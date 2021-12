Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

10.56 Uhr: Slowakei lockert trotz Corona-Beschränkungen trotz höchster Infektionsrate weltweit

Obwohl das Land die höchste Infektionsrate der Welt hat, lockert die Slowakei die Beschränkungen: Geschäfte, Skiorte und Kirchen sind nun wieder für Geimpfte und Genesene geöffnet. Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Slowakei bei 1099 pro 100.000 Einwohner. Die Regierung in Bratislava begründete die trotzdem vorgenommenen Lockerungen mit Druck aus der Bevölkerung. Die Menschen klagten etwa darüber, keine Weihnachtseinkäufe oder Pläne für die Feiertage machen zu können, sagte Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky. Die Öffnung von Geschäften sei "ein relativ riskanter Schritt aus epidemiologischer Sicht, aber er erfolgt, um die Bevölkerung zu beruhigen". Die Corona-Lage sei "weiterhin sehr ernst", sei aber "unter Kontrolle". Die Regierung kündigte an, die Lockerungen in den kommenden Tagen erneut bewerten zu wollen. Je nach Lage in den Krankenhäusern, könnten die Maßnahmen auch wieder geändert werden.

10.55 Uhr: Teenager zu neun Jahren Haft wegen Mordes verurteilt

Wegen Mordes an einem 13 Jahre alten Jungen hat das Landgericht Heidelberg einen 14-Jährigen zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Große Jugendkammer sah es nach einer umfangreichen Beweisaufnahme als erwiesen an, dass das Opfer am 24. Februar in ein Waldstück bei Sinsheim-Eschelbach gelockt wurde. Der Angeklagte stach dort nach Ansicht des Gerichts mit einem Messer insgesamt sieben Mal in den Rücken und Halsbereich des arg- und wehrlosen Jungen. Dieser starb wenig später nach am Tatort. Die Richter nannten als Mordmerkmal die Heimtücke. Der nun verurteilte Jugendliche bestritt die Tat anfangs, gestand sie später jedoch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der tödliche Angriff mit einem Küchenmesser erschütterte selbst hartgesottene Kriminalbeamte.

10.33 Uhr: ICE-Schnellstrecke Hamburg - Berlin ab Sonntag wieder frei befahrbar

Nach den monatelangen Bauarbeiten auf der Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und Hamburg sind die ICE-Zügen zwischen den beiden Metropolen nach Angaben der Deutschen Bahn ab Sonntag wieder regulär unterwegs. Die Modernisierung der Strecke werde "planmäßig" beendet, teilte die Bahn mit. Zum Fahrplanwechsel am Sonntag fahren die Züge demnach wieder mit Tempo 230 zwischen den beiden Städten. Die Bauarbeiten auf der Strecke hatten im September begonnen. Für rund 100 Millionen Euro wurden nach Angaben der Bahn 400 Kilometer neue Schienen und 24 neue Weichen eingebaut. Außerdem wurden auf der stark beanspruchten Strecke 15.000 Schwellen und etwa 30.000 Tonnen Schotter ausgetauscht. Auch die Leit- und Sicherungstechnik wurde erneuert.

9.51 Uhr: Kanzler Scholz reist am Sonntag nach Polen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Sonntag zum Antrittsbesuch nach Polen. In Warschau wird er vom polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte. Im Mittelpunkt des anschließenden Gesprächs sollen demnach "bilaterale, europäische und internationale Themen" stehen. Eine Rolle dürfte dabei die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze spielen. Seit Jahresbeginn kamen tausende Migranten – viele von ihnen aus dem Nahen Osten – über Belarus an die EU-Außengrenzen in Litauen, Polen und Lettland. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Migranten gezielt an die EU-Außengrenzen zu schleusen. Aktuell sitzen viele Menschen bei eisigen Temperaturen im Grenzgebiet fest.

8.10 Uhr: Buschbrand in beliebter australischer Urlaubsregion Margaret River

In einer beliebten Urlaubsregion in Westaustralien ist ein gewaltiger Buschbrand außer Kontrolle geraten. In der für Weinanbau und Surfen bekannten Region von Margaret River südlich von Perth seien in den vergangenen drei Tagen bereits 6000 Hektar Land verwüstet worden, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf die örtlichen Notdienste. Menschen aus Gemeinden in der Nähe des Feuers seien in Sicherheit gebracht worden. Besonders schlimm betroffen ist der Leeuwin-Naturaliste-Nationalpark am Indischen Ozean. Rund 250 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Ein Behördensprecher sagte, wie durch ein Wunder sei bislang niemand getötet worden. Auch seien bislang keine Häuser verbrannt.

7.02 Uhr: Verurteilter Mörder in den USA hingerichtet

In den USA ist ein verurteilter Mörder mit einer Giftspritze hingerichtet worden. Ein Sprecher der Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaats Oklahoma sagte, die Hinrichtung mittels eines tödlichen Medikamentencocktails sei "ohne Komplikationen" verlaufen. Der 79-jährige Hingerichtete Bigler Stouffer hatte für den Mord an der Lehrerin Linda Reaves im Jahr 1985 und den Mordversuch an ihrem Freund Doug Ivens mehr als 35 Jahre im Todestrakt verbracht. Der Oberste Gerichtshof und Gouverneur Kevin Stitt hatten Anträge auf einen Aufschub der Hinrichtung abgelehnt. Stouffer war der zweite Verurteilte, der dieses Jahr in Oklahoma hingerichtet wurde, und der elfte USA-weit.

6.16 Uhr: AfD will mutmaßlichen Extremisten in Verteidigungsausschuss schicken

Die AfD will einem Medienbericht zufolge einen Abgeordneten in den Verteidigungsausschuss des Bundestags schicken, den der Militärische Abschirmdienst (MAD) als Extremisten einstuft. Das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtete aus Parlamentskreisen, dass die AfD-Fraktion an dem Tag formal darüber abstimmen soll, ob der neu in den Bundestag gewählte AfD-Abgeordnete Hannes Gnauck tatsächlich in den Ausschuss einziehen darf. Der Militärgeheimdienst hatte Medienberichten zufolge Gnaucks Verfassungstreue anzweifelt. Hintergrund sind demnach Verbindungen des früheren Bundeswehrsoldaten zu Organisationen, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz im Bereich Rechtsextremismus beobachtet werden.

5.05 Uhr: Friedensnobelpreisträger werden in Oslo ausgezeichnet

Die Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratow nehmen heute den Friedensnobelpreis in Oslo persönlich entgegen. Die Philippinerin und der Russe erhalten den diesjährigen Preis für ihren Einsatz für die Wahrung der Meinungsfreiheit. Auf einer Preiszeremonie im Rathaus von Oslo werden die beiden in den Mittagsstunden mit den renommierten Nobelmedaillen und -diplomen ausgezeichnet. Auch Vertreter des Friedensnobelpreisträgers des Vorjahres, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), werden bei der Zeremonie dabei sein.

4.20 Uhr: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Bafög für studierenden Rentner

Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt in Leipzig über Bafög für einen studierenden Rentner. Der Mann holte 40 Jahre nach seinem Hauptschulabschluss das Abitur nach und fing kurz vor seinem Eintritt in die Rente ein Studium an der Universität Hamburg an. Das Förderungsamt lehnte seinen Antrag auf Bafög ab. Eine Klage vor dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht Hamburg hatte ebenfalls keinen Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht entschied, dass eine Ausbildung nicht förderungsfähig sei, wenn der Betreffende bei seinem Abschluss schon im Rentenalter sei. Dagegen zog der Mann vor das Bundesverwaltungsgericht.

3.55 Uhr: Rapper Slim 400 in Los Angeles erschossen

Der US-Rapper Slim 400 ist nach Angaben der kalifornischen Polizei durch Schüsse getötet worden. Der Musiker mit dem bürgerlichen Namen Vincent Cohran sei am Mittwochabend (Ortszeit) auf einer Straße in Inglewood tödlich verletzt worden, teilte Polizeisprecher Scott Collins der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Vorfall werde untersucht. Eine Festnahme gab es zunächst nicht. Im Netz kursierte ein Video von dem Vorfall. Nach Collins Angaben ist nicht bekannt, wer das Video veröffentlichte. Der Musiker ("Goapele", "Piru") wurde in Deutschland als Sohn einer US-Militärfamilie geboren. Er wuchs in der für Bandenkriminalität bekannten Stadt Compton nahe Los Angeles auf. Bereits 2019 war er dort bei einer Schießerei schwer verletzt worden.

2.41 Ur: Silvesterfeier in Rio de Janeiro soll doch stattfinden

Die traditionelle Silvesterparty am Copacabana-Strand von Rio de Janeiro soll nun doch stattfinden. "Die Stadt ist offen, die Stadt wird feiern", sagte Bürgermeister Eduardo Paes auf einer Pressekonferenz, nachdem er die Feier zuvor am Wochenende mit Verweis auf die Corona-Pandemie abgesagt hatte. Um die Infektionsgefahr einzudämmen, will die Stadt nun Feuerwerke an verschiedenen Orten zünden und hat geplante Konzerte abgesagt. In der brasilianischen Millionenmetropole läuten normalerweise rund drei Millionen Menschen am berühmten Copacabana-Strand mit Musik und Feuerwerk das neue Jahr ein. Nachdem die neue und vermutlich ansteckendere Omikron-Variante des Coronavirus aufgetaucht war, hatte die Stadtverwaltung von Rio so wie auch die meisten anderen Regionalhauptstädte Brasiliens ihre offiziellen Silvesterfeiern am Samstag abgesagt. Seitdem hatte sich Bürgermeister Paes allerdings mit Gesundheitsbehörden und Regionalregierung beraten.

1.50Uhr: CNN – Schuldspruch für US-Schauspieler Jussie Smollett

Der US-Schauspieler Jussie Smollett (39), dem Falschaussagen vor der Polizei vorgeworfen wurden, ist in den meisten Anklagepunkten schuldig befunden worden. Geschworene in dem Prozess in Chicago kamen nach zweitägigen Beratungen zu dem Urteil, wie der Sender CNN berichtete. Ein Richter muss zu einem späteren Zeitpunkt das Strafmaß festsetzen. Dem Schauspieler droht eine Haft- und eine Geldstrafe. Die Anklage warf dem früheren Star der US-Serie "Empire" vor, einen gegen ihn gerichteten rassistischen und homophoben Angriff vorgetäuscht zu haben. Der schlagzeilenträchtige Fall hatte im Januar 2019 begonnen, als Smollett der Polizei erzählte, er sei nachts nahe seiner Wohnung von zwei maskierten Männern angegriffen worden. Später wurde der Schauspieler wegen mutmaßlicher Falschaussagen festgenommen. Nach Darstellung von Ermittlern soll er die Männer bezahlt haben, um die Attacke gegen ihn vorzutäuschen. Der schwule und afroamerikanische Schauspieler habe damit seine Karriere vorantreiben wollen, hieß es.

0.24 Uhr: Nicaragua bricht diplomatische Beziehungen zu Taiwan zugunsten Pekings ab

Nicaragua hat die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und erkennt nun die Volksrepublik China an. Außenminister Denis Moncada erklärte: "Die Volksrepublik China ist die einzige legitime Regierung, die ganz China vertritt, und Taiwan ist ein unveräußerlicher Teil des chinesischen Territoriums". Nach jahrzehntelangem Druck aus Peking erkennen somit nur noch 14 Länder Taiwan offiziell als Staat an. Die Erklärung Nicaraguas folgt der Linie Pekings, wonach die Insel Taiwan eine abtrünnige Provinz ist. China strebt die Wiedervereinigung mit dem Festland an, notfalls mit Gewalt. Gleichzeitig bemüht sich Peking darum, Taiwan international zu isolieren. In Lateinamerika hatte China damit zuletzt einigen Erfolg: Panama, El Salvador und die Dominikanische Republik wechselten in den vergangenen Jahren die Seiten.