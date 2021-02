Sehen Sie im Video: Das Militär in Myanmar fährt gepanzerte Fahrzeuge gegen Demonstranten auf. Das Militär in Myanmar lässt die Muskeln spielen. In der größten Stadt des Landes Yangon fuhren am Sonntag erstmals gepanzerte Fahrzeuge auf und gingen in Stellung. Zudem schränkte das Militär die Freiheitsrechte der Bürger weiter ein. So müssen die Einwohner künftig nächtliche Besucher bei den Behörden melden. Andernfalls drohen Geld- oder sogar Gefängnisstrafen. Auch können Personen und Privateigentum im Verdachtsfall ohne gerichtliche Anordnung durchsucht werden. Anwohner berichteten zudem, das Internet funktioniere nicht mehr. Am Wochenende hatten Hundertausende Menschen erneut gegen den Militärputsch von Anfang Februar protestiert. Die Demonstranten forderten die Freilassung der der entmachteten De-Facto-Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Die US-Botschaft im Land warnte Amerikaner, Schutz zu suchen. Sie verwies auf Berichte über Militärbewegungen. In einer Erklärung der Botschaften der EU, Großbritanniens, Kanadas und elf weiteren Ländern in Myanmar vom Sonntag, hieß es, der Putsch vom 1. Februar werde verurteilt. "Wir unterstützen das Volk von Myanmar in seiner Forderung nach Demokratie, Freiheit, Frieden und Wohlstand. Die Welt schaut zu", heißt es in der Erklärung. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden Hunderte Menschen seit dem Putsch am 1. Februar inhaftiert. Darunter auch Suu Kyi. Sie muss bis zu einer Gerichtsanhörung am Mittwoch in Haft bleiben. Das sagte ihr Anwalt. Eigentlich sollte ihre Untersuchungshaft am Montag enden. Ihr wird die illegale Einfuhr und Nutzung von sechs Funkgeräten vorgeworfen.

Nach dem Militärputsch in Myanmar und den daraus resultierenden landesweiten Protesten geben sich die Generäle weiterhin hart. Nach brutalen Übergriffen gegen friedliche Demonstranten schalteten die Militärs erneut landesweit das Internet ab, wie Aktivisten und Netzwerküberwacher berichteten. Aktuelle Berichte über die Lage waren daher nicht erhältlich. Am Montag hatten landesweit zehntausende Menschen ungeachtet der wachsenden Militärpräsenz auf den Straßen gegen die neue Junta protestiert. Einsatzkräfte gingen erneut brutal gegen die Demonstranten vor. In der nördlichen Stadt Mandalay fielen Berichten zufolge Schüsse.

+++ 8.48 Uhr: Harris und Macron beraten über Kampf gegen Klimawandel und Corona +++

US-Vizepräsidentin Kamala Harris und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben in einem Telefonat über die Bekämpfung des Klimawandels und der Corona-Pandemie beraten. Beide seien sich einig gewesen, dass eine enge bilaterale und internationale Zusammenarbeit nötig sei, um diese Herausforderungen zu bewältigen, teilte Harris' Büro nach dem Gespräch am Montag mit. Die US-Vizepräsidentin habe sich in diesem Zusammenhang für eine "Wiederbelebung der transatlantischen Allianz" ausgesprochen.

Weitere Themen des Gesprächs waren den Angaben zufolge regionale Krisen etwa im Nahen Osten und in Afrika. Macron äußerte sich in einem Tweet auf Englisch zufrieden über sein erstes Gespräch mit der neuen US-Vizepräsidentin. Der französische Staatschef hatte wenige Tage nach dessen Amtseinführung im Januar bereits mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden telefoniert.

+++ 8.24 Uhr: "Schwindel" – Greenpeace protestiert am Kanzleramt +++

Die Debatte um das geplante Gesetz zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltvorgaben in weltweiten Lieferketten reißt nicht ab. Der Verein Greenpeace warf mit Scheinwerfern einen Schriftzug auf das Bundeskanzleramt. Darin spricht die Umweltschutzorganisation von "Schwindel". Das Wirtschaftsministerium habe den Entwurf ausgehöhlt, kritisierte Greenpeace-Mitarbeiterin Viola Wohlgemuth. Die Verantwortung der Unternehmen reiche nicht weit genug in die Lieferkette hinein. "Ein Lieferkettengesetz ist nur dann wirksam, wenn es Menschen- und Umweltverbrechen vor Ort verhindert."

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatten sich nach langem Ringen auf einen Gesetzentwurf geeinigt. Demnach sollen größere deutsche Unternehmen von 2023 an weltweit zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltvorgaben in ihren Lieferketten verpflichtet werden. Die Firmen sollen ihre gesamte Lieferkette im Blick haben, aber abgestuft verantwortlich sein. Das geplante Gesetz stößt in der Wirtschaft und in Teilen der Union auf Widerstand.

+++ 6.49 Uhr: Starke Schneefälle verursachen Verkehrschaos in Griechenland +++

Die Kältefront "Medea" hat mit starken Schneefällen chaotische Zustände in weiten Teilen Griechenlands verursacht. Sogar auf der Akropolis in Athen lag nach stundenlangen Schneeschauern eine etwa zehn Zentimeter dicke Schneedecke, wie das Staatsfernsehen ERT berichtete. Starke Schneefälle wurden auch von vielen Inseln gemeldet. Sämtliche Busverbindungen und die Stadtbahn von Athen wurden eingestellt. Die wichtigste Verkehrsader des Landes, die Autobahn Athen-Thessaloniki, musste wegen vereister Fahrbahnen gesperrt werden, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Das Winterwetter soll bis Mittwochabend andauern.

+++ 6.42 Uhr: Weite Teile der USA ächzen unter Eis und Schnee +++

Arktische Kälte hat weite Teile der Vereinigten Staaten im Griff. Im Bundesstaat Texas waren am Montag mehr als 2,7 Millionen Menschen ohne Strom, wie es auf der Website Poweroutage.us hieß. Der Nationale Wetterdienst (NWS) sprach von einem "noch nie dagewesenen und weitreichenden, gefährlichen Winterwetter" von einer Küste zur anderen. Derzeit gelten bereits für über 150 Millionen US-Bürger Warnungen vor Schnee- und Eisstürmen. Landesweit mussten hunderte Flüge gestrichen werden. Außer in Texas wurde der Notstand auch in Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky und Mississippi verhängt. In Oregon waren 300.000 Haushalte ohne Strom.

+++ 6.12 Uhr: Neun prominente Demokratie-Aktivisten in Hongkong vor Gericht +++

In Hongkong hat der Prozess gegen neun prominente Aktivisten der Demokratiebewegung begonnen. Unter ihnen sind der Politiker Martin Lee und der bekannte Medienunternehmer Jimmy Lai. Den Angeklagten wird die Organisation einer der größten Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone im Jahr 2019 vorgeworfen, ihnen drohen bis zu fünf Jahre Haft. Die meisten Angeklagten kämpften jahrzehntelang auf friedliche Weise für die Einführung allgemeiner Direktwahlen in Hongkong. Zu Beginn des Prozesses, der voraussichtlich zehn Tage dauern wird, plädierten sieben der neun Angeklagten auf nicht schuldig.

+++ 6.03 Uhr: CDU-Politiker Kauder für Aufnahme von Migranten von Lesbos +++

Ex-Unionsfraktionschef Volker Kauder und die SPD-Politikerin Hilde Mattheis machen sich für eine vermehrte Aufnahme von Flüchtlingen von der griechischen Insel Lesbos stark. Die beiden Bundestagsabgeordneten haben zudem der EU große Versäumnisse in der Flüchtlingspolitik vorgeworfen. "Die Zustände in den griechischen Flüchtlingseinrichtungen sind mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar. Das muss für uns wie eine Ohrfeige sein, wenn Gerichte feststellen, dass man Menschen nicht dorthin zurückschicken kann, weil die Situation unerträglich ist", sagte Kauder der "Schwäbischen Zeitung". Wenn Flüchtlingslager etwa wie auf Lesbos das Ergebnis dessen seien, "dann hat dieses Europa seine Seele verloren".

Die Bundesregierung hatte nach dem Brand des Lagers Moria auf Lesbos zugesagt, 1553 anerkannten Flüchtlingen aufzunehmen. Zudem beschloss die Koalition aus CDU/CSU und SPD im März, im Rahmen einer europäischen Hilfsaktion 243 kranke Kinder mit engen Familienangehörigen aus Griechenland zu übernehmen. 150 unbegleitete Minderjährige, deren Aufnahme Deutschland nach dem Brand ebenfalls zugesagt hatte, sind bereits hier.

+++ 6 Uhr: Tiktok im Visier von EU-Verbraucherschützern – Kinder nicht geschützt +++

Die beliebte Kurzvideo-App Tiktok gerät ins Visier europäischer Verbraucherschützer. Der europäische Verbraucherverband Beuc reichte eine Beschwerde über das Videoportal bei der EU-Kommission und dem Netzwerk nationaler Verbraucherschutzbehörden ein. "Tiktok lässt seine Benutzer im Stich, indem ihre Rechte massenhaft verletzt werden", sagte Generaldirektorin Monique Goyens. "Kinder lieben Tiktok, aber das Unternehmen versagt darin, sie zu schützen." Konkret bemängeln die Verbraucherschützer etwa, dass Kinder und Jugendliche nicht ausreichend vor versteckter Werbung und potenziell schädlichen Inhalten geschützt würden.

+++ 5.40 Uhr: Salsa-Musiker Johnny Pacheco mit 85 Jahren gestorben +++

Der Salsa-Musiker Johnny Pacheco ist mit 85 Jahren gestorben. Der Komponist und Produzent, der als einer der Väter der Salsa-Musik gilt, starb am Montag im US-Bundesstaat New Jersey, wie seine Familie mitteilte. Pacheco gründete das Musiklabel Fania Records und die Band Fania All Stars und arbeitete mit Salsa-Ikonen wie Celia Cruz, Hector Lavoe und Willie Colón zusammen.

+++ 5.09 Uhr: Stiftung Warentest – Viele Wohngebäudeversicherungen haben große Lücken +++

Viele Verträge für Wohngebäudeversicherungen haben laut der Stiftung Warentest große Lücken. Dies könne den finanziellen Ruin für Hausbesitzer bedeuten, heißt es in der März-Ausgabe der Zeitschrift "Finanztest", die 178 Tarife von 70 Wohngebäudeversicherern untersucht hat. 79 Tarife sind demnach "wegen des eingeschränkten Versicherungsschutzes bei grober Fahrlässigkeit" mangelhaft. Das Problem betreffe vor allem ältere Verträge. Eigentümer sollten dringend ihre Police checken, empfahl die Zeitschrift. Wohngebäudeversicherungen sind unverzichtbar und greifen bei Feuer, Leitungswasserschäden, Sturm/Hagel und Naturgefahren wie Starkregen oder Überschwemmung.

+++ 4.45 Uhr: Erdbeben im Pazifik bei Vanuatu +++

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat den Inselstaat Vanuatu im Pazifik erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag etwa 90 Kilometer westlich der Hauptstadt Port Vila in einer Tiefe von zehn Kilometern unter der Meeresoberfläche, wie die amerikanische Erdbebenwarte USGS mitteilte. Über eventuelle Schäden lagen zunächst keine Angaben vor. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben.

+++ 4.25 Uhr: Staatsministerin für genaue Erfassung frauenfeindlicher Straftaten +++

Die Digitalstaatsministerin der Bundesregierung, Dorothee Bär, hat sich für die gezielte Erfassung frauenfeindlicher Straftaten in der Kriminalstatistik ausgesprochen. Diese dürften kein verdecktes Phänomen bleiben. Es brauche ein präzises Bild vom Umfang solcher Taten, sagte die CSU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Denn aussagekräftige Daten sind die Grundlage von wichtigen Analysen, wie man dem Phänomen begegnen kann, ob es zu- oder abnimmt. Deswegen muss Frauenfeindlichkeit als eigene Rubrik in der Kriminalstatistik geführt werden."

Eine "Spiegel"-Umfrage beim Bundeskriminalamt (BKA) und den Landeskriminalämtern hatte ergeben, dass Gewalt gegen Frauen von den Behörden meist in der Rubrik Partnerschaftsgewalt geführt wird oder bei frauenfeindlichen Kommentaren im Netz unter der Rubrik Online-Hass. Das BKA teilte demnach mit, dass man Frauenfeindlichkeit in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht gesondert erfasse.

Nach dem Militärputsch in Myanmar und den daraus resultierenden landesweiten Protesten geben sich die Generäle weiterhin hart. Nach brutalen Übergriffen gegen friedliche Demonstranten schalteten die Militärs erneut landesweit das Internet ab, wie Aktivisten und Netzwerküberwacher berichteten. Aktuelle Berichte über die Lage waren daher nicht erhältlich. Am Montag hatten landesweit zehntausende Menschen ungeachtet der wachsenden Militärpräsenz auf den Straßen gegen die neue Junta protestiert. Einsatzkräfte gingen erneut brutal gegen die Demonstranten vor. In der nördlichen Stadt Mandalay fielen Berichten zufolge Schüsse.

+++ 3.31 Uhr: Millionen im US-Bundesstaat Texas wegen Winterwetter ohne Strom +++

Ungewöhnlich eisiges Winterwetter hat im südlichen US-Bundesstaat Texas zu massiven Stromausfällen geführt. Die Zahl der Haushalte ohne Elektrizität stieg bis zum Montagabend (Ortszeit) nach Angaben der Webseite poweroutage.us auf knapp 4,4 Millionen an. Die Netzagentur des Bundesstaats (Ercot) hatte zuvor rotierende Abschaltungen von Teilen des Netzes angekündigt, um einen kompletten Zusammenbruch der Versorgung zu verhindern. Es sollten etwa zwei Millionen Haushalte betroffen sein, wie es anfangs hieß.

Bei einem Raketenangriff auf einen von US-Truppen genutzten Luftwaffenstützpunkt im Norden des Irak ist ein Zivilist getötet worden. Sechs weitere Menschen, darunter ein US-Soldat, seien bei dem Angriff in Erbil verletzt worden, teilte die US-geführte Koalition mit. Die Nationalität des getöteten Zivilisten war zunächst unklar. Zu dem Angriff bekannte sich eine bislang weitgehend unbekannte Gruppe. Insgesamt wurden nach Angaben aus irakischen und westlichen Sicherheitskreisen mindestens drei Raketen auf den Flughafen der Stadt Erbil abgefeuert.

+++ 1.03 Uhr: Auschwitz-Komitee wirft Justiz jahrzehntelanges Versagen vor +++

Das Internationale Auschwitz-Komitee hat der deutschen Justiz jahrzehntelanges Versagen bei der Verfolgung von NS-Verbrechern vorgeworfen. "Zu wissen, dass die Täter aus den Lagern zumeist unbehelligt und ungefährdet ihr Leben leben konnten, ohne für ihre Untaten Rechenschaft vor einem deutschen Gericht ablegen zu müssen, hat die Überlebenden ihr ganzes Leben belastet", sagte der Vizepräsident des Komitees Christoph Heubner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dass Täter erst jetzt zur Verantwortung gezogen werden, sei "ein Versagen und ein Versäumnis der deutschen Justiz, das sich über Jahrzehnte erstreckt hat." Anlass der Kritik sind Anklagen, die Anfang Februar gegen einen 100-jährigen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers (KZ) Sachsenhausen und gegen eine 95-jährige ehemalige Sekretärin des KZ Stutthof erhoben worden waren.

+++ 0.49 Uhr: Sloweniens Ministerpräsident Jansa übersteht Misstrauensabstimmung im Parlament +++

Der konservative slowenische Ministerpräsident Janez Jansa hat am Montag ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden. 40 Abgeordnete stimmten für den von fünf Mitte-links-Parteien eingereichten Misstrauensantrag, sieben dagegen, sechs Stimmen waren ungültig. 46 Stimmen wären nötig gewesen, um die Regierung zu Fall zu bringen. Die Opposition wirft Jansa vor, die Corona-Pandemie als Vorwand zu nutzen, um Institutionen zu schwächen und zunehmend autoritär zu regieren. Es handelte sich bereits um den zweiten Misstrauensantrag gegen Jansa seit Jahresbeginn. Ein erster war im Januar zurückgezogen worden, weil wegen der Pandemie nicht genug Abgeordnete an der Sitzung teilnehmen konnten.

+++ 0.21 Uhr: Lambrecht dringt auf schnelle Verabschiedung von Gesetz gegen Hass im Internet +++

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) dringt angesichts neuer Berichte über Hass gegen Frauen und gegen den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach auf eine möglichst schnelle Verabschiedung des Gesetzes gegen Hass und Hetze im Internet. Wer über Frauenhass berichte, ziehe noch mehr Frauenhass auf sich, wer mit Fakten dazu beitrage, dass die Corona-Pandemie besser bekämpft werden könne, werde "mit Drohungen überzogen", sagte Lambrecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Das einschlägige Gesetzespaket gegen Hass und Hetze, das vor acht Monaten im Bundestag verabschiedet worden sei, könne aber erst in Kraft treten, wenn die nötigen Änderungen bei den Bestandsdaten, also die Herausgabe der Identität durch Plattformbetreiber, die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat gefunden hätten.

+++ 0.03 Uhr: Grüne erwarten längere heiße Wahlkampfphase wegen Briefwahl +++

Angesichts der erwarteten höheren Zahl von Briefwählern stellen sich die Grünen auf eine längere heiße Phase des Bundestagswahlkampfs ein als früher. "Sonst konzentrieren wir uns mit unseren größten Anstrengungen auf die letzten Stunden vor dem Wahltag. Jetzt brauchen wir eine Art Eichhörnchenstrategie", sagte ihr Bundesgeschäftsführer Michael Kellner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit Blick auf die Tiere, die bereits im Spätsommer ihre Wintervorräte anlegen, erklärte er: "Daran orientieren wir uns: Wir müssen sechs bis acht Wochen lang stetig präsent sein und Stimmen sammeln, damit wir die Wahl gewinnen und die nächste Regierung grün geprägt ist." Das erfordere ein hohes Durchhaltevermögen.