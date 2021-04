China startet Bau seiner Raumstation +++ 88-Jähriger in Hessen von eigenem Auto überrollt +++ Audi stoppt wegen Chipmangels Teil der Produktion +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

12.13 Uhr: Berichte: Ex-Johnson-Berater Cummings hinter Leaks vermutet

Hinter der Veröffentlichung vertraulicher Textnachrichten zwischen Premier Boris Johnson und dem Unternehmer James Dyson soll Berichten zufolge der frühere Regierungsberater Dominic Cummings stecken. "Dominic betreibt systematisches Leaken", sagte eine nicht-genannte Quelle aus Regierungskreisen der "Times". "Wir sind sehr enttäuscht darüber." Auch der "Telegraph" und die "Sun" berichten unter Berufung auf Quellen aus der Downing Street darüber, dass Cummings die SMS-Nachrichten herausgegeben haben soll, über die die BBC in den vergangenen Tagen berichtet hatte.

11.39 Uhr: 18-Jähriger kapert leere Straßenbahn in Bremen - und fährt damit

"Alle einsteigen, die Bahn fährt gleich los" – mit dieser Ansage hat ein 18-Jähriger in der Nacht in Bremen mit einem 13-Jährigen eine geparkte leere Straßenbahn gekapert. An einer Endhaltestelle verschafften sich die Teenager Zugang zur Bahn, der Ältere setzte sich ans Steuer. Nach gut zwei Kilometern hätten "Jim Knopf und Lukas" die Fahrt mit der Linie 10 dann beendet und seien geflüchtet, teilte die Polizei mit. Beide wurden kurz darauf dingfest gemacht. "Verletzt wurde niemand, gefährlich war es auf jeden Fall", bilanzierte die Polizei. Es wurden Strafanzeigen wegen Störung öffentlicher Betriebe, Hausfriedensbruchs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Der 18-Jährige war der Polizei nicht unbekannt. Der 13-Jährige wurde dem Kinderjugendnotdienst übergeben.

11.51 Uhr: Vier Astronauten mit "Crew Dragon" zur ISS gestartet

Drei Männer und eine Frau sind mit einem "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die vier Astronauten seien am Freitagmorgen (Ortszeit) mit Hilfe einer Falcon-9-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus gestartet, teilten SpaceX und die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Wegen ungünstiger Wettervorhersagen war der ursprünglich für Donnerstag geplante Start auf Freitag verschoben worden. Am Samstag werden die vier Astronauten an der ISS erwartet.

Die "Crew-2" setzt sich aus den beiden US-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur sowie ihrem japanischen Kollegen Akihiko Hoshide und dem Franzosen Thomas Pesquet zusammen. Pesquet ist der erste Astronaut der europäischen Weltraumorganisation Esa, der an Bord eines "Crew Dragon" zur ISS fliegt. Es handelt sich um die zweite Crew, die von SpaceX zur ISS befördert wird.

11.01 Uhr: Bundestag verabschiedet Nachtragshaushalt mit neuen Schulden

Der Bundestag hat den Nachtragshaushalt mit neuen Schulden von 60,4 Milliarden Euro beschlossen. Damit kann Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in diesem Jahr die Rekordkreditsumme von 240,2 Milliarden Euro aufnehmen. Der Nachtragsetat sieht vor allem mehr Geld für Unternehmenshilfen und für die Gesundheitspolitik vor, etwa für den Kauf von Impfstoffen, außerdem Hilfen für Familien. Zugleich sollen mit ihm niedrigere Steuereinnahmen ausgeglichen werden.

10.35 Uhr: Merkel verteidigt Einsatz für Wirecard bei China-Reise

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Einsatz für das damalige Dax-Unternehmen Wirecard bei einer China-Reise 2019 verteidigt. "Die Wirecard AG genoss bei der Reise keine Sonderbehandlung", sagte die CDU-Politikerin im Untersuchungsausschuss zum mutmaßlichen Betrugsskandal um das Fintech-Unternehmen im Bundestag. Das Bemühen von Wirecard um Markteintritt in China habe sich mit den Zielen der Bundesregierung gedeckt. Es sei normal, dass sich die Bundesregierung und auch die Kanzlerin bei bilateralen Kontakten für die Interessen der deutschen Wirtschaft einsetze. Merkel betonte: "Es gab damals allen Presseberichten zum Trotz keinen Anlass, von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten bei Wirecard auszugehen."

Im vergangenen Sommer hatte Wirecard ein Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Jahresabschlüsse mindestens seit 2015 gefälscht wurden. Die Wirtschaftsprüfer gaben diesen Abschlüssen jedoch immer wieder uneingeschränkt ihren Stempel.

9.37 Uhr: Kinder finden beim Spielen in Nordrhein-Westfalen Teile von Skelett

Zwei Kinder haben in Nordrhein-Westfalen beim Spielen Teile eines menschlichen Skeletts gefunden. Die Identität des Toten blieb zunächst unklar, wie die Polizei in Iserlohn mitteilte. Die beiden neun und elf Jahre alten Kinder hatten das Skelett nahe des Flusses Verse in Werdohl entdeckt. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Straftat. Laut Obduktion handelte es sich bei dem Toten um einen schlanken Mann. Zum Zeitpunkt seines Todes war er zwischen 50 und 70 Jahre alt. Das Gebiss ist unvollständig und ungepflegt. Ungeklärt ist bislang auch, wie lange die Leiche dort schon lag. Aufgrund von Zeugenaussagen gehen die Ermittler jedoch davon aus, dass der Tote seit mindestens Juli 2020 dort lag, möglicherweise auch deutlich länger. Der Mann trug teilweise Kleidung, die auch Arbeitskleidung sein könnte. Diese befand sich in schlechtem Zustand. Die Polizei sucht mit Bildern eines T-Shirts und eines Pullovers nach Zeugen, die Angaben zu dem Toten machen können.

9.28 Uhr: Ministerium: Russland beginnt mit Truppenabzug von ukrainischer Grenze

Die russische Armee hat nach offiziellen Angaben aus Moskau mit dem Abzug von Truppen von der ukrainischen Grenze begonnen. Militärische Einheiten marschierten derzeit zu Bahnverladestationen und Flugplätzen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Russland hatte in den vergangenen Wochen zehntausende Soldaten an der ukrainischen Grenze und auf der Krim stationiert und damit Furcht vor einer Eskalation der Spannungen in der Region ausgelöst.

9.13 Uhr: Mehr als einhundert Verletzte bei Zusammenstößen in Jerusalem

Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Polizeieinheiten und palästinensischen Demonstranten sind in Jerusalem mehr als einhundert Menschen verletzt worden. Die palästinensische Hilfsorganisation Roter Halbmond sprach von mindestens 105 Verletzten, von denen rund 20 ins Krankenhaus gebracht worden seien. Die israelische Polizei verzeichnete in ihren Reihen 20 Verletzte. Sie sprach nach den Zusammenstößen von 44 Festnahmen. Die Lage in Jerusalem ist derzeit während des muslimischen Fastenmonats Ramadan sehr angespannt. Die Polizei sperrte einige Bereiche in der Altstadt ab. Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatte es Auseinandersetzungen gegeben, nachdem im Internet Videos aufgetaucht waren, auf denen zu sehen war, wie Palästinenser in der Jerusalemer Altstadt belästigt wurden. Jüdische Jugendliche riefen demnach: "Tod den Arabern".

8.54 Uhr: 88-Jähriger in Hessen von eigenem Auto überrollt

In Hessen ist ein 88-Jähriger von seinem eigenen Auto überrollt worden. Zu dem tragischen Unglück kam es am Mittwoch in Mörlenbach, wie die Polizei in Darmstadt jetzt mitteilte. Der Rentner beugte sich demnach von außen in seinen Wagen, um die Zündung einzuschalten. Dabei drehte er den Zündschlüssel vermutlich zu weit, so dass sich das Auto ungewollt in Bewegung setzte und den 88-Jährigen teilweise überrollte. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er.

8.49 Uhr: Ermittler zerschlagen internationalen Drogenschmugglerring

Ermittler aus Bayern und Nordrhein-Westfalen haben eine internationale Drogenbande zerschlagen, die mehr als eine Tonne Crystal Meth geschmuggelt haben soll. In Deutschland und den Niederlanden wurden Mitte April 18 Haftbefehle vollstreckt, wie das Zollfahndungsamt München, das bayerische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Aachen mitteilten. Insgesamt wurden 30 Wohnungen und diverse Geschäftsräume in Deutschland durchsucht, davon 27 Objekte im Großraum Berlin. Weitere acht Durchsuchungen gab es in den Niederlanden. Insgesamt wird gegen 31 Verdächtige ermittelt. Bei den mehrtägigen Durchsuchungen wurden mehrere Kilogramm Drogen, 15 Kilogramm Streckmittel, 60.000 Euro Bargeld sowie zahlreiche Datenträger und Schriftstücke beschlagnahmt.

8.47 Uhr: Audi stoppt wegen Chipmangels Teil der Produktion

Der Chipmangel in der Autoindustrie trifft auch den Hersteller Audi. Wie die "Augsburger Allgemeine" berichtete, stoppt das Unternehmen wegen Problemen bei der Versorgung mit Halbleitern am Standort Neckarsulm kommende Woche teilweise die Produktion. "Aufgrund fehlender Halbleiter-Teile findet bei den Modellen A6 und A7 in der Woche von 26. bis 30. April keine Produktion statt", teilte das Unternehmen der Zeitung mit. Die betroffenen Mitarbeiter gehen demnach für diese Zeit in Kurzarbeit. Auch für den zweiten deutschen Produktionsstandort in Ingolstadt habe das Unternehmen Kurzarbeit beantragt, berichtete die "Augsburger Allgemeine" weiter. Dies bedeute aber nicht automatisch, dass die Mitarbeiter tatsächlich in Kurzarbeit gehen.

7.39 Uhr: Demenzkranker muss nach Vergewaltigungen in Psychiatrie bleiben

Ein demenzkranker Mann, der in einem Spezialpflegeheim bei München mehrere Frauen missbraucht haben soll, muss in einer psychiatrischen Einrichtung bleiben. Das entschied das Landgericht München II, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann seine ebenfalls erkrankten Mitbewohnerinnen in dem auf Demenzerkrankungen spezialisierten Pflegeheim mehrfach missbraucht hat. Über Monate verging er sich demnach immer wieder an ihnen, eine der Frauen soll er viermal vergewaltigt haben. Der Mann ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nicht schuldfähig. Für Patientenschützer ist die entscheidende Frage, wie es dazu kommen konnte, dass der heute 78-Jährige sich über den Zeitraum von rund einem halben Jahr in 27 Fällen an wehrlosen Mitbewohnerinnen vergehen konnte. Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Pflegeheimes wurden eingestellt.

7.25 Uhr: Rettungskräfte vor Bali konzentrieren Suche auf mögliches Radarsignal von U-Boot

Bei der Suche nach einem verschwundenen Militär-U-Boot mit 53 Menschen an Bord haben die Rettungskräfte ihre Anstrengungen auf ein Radarsignal fokussiert. Zuletzt meldete das Militär, es sei ein nicht identifiziertes, stark magnetisches Objekt in einer Tiefe zwischen 50 und einhundert Metern geortet worden. Behördenangaben zufolge reichen die Sauerstoffvorräte an Bord maximal bis Samstagmorgen. "Wir hoffen auf einen Lichtblick", sagte ein Sprecher des indonesischen Militärs. Experten befürchten, dass das Schiff bereits zerbrochen sein könnte - und womöglich auf bis zu 700 Meter gesunken ist. Für solche Tiefen ist das U-Boot nicht ausgelegt.

6.32 Uhr: China startet Bau seiner Raumstation

Mit dem Bau einer eigenen Raumstation beginnt China das bisher größte Vorhaben seines ehrgeizigen Weltraumprogramms. In den nächsten Wochen sind dafür drei Raumflüge vorgesehen. Zuerst soll das Kernmodul "Tianhe" an Bord einer Rakete vom Typ "Langer Marsch 5B" vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der Insel Hainan in Südchina ins Weltall gebracht werden. US-Experten rechnen am nächsten Donnerstag mit dem Start, doch ist der Termin offiziell noch unbestätigt. "Um 2022 herum" soll die Raumstation fertig sein. Wenn die veraltete internationale Raumstation ISS in den kommenden Jahren ihren Dienst einstellen wird, wäre China danach die einzige Nation, die einen Außenposten im All betreibt.

6.30 Uhr: Hamburger Gil Grobe erreicht zehn Millionen Fans via Youtube

Der Hamburger Gil Grobe hat mit seinem Youtube-Kanal "Ice Cream Rolls" die Marke von zehn Millionen Fans erreicht. "Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet", sagte er der Nachrichtenagentur DPA. Bisher haben nur vier Deutsche diese Abonnenten-Schallmauer auf der Videoplattform erreicht. Mit seinen außergewöhnlichen Eiskreationen erfreut Grobe vor allem Menschen in Asien und den USA.

5.30 Uhr: AfD macht Wahlkampf mit Kritik an Corona-Regeln: "Notstandsgesetze"

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hofft, dass seine Partei mit Fundamentalkritik an den Corona-Maßnahmen bei der Bundestagswahl im September punkten kann. "Die Freiheitseinschränkungen wegen Corona und die Notstandsgesetze, die der Bundestag am 21. April verabschiedet hat, sind sicherlich Themen, auf die wir uns konzentrieren", sagte der Fraktionsvize der Nachrichtenagentur DPA. Daneben werde die AfD soziale Themen ansprechen - etwa Steuererleichterungen für Geringverdiener und Alleinerziehende sowie kostenlose Schülertickets.

5.21 Uhr: Kramp-Karrenbauer sieht wichtige Ziele des Afghanistan-Einsatzes erreicht

In Afghanistan sind nach Einschätzung von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wichtige Ziele des internationalen Militäreinsatzes erreicht worden. "Wir haben das Ziel erreicht, dass al Kaida über 20 Jahre ganz sicherlich nicht in dem Maße operiert hat, wie das der Fall war als es zu 9/11 gekommen ist", sagte sie in einem Deutschlandfunk-Interview. Auch seien in Afghanistan Entwicklungen ermöglicht worden, die mit den Taliban an der Macht unvorstellbar gewesen wären. Wenn die Taliban weiter regiert hätten, "hätten wir wahrscheinlich bis heute keine Schule für Mädchen, keine Frauen auch in höchsten Ämtern bei Gerichten oder anderen Funktionen", sagte Kramp-Karrenbauer.

5.15 Uhr: Ziemiak: So schnell wie möglich zur Schuldenbremse zurückkehren

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat sich dafür ausgesprochen, so schnell wie möglich zur im Grundgesetz festgeschriebenen Schuldenbremse zurückzukehren. "Für die Union ist klar: Die Aussetzung der Schuldenbremse muss die absolute Ausnahme bleiben", sagte er der Nachrichtenagentur DPA. "Es geht darum, dass unsere Kinder auch in Zukunft gestalten können. Eine dauerhafte Aussetzung der Schuldenbremse ist mit der Union deshalb nicht zu machen." Ziemiak: "Im Gegensatz zu den Grünen wollen wir so schnell wie möglich zur Schuldenbremse zurück. Denn nur das ist nachhaltig und generationengerecht."

5.01 Uhr: Snapchat: Nutzer werden mit US-Impfkampagne wieder aktiver

Daten der Foto-App Snapchat zeigen mit der fortschreitenden Corona-Impfkampagne in den USA eine schrittweise Rückkehr zum normalen Alltag. "Wir sehen, dass die Leute wieder mehr ausgehen und Freunde treffen, oder zu Arbeit und Lernen zurückkehren", sagte Gründer und Chef Evan Spiegel zur Vorstellung aktueller Quartalszahlen. Snapchat hofft nun, das bereits hohe Wachstum aus der Pandemie-Zeit noch zu beschleunigen. Denn mit einer höheren Aktivität im Alltag werde auch die App mehr genutzt. So habe Snapchat im März wieder mehr neue Freundschaften und Nachrichtenaustausch zwischen Nutzern verzeichnet.

5.00 Uhr: Umfrage: Kenia-Bündnis könnte in Sachsen-Anhalt weitermachen

Eineinhalb Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hätte das regierende Bündnis aus CDU, SPD und Grünen weiter eine Mehrheit. Wie aus einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks hervorgeht, würde die CDU derzeit 27 Prozent der Stimmen erhalten - das sind 2,8 Prozent weniger als bei der Landtagswahl im März 2016. Die SPD läge bei 12 Prozent und damit 1,4 Prozentpunkte über ihrem Ergebnis von 2016. Die Grünen würden laut der Umfrage 11 Prozent erreichen, was einem Plus von 5,8 Prozentpunkten entspricht. Die AfD bliebe mit 20 Prozent der Stimmen und damit einem Verlust von 4,3 Prozentpunkten zweitstärkste Kraft im Land. Eine Koalition von CDU und AfD wäre rechnerisch möglich.

4.05 Uhr: Zweite bemannte SpaceX-Mission soll mit einem Tag Verspätung starten

Mit einem Tag Verspätung soll am Freitag die zweite bemannte SpaceX-Mission zur Internationalen Raumstation (ISS) starten. Die Trägerrakete soll nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa um 5.49 Uhr (11.49 MESZ) vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida abheben. Ursprünglich war der Start bereits am Donnerstag geplant, er wurde wegen ungünstiger Wetterbedingungen um einen Tag verschoben. Es ist erst die zweite US-Routine-Mission seit der Wiederaufnahme der bemannten Raumfahrt in den Vereinigten Staaten – und die erste mit einem Europäer. In der Crew-2-Dragon-Kapsel werden der Franzose Thomas Pesquet, Shane Kimbrough und Megan McArthur aus den USA sowie der Japaner Akihiko Hoshide ins All fliegen. Beim Flug wird die gleiche Trägerrakete und Kapsel verwendet, die bereits bei der Crew-1-Mission im vergangenen Mai zum Einsatz gekommen war.

4.00 Uhr: Pentagon-Chef warnt vor Sicherheitsrisiken durch Klimawandel

Bei dem von US-Präsident Joe Biden einberufenen Klimagipfel hat Pentagon-Chef Lloyd Austin eindringlich vor den globalen Sicherheitsrisiken durch den Klimawandel gewarnt. "Der Klimawandel macht die Welt unsicherer und wir müssen handeln", sagte der US-Verteidigungsminister. "Die Klimakrise ist eine zutiefst destabilisierende Kraft für unsere Welt." Austin fügte hinzu: "Heute kann keine Nation dauerhafte Sicherheit finden, ohne sich mit der Klimakrise auseinanderzusetzen." Diese Krise sei von existenzieller Art. Biden setzt den Online-Klimagipfel mit Spitzenpolitikern aus aller Welt an diesem Freitag fort.

3.12 Uhr: Drei in Haiti entführte katholische Geistliche wieder frei

Knapp zwei Wochen nach ihrer Entführung sind drei katholische Geistliche in Haiti wieder freigekommen. Das gab ein Sprecher der Bischofskonferenz des Karibikstaates bekannt, ohne nähere Angaben zu den Umständen der Befreiung zu machen. Die drei Geistlichen waren am 11. April ebenso wie sieben weitere Menschen in Croix-des-Bouquets in der Nähe der Hauptstadt Port-au-Prince verschleppt worden, als sie an der Einsetzung eines neuen Pfarrers teilnehmen wollte. Unter den Entführten waren auch zwei Franzosen, die sich weiterhin in der Hand der Entführer befinden.

Um die internationalen Truppen bei ihrem Abzug aus Afghanistan zu schützen, werden die USA vorübergehend zusätzliche Soldaten in das Land am Hindukusch entsenden. "Wir werden zusätzliche Ressourcen hineinbringen, um die Kräfte beim Abzug zu schützen", sagte der Chef des US-Militärkommandos Centcom, General Kenneth McKenzie, bei einer Anhörung im US-Senat in Washington. Zugleich äußerte er große Sorge über die künftige Sicherheitslage in Afghanistan. Eine Verstärkung der Truppen sei bei jedwedem Abzug "normal", sagte McKenzie. Er sei zuversichtlich, dass der Abzug gelingen werde. Bei einer anschließenden Pressekonferenz machte er keine Angaben zu der Zahl der zusätzlich einzusetzenden Soldaten.

2.31 Uhr: Französischer Militärhund Leuk posthum für Tapferkeit ausgezeichnet

Zwei Jahre nach seinem Tod in Mali erhält der französische Militärhund Leuk den britischen Tapferkeitsorden für Tiere. Mit seinem Einsatz habe er "zweifellos mehrfach seiner Einheit das Leben gerettet", heißt es in einer Mitteilung des britischen Tierwohlverbandes PDSA, der die Dickin Medal verleiht. Die Aufgabe des 2013 geborenen Leuk, ein belgischer Malinois, bestand darin, Sprengstoff aufzuspüren und Angreifer zu neutralisieren, ohne sie zu töten. Bei einem Einsatz seines Kommandos in Mali im April 2019 spürte das Tier dschihadistische Angreifer in einem Hinterhalt auf und attackierte sie mutig, obwohl er unter Beschuss geriet. Dank seines Einsatzes gelang es den französischen Soldaten, sich aus der Situation zu befreien und die Angreifer zu töten. Einen Monat später, im Mai 2019, wurde Leuk von einem Dschihadisten erschossen.

2.09 Uhr: NS-Verfolgte und Nachkommen sollen leichter deutschen Pass bekommen

Bisher benachteiligte frühere NS-Verfolgte und ihre Nachkommen sollen künftig einen gesetzlichen Anspruch auf Einbürgerung erhalten und so einfacher einen deutschen Pass bekommen können. Der Bundestag beriet in erster Lesung einen entsprechenden Gesetzentwurf. Seit 2019 regeln zwei Erlasse des Innenministerium, dass NS-Verfolgte und ihre Nachfahren leichter einen deutschen Pass bekommen. Vertreter von Betroffeneninitiativen fordern aber, dass eine echte Lösung des Problems nur eine Gesetzesänderung sein könne.