht in Lima hat die erneute Inhaftierung von Perus Oppositionschefin Keiko Fujimori angeordnet. Die 44-Jährige war erst im November aus der Untersuchungshaft freigelassen worden. Jetzt habe ein Richter erneute Untersuchungshaft angeordnet, berichtete unter anderem die Zeitung "El Comercio". Gegen die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori, der wegen Korruption im Gefängnis sitzt, wird ebenfalls wegen Bestechlichkeit ermittelt. Die Vorsitzende der rechten Partei "Fuerza Popular" ("Volkskraft") soll im Wahlkampf 2011 illegale Zahlungen vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht erhalten haben. Keiko Fujimori war bis November 2019 über ein Jahr lang in Untersuchungshaft.

+++ 1.02 Uhr: Immer mehr Geldinstitute erhöhen Gebühren für Girokonten +++

Immer mehr Banken und Sparkassen in Deutschland erhöhen ihre Preise für Girokonten. Laut einer Analyse des Verbraucherportals Biallo.de für die "Süddeutsche Zeitung" hoben in diesem Januar 188 von 1276 untersuchten Geldinstituten ihre Gebühren für diese Konten an. Dies seien so viele wie noch nie in einem Monat. Bereits 2019 hatten dem Portal zufolge insgesamt 550 Anbieter ihre Kontogebühren erhöht. Noch gibt es nach Angaben des Portals aber fast 40 Banken, die bei Privatkonten keine Gebühren erheben. Außerdem gebe es gut 60 Geldhäuser, die unter Bedingungen - wie etwa monatlichen Geldeingängen - keine Monatspauschale einziehen.

+++ 0.23 Uhr: 25 neue Coronavirus-Tote in chinesischer Provinz Hubei +++

In der zentralchinesischen Provinz Hubei sind weitere 25 Menschen durch die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Dies teilten die dortigen Behörden mit. Die Gesamtzahl der in China offiziell verzeichneten Todesfälle durch den Erreger stieg damit auf 131. Die Zahl der Erkrankungen durch das Virus in Hubei nahm den Angaben zufolge um weitere 840 Fälle zu. Damit stieg die Gesamtzahl der bislang in China offiziell verzeichneten Krankheitsfälle auf mehr als 5300. Von der Millionenmetropole Wuhan in Hubei hatte der neuartige Erreger seinen Ausgang genommen.

+++ 0.08 Uhr: Fahrgäste würden für klimafreundliche Taxis mehr zahlen +++

Viele Taxi- oder Uber-Nutzer wären einer Umfrage zufolge bereit, für klimaneutrale Fahrten einen geringen Aufpreis zu bezahlen. In der Online-Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigte sich mehr als die Hälfte (52 Prozent) von knapp 9400 Befragten gewillt, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, "um ein emissionsfreies Uber oder Taxi zu nutzen (zum Beispiel ein Elektroauto oder ein Wasserstoffauto)".

Teilnehmer aus verschiedenen Ländern im Euroraum wurden etwa konkret nach einem möglichen Zuschlag von 15 bis 20 Cent pro Kilometer gefragt. Die NGO-Dachorganisation "Transport&Environment" hatte die Umfrage in Auftrag gegeben.