Die News von heute im stern-Ticker.

Verfolgen Sie alle Nachrichten zur Bundestagswahl hier im Wahl-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

12.10 Uhr: Polizei: Größter Kokainschmugglerring Europas zerschlagen

Die spanische Polizei hat in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Deutschland und anderen Ländern den nach eigenen Angaben größten Schmugglerring für Kokain Europas zerschlagen. Dabei seien in Spanien 61 Verdächtige vor allem aus Balkanländern festgenommen und unter anderem vier Tonnen Kokain, zweieinhalb Tonnen Marihuana und große Mengen Bargeld sichergestellt worden, bestätigte die Polizei.

An den jahrelangen Ermittlungen unter Leitung der europäischen Polizeibehörde Europol seien neben Polizisten aus Spanien und Deutschland auch Kollegen aus Kroatien, Slowenien und Serbien sowie Kolumbien und US-Beamte beteiligt gewesen. Die Festnahmen in Spanien seien bereits im Frühjahr dieses Jahres in Barcelona, Madrid, Málaga, Tarragona, Girona und Valencia erfolgt. Die Bande habe große Mengen Kokain aus Südamerika nach Europa geschmuggelt und in verschiedenen Ländern Europas verteilt.

12 Uhr: Taliban greifen vorübergehend zur Verfassung aus der Königszeit

Die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan wollen vorübergehend die Verfassung aus der Zeit des 1973 abgesetzten Königs Sahir Schah anwenden. Demnach war der König weder dem Volk noch dem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig. Ausgenommen von der alten Verfassung seien Artikel, die dem Islam widersprächen, sagte Taliban-Justizminister Abdul Hakim Scharai einer Erklärung seines Ministeriums zufolge. Die Verfassung von 1964 soll demnach für die Zeit der Übergangsregierung gelten.

Wahlen haben die Taliban seit ihrer Machtübernahme Mitte August nie in Aussicht gestellt. Die Islamisten dürften in Kabul auf unabsehbare Zeit an der Macht bleiben. Ihre derzeit fast 50 Mitglieder umfassende Übergangsregierung besteht nur aus Männern aus dem Umfeld der Taliban.

11.55 Uhr: Tankwagenfahrer soll 800.000 Liter Treibstoff veruntreut haben

Rund 800.000 Liter Treibstoff soll ein Tankwagenfahrer in Österreich veruntreut haben. Der finanzielle Schaden der betroffenen Tiroler Tankstelle betrage etwa 1,5 Millionen Euro, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Nach Angaben der Polizei hatte der heute 50-Jährige zwischen 2016 und 2021 die Tankstelle in Kufstein mit Treibstoff beliefert. Dabei soll er den Ermittlungen zufolge einen Teil der vereinbarten Menge bei einer anderen Tankstelle im Bezirk Kufstein abgefüllt haben, die den Treibstoff dann weiterverkaufte. Dennoch habe der Mann mit der Tankstelle, die er eigentlich beliefern sollte, die volle vereinbarte Menge abgerechnet. Nach Angaben der Polizei konnte der Tankwagenfahrer bei der Tankstelle, die er widerrechtlich belieferte, gratis tanken.

11.52 Uhr: Gericht macht Weg für erste Arbeiten am Fehmarnbelt-Tunnel in Deutschland frei

Das Oberverwaltungsgericht im schleswig-holsteinischen Schleswig hat den Weg für den Beginn erster Arbeiten am Fehmarnbelt-Tunnel auf der deutschen Seite freigemacht. In einem Beschluss billigte es die vorläufige Inbesitznahme von Grundstücken im Bereich des Fährhafens von Puttgarden, die für die Bauarbeiten auf deutscher Seite benötigt werden. Die Besitzerin der Grundstücke, das Fährunternehmen Scandlines, hatte gegen die vom Kieler Innenministerium angeordnete Maßnahme geklagt.

Der Fehmarnbelt-Tunnel unter der Ostsee soll Deutschland mit dem Nachbarland Dänemark verbinden. Dieser wird zwischen der deutschen Insel Fehmarn und der dänischen Insel Lolland gebaut und ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Europa. Der Tunnel wird von Dänemark errichtet und betrieben, Deutschland konzentriert sich auf den Bau von Schienen- und Straßenanbindungen auf der eigenen Seite.

11.50 Uhr: Fast drei Viertel der Erwachsenen in Deutschland vollständig geimpft

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland sind nun fast drei Viertel der Erwachsenen und ein Drittel der Kinder zwischen 12 und 17 Jahren vollständig geimpft. Die dafür meist nötige zweite Spritze haben nach Daten des Robert-Koch-Instituts inzwischen 74,7 Prozent aller Menschen ab 18 Jahren bekommen – und 33,2 Prozent derjenigen von 12 bis 17 Jahren. Mindestens eine erste Impfung haben demnach 78,6 Prozent der Erwachsenen und 41 Prozent der 12- bis 17-Jährigen erhalten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schrieb auf Twitter: "Das ist eine gute Quote." Jede weitere Impfung gebe allen mehr Sicherheit für Herbst und Winter. Insgesamt sind inzwischen 53,3 Millionen Menschen oder 64,1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Mindestens einmal geimpft sind 56,4 Millionen Menschen oder 67,8 Prozent aller Einwohner.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

11.31 Uhr: Razzia wegen gewerbsmäßigen Betrugs in vier Bundesländern

In vier Bundesländern sind Polizei und Staatsanwaltschaft zu einer Razzia wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs ausgerückt. Rund 20 Wohn- und Geschäftsräume in Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland wurden durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilte. Die Ermittlungen richten sich gegen fünf Verdächtige: einen ehemaligen sowie einen aktuellen Mitarbeiter eines Unternehmens des Karlsberg-Konzerns sowie drei Logistikunternehmer. Einige von ihnen sollen seit 2012 dem Unternehmen Transportleistungen unter Verwendung falsch deklarierter Rechnungen abgerechnet haben, die tatsächlich überhaupt nicht oder nur teilweise stattgefunden haben sollen. Der Staatsanwaltschaft zufolge ist von einem Schaden in Millionenhöhe auszugehen. Die Verantwortlichen des Karlsberg-Konzerns hätten den Ermittlern ihre Unterstützung zugesichert.

11.28 Uhr: Dienstmädchen gibt Arbeitgebern Klowasser zu trinken - Haft

Ein Dienstmädchen hat in Singapur seinen Arbeitgebern Wasser aus der Kloschüssel zu trinken gegeben und muss nun einen Monat in Haft. Der 32-Jährigen von den Philippinen sei zudem vorgeworfen worden, in die Wasserkanne gespuckt zu haben und teure Kosmetik der Hausherrin mitbenutzt zu haben, berichtete die lokale Zeitung "Today" unter Berufung auf die Justiz. Die Taten wurden entdeckt, nachdem die Familie misstrauisch geworden war und Kameras im Haus installiert hatte. Die Frau habe die Taten zugegeben, als ihr daraufhin von der zuständigen Arbeitsagentur gekündigt werden sollte.

Die Anwälte der Angeklagten sagten vor Gericht, ihre Mandantin sei von ihren Dienstgebern schlecht behandelt worden. So habe das Ehepaar ihr das Handy abgenommen und sie mangelhaft ernährt. Außerdem sei das Paar ihr zwei Monatsgehälter schuldig gewesen. "Wenn Sie irgendwelche Beschwerden haben, gibt es legitime Kanäle, an die Sie sich wenden können, aber es ist nicht richtig, das zu tun, wie Sie getan haben", sagte der zuständige Richter Ng Peng Hong.

10.51 Uhr: China lässt seit 2018 festgehaltene US-Geschwister ausreisen

China hat zwei seit mehr als drei Jahren festgehaltene US-Amerikaner in ihre Heimat zurückkehren lassen. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete, flogen die Geschwister Victor und Cynthia Liu bereits am Samstag aus Shanghai aus. Sie waren bereits im Juni 2018 mit einem Ausreiseverbot belegt worden, weil die chinesischen Behörden ihren Vater im Zusammenhang mit einem Betrugsfall suchten, wie die "South China Morning Post" unter Berufung auf den Anwalt der Geschwister berichtete.

Das Reisedatum deutete darauf hin, dass sie Teil eines Deals waren, der es der Finanzchefin des chinesischen Technologie-Konzern Huawei, Meng Wanzhou, ermöglicht hat, nach China zurückzukehren. Die Top-Managerin war im Dezember 2018 auf Ersuchen der US-Behörden in Kanada verhaftet worden. Die US-Regierung warf ihr unter anderem Bankbetrug vor. Am Samstag durfte Meng Wanzhou jedoch nach China zurückkehren.

10.45 Uhr: Frau in Pakistan wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt

Ein Gericht in Pakistan hat eine Frau zum Tode verurteilt, weil sie in Schriftstücken den Propheten Mohammed verunglimpft haben soll. Die Richter in der Stadt Lahore sprachen die Muslima laut dem heute veröffentlichten Urteil wegen Gotteslästerung schuldig. Ein örtlicher Geistlicher hatte die Frau 2013 beschuldigt, sich selbst als Prophetin zu bezeichnen. Ihr Anwalt sagte indes, sie sei zu dem Zeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen. Außerdem seien die Texte nicht von ihr verfasst, sondern manipuliert worden. Die Verteidigung kann den Schuldspruch nun vor dem Obersten Gerichts Lahores anfechten.

Gotteslästerung und die Beleidigung des Propheten stehen in Pakistan unter Strafe. Das südasiatische Land führte die umstrittenen Blasphemiegesetze in den 1980er-Jahren während der Amtszeit des Militärherrschers Zia ul-Haq ein.

10.38 Uhr: Polizei fasst nach antisemitischem Anschlag in Hamburg mutmaßlichen Schläger

Ermittler des Hamburger und Berliner Landeskriminalamts haben in Berlin den mutmaßlichen Täter des antisemitischen Angriffs auf einen 60-Jährigen bei einer Mahnwache in Hamburg gefasst. "Wir gehen davon aus, dass wir die Tat aufgeklärt haben und den Tatverdächtigen ermittelt haben", sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Informationen könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht herausgeben.

Der 60-jährige Mann hatte am 18. September an einer Mahnwache für Israel und gegen Antisemitismus in der Hamburger Innenstadt teilgenommen. Dabei wurde er Opfer eines Angriffs. Zunächst sei er von einem Mann antisemitisch beleidigt und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, wodurch er eine Platzwunde erlitten habe, teilte die Polizei mit. Der Täter sei anschließend mit seinen Begleitern wahrscheinlich auf Leih-E-Scootern geflüchtet.

10.08 Uhr: Mehr als 20 Fischer bei Luftangriff in Nordost-Nigeria getötet

Bei einem Angriff der nigerianischen Luftwaffe sind im Nordosten des Landes mindestens 20 Fischer getötet worden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP von Bewohnern der Region und aus Militärkreisen. Der Angriff richtete sich demnach gegen ein Dschihadistencamp in der Grenzregion von Nigeria, Niger, Tschad und Kamerun am Tschadsee. Ein Militärflugzeug habe am Sonntag das Dorf Kwatar Daban Masara am Tschadsee angegriffen, wo sich eine Hochburg der Gruppierung Islamischer Staat Provinz Westafrika (Iswap) befindet. Die Gruppe hatte es den Fischern kürzlich gestattet, gegen die Entrichtung einer Abgabe im Tschad-See zu fischen. Der nigerianische Geheimdienst wies darauf hin, dass Fischer, die dieses Angebot wahrnähmen, dies auf eigene Gefahr täten, weil es "kein Mittel gibt, sie von Terroristen zu unterscheiden".

In Nigeria bekämpfen die Sicherheitskräfte seit zwölf Jahren einen dschihadistischen Aufstand, der sich nach Niger, Tschad und Kamerun ausgeweitet hat. Mindestens 40.000 Menschen wurden seither getötet und mindestens zwei Millionen Menschen vertrieben.

9.42 Uhr: VW-Manager im Prozess um hohe Betriebsratsgehälter freigesprochen

Im Untreue-Prozess um die jahrelange Genehmigung hoher Gehälter für leitende Betriebsräte bei Volkswagen hat das Landgericht Braunschweig die vier angeklagten Personalmanager freigesprochen. Ihnen sei kein strafbares Verhalten nachzuweisen urteilte die zuständige Kammer und folgte damit nicht der Linie der Staatsanwaltschaft, die in ihrem Plädoyer Bewährungsstrafen und Geldauflagen für die Führungskräfte gefordert hatte.

Es ging um die Frage, ob drei ehemalige und ein noch heute amtierender Manager zwischen 2011 und 2016 unangemessen hohe Bezüge für besonders einflussreiche Mitglieder der VW-Belegschafsvertretung freigegeben hatten. Juristisch gesehen lautete der Vorwurf der Ankläger auf Untreue, teils im besonders schweren Fall. Ein Teil des Gewinns sei durch die überzogenen Gehälter vermindert worden, wodurch VW auch weniger Steuern gezahlt habe. Den Schaden für VW bezifferte die Anklage im Verfahren auf mehr als 5 Millionen Euro. Für Kritiker des Konzerns stand zudem der Verdacht im Raum, die Führung könnte versucht haben, sich die Gewogenheit des Betriebsrates über finanzielle Zuwendungen vor schwierigen Entscheidungen zu sichern.

9.24 Uhr: Schadenersatzprozess gegen Tüv Süd wegen Staudammbruchs in Brasilien

Vor dem Landgericht München I hat ein Zivilprozess wegen eines Staudammbruchs in der brasilianischen Gemeinde Brumadinho Anfang 2019 gegen den Tüv Süd begonnen. In dem Verfahren werfen die Gemeinde Brumadinho und Angehörige eines der mindestens 270 Todesopfer einer Gesellschaft des Tüv vor, den Damm überprüft und zertifiziert zu haben, obwohl er nicht ausreichend sicher gewesen sei.

Der Bruch des Staudamms an einem Rückhaltebecken der Vale-Eisenerzmine brachte eine giftige Schlammlawine ins Rollen. Neben hohen Totenzahlen führte dies auch zu einer Naturkatastrophe in der Region. Der Konzern Vale erklärte sich in diesem Jahr zur Zahlung von 5,8 Milliarden Euro zur Beseitigung der sozialen und ökologischen Folgen des Dammbruchs bereit. 1,4 Milliarden Euro davon waren direkt für Betroffene vorgesehen.

8.31 Uhr: Explosion und Brand in Göteborg – mehr als 20 Verletzte

In der schwedischen Großstadt Göteborg hat es eine größere Explosion mit mutmaßlich mehreren Schwerverletzten gegeben. Die Detonation ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Morgen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Annedal. Im Anschluss soll es zu einem Brand gekommen sein. Wie schwedische Medien berichten, wurden 23 Menschen ins Krankenhaus gebracht. Die große Mehrheit von ihnen soll nur leichtere Verletzungen erlitten haben, manche aber auch schwere. Hunderte Menschen seien evakuiert worden, einige auch aus den Fenstern des Gebäudes gesprungen, sagte der Einsatzleiter der Rettungskräfte demnach. Der Brand sei noch nicht unter Kontrolle. Die Hintergründe der Explosion sind unklar.

8.12 Uhr: Australier bei Bootstour von Krokodil gebissen

Bei einer organisierten Bootstour auf dem Adelaide River im Norden von Australien ist ein Passagier von einem Krokodil gebissen und am Arm verletzt worden. Der Mann habe stark geblutet und sei von anderen Mitreisenden notversorgt worden, berichtete der australische Sender ABC. Das 60-jährige Opfer sei später im Krankenhaus von Palmerston nahe der Regionalhauptstadt Darwin operiert worden. Ein Sprecher der örtlichen Notdienste sagte, es habe sich wohl um ein drei bis vier Meter langes Krokodil gehandelt, jedoch seien die Umstände des Vorfalls noch unklar.

Der Adelaide River im australischen Northern Territory ist für so genannte Jumping Crocodile Cruises bekannt - Krokodil-Kreuzfahrten, bei denen die Reptilien mit an Angelhaken befestigtem Fleisch angelockt werden. Die Tiere springen oft ganz in der Nähe der Reling aus dem Wasser, um den Happen zu vertilgen. Ob das Unglück bei einer solchen Tour geschah, die bei Touristen in aller Welt beliebt ist, ist unklar.

7.40 Uhr: Starkes Nachbeben erschüttert Kreta

Erneut hat ein Beben am Morgen die Mittelmeerinsel Kreta erschüttert. Es hatte eine Stärke von 5,3 und war nach Angaben des Chefs des Geodynamischen Instituts von Athen, Giorgos Chouliaras, ein Nachbeben des Erdstoßes von gestern. Das hatte mit einer Stärke von 5,8 ein Menschenleben gefordert und schwere Schäden angerichtet. "Die Einwohner sollen nicht in beschädigte Häuser zurückkehren", sagte Chouliaras im Staatsfernsehen weiter. Die Erdbebenserie werde andauern. Zuvor hatten sich mehr als 60 kleinere Beben ereignet.

Tausende Menschen mussten die Nacht in Zelten oder in ihren Autos verbringen, weil zahlreiche Häuser schwer beschädigt wurden. Die meisten Schäden wurden in der Region des Dorfes Arkalochori südlich der Hafenstadt Iraklion registriert. Hotelanlagen wurden nicht beschädigt, wie örtliche Medien berichteten.

6.46 Uhr: Pfizer startet klinische Studie mit mRNA-Impfstoff gegen Grippe

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat eine klinische Studie mit einem mRNA-Impfstoff gegen Grippe gestartet. Ziel sei es, durch die Anwendung der neuen Technologie die Wirksamkeit von Grippe-Impfstoffen zu verbessern, teilte das Unternehmen mit. Die Vakzine, die derzeit im Einsatz sind, haben eine Wirksamkeit von 40 bis 60 Prozent. An der Studie sollen in den USA mehr als 600 Probanden im Alter von 65 bis 85 Jahren teilnehmen.

5.23 Uhr: Ford will Milliarden in Produktion von E-Autos investieren

Der US-Autokonzern Ford will die Produktion von Elektroautos mit Investitionen in Höhe von mehr als elf Milliarden Dollar ausweiten. Bis 2025 sollen vier neue Werke gebaut und 11.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das Unternehmen ankündigte. Ford will die Fabriken zusammen mit seinem südkoreanischen Partner SK Innovation in den US-Bundesstaaten Kentucky und Tennessee bauen. Der US-Autobauer stellt nach eigenen Angaben sieben Milliarden Dollar für das Projekt bereit, die restlichen 4,4 Milliarden Dollar steuert SK bei.

Ford-Chef Bill Ford erklärte, sein Unternehmen wolle "Amerikas Übergang zu Elektrofahrzeugen anführen und eine neue Ära der sauberen, CO2-neutralen Produktion einleiten". Der Autobauer geht davon aus, dass der Anteil reiner E-Autos an seiner Flotte bis 2030 auf 40 bis 50 Prozent ansteigt.

4.55 Uhr: Feuerwehr prallt in Jülich gegen Lkw – Neun Verletzte

Neun Verletzte, ein zerstörtes Löschfahrzeug, ein ramponiertes Sonnenstudio und Sachschaden in sechsstelliger Höhe: Die Einsatzfahrt eines Feuerwehrfahrzeugs zu einem brennenden Wohnhaus in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Jülich ist gestern Abend nach einer heftig Kollision mit einem mit Zuckerrüben beladenen Lkw vorzeitig zu Ende gegangen. Die Wucht des Aufpralls sei so groß gewesen, dass der Lkw zunächst gegen ein weiteres Auto und dann in das Schaufenster eines Sonnenstudios geschleudert worden sei, teilte die Polizei heute mit. Dabei verteilte sich ein Teil der geladenen Rüben über die Straße. Auch der Feuerwehrwagen stieß gegen ein Auto, das an der Kreuzung wartete.

Alle sieben Feuerwehrleute wurden bei dem Unfall verletzt; der 51-jährige Fahrer sowie sein 58 Jahre alter Beifahrer schwer. Der 33-jährige Lkw-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt, sein 16-jähriger Begleiter trug leichte Verletzungen davon. Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Sonnenstudio aufhielten, blieben unverletzt. Das Gebäude wurde allerdings stark beschädigt und musste gesichert werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 100.000 Euro.

4.44 Uhr: RKI registriert 4171 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 60,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist leicht gefallen. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 60,3 an, am Vortag lag er bei 61,7, vor einer Woche bei 68,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4171 Corona-Neuinfektionen, vor einer Woche waren es 4664. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 101 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 81. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.203.571 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI mit 1,44 an. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.978.200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 93.504.

3.16 Uhr: Gerichtliche Auflagen für Reagan-Attentäter Hinckley sollen aufgehoben werden

Mehr als 40 Jahre nach dem Attentat auf den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan ist dem Schützen John Hinckley eine Aufhebung der verbleibenden gerichtlichen Auflagen in Aussicht gestellt worden. Ein Bundesrichter billigte eine Vereinbarung zwischen dem Justizministerium und Hinckleys Anwälten, wonach die Beschränkungen für den 66-Jährige im Juni 2022 beendet werden sollen.

Hinckley hatte Reagan am 30. März 1981 vor einem Hotel in Washington niedergeschossen und dabei auch Reagans Sprecher James Brady und zwei Sicherheitsbeamte schwer verletzt. Als Motiv gab er an, er habe die Aufmerksamkeit der Schauspielerin Jodie Foster erregen wollen. Im Prozess erklärte ein Schwurgericht den Attentäter für unzurechnungsfähig und wies ihn in die Psychiatrie ein. Im September 2016 wurde Hinckley unter strengen Auflagen aus der Klinik entlassen. So war es ihm verboten, sich weiter als 80 Kilometer vom Wohnort seiner Mutter zu entfernen. Zudem durfte er nirgendwohin reisen, wo sich zu selben Zeit ein US-Präsident, dessen Vize oder Kongressmitglieder aufhalten.

2.20 Uhr: Republikaner blockieren Entwurf für Übergangshaushalt – "Shutdown"-Gefahr rückt näher

In den USA rückt die Gefahr eines teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ab Ende der Woche näher. Die Republikaner blockierten bei einem formalen Votum im US-Senat eine Vorlage, mit der die Finanzierung der Regierung über das Ende des Haushaltsjahres an diesem Donnerstag hinaus vorerst gesichert werden sollte. Das neue Haushaltsjahr startet zum 1. Oktober, also an diesem Freitag. Ist bis dahin kein Budgetreglung beschlossen, kommt es zu einem "Shutdown" von Teilen der Regierung.

Das heißt, Staatsbedienstete müssten zum Teil zwangsbeurlaubt werden oder vorübergehend ohne Bezahlung arbeiten. Je nachdem, wie lange ein solcher Zustand dauert, könnten bestimmte Behördendienste eingeschränkt oder Zahlungen verzögert werden. Solche "Shutdowns" von Teilen der Regierung kommen in den USA öfter vor. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will dies jedoch unbedingt vermeiden.

1.56 Uhr: Mehr als 500 Migranten landen auf Lampedusa

Mehr als 500 Migranten, unter ihnen Kinder und Frauen, sind gestern Abend auf einem alten Fischerboot auf der italienischen Insel Lampedusa angekommen. Die Menschen stammten vermutlich aus Marokko, Syrien, Bangladesch und Ägypten, wie die Nachrichtenagentur Ansa und lokale Medien berichten. Das 15 Meter lange Schiff, das sieben Kilometer vor der Insel von der Zollpolizei abgefangen und zum Hafen eskortiert worden sei, sei vermutlich von Libyen aus in See gestochen. Zuvor waren gestern bereits 119 Menschen an Bord von fünf Schiffen auf der Insel angekommen.

Migranten und Flüchtlinge, die aus Tunesien oder Libyen kommen, steuern oft Lampedusa an, um in die Europäische Union zu gelangen. Von Januar bis Anfang September 2021 starben nach UN-Angaben rund 1100 Migranten im zentralen Mittelmeer, mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

0.07 Uhr: Sprecher von US-Außenminister nach UN-Woche mit Corona infiziert

Der Sprecher von US-Außenminister Antony Blinken, Ned Price, ist nach einer Woche hochrangiger Treffen bei der UN-Generalversammlung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Price schrieb auf Twitter, er habe am Montagmorgen erstmals Symptome entwickelt und sei kurz darauf positiv getestet worden. Er werde sich nun für zehn Tage in Quarantäne begeben. Price hatte Blinken in der vergangenen Woche bei vielen Treffen mit ausländischen Partnern am Rande der UN-Generaldebatte begleitet.

Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte, Blinken sei bei einem Routine-Check am Montagmorgen negativ auf das Virus getestet worden. Auch niemand sonst aus der Delegation, die zur UN-Generalversammlung nach New York gereist sei, habe bislang Symptome entwickelt.

0.05 Uhr: Nordkorea feuert offenbar mindestens ein Geschoss ins Meer ab

Nordkorea hat einem Bericht zufolge erneut mindestens ein nicht identifiziertes Geschoss ins Meer abgefeuert. Das Projektil wurde in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geschossen, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Südkoreas Generalstab berichtete. Über die genaue Zahl der Geschosse, ihre Art, den Abschussort und die Flugweite liegen keine Details vor. UN-Resolutionen verbieten der selbst erklärten Atommacht Nordkorea den Test von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch einen atomaren Sprengkopf befördern können. Das Land ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen. Südkoreas Präsident Moon Jae In hatte einen Test zweier ballistischer Kurzstreckenraketen durch Nordkorea Mitte September als "Provokation" bezeichnet.