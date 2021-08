Die News von Mittwoch, 25. August, im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

11.52 Uhr: Landwirtschaftsministerin: Ernte in diesem Jahr unterdurchschnittlich

Die Ernten bei Getreide, Obst und Gemüse fallen in diesem Jahr nur unterdurchschnittlich aus. Das teilte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mit. Sichere Ernten seien nicht selbstverständlich, sagte sie. Die Landwirtschaft müsse sich an den Klimawandel anpassen. "Die Erwartungen für die Ernte waren lange optimistisch. Vielerorts wurden und werden die Erntearbeiten aber durch Schauer und Gewitter ausgebremst, darunter leiden Erträge und Qualität", erklärte Klöckner. Das spiegele sich auch im Ergebnis wider.

Beim Getreide wird demnach eine Erntemenge von 42,1 Millionen Tonnen erwartet. Das wären 2,7 Prozent weniger als im Vorjahr und 4,8 Prozent weniger als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2020.

11.33 Uhr: Deutliche Mehrheit für Verlängerung der epidemischen Lage in Sicht

Im Bundestag zeichnet sich eine deutliche Mehrheit für die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ab. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Erwin Rüddel (CDU), kündigte im Deutschlandfunk an, dem Vorhaben trotz anfänglicher Bedenken nun doch zuzustimmen. Die Grundlage habe sich geändert, weil die Bundesregierung nunmehr den Inzidenzwert als entscheidenden Maßstab für Corona-Maßnahmen aus dem Infektionsschutzgesetz streichen wolle. Damit sei der Grundstock für eine Normalisierung gelegt.

11.04 Uhr: Medien: US-Geheimdienst kann Ursprung des Coronavirus nicht eindeutig ermitteln

Ein von US-Präsident Joe Biden angeforderter Geheimdienstbericht zum Ursprung des Coronavirus hat Medienberichten zufolge keine eindeutigen Ergebnisse gebracht. Die vor drei Monaten in Auftrag gegebene Untersuchung habe nicht abschließend herausfinden können, ob das zuerst in China festgestellte Virus durch Tiere auf den Menschen übertragen wurde oder aus einem Labor stammen könnte, berichtete die "Washington Post" am Dienstag. Teile des bisher geheimen Berichts, der am Dienstag dem Weißen Haus vorgelegt wurde, könnten der "Washington Post" zufolge in den kommenden Tagen freigegeben werden. Die Zeitung berief sich dabei auf zwei mit dem Fall vertraute US-Beamte.

11.02 Uhr: Taliban-Vizechef: Afghanen können auch später noch ausreisen

Einem hochrangingen Taliban-Führer zufolge können Afghanen auch in der Zukunft problemlos und in Ruhe das Land verlassen. "Wenn sie für Jobs ins Ausland gehen oder ihr Leben verbessern wollten, können sie später Pässe beantragen, Visa bekommen und über legale Wege das Land verlassen", sagte der Taliban-Vizechef Mullah Jakub in einem am Dienstagabend auf offiziellen Taliban-Kanälen verbreiteten Audio-Interview. Niemand werde sie daran hindern. So chaotisch auszureisen wie derzeit sei ein Problem für alle Seiten.

11 Uhr: Malala "bricht das Herz" wegen Taliban-Machtübernahme in Afghanistan

Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat sich erschüttert über die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban gezeigt. In einem Blog-Eintrag, den sie am Dienstagabend veröffentlichte, berichtete sie ausführlich über ihren Genesungsprozess von dem Kopfschuss, den sie als 15-Jährige durch die Taliban in ihrem Heimatland erlitten hatte. Sie habe kürzlich ihre sechste Operation in der US-Metropole Boston hinter sich gebracht, so die 24-Jährige.

10.44 Uhr: SPD-Abgeordnete Bach prangert Sexismus im Bundestag an

Die SPD-Abgeordnete Bela Bach prangert Sexismus im Bundestag an. "Ein Kollege in entscheidender Funktion sicherte mir Unterstützung bei einem Antrag zu, wenn ich für ein privates Treffen zur Verfügung stünde", sagte die 30-Jährige der Zeitschrift "Bunte" laut Vorabmeldung. Ein anderer Kollege, der ihr gegenüber mehrfach mit sexistischen Sprüchen aufgefallen sei, habe sich im Plenum so über den Sitz gebeugt, dass er ihr über das Gesäß habe streifen können.

Bach sagte der Zeitschrift, dass sie wütend gewesen sei - "auf mich selbst, aber auch auf die Situation, weil ich mich als Frau im Plenum des Deutschen Bundestags nicht sicher fühlen kann". Bach war im Februar 2020 als jüngste weibliche Abgeordnete in den Bundestag nachgerückt. Bei der anstehenden Bundestagswahl im September kandidiert sie nicht mehr.

10.26 Uhr: Südkorea will etwa 390 Afghanen aufnehmen

Südkorea will im Rahmen einer Evakuierungsaktion etwa 390 Menschen aus Afghanistan aufnehmen. Es handelt sich nach Angaben des Außenministeriums in Seoul um Ortskräfte, die vor der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in der südkoreanischen Botschaft in Kabul oder in Einrichtungen einschließlich Krankenhäusern gearbeitet haben, die von Südkorea für den Wiederaufbau in Afghanistan gebaut wurden. Sie werden zusammen mit ihren Familien erwartet, wie Vizeaußenminister Choi Jong Moon am Mittwoch sagte. Sie hätten wegen der unsicheren Lage in ihrem Land um Hilfe gebeten, um nach Südkorea ausreisen zu können.

10.35 Uhr: Berichte: Bundeswehr-Luftbrücke aus Afghanistan könnte schon Mittwoch enden

Angesichts des bevorstehenden US-Truppenabzugs aus Afghanistan könnte Medienberichten zufolge die Bundeswehr ihre Evakuierungsflüge sehr bald beenden. Die "Bild"-Zeitung berichtetet von einem möglichen Ende schon am Freitag. Die ARD spricht sogar davon, dass die Luftbrücke bereits am heutigen Mittwoch auslaufen wird - das hätten mehrere Quellen bestätigt. Laut der "Bild"-Zeitung sollen die Soldaten das Land verlassen haben, bevor die Amerikaner am Dienstag offiziell abziehen. Der Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Auswärtigen Ausschuss, Roderich Kiesewetter (CDU), wollte dies im ZDF-"Morgenmagazin" nicht bestätigen. Klar sei aber, dass bei einem Abzug der USA am 31. August deren Partner zwei bis drei Tage vorher aus Afghanistan heraus müssten.

10.21 Uhr: 51 Evakuierte aus Afghanistan in Uganda gelandet

In Uganda sind 51 Flüchtlinge aus Afghanistan angekommen. Die Menschen seien aus Kabul mit einem privaten Charterflug evakuiert worden, die Maschine sei am Flughafen der Stadt Entebbe gelandet, teilte das ugandische Außenministerium mit. Die Anfrage zur vorübergehenden Aufnahme der gefährdeten Afghanen und weiterer Menschen sei aus den USA gekommen. Später sollen die Evakuierten in die USA und andere Länder weiterreisen. Die US-Botschaft in Kampala dankte der ugandischen Regierung für ihre "Großzügigkeit und Gastfreundschaft". Im ostafrikanischen Uganda halten sich nach UN-Angaben bereits fast 1,5 Millionen Flüchtlinge auf, vor allem aus dem benachbarten Südsudan und aus der Demokratischen Repubik Kongo.

10.18 Uhr: Inzwischen 100 Millionen Corona-Impfdosen gespritzt

Acht Monate nach dem Start der Corona-Impfungen in Deutschland sind mehr als 100 Millionen Impfdosen gespritzt worden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schrieb auf Twitter, dies sei "eine der größten logistischen Leistungen in der Geschichte unseres Landes". Genau sind es nach Ministeriumsangaben nunmehr 100,2 Millionen verabreichte Dosen. Vollständig mit der meist nötigen zweiten Spritze geimpft sind demnach inzwischen 49,4 Millionen Menschen oder 59,4 Prozent der Bevölkerung. Mindestens eine erste Impfung erhalten haben 53,5 Millionen Menschen oder 64,4 Prozent aller Einwohner. Spahn dankte allen, die beim Impfen mithelfen.

10.17 Uhr: Elf Verletzte bei Unfall mit Lkw auf A3 - darunter vier Kinder

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Erlangen sind elf Menschen verletzt worden - darunter laut Polizei auch mindestens vier Kinder. Der Lastwagen habe in Fahrtrichtung Regensburg im Bereich einer Baustelle die Mittelschutzplanke durchbrochen und sei dann auf die Gegenfahrbahn gekommen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Auf der Fahrspur in Richtung Würzburg seien danach vier Autos ineinander gekracht. Die elf Verletzten kamen den Angaben zufolge in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestehe bei niemanden. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt und wurde an der Unfallstelle behandelt.

10 Uhr: Studie: Kriminelle Hacker bieten Erpressungssoftware zum Mieten an

Cyberkriminelle setzen bei ihren Erpressungsangriffen mit Verschlüsselungssoftware immer häufiger eine Art Mietsoftware ein, die von neuen Banden im Netz als Service bereit gestellt wird. Das geht aus einem neuen Bericht der IT-Sicherheitsfirma Palo Alto Networks hervor. Ransomware-Attacken gelten derzeit als die größte Bedrohung im Cyberspace. Als Ransomware werden Schadprogramme bezeichnet, die bei den Opfern den Zugriff auf Daten und Systeme einschränken oder verhindern, indem sie beispielsweise alle Festplatten verschlüsseln. Für die Entschlüsselung verlangen die Angreifer ein Lösegeld (engl. "ransom").

9.55 Uhr: Bahn-Vorstand verzichtet auf Boni für 2021

Bahnchef Richard Lutz und die übrigen Konzernvorstände verzichten auf Boni für das Jahr 2021. Das geht aus einem Schreiben des Vorstands an Aufsichtsratschef Michael Odenwald hervor, das der Nachrichtenagentur DPA vorliegt. Die Topmanager kommen damit einer Forderung des Bundestagshaushaltsausschusses nach. Die Parlamentarier hatten den Verzicht im Gegenzug für geplante Milliardenhilfen für die Bahn verlangt. Auch für 2020 hatte es einen solchen Verzicht gegeben.

9.52 Uhr: Zwei Verletzte bei Säureangriff in U-Bahn-Station in Tokio

Bei einem Säureangriff in einer U-Bahn-Station in Tokio sind zwei Menschen verletzt worden. Der Angreifer konnte fliehen und wird gesucht, wie die japanische Polizei mitteilte. Der Angriff ereignete sich demnach am Dienstagabend in der U-Bahn-Station Shirokane Takanawa in einer wohlhabenden Gegend der japanischen Hauptstadt - während unter strengen Sicherheitsvorkehrungen die Eröffnungsfeier der Paralympischen Sommerspiele lief. Der Angreifer sprühte einem 22-jährigen Mann in einem Aufzug eine Flüssigkeit ins Gesicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann erlitt demnach Verätzungen im Gesicht. Gewalttaten sind in Japan eigentlich relativ selten.

9.39 Uhr: Kirche in bayerischem Utting am Ammersee durch Feuer schwer beschädigt

Im bayerischen Utting am Ammersee ist eine Kirche bei einem Brand schwer beschädigt worden. Wie die Polizei in Ingolstadt berichtete, stürzte der Dachstuhl des Gebäudes ein. Ein Nebengebäude des evangelischen Gotteshauses wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Ursache des Feuers war demnach noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das komplett in Flammen stehende Gebäude zu retten. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 500.000 bis 750.000 Euro. Bei der Kirche handelt es sich um ein 1927 erbautes und später mehrfach erweitertes Holzgebäude.

9.39 Uhr: Russland schickt Flugzeuge nach Afghanistan für mehr als 500 Menschen

Russland schickt vier Militärtransportflugzeuge nach Afghanistan zur Rettung von mehr als 500 Menschen aus verschiedenen Ländern. Das teilte das Verteidigungsministerium der Staatsagentur Tass zufolge mit. Bei der großen Evakuierungsmission sollen neben Russen auch Bürger aus der Ukraine, aus Belarus und den zentralasiatischen Republiken Tadschikistan, Usbekistan und Kirgistan aus Afghanistan herausgeholt werden, hieß es. Moskau steht seit langem in Verhandlungen mit den militant-islamistischen Taliban, die in Russland als Terrororganisation verboten sind.

9.27 Uhr: Armee: Mehr als 100 islamistische Terroristen im Niger getötet

Soldaten haben im westafrikanischen Krisenstaat Niger mehr als 100 islamistische Terroristen nahe der Grenze zu Burkina Faso getötet. Die Militäroperation sei eine Vergeltungsmaßnahme gewesen, nachdem Dschihadisten Ende Juli 19 Soldaten in der nordwestlichen Region Torodi getötet hatten, sagte die Armee. Waffen, Munition und Fahrzeuge der Miliz seien demnach konfisziert worden. Welche Gruppe das Ziel der Offensive war blieb unklar. Im Niger, in Burkina Faso sowie in anderen Ländern der Sahelregion sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben dem Terrornetzwerk al Kaida oder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ihre Treue geschworen.

9.05 Uhr: Vermisstensuche nach Flut im Höllental wird fortgesetzt

Einsatzkräfte setzen die Vermisstensuche nach der Flutwelle an der Höllentalklamm fort. "Die Suche läuft gerade", sagte eine Polizeisprecherin. Das Team habe sich um 8 Uhr getroffen, neue Erkenntnisse gebe es bislang nicht. Die zunächst für Montag geplante Suche war wegen hoher Pegelstände nach dem Regen am Wochenende verschoben worden.

9.04 Uhr: Polizei erschießt Mann nach Auseinandersetzung in Groß-Gerau

Im hessischen Groß-Gerau hat die Polizei nach einer Auseinandersetzung einen Mann erschossen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt mitteilte, gingen am Dienstagabend in Groß-Gerau bei der Polizei mehrere Notrufe aufgrund einer Auseinandersetzung ein. Im Zuge der Festnahme sei es dann zum Schusswaffengebrauch gegen einen Tatverdächtigen gekommen. Dieser wurde hierbei schwer verletzt und verstarb noch während der notärztlichen Versorgung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind den Angaben zufolge derzeit noch unklar.

9.04 Uhr: Versicherer: Flutkatastrophe kostet bislang sieben Milliarden Euro

Die Flutkatastrophe Mitte Juli hat bislang Versicherungsschäden von rund sieben Milliarden Euro verursacht und damit mehr als bisher erwartet. Davon entfielen nach Angaben des Branchenverbandes GDV 6,5 Milliarden Euro auf Wohngebäude, Hausrat und Betriebe sowie rund 450 Millionen Euro auf Kraftfahrzeuge. "Mit fortschreitender Schadenaufnahme und -regulierung zeigt sich erst die Dimension dieses Extremereignisses", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen.

8.44 Uhr: Missglücktes Fotoshooting in Gehege - Leopard greift Frau an

Bei einem Fotoshooting in einem Leoparden-Gehege ist eine Frau in Sachsen-Anhalt von dem Tier gebissen und schwer verletzt worden. Die 36 Jahre alte Frau aus Thüringen sei mit schweren Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Halle mit. Bereits am Dienstagabend hatte der Burgenlandkreis mitgeteilt, dass bei einem "Zwischenfall" mit einem Leoparden eine Person verletzt worden sein soll. Über den genauen Hergang und die Schwere der Verletzungen hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen vorgelegen.

Wie die Polizei inzwischen mitteilte, sollte die Frau nach ersten Erkenntnissen am Dienstagnachmittag mit dem Leoparden in einer sogenannten "Seniorenresidenz für Wildtiere" auf einem Areal bei Nebra (Burgenlandkreis) fotografiert werden.

8.35 Uhr: Corona-Demonstrationen am Wochenende in Berlin - Aufrufe im Internet

Die Gegner der Corona-Gesetze und die sogenannten Querdenker-Initiativen wollen an diesem Wochenende erneut in Berlin demonstrieren. Eine ganze Reihe von Kundgebungen sind für den Samstag und Sonntag rund um das Regierungsviertel angemeldet. Ebenso wie die letzte große Demonstration am 1. August wurden auch diese Proteste schon lange angekündigt. Bei der Versammlungsbehörde der Polizei wird überlegt, ob die Demonstrationen wegen der zu erwartenden Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen erneut verboten werden können.

Genau vor einem Jahr hatten am 29. August 2020 Zehntausende Menschen in Berlin gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Demonstranten durchbrachen am Abend eine Absperrung am Reichstagsgebäude und besetzten kurzzeitig die Treppe vor einem Eingang. Seitdem konnten die Initiatoren nicht mehr so viele Menschen mobilisieren.

8.28 Uhr: Ermittler befragen Zeugen zu mutmaßlichem Uni-Giftanschlag

Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf einem Campus der Technischen Universität (TU) in Darmstadt laufen die Ermittlungen der 40-köpfigen Mordkommission. "Das Erste ist jetzt, Zeugen zu vernehmen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Man ermittele in alle Richtungen und arbeite eng mit der TU zusammen. Die Kommission mit dem Namen "Licht" geht dem Verdacht des versuchten Mordes nach.

Sieben Menschen hatten am Montag Vergiftungserscheinungen aufgewiesen. Ein 30 Jahre alter Student befand sich zwischenzeitlich in einem kritischen Zustand. Nach Angaben der Ermittler waren mehrere Milchpackungen und Wasserbehälter mit einem gesundheitsschädlichen Stoff versetzt worden. Um welche Substanz es sich handelt, teilten sie nicht mit.

7.23 Uhr: Großraum Sydney meldet Rekord an Corona-Neuinfektionen

Trotz eines seit acht Wochen geltenden Lockdowns bekommt der australische Bundesstaat New South Wales mit der Metropole Sydney seine schwere Corona-Welle nicht unter Kontrolle. Am Mittwoch verzeichneten die Behörden innerhalb von 24 Stunden 919 Neuinfektionen - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Zwei Menschen, darunter eine erst etwa 30 Jahre alte Frau, seien in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, sagte Regional-Premierministerin Gladys Berejiklian.

6.36 Uhr: GDL-Streik beendet - Bahn nimmt Kurs auf Normalbetrieb

Nach dem Streik der Lokführergewerkschaft GDL nimmt die Deutsche Bahn Kurs auf einen Normalbetrieb. "Der Bahnverkehr ist am Morgen nach Ende des GDL-Streiks weitgehend normal gestartet", teilte die Deutsche Bahn am Morgen in Berlin mit. Am Mittwoch solle im Fern- und im Regionalverkehr sowie bei den S-Bahnen wieder das komplette Fahrplanangebot fahren. Der Arbeitskampf der GDL war am frühen Mittwochmorgen gegen 2.00 Uhr planmäßig beendet worden. Eine Lösung des Tarifkonflikts ist allerdings weiter nicht in Sicht.

6.35 Uhr: Ebola-Patientin in Elfenbeinküste nach offiziellen Angaben "geheilt"

Eine junge Frau aus Guinea, die im westafrikanischen Land Elfenbeinküste positiv auf das Ebola-Virus getestet worden war, ist nach Angaben des ivorischen Gesundheitsministeriums "geheilt". An der 18-Jährigen seien binnen 48 Stunden zwei Ebola-Tests vorgenommen worden, die beide negativ ausgefallen seien, sagte Ministeriumssprecher Serge Eholié der Nachrichtenagentur AFP. Da die Frau niemanden mehr anstecken könne, werde ihre Isolation aufgehoben.

Die junge Frau war kurz vor ihrer Ebola-Diagnose mit dem Bus aus Labe im Norden von Guinea nach Abidjan gekommen. Bei der 18-Jährigen handelte es sich um die erste Ebola-Patientin in der Elfenbeinküste seit 1994.

6.26 Uhr: Explosion in Mine in Kolumbien - zwölf Tote

Bei einer Explosion in einer Kohlemine im Nordosten Kolumbiens sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. "Mit großer Trauer haben wir die Nachricht vom Tod von zwölf Bergarbeitern erhalten", schrieb der kolumbianische Präsident Iván Duque auf Twitter. Die Nationale Bergbauagentur hatte auf Twitter, vier der acht Leichen seien geborgen worden. Zudem würden vier Menschen vermisst, eine weitere Person sei verletzt worden. Die Explosion wurde Medienberichten zufolge vermutlich durch Methangas ausgelöst. Die Rettungskräfte waren seit dem Morgen im Einsatz, wobei Erdrutsche die Bergung im Laufe des Tages erschwerten.

5.30 Uhr: Umfrage: Mehrheit gegen zusätzliche Kosten für mehr Klimaschutz

Gut die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland (55 Prozent) lehnt zusätzliche Kosten für mehr Klimaschutz ab. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Gemeinschaftsausschusses der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft. Nur wenn es um Fleischkonsum ginge, sei rund ein Drittel der Befragten bereit, mehr zu zahlen, hieß es in der Studie.

Demnach sind 89 Prozent der Befragten überzeugt, dass Unternehmen und die Wirtschaft im Allgemeinen viel bis sehr viel für den Klimaschutz leisten können - mehr noch als die Politik (80 Prozent) oder Verbraucherinnen und Verbraucher (73 Prozent). Darüber hinaus finden 60 Prozent Anreize für die Wirtschaft beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz sinnvoller als Verbote und Regulierungen.

4.44 UhrJury entzieht zurückgetretenem New Yorker Gouverneur Emmy-Auszeichnung

Der nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetretene New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo muss seine Emmy-Auszeichnung zurückgeben. Die Jury des renommierten TV-Preises teilte mit, sie entziehe Cuomo den Emmy, den dieser im vergangenen Jahr für seine täglichen Corona-Briefings erhalten hatte. Cuomos Name sowie "jeglicher Hinweis darauf, dass er diesen Preis erhalten hat" würden ab sofort von allen Materialien der Emmy-Jury entfernt.

Die Entscheidung, Cuomo den Emmy zu entziehen, erfolge vor dem Hintergrund eines Berichts der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft zu den Vorwürfen mehrerer Frauen gegen den 63-Jährigen sowie dessen Entscheidung, als Gouverneur zurückzutreten, erklärte die Jury in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP.

4.13 Uhr: RKI registriert 11 561 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 61,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen lag sie bei 61,3 - am Vortag hatte der Wert 58,0 betragen, vor einer Woche 40,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.561 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 8324 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 39 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 22 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.889.173 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

4.00 Uhr: Mindestens 13 Tote durch Unwetter in Venezuela

Infolge schwerer Regenfälle im Westen Venezuelas sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. "Wir können von elf Toten aufgrund dieses sintflutartigen Regens in der Stadt Tovar sprechen und von zwei Kindern, die in der Gemeinde Pinto Salina in Santa Cruz de Mora starben", sagte der Gouverneur des Bundesstaates Mérida, Ramón Guevara, in einem auf Twitter veröffentlichten Video. In einem Video, das die Abgeordnete Olivia Lozano auf Twitter veröffentlichte, war zu sehen, wie Fahrzeuge von den Wassermassen weggeschwemmt wurden. In der Andenregion im Westen und Südwesten Venezuelas kommt es immer wieder zu heftigen Regenfällen, Erdrutschen und Überschwemmungen.

70 Prozent der Unterstützer von CDU und CSU sprechen sich einer Civey-Umfrage zufolge dafür aus, den Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet durch CSU-Chef Markus Söder zu ersetzen. Nur 23 Prozent der Unionsanhänger befürworten nach der Erhebung des Meinungsforschungsinstitut im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen", an Laschets Kandidatur festzuhalten. Weitere sieben Prozent antworteten unentschieden auf die Frage "Sollte CSU-Chef Markus Söder Ihrer Ansicht nach CDU-Chef Armin Laschet als Unionskanzlerkandidaten ersetzen?".

In der Gesamtbevölkerung ist den Angaben zufolge eine Mehrheit von 52 Prozent für einen Kandidatenwechsel, 38 Prozent sind dagegen. Jeder zehnte äußerte sich unentschieden. Laschet steht wegen schlechter Umfragewerte der Union unter Druck.

2.09 Uhr: Bidens Investitionsprogramm nimmt wichtige Hürde im Kongress

Die billionenschweren Investitionsvorhaben von US-Präsident Joe Biden haben im Kongress eine wichtige parlamentarische Hürde genommen. Im Repräsentantenhaus stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten für eine Kompromisslösung im Zusammenhang mit Bidens geplanten Programmen zur Modernisierung des Sozialsystems und der Infrastruktur. Die beiden Gesetzespakete haben einen Gesamtumfang von rund 4,7 Billionen Dollar (rund vier Billionen Euro).

Biden begrüßte das Votum der Abgeordneten. "Heute hat das Repräsentantenhaus wichtige Schritte hin zu historischen Investitionen unternommen, die Amerika umgestalten, Steuern für arbeitende Familien senken und ein langfristiges Wachstum der amerikanischen Wirtschaft ermöglichen werden", sagte Biden.

Die Investitionsvorhaben des Präsidenten umfassen ein Infrastrukturpaket mit einem Umfang von 1,2 Billionen Dollar und eine umfassende Sozialreform mit einem Volumen von 3,5 Billionen Dollar.

1.27 Uhr: Mehr als 4650 Menschen von Bundeswehr aus Kabul evakuiert

Die Bundeswehr hat mittlerweile mehr als 4650 Bundesbürger, Afghanen und Bürger anderer Staaten aus Kabul evakuiert. Am späten Dienstagabend landete ein Militärtransporter des Typs A400M mit 178 schutzbedürftigen Menschen an Bord in der usbekischen Hauptstadt Taschkent, wie die Bundeswehr in der Nacht twitterte. "Damit wurden bisher insgesamt mehr als 4650 Menschen aus Afghanistan evakuiert", hieß es weiter. Von Taschkent aus geht es dann weiter nach Deutschland.

Derweil teilten die USA mit, vorerst an dem Plan festzuhalten, ihre Truppen bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen. Der laufende internationale Militäreinsatz zur Evakuierung westlicher Staatsbürger, afghanischer Ortskräfte und anderer Schutzbedürftiger ist von der US-Truppenpräsenz abhängig. Bereits am Montag hatte ein Taliban-Vertreter die für den 31. August gesetzte Frist als "rote Linie" bezeichnet.

Das US-Militär hat seine Truppenpräsenz am Flughafen Kabul nach eigenen Angaben um "mehrere Hundert" Soldatinnen und Soldaten reduziert. Dies sei bei einem laufenden Einsatz Teil der normalen Entscheidungsgewalt des örtlichen Kommandeurs, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby. Es handle sich dabei unter anderem um Beschäftigte der Zentrale, Spezialisten für Wartungsarbeiten und andere Soldaten, deren Mission am Flughafen abgeschlossen sei, erklärte er am Dienstag (Ortszeit). Das US-Militär hatte dort zuletzt rund 5800 Soldaten im Einsatz.