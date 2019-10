Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Medizin-Nobelpreis geht an Forschertrio aus USA und Großbritannien (11.38 Uhr)

Fünf Tote von Kitzbühel - letztes Opfer identifiziert

Einbrecher bei Basketballstar Dennis Schröder (5.25 Uhr)

Einkommensunterschiede in Deutschland auf Rekordmaß (5.05 Uhr)

Werteunion will CDU-Kanzlerkandidaten per Urwahl bestimmen (2.04 Uhr)

Die News vom Wochenende im stern-Ticker:

+++ 11.38 Uhr: Medizin-Nobelpreis geht an Forschertrio aus den USA und Großbritannien +++

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an William Kaelin (USA), Peter Ratcliffe (Großbritannien) und Gregg Semenza (USA) für ihre Entdeckung molekularer Mechanismen, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit.

+++ 11.13 Uhr: Umweltministerium: Keine Abschwächung des Klimaschutz-Programms +++

Das Bundesumweltministerium hat einem "Spiegel"-Bericht widersprochen, wonach die Regierung ihre Klimaschutz-Vorhaben entschärfen wolle. "Wir werden das Klimaschutzgesetz als Teil des Klimapaketes nicht abschwächen. Es wird im Gegenteil das Kernstück einer zukünftig zielgerechten Klimapolitik", twitterte Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth. In einem Tweet des Ministeriums hieß es zudem, der entscheidende Kern des Vorhabens, die jährlichen Sektorziele von 2020 bis 2030, bleibe voll wirksam. In den Gesetz werden für Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Gebäude und weitere Sektoren jährliche CO2-Budgets verankert.

Der "Spiegel" hatte geschrieben, im Schlussentwurf des Ministeriums, der am Mittwoch ins Kabinett kommen soll, werde zum Beispiel für das Jahr 2040 kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung mehr definiert. Auch das Versprechen, dass die Bundesrepublik bis 2050 keine klimaschädlichen Treibhausgase wie Kohlendioxid mehr ausstoßen werde, wurde demnach abgeschwächt. Es heißt laut dem Bericht nur noch, dass dieses Ziel "verfolgt" werden solle. Zudem sollen die Kontrollmechanismen abgeschwächt werden.

Umwelt-Staatssekretär Flasbarth widersprach auch hier: "Die Regierung wird insgesamt für die Verfehlungen aufkommen müssen. Ein Minister, der penetrant die Ziele verfehlt, wird ganz sicher viel Spaß mit dem Finanzministerium und den übrigen Kabinettkolleg*innen bekommen."

+++ 11.11 Uhr: Mindestens neun Bootsflüchtlinge vor Lampedusa ertrunken +++

Vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind neun Bootsflüchtlinge nach einem Schiffbruch tot geborgen worden. 22 Menschen wurden gerettet, etliche werden noch vermisst, wie die italienische Küstenwache mitteilte.

Demnach hatte sich ein Schiff der Küstenwache kurz nach Mitternacht dem überladenen Boot rund elf Kilometer vor der Küste Lampedusas genähert. Wegen des Seegangs und weil die plötzliche Bewegung der Menschen an Bord es aus dem Gleichgewicht brachte, kenterte das Boot der Migranten. Die Suche nach den Vermissten gehe weiter, teilte die Küstenwache mit.

Überlebende berichteten laut Nachrichtenagentur Ansa, dass unter den Vermissten acht Kinder waren. Ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM) teilte mit, dass das Boot in Tunesien in See gestochen sei und Tunesier sowie westafrikanische Migranten an Bord hatte.

+++ 10.18 Uhr: Erster mutmaßlicher Täter nach Schüssen in US-Bar gefasst +++

Nach den tödlichen Schüssen in einer Bar in der US-Stadt Kansas City hat die Polizei die beiden gesuchten mutmaßlichen Täter identifiziert und einen von ihnen festgenommen. Das teilte die Polizei der Stadt im Bundesstaat Kansas mit. Den 29 und 23 Jahre alten Männern wird vierfacher Mord vorgeworfen. Der jüngere wurde den Behörden zufolge am späten Sonntagnachmittag in der gleichnamigen angrenzenden Schwesterstadt Kansas City im Nachbarbundesstaat Missouri gefasst.

Beide sollen in der Nacht zum Sonntag laut US-Medien mit Pistolen das Feuer auf die Barbesucher eröffnet haben. Die Schüsse trafen neun Menschen, vier davon starben an ihren Verletzungen.

+++ 10.12 Uhr: Fünf Tote in Kitzbühel - Getöteter Freund war Eishockeyspieler +++

Nach dem Verbrechen mit fünf Toten in Kitzbühel ist das letzte Opfer identifiziert. Es handle sich um einen 24-jährigen Mann, der beim Kitzbüheler Eishockeyteam als Torwart unter Vertrag stand, sagte der Chef des Landeskriminalamts Walter Pupp zur österreichischen Nachrichtenagentur APA. Der Zweitliga-Club selbst drückte seine Bestürzung auf der Homepage des Vereins aus. Der 24-jährige sei geschätzt und beliebt gewesen. Am Vorabend der Tat sei er bei einem Spiel aufgrund seiner hervorragenden Leistung zum "Man of the Match" gewählt worden, hieß es.

Ein 25-jähriger Österreicher hatte am Sonntag gestanden, aus Eifersucht seine 19-jährige Ex-Freundin, deren Eltern, ihren Bruder und den neuen Freund - den jetzt identifizierten Eishockeyspieler - erschossen zu haben. Der Nobelort in Tirol wollte im Laufe des Tages entscheiden, wie er auf die in der Region beispiellose Tat reagiert.

+++ 10.02 Uhr: Deutsche Industrie weiter im Abwärtstrend +++

Die deutsche Industrie hat beim Auftragseingang im August erneut einen Dämpfer erhalten. In den Industriebetrieben seien die Bestellungen im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Mittel nur einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Es war der zweite Rückgang in Folge und die mittlerweile fünfte Abschwächung im laufenden Jahr.

Allerdings ist im Juli der Rückgang bei den Industrieaufträgen nicht so stark ausgefallen wie zuvor gemeldet. Das Bundesamt revidierte den Dämpfer auf nur noch 2,1 Prozent, nachdem zunächst ein Rückgang im Monatsvergleich um 2,7 Prozent gemeldet worden war. Außerdem hat sich der Auftragseingang aus dem Ausland im August verbessert. Hier meldete das Bundesamt im Monatsvergleich einen Anstieg um 0,9 Prozent.

+++ 09.53 Zwei Bootsflüchtlinge vor Lampedusa ertrunken +++

Vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind mindestens zwei Bootsflüchtlinge nach einem Schiffbruch ums Leben gekommen. 22 Menschen wurden gerettet, etliche werden noch vermisst, wie die italienische Küstenwache mitteilte.

Demnach hatte sich ein Schiff der Küstenwache kurz nach Mitternacht dem überladenen Boot rund elf Kilometer vor der Küste Lampedusas genähert. Wegen des Seegangs und weil die plötzliche Bewegung der Menschen an Bord es aus dem Gleichgewicht brachte, kenterte das Boot der Migranten. Die Suche nach den Vermissten gehe weiter, teilte die Küstenwache mit.

+++ 09.29 Uhr: Nordkoreanisches Fischerboot sinkt nach Kollision vor Japan +++

Ein nordkoreanisches Fischerboot ist nach der Kollision mit einem Schiff der japanischen Küstenwache gesunken. Wie die Küstenwache am Montag bekanntgab, fielen rund 20 nordkoreanische Besatzungsmitglieder über Bord. Nach Rettung einiger Schiffbrüchiger setzte die Küstenwache die Suche nach weiteren Überlebenden fort. Der Zusammenstoß ereignete sich in japanischen Hoheitsgewässern rund 350 Kilometer von der Halbinsel Noto entfernt im Japan-Meer. Nach Angaben der Küstenwache hatte das japanische Patrouillenschiff vor der Kollision die Nordkoreaner wegen illegaler Fischerei aufgefordert, das für seinen Fischreichtum bekannte Seegebiet zu verlassen.

+++ 09.10 Uhr: Erdbeben in Süditalien - Schulen evakuiert +++

Ein Erdbeben hat am Morgen die Bewohner der süditalienischen Stadt Catanzaro aufgeschreckt. Alle Schulen seien evakuiert worden, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Das Beben erreichte die Stärke 4. Verletzte oder Schäden wurden zunächst nicht gemeldet.

+++ 09.08 Uhr: Klima-Demonstranten blockieren Straße in Amsterdam +++

Hunderte von Demonstranten der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion haben im Zentrum von Amsterdam eine Straße blockiert. Sie besetzten eine wichtige Durchgangsstraße in Höhe des Reichsmuseums und errichteten unter anderem Zelte.

Mit "zivilem Ungehorsam" solle die Regierung gezwungen werden, mehr für den Klimaschutz zu tun, sagte ein Sprecher der Demonstranten im niederländischen Radio.

Die Stadt hatte die Protestaktion an der Stelle verboten. Die Polizei rief die Demonstranten auf, die Aktion abzubrechen. Nach Angaben der Polizei wurden einige Demonstranten festgenommen.

+++ 09.06 Uhr: Ein Blauhelmsoldat durch Sprengsatz in Mali getötet +++

Kurz vor dem Besuch von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Mali sind dort bei einem Angriff auf die UN-Friedensmission ein Blauhelmsoldat getötet und mehrere weitere verletzt worden. Wie die UN-Stabilisierungsmission Minusma mitteilte, befanden sich die UN-Soldaten auf einer Sicherheitspatrouille nahe der Stadt Aguelhok im Nordosten des Landes, als am Straßenrand ein Sprengsatz explodierte. Auch nahe der Stadt Bandiagara im Zentrum des Landes wurden UN-Soldaten angegriffen.

+++ 08.46 Uhr: HSBC plant Streichung von weiteren 10.000 Stellen +++

Die britische Großbank HSBC plant nach einem Medienbericht, weitere 10.000 Stellen zu streichen. Betroffen seien vor allem hoch dotierte Posten, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf anonyme Quellen. Die Pläne seien Teil des Einsparprogramms von Übergangschef Noel Quinn. Dieser hatte Anfang August überraschend das Amt von John Flint übernommen. Gleichzeitig hatte die Bank ein Umstrukturierungsprogramm verkündet, wonach rund 4000 der weltweit 200.000 Jobs wegfallen sollten.

Offenbar könnten die Stellen hauptsächlich in Europa gestrichen werden: "Wir stellen uns die Frage, warum es so viele Leute in Europa gibt, während wir in Teilen Asiens zweistellige Renditen erzielen", zitierte die "Financial Times" die Quelle, die ungenannt bleiben wollte.

Die Bank kämpft mit einer Reihe von Unsicherheiten - etwa dem Brexit und dem anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. Dennoch gab HSBC im August eine deutliche Gewinnsteigerung für das erste Halbjahr bekannt: Der Nettogewinn des Finanzinstituts legte um 18,6 Prozent auf umgerechnet 7,6 Milliarden Euro zu.

+++ 07.25 Uhr: Jimmy Carter stürzt zu Hause und kommt mit blauem Auge davon +++

Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist erneut in seinem Haus gestürzt. Der 95-Jährige musste über der Augenbraue genäht werden, wie das Carter Center auf Twitter mitteilte. Es gehe ihm gut. Am Sonntag nahm Carter an einer Veranstaltung der Hilfsorganisation "Habitat for Humanity" teil, für die er sich seit den 80er Jahren engagiert. Er trug ein Pflaster und hatte ein blaues Auge.

Im Mai erst hatte Carter sich bei einem Sturz zu Hause die Hüfte gebrochen. Er war gerade auf dem Weg zur Truthahnjagd. Carter lebt in der Kleinstadt Plains im Bundesstaat Georgia. Carter hatte vor einer Woche seinen 95. Geburtstag gefeiert. Er ist der älteste noch lebende Präsident der USA.

+++ 05.25 Basketball-Star Dennis Schröder von Einbrechern bestohlen +++

Einbrecher haben bei Basketball-Star Dennis Schröder Bargeld und Gegenstände im Wert von rund einer halben Million Euro gestohlen. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht bestätigte, stiegen Diebe am Samstag in das Haus des NBA-Profis von Oklahoma City Thunder westlich von Braunschweig ein. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Nach Informationen der Zeitung hebelten Unbekannte die Terrassentür des Einfamilienhauses des 26-jährigen deutschen Nationalspielers auf und durchwühlten Schränke und Schubladen.

+++ 05.07 Uhr: Krankenkassen: Ärzte sollten flexiblere Sprechstunden anbieten +++

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hat die Ärzte aufgefordert, flexiblere Sprechstunden anzubieten. "Die Versicherten dürfen zu Recht erwarten, dass sich die Öffnungszeiten der Praxen nach ihren Bedürfnissen richten", sagte das neue Vorstandsmitglied im Kassen-Spitzenverband, Stefanie Stoff-Ahnis, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

In den vergangenen Jahrzehnten habe sich die Lebenswirklichkeit vieler Menschen komplett geändert: Sie kauften online ein, arbeiteten mobil, ein Rund-um-die-Uhr-Service sei in vielen Branchen selbstverständlich geworden. Die niedergelassenen Ärzte hätten sich darauf aber nicht eingestellt.

"Die Praxen sind Mittwoch- und Freitagnachmittag oder am frühen Abend fast alle gleichzeitig geschlossen, am Samstag sowieso", sagte Stoff-Ahnis. "Die Ärzteschaft ist dringend gefordert, mit der Zeit zu gehen und über mehr Flexibilität und Koordination untereinander die Versorgung der Patienten zu verbessern."

+++ 05.05 Uhr: Einkommensunterschiede in Deutschland auf Rekordmaß +++

Die Einkommen der Bürger in Deutschland waren zuletzt so ungleich verteilt wie nie. Während die Bevölkerung mit mittlerem Einkommen angesichts "der über Jahre guten wirtschaftlichen Entwicklung" zugenommen habe, seien die Unterschiede zwischen Gering- und Vielverdienern auf ein Rekordmaß gewachsen, erklärte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. "Dabei entwickeln sich die Einkommen in Ostdeutschland deutlich schneller auseinander als im Westen."

"Hohe Einkommensgruppen haben von sprudelnden Kapital- und Unternehmenseinkommen profitiert und dadurch die große Mehrheit der Haushalte in Deutschland beim verfügbaren Einkommen deutlich hinter sich gelassen", erklärte das WSI bei der Vorstellung seines Verteilungsberichts. Dieser basiert auf den Daten des sozio-oekonomischen Panels (SOEP).

Demnach ist der Anteil deutscher Haushalte, die unter der Armutsgrenze von 60 Prozent des mittleren Einkommens liegen, von 14,2 Prozent im Jahr 2010 auf 16,7 Prozent 2016 gewachsen. Armen Haushalten fehlten in diesem Jahr im Schnitt gut 3400 Euro zu dieser Armutsgrenze. Die Quote reicher Haushalte mit über 200 Prozent des mittleren Einkommens blieb laut WSI im gleichen Zeitraum stabil bei rund acht Prozent.

+++ 04.58 Uhr: Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion startet Protest in Berlin +++

Die Aktivistengruppe Extinction Rebellion hat am frühen Morgen in Berlin ihre Protestaktion für mehr Klimaschutz gestartet. Dutzende Anhänger liefen vom Regierungsviertel zur Siegessäule im Ortsteil Tiergarten, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dann hätten die Aktivisten kurz vor Beginn des Berufsverkehrs den Großen Stern - einen Verkehrsknotenpunkt in der Hauptstadt - besetzt. Bislang sei alles friedlich. Zur Zahl der Aktivisten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auf einem von den Aktivisten veröffentlichten Video war zu sehen, wie Dutzende Menschen auf der Fahrbahn liefen und sich setzten. Auch Einsatzfahrzeuge der Polizei waren zu sehen.

Zuvor hatte die Gruppe via soziale Medien dazu aufgerufen, sich schnell auf den Weg zu machen. Mit Blockaden und anderen Protestaktionen will Extinction Rebellion von Montag an in Berlin und anderen Großstädten in aller Welt auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. Aktionen soll es unter anderem auch in London, Paris, Madrid, Amsterdam, New York, Buenos Aires sowie in den australischen Städten Sydney, Melbourne und Perth geben. Die Aktionen sollen mindestens eine Woche lang andauern. Wie genau sie dabei vorgeht, soll erst wenige Minuten vor Beginn der größtenteils unangemeldeten Aktionen bekannt gegeben werden.

+++ 04.35 Uhr: Kinderärzte-Verband fordert Zuckersteuer im Kampf gegen Übergewicht +++

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) fordert zur Vorbeugung von Übergewicht und Fettleibigkeit bei Heranwachsenden die Einführung einer Zuckersteuer. Bei einem Blick ins Ausland zeige sich, dass dies ein wirksames Vorgehen sei, sagte BVKJ-Präsident Thomas Fischbach der Deutschen Presse-Agentur. "Durch die Einführung von Zucker-Abgaben und damit höheren Preise ist den Verbrauchern dort die Lust auf Süßes weitgehend vergangen, die Absatzzahlen an Süßgetränken gehen seit Einführung der Steuer deutlich zurück."

Dass gesetzliche Verbote wirkten, habe das Rauchverbot gezeigt und auch die Alkopops-Steuer. "Nachdem die Politik die bei Jugendlichen beliebten Schnapsmischgetränke mit einer Sondersteuer belegt hatte, sank der Absatz binnen eines Jahres um 80 Prozent. Das Beispiel, aber auch die Beispiele Mexiko, Frankreich, Finnland, Ungarn und Großbritannien zeigen, dass Steuerungsmechanismen die Gesundheit wirksam schützen können", sagte Fischbach.

+++ 03.57 Uhr: Moulin Rouge feiert 130-jähriges Bestehen mit Cancan-Tänzen und Feuerwerk +++

Mit Cancan-Tänzen und einem Feuerwerk hat der berühmte Pariser Varieté-Club Moulin Rouge sein 130-jähriges Bestehen gefeiert. Tausende Besucher waren für die Feier auf den abgesperrten Boulevard vor dem Moulin Rouge im Stadtviertel Montmartre gekommen. Den Auftakt machte eine Licht-Show, die auf die bekannte rote Windmühle projiziert wurde. Anschließend erschien eine Solotänzerin im für das Revue-Theater typischen knappen Kleid auf dem Dach der Mühle, ehe rund 50 Tänzerinnen in wehenden Röcken ihre berühmten Cancan-Tänze zum Besten gaben.

Das Moulin Rouge wurde im Jahr 1889 eröffnet - im selben Jahr, in dem auch der Eiffelturm in der französischen Hauptstadt fertiggestellt wurde. Das Revue-Theater ist ein Touristenmagnet. Allerdings sind die beiden Vorstellungen pro Abend, die das Moulin Rouge an 365 Tagen im Jahr gibt, rasch ausverkauft.

+++ 03.02 Uhr: Ex-CIA-Chef Brennan wirft Trump Angriff auf Stabilität der USA vor +++

Der frühere CIA-Direktor John Brennan hat die Stabilität der Demokratie in den USA unter Präsident Donald Trump infrage gestellt. Die demokratischen Grundprinzipien der USA "werden gerade ausgehöhlt", sagte Brennan in einem Interview mit dem Sender NBC. Auf die Frage, wie der US-Auslandsgeheimdienst die Stabilität des Landes bewerten könnte, sagte Brennan: "Wir würden die Regierung als sehr korrupt ansehen."

Trump habe die "Institutionen und die Gesetze dieses Landes korrumpiert", sagte Brennan. Es handle sich nicht weiter um eine Demokratie, wenn ein "Autokrat" das Land "in seinen Händen" habe. Auch die Polarisierung in den USA führe zu "gewaltiger politischer Instabilität". Brennan leitete die CIA unter dem früheren US-Präsidenten Barack Obama.

+++ 02.04 Uhr: Bürgermeister trainieren für ihr Amt mit dem Handy +++

Niederländische Bürgermeister können die Kniffe ihres Berufs jetzt ganz locker mit dem Handy lernen. Wann darf ich eine Demo verbieten oder was muss ich tun, wenn ein Buckelwal am Strand angespült wird? Antworten auf solche Fragen gibt eine neue App, die die Niederländische Vereinigung für Bürgermeister jetzt auf den Markt gebracht hat. "De BurgemeestersApp" sei ein "neues lehrreiches "Serious Game"", schreibt der Berufsverband in Den Haag auf seiner Website. Mit dem Spiel könnten die Bürgermeister ihr Wissen und ihr Können per Smartphone verbessern.

Das Spiel beginnt im Amtszimmer des Bürgermeisters. Ein Thema etwa ist: Was muss man tun bei einer Krise? Den Spielern werden dann verschiedene Probleme vorgelegt und Fragen gestellt. Das ist allerdings nicht unbedingt so kurzweilig wie andere Handy-Spiele. So wird einem die überaus prickelnde Frage gestellt: Was ist der Unterschied zwischen einem Notbefehl und einer Notverordnung?

+++ 02.04 Uhr: Werteunion will Antrag zur Urwahl des Kanzlerkandidaten stellen +++

Die konservative Werteunion plant für den CDU-Parteitag Ende November einen Antrag zur Urwahl des Kanzlerkandidaten der Union. "Um im Falle eines Ausstiegs der SPD aus der GroKo schnell reagieren zu können, sollte die Union möglichst bald das Verfahren zur Bestimmung ihres Kanzlerkandidaten festlegen", erklärte ihr Vorsitzender Alexander Mitsch der "Passauer Neuen Presse". "Die Werteunion hält eine Urwahl für ein gutes Mittel zur Stärkung der innerparteilichen Demokratie (...) Wir werden den Antrag auf dem Parteitag stellen."

Auch die Junge Union will sich auf ihrem Deutschlandtag am kommenden Wochenende mit dieser Frage befassen, wie JU-Chef Tilman Kuban der "Bild am Sonntag" sagte. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wollte sich in dieser Frage nicht klar festlegen. Man werde den nächsten Kanzlerkandidaten "gleichberechtigt und gemeinsam" mit der CSU bestimmen, sagte er im ARD-"Bericht aus Berlin".

+++ 01.43 Uhr: "Spiegel": Bundesregierung schwächt Klimaschutzgesetz deutlich ab +++

Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist laut einem Medienbericht im Vergleich zu früheren Plänen deutlich abgeschwächt worden. Das meldete das Portal "Spiegel Online" unter Verweis auf den finalen Entwurf aus dem Umweltministerium, den die Regierung zusammen mit der Langfassung ihres Klimapakets verabschieden will. In dem Papier, das dem "Spiegel" vorliege, werde für das Jahr 2040, anders als zunächst vorgesehen, kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung mehr definiert.

Auch das Versprechen, dass die Bundesrepublik bis 2050 Treibhausneutralität erreicht, sei abgeschwächt worden. Dieses Ziel solle nun nur noch "verfolgt" werden, heißt es demnach in dem Entwurf. Übrig geblieben sei lediglich das Ziel, Deutschlands CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken.

+++ 01.04 Uhr: Schwesig und Ramelow: Problem mit Begriff "Unrechtsstaat" für DDR +++

Die Ministerpräsidenten Manuela Schwesig und Bodo Ramelow haben sich dagegen ausgesprochen, den Begriff "Unrechtsstaat" für die DDR zu verwenden. "Die DDR war eine Diktatur. Es fehlte alles, was eine Demokratie ausmacht: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit, freie Wahlen, das Recht auf Opposition", sagte die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Begriff "Unrechtsstaat" werde aber von vielen Menschen, die in der DDR gelebt hätten, als herabsetzend empfunden. "Er wirkt so, als sei das ganze Leben Unrecht gewesen. Wir brauchen aber mehr Respekt vor ostdeutschen Lebensleistungen. Das ist wichtig auch für das Zusammenwachsen von Ost und West", sagte die SPD-Politikerin.

Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte den Zeitungen: "Die DDR war eindeutig kein Rechtsstaat. Der Begriff "Unrechtsstaat" aber ist für mich persönlich unmittelbar und ausschließlich mit der Zeit der Nazi-Herrschaft und dem mutigen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und seiner Verwendung des Rechtsbegriffs "Unrechtsstaat" in den Auschwitz-Prozessen verbunden."

+++ 01.04 Uhr: Acht Demonstranten bei Zusammenstößen mit Polizei in Bagdad getötet +++

Bei neuen Protesten in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind acht Demonstranten getötet worden. Sie seien bei gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gestorben, sagten Ärzte und Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben von Augenzeugen setzten Demonstranten im mehrheitlich von Schiiten bewohnten Stadtteil Sadr City Reifen in Brand und schossen Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei. In der Gegend seien Schüsse zu hören gewesen.

Die Proteste hatten am Dienstag begonnen. Sie richten sich gegen die verbreitete Korruption, die chronischen Stromausfälle und die hohe Arbeitslosigkeit. Die Demonstranten fordern die Regierung von Adel Abdel Mahdi heraus, der vor knapp einem Jahr ins Amt kam. Anders als frühere Proteste scheinen die Proteste spontan zu sein, ohne dass eine Partei dahintersteht.

+++ 00.12 Uhr: Klarer Wahl-Triumph der Sozialisten in Portugal +++

Die regierenden Sozialisten haben die Parlamentswahl im früheren Euro-Krisenland Portugal mit großem Vorsprung gewonnen. Nach Auszählung von mehr als 98 Prozent aller Wahlbezirke erhielt die Sozialistische Partei (PS) von Ministerpräsident António Costa am Sonntag knapp 37 Prozent der Stimmen. Das sind knapp fünf Prozentpunkte mehr als bei der vergangenen Wahl zur Lissabonner Assembleia da República vor vier Jahren.

Der stellvertretende Präsident der stärksten Oppositionskraft, der konservativen Sozialdemokratischen Partei (PSD), David Justino, und andere Parteisprecher gratulierten der PS bereits zum Triumph. Die PSD kam nach den vorläufigen Auszählungsergebnissen auf knapp 29 Prozent. Die Ergebnisse könnten sich noch ändern, da die bei weitem größten Wahlbezirke wie Lissabon oder Porto am späten Abend noch nicht ausgezählt waren. Das ist aber angesichts der großen Abstände zwischen den drei Erstplatzierten nicht mehr relevant.

+++ 00.09 Uhr: 37.000 Soldaten bei Großübung "Defender 2020" +++

An der militärischen Großübung "Defender 2020" zur Verlegung von Truppen nach Polen und ins Baltikum werden im kommenden Jahr 37.000 Soldaten teilnehmen. Geplant sei die umfangreichste Verlegung von Soldaten aus den USA nach Europa in den vergangenen 25 Jahren, hieß es in einer Mitteilung der US-Streitkräfte in Europa. So würden 20.000 Soldaten über den Atlantik geschickt.

Ziel sei, die Einsatzbereitschaft innerhalb der Nato zu erhöhen und mögliche Gegner abzuschrecken, erklärte das US-Militär. Deutschland wird logistische Drehscheibe bei der von den US-Streitkräften geführten Übung, an der sich insgesamt 19 Staaten beteiligen. Zwischen April und Mai werden die Truppen mit Unterstützung der Bundeswehr durch Deutschland geführt.