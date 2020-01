Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Maas: Bundesregierung erwägt Rückholaktion für Deutsche in China (11.37 Uhr)

Passagierflugzeug über Afghanistan abgestürzt (11.18 und 11.38 Uhr)

So wenige Erwerbslose wie nie in Deutschland seit Wiedervereinigung (9.06 Uhr)

Behörden: 80 Tote durch neuartiges Virus in China und mehr als 2300 Fälle (0.38 Uhr)

Tod von Kobe Bryant: Laut Polizei neun Tote bei Helikopterabsturz (0.01 Uhr)

Die Nachrichten von heute im stern-Ticker:

+++ 11.38 Uhr: Viele Tote bei Flugzeugabsturz in Afghanistan befürchtet +++

Im Südosten Afghanistans ist ein Passagier-Flugzeug abgestürzt. Das bestätigten der Provinzrat Khalik Dad Akbari und der Sprecher des Gouverneurs der Provinz Gasni, Arif Noori. Demnach stürzte der Flieger kurz nach 13 Uhr (Ortszeit) im Bezirk Deh Jak in der Provinz Gasni ab. Noori zufolge ist bisher nur bestätigt, dass es sich um einen Flieger einer lokalen Fluglinie handele. Man befürchte viele Tote.

Krankenwagen seien auf dem Weg zur Absturzstelle, sagte Noori. Allerdings seien diese wegen des schlechten Zustands der Straßen noch nicht angekommen. Laut Akbari wird das Gebiet von den militant-islamistischen Taliban kontrolliert (siehe auch Meldung von 11.18 Uhr).

+++ 11.37 Uhr: Maas: Bundesregierung erwägt Rückholaktion für Deutsche in China +++

Die Bundesregierung erwägt wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus, ausreisewillige Deutsche aus China auszufliegen. Eine mögliche Evakuierung werde in Betracht gezogen, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) in Berlin. Demnach geht das Auswärtige Amt von einer zweistelligen Zahl von Deutschen in der besonders betroffenen Region aus. Der Krisenstab sei am Vormittag zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Andere Länder wie Frankreich und die USA haben solche Rückholaktionen bereits in die Wege geleitet.

+++ 11.23 Uhr: Medien: Frau stirbt bei Kuchen-Wettessen +++

Bei einem Kuchen-Wettessen an der australischen Ostküste soll laut Medienberichten eine Frau ums Leben gekommen sein. Die 60 Jahre alte Frau habe bei dem Wettessen am Sonntag in einem Hotel in Scarness einen Anfall gehabt und sich verschluckt, berichtete der Fernsehsender 9News. Sie sei ins Krankenhaus gekommen, habe aber nicht mehr gerettet werden können. Die Polizei untersucht demnach den Fall, den ein Gerichtsmediziner klären soll.

+++ 11.18 Uhr: Passagierflugzeug über Afghanistan abgestürzt +++

Etwa 100 Kilometer südwestlich der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein Passagierflugzeug abgestürzt. Das berichten die Nachrichtenagentur "Reuters" und mehrere internationale Medien (u.a. BBC) unter Berufung auf örtliche Behörden übereinstimmend. Demnach soll es sich um eine Boeing-Maschine handeln. Über die betroffene Airline gibt es abweichende Berichte. Laut "Reuters" handelt es sich um ein Flugzeug der staatlichen Ariana Afghan Airlines, laut BBC bestreitet die Fluggesellschaft dies jedoch. Wie viele Menschen sich an Bord befanden, ist noch unklar.

+++ 10.52 Uhr: Bundesweite rechtsextreme Drohmails – 31-Jähriger in Berlin angeklagt +++

Nach Drohmails gegen Politiker und Behörden in ganz Deutschland hat die Berliner Generalstaatsanwaltschaft einen 31-Jährigen angeklagt. Er soll ab Dezember 2018 unter dem Absender "NationalSozialistische Offensive" bundesweit E-Mails an Mitglieder des Bundestages, Gerichte, Polizeidienststellen, Behörden, Einkaufszentren und Medien verschickt und darin Sprengstoffanschläge und weitere Tötungsdelikte angedroht haben, wie die Anklagebehörde in der Hauptstadt mitteilte. Angeklagt sind 107 Taten. Der mutmaßliche Täter war Anfang April 2019 in Schleswig-Holstein gefasst und später in eine Haftanstalt nach Berlin überführt worden.

+++ 9.49 Uhr: Fall Lübcke: Stephan E. weiter mordverdächtig – Zweifel bei Elmar J. +++

Im Mordfall Lübcke bleibt der als Todesschütze verdächtigte Stephan E. auch nach seiner neuen Aussage in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof (BGH) hält ihn weiter für dringend mordverdächtig, wie aus einem veröffentlichten Beschluss hervorgeht. Dagegen ist der dritte Beschuldigte, der Waffenhändler Elmar J., wegen Zweifeln am Ausmaß seiner Verstrickung aus der U-Haft freigekommen. Der BGH sieht keinen dringenden Tatverdacht der Beihilfe. Die Richter hatten am 15. Januar überraschend den Haftbefehl gegen J. aufgehoben. Warum, war unklar. Nun wurde die Begründung veröffentlicht.

J. soll E. 2016 die spätere Tatwaffe verkauft haben. Die Frage ist, inwieweit er damals schon wissen konnte, was E. damit vorhatte. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war Anfang Juni 2019 auf seiner Terrasse aus nächster Nähe erschossen worden. E. hatte zunächst gestanden, stellt die Tat aber inzwischen als Unfall dar. Zudem soll mit Markus H. noch eine weitere Person am Tatort gewesen sein.

+++ 9.41 Uhr: Zahl der Todesopfer steigt nach Erdbeben in Osttürkei auf 39 +++

Drei Tage nach dem schweren Erdbeben in der Osttürkei ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf 39 gestiegen. Von mehr Tausend Verletzten würden noch 86 im Krankenhaus behandelt, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca. Im Bezirk Sürsürü in Elazig suchten die Rettungskräfte weiter nach Überlebenden.

+++ 9.06 Uhr: So wenige Erwerbslose wie nie in Deutschland seit Wiedervereinigung +++

Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im Jahresdurchschnitt 2019 auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Nach vorläufigen Schätzungen lag sie bei 1,4 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Am 26.01.2010 verkündete die @ILO mit 212 Mill. Menschen ein globales Allzeithoch der #Erwerbslosigkeit im Zuge der #Finanzkrise. Seitdem ist die Erwerbslosenzahl auf 188 Mill. Menschen im Jahr 2019 gesunken. Mehr zur Lage in der #EU und Deutschland unter: https://t.co/AxF49sNHhs pic.twitter.com/3mwz9lLqYo — Statistisches Bundesamt (@destatis) January 27, 2020

Auch der Arbeitsmarkt in der Europäischen Union habe sich vom Tiefpunkt nach der Finanzkrise 2009 "weitgehend erholt", stellten die Wiesbadener Statistiker fest.

+++ 8.07 Uhr: RKI zu neuem Coronavirus: Gefahr in Deutschland weiter "sehr gering" +++

Deutschland ist nach Ansicht des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin gut vor dem neuen Coronavirus geschützt. An Flughäfen, wo das Virus eingeschleppt werden könnte, sei man dank stetiger Übungen "sehr gut gewappnet", sagte der Präsident des RKI, Lothar Wieler, im ZDF-"Morgenmagazin". Falls das Virus nach Deutschland eingeschleppt werden sollte, sei es wichtig, dies früh zu erkennen. Die Gefahr für die deutsche Bevölkerung durch das Virus sei weiter "sehr gering". In Ländern außerhalb Chinas, wo die Epidemie ihren Anfang nahm, wurden bereits Dutzende Nachweise gemeldet. In Europa wurden bisher nur von Frankreich erste eingeschleppte Infektionen gemeldet.

+++ 7.34 Uhr: Impeachment: Demokraten dringen wegen Manuskripts auf Bolton-Aussage

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben die Anklagevertreter ihre Forderung bekräftigt, den früheren nationalen Sicherheitsberater John Bolton vorzuladen. Hintergrund ist ein Bericht der "New York Times" über Auszüge aus einem demnächst erscheinenden Buch des 71-Jährigen. In dem Manuskript schildere Bolton, dass Trump ihm im August 2019 gesagt habe, er wolle Militärhilfe für die Ukraine so lange zurückhalten, bis Kiew Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden einleite.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

Boltons Darstellung könne ein zentrales Argument der Verteidiger Trumps in dem Verfahren untergraben, schrieb das Blatt. Diese beharren darauf, dass der Präsident die Ermittlungen keineswegs an Militärhilfe für die Ukraine geknüpft habe. Trump selbst wies die Bolton zugeschriebene Darstellung auf Twitter zurück. Er habe diesem nie etwas über eine vermeintliche Verbindung dieser Art erzählt. "

+++ 5.00 Uhr: Dämpfer für Salvini bei Regionalwahl in Italien +++

Italiens Oppositionsführer Matteo Salvini scheint mit seiner rechtspopulistischen Lega bei einer wichtigen Regionalwahl in Italien eine Niederlage erlitten zu haben. In der Emilia-Romagna unterlag die Lega-Kandidatin Lucia Borgonzoni laut Hochrechnungen dem Mitte-Links-Kandidaten der Sozialdemokraten, Stefano Bonaccini. Bestätigt sich das Ergebnis, wäre das eine Erleichterung für die angeschlagene Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) in Rom.

+++ 4.34 Uhr: Tausende Bußgelder wegen Diesel-Fahrverboten verhängt +++

Bei Kontrollen der Dieselfahrverbote in vier deutschen Städten sind bislang mehr als 15.000 Verstöße festgestellt worden. Allein in Darmstadt waren es seit Juni 2019 über 12.000 Auto- und Lastwagenfahrer, die die dortigen Beschränkungen missachteten. Das Stuttgarter Ordnungsamt registrierte im vergangenen Jahr fast 3000 Verstöße gegen das Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet. In Darmstadt, Hamburg und Berlin ist die Durchfahrt einzelner Straßen nicht gestattet.

Wie Anfragen der Nachrichtenagentur DPA bei den zuständigen Behörden ergaben, wurden in Hamburg seit August 2018 rund 400 Verstöße ermittelt, in Berlin gab es 51 Verwarnungen seit Ende November 2019. In den vier Städten zusammen beläuft sich die Summe der verhängten Bußgelder inklusive Gebühren auf etwa 1,6 Millionen Euro, wobei noch nicht feststeht, wie viele der Bußgeldbescheide am Ende rechtskräftig sein werden.

+++ 4.18 Uhr: Richterbund rechnet mit 150.000 Verfahren durch neues Gesetz +++

Der Deutsche Richterbund rechnet durch das neue Gesetz gegen Hasskriminalität mit bis zu 150.000 neuen Verfahren bei den Staatsanwaltschaften pro Jahr. "Ein erheblicher Teil davon wird anschließend auch die Strafgerichte beschäftigen", sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der Nachrichtenagentur DPA. "Nach den üblichen Personalschlüsseln der Justiz braucht es bundesweit etwa 400 zusätzliche Staatsanwälte und Strafrichter, um die neuen Aufgaben effektiv bewältigen zu können."

Für die Strafjustiz werde das neue Gesetz gegen Hasskriminalität ein großer Kraftakt. Gleichwohl betonte Rebehn, dass es richtig sei, dass die Bundesregierung Bedrohungen, Hass und Hetze im Netz konsequenter verfolgen und Strafvorschriften erweitern will. "Der Rechtsstaat ist gefordert, der Spirale von Hass und Gewalt klare Grenzen zu setzen. Ohne deutlich mehr Personal und eine weitergehende Spezialisierung in der Justiz wird es aber nicht gehen."

+++ 3.07 Uhr: China verlängert wegen Virus Neujahrsferien bis Ende der Woche +++

China hat wegen des neuartigen Coronavirus die offiziellen Ferien zum chinesischen Neujahr kurzfristig um drei Arbeitstage verlängert. Die Ferien dauern damit bis Sonntag, wie die chinesische Regierung mitteilte. Mit der Maßnahme sollten größte Menschenansammlungen und damit eine weitere Verbreitung des Erregers verhindert werden, hieß es zur Begründung.

+++ 2.19 Uhr: Mehr als 750.000 verbinden Job mit Selbstständigkeit +++

In Deutschland sind rund 764.000 Erwerbstätige zuletzt neben einer selbstständigen Tätigkeit noch einer abhängigen Beschäftigung nachgegangen. Seit 1994 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Damals waren es noch 262.000. Das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf eine Linken-Anfrage, die der Nachrichtenagentur DPA vorliegt. Die jüngste Zahl stammt aus dem Jahr 2018.

+++ 0.38 Uhr: Behörden: 80 Tote durch neuartiges Virus in China und mehr als 2300 Fälle +++

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist um weitere 24 Verstorbene auf insgesamt mindestens 80 gestiegen. Aus einer neuen Zwischenbilanz der chinesischen Behörden geht ferner hervor, dass die Gesamtzahl der registrierten Krankheitsfälle inzwischen auf mehr als 2300 gestiegen ist. Die vorherige Zahl hatte noch bei rund 2000 Erkrankungen gelegen.

+++ 0.36 Uhr: Irak: Gelände der US-Botschaft in Bagdad von Rakete getroffen +++

Nach mehreren Raketenangriffen auf US-Ziele im Irak ist nun auch das Gelände der amerikanischen Botschaft in Bagdad direkt getroffen worden. Der geschäftsführende Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi bestätigte den Angriff und kündigte an, dass irakische Sicherheitskräfte den Fall untersuchen würden. Laut einem Bericht der irakischen Nachrichtenseite Al-Sumaria wurden mindestens drei Menschen verletzt.

+++ 0.24 Uhr: Friedensforscher: China ist zweitgrößter Rüstungsproduzent der Erde +++

China produziert mehr Rüstungsgüter als jedes andere Land der Erde außer den USA – zu dieser Einschätzung kommt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri. Chinesische Unternehmen stellten zwar weniger Rüstungsgüter als US-Konzerne her, dafür aber mehr als die gesamte Rüstungsindustrie Russlands, teilten die Friedensforscher in einer Analyse mit. Es handelt sich um die erste umfassende Schätzung des chinesischen Waffensektors durch Sipri – bislang hatte das Institut mangels transparenter Daten aus der Volksrepublik auf eine Einordnung von Chinas Rüstungsunternehmen im globalen Vergleich verzichtet.

+++ 0.01 Uhr: Tod von Kobe Bryant: Laut Polizei neun Tote bei Helikopterabsturz +++

Mehr Menschen als bislang bekannt sind bei dem Helikopterabsturz umgekommen, bei dem nach offiziellen Angaben der Ex-Basketball-Superstar Kobe Bryant und eine seiner Töchter starben. Die örtliche Polizei sagte im US-Bundesstaat Kalifornien, neun Menschen seien an Bord gewesen – der Pilot sowie acht Passagiere. Alle seien durch den Absturz ums Leben gekommen. Die Polizei nannte keinerlei Namen der Betroffenen und verwies darauf, dass zunächst die Angehörigen informiert werden müssten. Alles andere wäre "vollkommen unangemessen", betonte die Polizei. Auch zur Unglücksursache machten die Behörden keine Angaben. Die Untersuchungen liefen, hieß es.

Mehrere nordamerikanische Medien hatten bereits zuvor übereinstimmend über den Tod Bryants bei dem Unglück berichtet. Zunächst war von insgesamt fünf Todesopfern die Rede gewesen. Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, bestätigte, sowohl Bryant als auch dessen 13 Jahre alte Tochter Gianna seien bei dem Absturz ums Leben gekommen.