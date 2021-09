Die News von heute im stern-Ticker.

Verfolgen Sie alle Nachrichten zur Bundestagswahl hier im Wahl-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

9.25 Uhr: Knapp sechs Millionen ältere Menschen leben alleine

Die Zahl der alleinlebenden älteren Männer und Frauen in Deutschland steigt. So wohnten im vergangenen Jahr rund 5,9 Millionen Menschen ab 65 Jahren alleine. Das ist etwa jeder Dritte (34 Prozent) in dieser Altersgruppe, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. 20 Jahre zuvor waren es demnach noch 5,1 Millionen. "Wenn Partner oder Partnerin sterben, bleiben viele ältere Menschen allein zurück. Das ist der Hauptgrund dafür, dass mit zunehmendem Alter der Anteil der Alleinlebenden steigt", erklärten die Statistiker. So hätten in der Altersgruppe 65plus noch fast zwei Drittel (62 Prozent) angegeben, einen Partner oder eine Partnerin zu haben. Bei den über 85-Jährigen sei es nur noch ein Drittel (34 Prozent).

9.06 Uhr: England will Regeln für Anbau genetisch veränderter Pflanzen lockern

Die britische Regierung will die Regeln für den Anbau genetisch veränderter Pflanzen in England lockern. "Das ist ein Werkzeug, das uns helfen könnte, einige der größten Herausforderungen zu bewältigen, denen wir gegenüberstehen - wie Ernährungssicherheit, Klimawandel und dem Verlust der ökologischen Vielfalt", sagte Landwirtschaftsminister George Eustice. Außerhalb der EU sei es Großbritannien nun möglich, Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben.

Die britische Regierung will erleichterte Regeln für kleinere Genveränderungen innerhalb einer Pflanzenart erlassen, während Genmanipulationen, die mehrere Arten involvieren, zunächst strenger reguliert bleiben sollen. In der EU gelten für beides strikte Regeln. Die Lockerungen gelten zunächst nur für England.

8.30 Uhr: Menschenrechtsaktivistin aus Kamerun erhält Alternativen Nobelpreis

Für ihren Einsatz zum Schutz von Kindern in Kamerun wird die Aktivistin Marthe Wandou mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Wandou und ihre Organisation Aldepa erhalten die Auszeichnung für "die Schaffung eines Modells des gemeindebasierten Kinderschutzes angesichts terroristischer Übergriffe und geschlechtsspezifischer Gewalt in der Tschadseeregion", wie die in Stockholm ansässige Right-Livelihood-Stiftung bekanntgab. Auch zwei Aktivisten aus Russland und Kanada sowie eine Gruppe aus Indien wurden mit dem Preis geehrt. Wandou engagiert sich den Angaben zufolge in ihrer Heimat seit den 1990er-Jahren im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern – insbesondere Mädchen.

8.11 Uhr: Japans Ex-Außenminister Kishida wird wohl neuer Regierungschef

Der frühere japanische Außenminister Fumio Kishida hat die Wahl zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) gewonnen. Damit wird der konservative Politiker voraussichtlich am 4. Oktober mit der LDP-Mehrheit im Unterhaus des Parlaments auch zum Nachfolger von Yoshihide Suga als Ministerpräsident des Landes gewählt. Der 64-Jährige setzte sich in einer Stichwahl gegen Ex-Außenminister Taro Kono durch.

Regierungschef Suga hatte nach nur einem Jahr im Zuge der Coronakrise das Handtuch geworfen. Sein Nachfolger Kishida muss das angeschlagene Image der Partei in der Bevölkerung schnell wieder verbessern, denn bereits im November steht die Wahl zum mächtigen Unterhaus des nationalen Parlaments an.

7.43 Uhr: Verurteilter Mörder in Texas hingerichtet

Im US-Bundesstaat Texas ist ein verurteilter Mörder hingerichtet worden. Der 57-jährige Rick Rhoades wurde im Gefängnis von Huntsville mit einer Giftspritze exekutiert, wie die texanischen Behörden mitteilten. Rhoades war 1992 wegen der Tötung von zwei Brüdern zum Tode verurteilt worden. Den Behörden zufolge hatte er bereits mehrere Haftstrafen verbüßt, als er 1991 in das Haus der Brüder in einem Vorort von Houston eindrang, beide im Schlaf tötete und seinen Opfern Geld stahl. Einen Monat später wurde er bei einem Überfall auf eine Schule verhaftet. In der Untersuchungshaft gestand Rhoades den Doppelmord.

Außer in Texas hat es in den USA in diesem Jahr bisher nur fünf Hinrichtungen gegeben. Insbesondere seit Pandemiebeginn ist die Zahl der Vollstreckung von Todesurteilen stark zurückgegangen. US-Präsident Joe Biden ist ein Gegner der Todesstrafe.

7.19 Uhr: Kanada gewährt vier Snowden-Helfern Asyl

Kanada hat vier Flüchtlingen Asyl gewährt, die den ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden 2013 auf seiner Flucht in Hongkong versteckt hatten. Supun Thilina Kellapatha, Nadeeka Dilrukshi Nonis sowie ihre Kinder Sethumdi und Dinath seien in Toronto angekommen, teilte die Nichtregierungsorganisation For The Refugees mit. In Montréal würden sie nun "ein neues Leben beginnen". Kellapatha und Nonis stammen ursprünglich aus Sri Lanka. Ihnen drohte zuletzt die Abschiebung aus Hongkong, nachdem ihre dortigen Asylanträge abgewiesen wurden.

Mit Unterstützung von For The Refugees hatte bereits eine erste Familie, die Snowden in Hongkong Unterschlupf gewährt hatte, in Kanada Asyl erhalten. Die Philippinerin Vanessa Rodel und ihre siebenjährige Tochter Keana waren im März 2019 in Kanada eingetroffen. Die Gruppe hatte Snowden geholfen unterzutauchen. Dieser hatte 2013 Dokumente des US-Geheimdienstes NSA zu weltweiten Überwachungsprogrammen an die Öffentlichkeit gebracht und musste daraufhin fliehen. Er versteckte sich zunächst in Hongkong, später strandete er auf der Flucht auf einem Moskauer Flughafen. Er lebt seitdem in Russland im Exil.

6.18 Uhr: Wissenschaftler in Peru entdecken neue Echsenart

Wissenschaftler in Peru sind auf eine neue Echsenart gestoßen. Wie die nationale Naturschutzbehörde mitteilte, wurde die Echsenart mit der Fachbezeichnung Liolaemus warjantay in einem Naturschutzgebiet in den peruanischen Anden auf einer Höhe von 4500 Metern entdeckt. Der Fund markiere einen "wertvollen Beitrag der peruanischen Naturschutzgebiete für die Welt", erklärte die peruanische Naturschutzbehörde. Zu den Merkmalen der neu entdeckten Echsenart gehört ihr dunkelgrauer Kopf. Die weiblichen Tiere haben blassgelbe Augenlider.

5.40 Uhr: NBA-Superstar James hat sich gegen Coronavirus impfen lassen

Basketball-Superstar LeBron James hat seine Meinung geändert und sich gegen das Coronavirus impfen lassen. "Nachdem ich meine Recherchen gemacht habe, hatte ich das Gefühl, es ist nicht nur das Beste für mich, sondern auch für meine Familie und Freunde. Deswegen habe ich entschieden, das zu tun", sagte der 36 Jahre alte Profi der Los Angeles Lakers. Als Handlungsempfehlung für Fans oder andere Spieler wollte er seinen Entschluss nicht verstanden wissen: "Aber ich spreche nicht über andere Leute und was sie tun sollten. Ich spreche für mich."

Zwei Wochen vor dem Start in die Saison gibt es rund um die Liga eine kontroverse Debatte um die Corona-Impfungen für Spieler. Trainer, Betreuer und Schiedsrichter dürfen nur geimpft ihrer Aufgabe nachgehen - für Spieler dagegen gilt diese strikte Regel nicht. Die NBA hatte einen solchen Schritt zwar angestrebt, ist aber am Widerstand der Spielergewerkschaft gescheitert. Nach Angaben der Liga sind 90 Prozent der Profis geimpft.

4.55 Uhr: RKI registriert 11.780 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 61

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es kaum Dynamik. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 61,0 an, am Vortag lag er bei 60,3, vor einer Woche bei 65,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.780 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 67 Todesfälle verzeichnet, vor einer Woche waren es 71. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.215.351 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das Institut mit 1,54 an. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.989.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 93.571.

4.07 Uhr: Unveröffentlichter John-Lennon-Song für fast 50.000 Euro versteigert

Eine Kassette mit einem unveröffentlichten Song von Beatles-Legende John Lennon hat für fast 50.000 Euro den Besitzer gewechselt. Ein unbekannt bleibender Fan bot bei einer Versteigerung gestern in Kopenhagen 49.760 Euro für die mehr als 50 Jahre alte Aufnahme. Auf der insgesamt 33-minütigen Kassette, die nach einer Pressekonferenz 1970 aufgenommen wurde, ist unter anderem das nie veröffentlichte Lied "Radio Peace" zu hören.

Die Kassette stammt nach Angaben des Auktionshauses Bruun Rasmussen von vier Männern, die damals als Schüler an der Pressekonferenz in Dänemark teilnahmen und mit Lennon sprachen. Der erfolgreiche Bieter erstand mit ihr auch Fotos des Treffens sowie die Ausgabe der Schülerzeitung, in der die vier Jugendlichen über ihr Erlebnis mit dem Star berichteten. Lennon hielt sich im Winter 1969/70 mit seiner Frau Yoko Ono einige Wochen an Dänemarks Westküste auf. Hintergrund war, dass seine Frau Yoko Ono ihrer Tochter näher sein wollte, die bei ihrem Vater in Nordjütland lebte.

3.01 Uhr: Mexikos Präsident bittet früher verfolgten Yaqui-Stamm um Verzeihung

Der mexikanische Präsident hat sich bei der indigenen Gruppe der Yaqui für frühere Verbrechen des Staates entschuldigt. In einer Zeremonie im Dorf Vícam im nordwestlichen Bundesstaat Sonora gab Präsident Andrés Manuel López Obrador den Yaqui auch 2900 Hektar Land zurück und gewährte ihnen Wassernutzungsrechte, die sie lange gefordert hatten.

Der Stamm, dem heute etwa 30.000 Menschen angehören, ist dafür bekannt, sich im 16. Jahrhundert gegen die spanischen Eroberer energisch zur Wehr gesetzt zu haben. Während der Herrschaft des Präsidenten Porfirio Díaz (1884 bis 1911) wurden die Yaqui verfolgt, ihres Landes beraubt und versklavt. Laut López Obrador starben dabei bis zu 15.000 von ihnen.

2.48 Uhr: Biden sagt wegen schwieriger Verhandlungen im US-Kongress Chicago-Trip ab

Angesichts schwieriger Verhandlungen und drängender Entscheidungen im US-Kongress hat Präsident Joe Biden einen für heute geplanten Trip nach Chicago kurzfristig abgesagt. Das Weiße Haus teilte mit, angesichts der laufenden Gespräche mit Kongressmitgliedern werde der Präsident in der Regierungszentrale in Washington bleiben, um weiter daran zu arbeiten, seine beiden Investitionspakete voranzubringen. Der Chicago-Besuch werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Biden hatte dort für Corona-Impfungen werben wollen.

Der Präsident kämpft momentan darum, zwei zentrale Vorhaben seiner Amtszeit im Kongress durchzusetzen: ein groß angelegtes Paket für Investitionen in die Infrastruktur des Landes und ein zweites gewaltiges Paket mit Investitionen für Soziales. Beide Vorhaben wackeln angesichts interner Diskussionen bei den Demokraten noch. In der laufenden Woche werden dazu Entscheidungen erwartet.

2.40 Uhr: Mann stirbt bei Sturz in Schacht von Entwässerungsanlage

Beim Sturz in einen mehrere Meter tiefen Schacht einer ökologischen Entwässerungsanlage in der niedersächsischen Kleinstadt Lehrte ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, trieb der Mann beim Eintreffen der Rettungskräfte unter Wasser und war nicht ansprechbar. Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 60-jährigen Angestellten der Stadtwerke. Warum er in den Schacht stürzte, war zunächst unklar.

Die Bergung des leblosen Körpers gestaltete sich den Angaben zufolge aufgrund einer hohen Konzentration von Schwefelwasserstoff und Methangasen in dem fünf bis sechs Meter tiefen Schacht schwierig. Die Messung mit einem Gasmessgerät bestätigte die Gefahr einer möglichen Explosion, weshalb unter anderem Spezialkräfte der Absturzsicherung hinzugerufen wurden. Die Einsatzkräfte pumpten zunächst das Filtratwasser aus dem Schacht und seilten sich dann mithilfe einer Drehleiter mit Atemschutz und in Chemikalienschutzanzügen ab. Der Notarzt habe anschließend nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

2.24 Uhr: Mindestens 24 Tote bei Kämpfen in Gefängnis in Ecuador

Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden sind in einem Gefängnis in Ecuador mindestens 24 Häftlinge ums Leben gekommen. 48 weitere Menschen wurden bei den Kämpfen in der Haftanstalt Guayas N1 in der Nähe der Wirtschaftsmetropole Guayaquil im Westen des Landes verletzt, wie die Gefängnisverwaltung mitteilte. Bei den Zusammenstößen zwischen den Gangs kamen demnach auch Schusswaffen und Sprengsätze zum Einsatz.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei brachten die Haftanstalt danach wieder unter ihre Kontrolle. Bei dem Einsatz seien Schusswaffen, Messer, Munition und Drogen sichergestellt werden, teilte die Polizei mit.

1.12 Uhr: Lavastrom erreicht nach Vulkanausbruch auf La Palma das Meer

Die Lava des auf der Kanareninsel La Palma ausgebrochenen Vulkans Cumbre Vieja hat das Meer erreicht. "Der Lavastrom hat das Meer bei Playa Nueva erreicht", teilte das Vulkanologische Institut der Kanaren auf Twitter mit. Experten befürchten, dass der Kontakt der Lava mit Meerwasser gesundheitsschädliche Gase freisetzen könnte. Auch Explosionen glühender Lavabrocken und kochend heiße Flutwellen sind demnach möglich.

Der Cumbre Vieja war am 19. September zum ersten Mal seit 50 Jahren ausgebrochen und hatte schwere Schäden angerichtet. Hunderte Häuser wurden seither zerstört. Mehr als 6000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Vulkanausbruch auf La Palma Erschütternde Bilder: So verschlingt die Lava alles, was ihr in den Weg kommt 1 von 15 Zurück Weiter Zurück Weiter Der Vulkanausbruch vom Meer vor Los Llanos de Aridane aus betrachtet: Hinter Bananenplantagen steigt eine Säule aus Rauch, Feuer und pyroklastischem Material in den Himmel. Mehr

0.44 Uhr: Nordkorea meldet erfolgreichen Test von Hyperschall-Rakete KCNA

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine Hyperschall-Rakete getestet. Die amtliche Nachrichtenagentur KCNA meldete, der gestrige Test sei von "großer strategischer Bedeutung". Nordkorea wolle seine Verteidigungskapazitäten um ein "Tausendfaches" erweitern. Der Test habe bewiesen, dass "alle technischen Spezifikationen den Planungsanforderungen gerecht" würden, schrieb KCNA. Mit Hyperschall werden Geschwindigkeiten oberhalb der fünffachen Schallgeschwindigkeit bezeichnet, also rund 6180 Kilometer pro Stunde.

Das international weitgehend isolierte Nordkorea steht wegen seines Atom- und Raketenprogramms unter strikten US- und UN-Sanktionen. Pjöngjang hatte in diesem Monat bereits mehrere Raketentests vorgenommen und dabei einen neuen Marschflugkörper mit großer Reichweite sowie ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert.

0.02 Uhr: Heizkosten steigen in diesem Jahr laut Prognose deutlich

Viele Haushalte in Deutschland müssen sich nach einer Prognose auf deutlich höhere Heizkosten einstellen. Steigende Energiepreise, kühleres Wetter und der neue CO2-Preis führen in diesem Jahr im Schnitt zu 13 Prozent höheren Heizkosten in Häusern mit Erdgas-Heizung, wie die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online mitteilte. Im vergangenen Jahr waren die Heizkosten noch um fünf Prozent gesunken.

Noch teurer wird es demnach 2021 in Häusern mit Ölheizung, wo mit 44 Prozent höheren Kosten gerechnet wird, nach einem Rückgang um 27 Prozent im Vorjahr. Auf Kostensteigerungen im einstelligen Prozentbereich muss sich demnach einstellen, wer mit Fernwärme, Wärmepumpen und Holzpellets heizt.