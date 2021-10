Die News von heute im stern-Ticker.

7.24 Uhr: Facebook – Konfigurationsfehler war Grund für Ausfall

Der stundenlange Ausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram wurde dem Online-Netzwerk zufolge durch eine fehlerhafte Änderung der Netzwerk-Konfiguration ausgelöst. Der Fehler sei auf den Routern passiert, die den Datenverkehr zwischen Facebooks Rechenzentren koordinierten, hieß es in einem Blogeintrag. Als Folge sei die Kommunikation zwischen den Rechenzentren unterbrochen worden. Dies habe zum Ausfall der Dienste geführt.

6.25 Uhr: Schwerer Unfall auf dem Nürburgring – ein Toter, sieben Verletzte

Bei einem Unfall auf dem Nürburgring ist ein Autofahrer ums Leben gekommen, sieben Menschen wurden zudem verletzt. Nach Angaben der Polizei starb der Autofahrer, als er am Montag auf ein stehendes Abschleppfahrzeug auffuhr. In den Wagen seien danach weitere Fahrzeuge gekracht. Es gebe zwei Schwerverletzte und fünf Leichtverletzte. Nach Angaben der Polizei Adenau ereignete sich der Unfall bei einer touristischen Fahrt auf der berühmten Rennstrecke in Rheinland-Pfalz.

5.56 Uhr: Kerze löste Brand auf Insel vor Honduras aus

Ein Großbrand auf der kleinen honduranischen Karibikinsel Guanaja am Wochenende ist aus Versehen mit einer Kerze ausgelöst worden. Das teilte die Zivilschutzbehörde des mittelamerikanischen Landes, Copeco, mit. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag ausgebrochen. Copeco zufolge wurden 136 Häuser beschädigt, 600 Familien seien betroffen. Auf der Insel, die etwa 70 Kilometer vor der Küste von Honduras liegt, leben rund 5000 Menschen. Viele mussten sich in Booten in Sicherheit bringen. Es gab auch mehrere Verletzte. Bilder zeigten fast die gesamte pittoreske Insel von dunklem Rauch umhüllt.

5.46 Uhr: "Pandora Papers" – Chiles Präsident betreibt Schadensbegrenzung

Der chilenische Präsident Sebastián Piñera hat nach den Veröffentlichungen aus den "Pandora Papers" die Beteiligung an Geschäften mit einem umstrittenen Bergbauprojekt im Norden Chiles auf den Virgin Islands von sich gewiesen. "Über den Verkauf von 'Minera Dominga' 2010 bin ich weder informiert noch dabei konsultiert worden", sagte Piñera, einer der reichsten Männer des südamerikanischen Landes, in einer Pressekonferenz. Die Fakten in den Berichten seien nicht neu. "Sie wurden 2017 öffentlich bekannt, von der Staatsanwaltschaft untersucht und von den Gerichten 2017 aufgeklärt." Demnach lag keine Straftat vor.

5.39 Uhr: Australischer Bundesstaat Victoria meldet nationalen Corona-Rekord

Die Corona-Zahlen im australischen Bundesstaat Victoria steigen trotz eines seit zwei Monaten andauernden Lockdowns weiter und haben einen neuen Höchstwert erreicht. Die Behörden in der Region mit der Metropole Melbourne meldeten 1763 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, und mehr als jemals in einem anderen australischen Bundesstaat oder Territorium verzeichnet worden waren.

Derzeit lägen mehr als 500 Einwohner Victorias in Verbindung mit Covid-19 in Krankenhäusern, davon rund 100 auf der Intensivstation, sagte Regionalpremier Daniel Andrews. 66 Prozent der Patienten seien nicht geimpft, 28 Prozent hätten eine Impfdosis erhalten und sechs Prozent seien vollständig geimpft.

5.30 Uhr: Afghanistan-Einsatz kostete mehr als 17,3 Milliarden Euro

Der 20 Jahre dauernde Einsatz deutscher Soldaten und Entwicklungshelfer in Afghanistan hat nach Angaben der Bundesregierung mehr als 17,3 Milliarden Euro gekostet. Den weitaus größten Posten machte dabei das Militär aus. "Für die Beteiligung der Bundeswehr an den Einsätzen 'International Security Assistance Force' (ISAF), 'Operation Enduring Freedom' (OEF) und der 'Resolute Support Mission' (RSM) in Afghanistan wurden durch den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung von 2001 bis zum 31. August 2021 insgesamt rund 12,3 Milliarden Euro an einsatzbedingten Zusatzausgaben geleistet", heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Die Antwort lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

3.15 Uhr: Ölpest vor der kalifornischen Küste weitet sich aus

Die Ölpest vor der Küste Südkaliforniens hat weitere Strände verschmutzt. Die Reinigungsarbeiten dauern an, nachdem seit Samstag aus einer Leck geschlagenen Pipeline mehr als 475.000 Liter Öl ausgetreten waren. Der Küstenwache zufolge wird der Ölteppich mit Hilfe von Schiffen eingegrenzt und von der Oberfläche abgeschöpft. Einsatzteams legten Barrieren aus, um bedrohte Feuchtgebiete vor der Verseuchung zu schützen.

Auch in dem beliebten Strandort Laguna Beach wurden nun die Strände für Besucher gesperrt. Im nördlich angrenzenden Huntington Beach waren Schwimmer, Surfer und Spaziergänger schon am Sonntag aufgefordert worden, das Strandgebiet zu verlassen.

Pipeline-Leck vor Kaliforniens Küste "Die Auswirkungen auf die Umwelt sind unumkehrbar" – der Kampf gegen das Öl in Bildern 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Huntington Beach, USA. Öl wird angespült. Eine der größten Ölverschmutzungen in der jüngeren Geschichte Südkaliforniens verschmutzte beliebte Strände und tötete Wildtiere, während sich die Einsatzkräfte bemühten, das Rohöl einzudämmen, bevor es sich weiter in geschützte Feuchtgebiete ausbreiten konnte. Mehr

2 Uhr: Lehrerverband fordert einheitliche Corona-Regelungen

Der Deutsche Lehrerverband hat ein Ende der unterschiedlichen Corona-Regelungen an Schulen gefordert. Vor der Tagung der Kultusministerkonferenz Ende der Woche forderte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger in der "Rheinischen Post" einheitliche Kriterien für Testungen, Maskenpflicht und den erforderlichen Mindestabstand in Schulen bei stark steigenden Inzidenzen. Ebenso müssten die Infektions- und Quarantänezahlen wöchentlich bundesweit erfasst werden. "Das größte Ärgernis für uns als Lehrerverband ist die Tatsache, dass bei den Corona-Maßnahmen derzeit wieder ein Rückfall in die wildeste Kleinstaaterei stattgefunden hat", sagte Meidinger der Zeitung.

1.44 Uhr: Biden – Zusammenarbeit zwischen USA und EU im Indopazifik wichtig

US-Präsident Joe Biden hat die Europäische Union in einem Telefonat mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen als "fundamentalen Partner" gewürdigt. Nach Angaben des Weißen Hauses betonte Biden die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit beider Seiten im indopazifischen Raum. Der US-Präsident und von der Leyen sprachen außerdem über die Bewältigung der Klimakrise mit Blick auf den Klimagipfel in Glasgow Ende des Monats. Beide tauschten sich auch über die erste Sitzung des neuen europäisch-amerikanischen Handels- und Technologierates in der vergangenen Woche aus. Biden habe zudem betont, wie wichtig gleiche Wettbewerbsbedingungen im internationalen Steuersystem seien, hieß es in Washington.

0.14 Uhr: Althusmann hält Unions-Regierungsbeteiligung für unwahrscheinlich

Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann rechnet nach dem Wahldebakel seiner Partei bei der Bundestagswahl nicht mit einer Regierungsbeteiligung der Union. "Unabhängig von einer eher unwahrscheinlichen Regierungsbeteiligung" müsse der Erneuerungsprozess der CDU noch in diesem Jahr starten, forderte Althusmann in der Zeitung "Welt". Er sprach sich zudem für eine breitere Einbindung der Parteimitglieder bei "wichtigen personellen Entscheidungen und inhaltlichen Positionen" aus.

0.04 Uhr: Facebook-Dienste gehen wieder online

Facebook scheint seinen großen Ausfall nach rund sechs Stunden in den Griff zu bekommen. Kurz vor Mitternacht deutscher Zeit berichteten immer mehr Nutzer, dass die Dienste des weltgrößten Online-Netzwerks für sie wieder funktionieren. Dass sie nicht für alle auf einmal ansprangen, ist nicht ungewöhnlich. Zuvor hatte die "New York Times" berichtet, Facebook habe zwischenzeitlich ein Mitarbeiter-Team für einen "manuellen Reset" der Server in sein Rechenzentrum im kalifornischen Santa Clara schicken müssen.

Am Montag waren neben der Plattform des Online-Netzwerks auch die zum Facebook-Konzern gehörenden Dienste WhatsApp und Instagram ausgefallen.